We vroegen IDFA-gangers of we het meest romantische bericht in hun telefoon mochten lezen

Ik heb in mijn leven heel wat liefdesbrieven geschreven – significant meer dan ik ontvangen heb. Ik kan me zelfs herinneren dat ik een liefdesbrief naar mezelf stuurde, ondertekend door Orlando Bloom. Een paar jaar later kreeg ik een mobieltje, en vanaf toen ging het snel: de romantiek van het handgeschreven woord maakte plaats voor dickspics en online vleeskeuringen. Het meest romantische berichtje dat ik recent heb ontvangen, is een rood, kloppend emoji-hart.

De IDFA-documentaire Love Letters , van de Nederlandse maker Tara Fallaux, gaat over echte liefdesbrieven – met pen en papier geschreven liefdesverklaringen, al dan niet beantwoord door de ontvanger. Een handgeschreven brief is intiemer dan een whatsappje, omdat er veel meer tijd en gevoel in gestoken wordt; een van de brievenschrijvers in de documentaire noemt het zelfs “een gedeeld dagboek”.

Maar de realiteit is dat brieven nauwelijks meer worden geschreven, en digitale liefde oververtegenwoordigd is. We vroegen bezoekers van Love Letters en andere IDFA-gangers wat het meest romantische bericht is dat ze in hun telefoon hebben staan.

Victoria (28)

Broadly: waarom kreeg je dit berichtje?

Victoria: Het was drie jaar geleden, toen ik net een relatie had met mijn ex. Ik denk dat we net twee dagen officieel samen waren toen hij dit berichtje stiekem in mijn telefoon schreef. We zijn uit elkaar, maar ik heb dit berichtje nog steeds.

Ross (25)

Broadly: Hoi, wat is er zo romantisch aan dit bericht?

Ross: Mijn vriendin en ik hebben een lange afstandsrelatie: ik woon in Brussel en zij verhuist binnenkort naar Dublin. We gaan elkaar dus heel weinig zien de aankomende tijd, maar net stuurde ze me als verrassing een screenshot van haar vliegticket naar Brussel. Mijn reactie is een beetje stom, maar ik ben heel erg blij.

Wat een toewijding.

Ja, haar vlucht duurt 48 uur. Van Dublin naar Brussel. Voor twee dagen.

Doet internet de romantiek goed, denk je?

Lange afstandsrelaties zijn er zeker een stuk makkelijker door geworden.

Sabrina (19) en Casper (19)

Broadly: Wat een lief bericht.

Sabrina: Ik heb het heel erg druk met studie en werk waardoor ik heel gestresst en kortaf ben. Bij Casper zijn er wat moeilijkheden in zijn familie, waardoor hij kortaf kan doen – daardoor lopen we af en toe een beetje langs elkaar heen. Maar dan zijn er toch momenten, bijvoorbeeld samen wakker worden als we nog niks aan ons hoofd hebben, waar ik heel gelukkig van word. Vooral als hij nog slaapt en hij een heel onschuldige blik in zijn ogen heeft.

Hoe lang zijn jullie samen?

Sabrina: Sinds 8 april, dus zo’n acht maanden. We hebben elkaar op een feestje ontmoet.

Sturen jullie elkaar ook wel eens handgeschreven briefjes?

Casper: Ik denk niet dat zij mijn spijkerschrift kan lezen, bovendien ben ik hartstikke dyslectisch. Maar ik denk dat het wel extra leuk is om te krijgen. Je bent op whatsapp met tien mensen tegelijkertijd aan het praten, terwijl een handgeschreven briefje speciaal voor één persoon is. Het is leuker als je iets echt kan vasthouden, net zoals een fysieke foto meer waarde heeft dan een foto op je telefoon.

Martine (28)

Broadly: Wat betekent deze foto voor jou?

Martine: Mijn vriend was op vakantie in Spanje, en we hadden alleen maar contact via whatsapp en ik miste hem heel erg. Ik was aan het werk in een restaurant en in mijn pauze stuurde ik hem een foto van mijn eten: een groot bord pasta. En, hoe toevallig kan het zijn? Hij was ook pasta aan het eten, op hetzelfde moment.

Wat romantisch!

Ja, onze relatie bestaat voornamelijk uit heel veel eten, koken en over eten praten. We hebben elkaar ook ontmoet in een context met veel eten, namelijk bij een barbecue.

Sturen jullie elkaar ook wel eens echte liefdesbrieven?

Nee, die heb ik überhaupt nog nooit gekregen. Ja, van vriendinnen vroeger met Valentijnsdag, toen ze het zielig voor me vonden dat ik nog vrijgezel was.

Mathilde (23)

Broadly: Ha Mathilde, wat is het verhaal achter dit bericht?

Mathilde: Ik kreeg dit berichtje van een jongen die ik in Australië ontmoet heb, toen ik daar op reis was voor een jaar. We hadden het leuk samen, maar het werd nooit iets serieus.

Heeft internet de romantiek voor jou veranderd? Toen ik me bezig ging houden met de liefde, bestond internet al lang, dus ik weet niet anders. Ik denk wel dat het ‘t allemaal een stuk makkelijker en toegankelijker heeft gemaakt, maar een fysieke liefdesbrief is wel spannender en minder makkelijk dan een appje sturen. Daardoor heeft het meer waarde.

De documentaire Love Letters is dit weekend nog te zien op IDFA, en op 10 december op televisie bij de KRO-NCRV.