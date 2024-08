We vroegen jonge bewoners van Kanaleneiland hoe zij de nasleep van het schietincident ervoeren

Nadat Utrecht gister werd opgeschrikt door een dodelijke schietpartij in een tram, was het niet alleen gissen naar de identiteit van de dader, maar ook naar zijn motief. Was het een terroristische aanslag, of was de 37-jarige Gökmen T. een “doorgesnoven gek, een drugsdealer en een instabiel figuur,” zoals bekenden hem omschreven?

Terrorisme-expert Beatrice de Graaf gaf bij De Wereld Draait Door aan dat we niet moeten uitsluiten dat het om een terreurdaad ging, maar dat het ook net zo goed om eerwraak kon gaan. Het zou zelfs een reactie kunnen zijn op de aanslag in Christchurch, vorige week. Het OM houdt er momenteel “ernstig rekening mee” dat het gaat om een terreuractie, maar ook andere motieven zijn niet uitgesloten. Het is nog altijd de vraag waarom de dader precies z’n wapen trok – maar wat we wel weten is dat er drie mensen zijn overleden, en vijf gewond raakten.

We gingen naar de Utrechtse wijk Kanaleneiland, waar de schietpartij plaatsvond, en vroegen daar jonge buurtbewoners wat ze van deze speculaties vinden, waar ze gistermiddag waren en of ze nu anders tegen hun eigen buurt aankijken.

Shiela, 21

VICE: Hoi Shiela, waar was jij toen je gisteren over de schietpartij hoorde?

Shiela: Ik las het nieuws in bed. Toen ik hoorde dat het hier om de hoek was gebeurd, moest ik meteen aan de aanslag in Brussel denken, van drie jaar geleden. Ik kom zelf uit Antwerpen, en het voelde een beetje hetzelfde. Vervolgens stroomden er berichten binnen over dat we binnen moesten blijven, omdat er kans was op nog een incident. Toen werd ik bang. Ik woon zelf aan de Amerikalaan, waar die Renault was gestolen, en daarom voelde het allemaal nog dichterbij.

Het motief van de dader is nog niet duidelijk, en er is veel speculatie over waarom het is gebeurd. Hoe denk jij daarover?

Ik vraag me altijd af wat er in iemand omgaat, als zoiets gebeurt. Maar ik denk niet dat er sprake is van een terroristische aanslag, eerder dat hij psychische problemen had. Ik vond het wel heel eng dat het in een tram gebeurde, en mensen dus geen kant op konden. Dat doe je toch vooral als het met voorbedachte rade is.

Is je kijk op deze buurt nu veranderd?

Voordat ik hier kwam wonen, hoorde ik van m’n vrienden dat het niet de beste buurt was. Maar sinds ik hier woon heb ik daar eigenlijk niets van gemerkt. Ik denk ook niet dat het aan de wijk ligt. Ik ga sowieso gewoon nog met de tram, we moeten ons niet bang laten maken.

Nilo, 19

VICE: Hoi Nilo. Wat heb jij gehoord over wat er is gebeurd?

Nilo: Op Instagram las ik dat het te maken kon hebben met iets in zijn relationele sfeer, waardoor ik ging twijfelen of het wel echt een terreurdaad was. Maar ik weet het nog steeds niet. Alles loopt door elkaar heen. Omdat er meerdere slachtoffers zijn denk ik toch wel dat het om een terreurdaad gaat.

Vind je het vervelend dat het zo onduidelijk is?

Ja, je weet niet of er nog andere schutters vrij rondlopen. Als het echt om terroristen gaat weet je ook niet waar of wanneer de volgende aanslag zal plaatsvinden.

Ben je daar bang voor?

Niet bang, maar het is gewoon geen veilig gevoel. Ik ga ook gewoon naar school en met de tram. Je kan dat soort plekken moeilijk ontlopen.

Is je beeld van deze buurt veranderd?

Nee, niet echt. Ik heb gehoord dat die man uit de buurt komt. Maar hij had net zo goed uit Amsterdam of Alkmaar kunnen komen.

Inge, 20

VICE: Hoi Inge, waar was jij gisteren toen de schietpartij plaatsvond?

Inge: Thuis, ik woon vlak bij het plein. En ik had geen zin om de straat op te gaan, dus daar bleef ik ook.

Er is nogal wat onduidelijkheid over het motief van de dader. Vind je die onzekerheid vervelend?

Nee, niet echt. Ik snap dat ze het niet meteen weten. Ik vond het wel heel fijn dat die man gisteravond werd opgepakt. Dat gaf wel rust.

Kijk je nu anders naar deze buurt?

Niet echt, er wordt wel vaker geschoten. Dit is natuurlijk veel meer in het nieuws gekomen, maar het is niet zo dat dit soort dingen hier nooit gebeuren.

Waarom denk je dat dit incident zoveel meer aandacht kreeg in het nieuws?

Ik denk omdat ze dachten dat het ging om een terreurdaad. De andere keren was dat niet zo. Ik denk verder niet dat wat er in Nieuw-Zeeland is gebeurd iets met die media-aandacht te maken heeft gehad.

Michael, 29

VICE: Hoi Michael. Waar was jij toen het gebeurde?

Michael: Ik fietste heel toevallig langs toen het net gebeurd was, en zag vooral heel veel paniek. Er stonden een heleboel mensen omheen, dus ik had eerst het idee dat iemand onwel was geworden. Toen er ook overal politie verscheen, ook op de stations, dacht ik: dit gaat niet goed.

En toen?

Ik heb de livestream thuis aangezet. Eigenlijk wil ik er ook niet zoveel mee bezig zijn. Er zijn gewoon mensen dood, dat is volgens mij veel belangrijker dan dat we het hebben over wat er precies is gebeurd. Ik ben overigens wel heel blij dat hij opgepakt is.

Vind je het vervelend dat het zo gissen is naar de motieven van de dader?

Niet echt. Zolang we niet meer in gevaar zijn, wil ik me daar niet niet druk om maken.

Is je beeld van deze wijk veranderd? Nee, ik voel me net zo veilig als eerst. Ik woon hier al tweeënhalf jaar en er is nog nooit zoiets gebeurd.

Hilde, 32

VICE: Hoi Hilde, waar was jij toen dit gebeurde?

Hilde: Ik was thuis, dicht bij het plein waar de schietpartij plaatsvond. Ik wilde gewoon naar buiten gaan, maar een vriend raadde dat af. Er was overal politie en een helikopter cirkelde boven onze buurt, dus ik besloot om binnen te blijven.

Was je bang?

Eerst wel ja, maar toen ik op het nieuws hoorde dat het waarschijnlijk niet om een terroristische aanslag ging was ik weer opgelucht, ook omdat ik best dichtbij woon.

Er is nog altijd onduidelijkheid over wat precies het motief is geweest. Vind je dat vervelend?

Jazeker. Ik geloof sowieso niet honderd procent wat ze op televisie laten zien of in de krant schrijven. Dus ik vind het wel vervelend dat ik niet zeker weet wat er nou precies aan de hand is. Het kan eerwraak zijn geweest, maar ook onderdeel van een grotere operatie.

Voel je je nog wel veilig in deze buurt?

Ja, ik voel me nog gewoon veilig hier. Ik geloof dat Nederland veilig is. Dit soort dingen gebeuren maar één keer in de zoveel tijd.