We vroegen jonge mensen in een zuipkeet wat ze gaan stemmen

De komende weken gaan we Kiezen met VICE . Tot 15 maart zullen wij jouw bron van verlichting in de democratische duisternis zijn. Dat doen we met artikelen, maar ook met (video)interviews met de lijsttrekkers, waarin we jullie vragen aan hen voorlegden. Volg ons elke dag en mis niks.

In de aanloop naar de verkiezingen worden in het hele land lezingen en debatavonden over politiek georganiseerd, waar veel jonge mensen op af komen. Maar nog veel meer jonge mensen komen niét naar dat soort bijeenkomsten, omdat ze het veel te druk hebben met andere dingen, zoals bier drinken in een zuipkeet. Omdat hun stem net zo zwaar telt als die van alle enorm politiek betrokken jongeren in de randstad, gingen we langs bij een van die zuipketen in Gelderland, om de jongens die zich daar elk weekend verzamelen te vragen op wie zij op 15 maart gaan stemmen, en met welke politicus zij het liefst een keer een biertje zouden willen drinken.

Koen, 20, autowasser en -monteur Alle foto’s door Maarten Delobel

VICE: Wat betekent politiek voor jou?

Koen: Niet zo heel veel. Ik vind dat er te veel gepraat wordt over dingen die ik niet interessant vind. Alleen de grote onderwerpen en de dingen die rechtstreeks invloed op mij hebben zijn voor mij boeiend. Met dingen als ouderen houd ik me helemaal niet bezig.

Ga je stemmen?

Ja, waarschijnlijk op de PVV. Ik ben het met ze eens qua regelgeving en wetten op het gebied van immigranten en vluchtelingen.

Maar dat heeft toch niet rechtstreeks invloed op jou?

Indirect misschien wel.

Vind je dat er minder immigranten naar Nederland moeten komen?

Ja, ik vind niet dat iedereen weg moet, alleen mensen die crimineel zijn of slecht integreren. Ik vind dat het asielbeleid veel strenger moet: er moet strenger gecontroleerd worden en er moeten minder mensen worden aangenomen. Verder vind ik dat er meer overleg moet komen, dat de burger meer bij het asielbeleid betrokken wordt.

Met welke politicus zou je weleens een avondje willen comazuipen?

Willem-Alexander is geen politicus toch? Dan zou ik voor Mark Rutte gaan, als ik zie hoe hij op tv is en buiten de verkiezingen om, denk ik dat dat heel leuk kan worden. Ik denk dat er leuke gesprekken uit komen over algemene zaken, maar ook over bijvoorbeeld vluchtelingen.

Wie zou je nog niet eens een slokje van je bier gunnen?

Kuzu. Ik ben het niet eens met zijn standpunten en ik vind dat hij niets bijdraagt aan de Nederlandse maatschappij, hij werkt het alleen maar tegen. Hij blijkt de Turkse wetgeving vaak belangrijker te vinden dan de Nederlandse. Ik zie het aan zijn standpunten: Hij maakt zich bijvoorbeeld sterk voor de mogelijkheid dat Turkse Nederlanders in Turkije aangifte kunnen doen, en hij is pro-Erdoğan.

Ben je voor een verplicht vrouwenquotum in de politiek?

Nee, ik denk niet dat de Nederlandse politiek erop vooruitgaat als je een verplicht percentage vrouwen neemt. Als vrouwen het goed doen is het prima dat er veel vrouwen in de Tweede Kamer zitten, het draait om de ideeën die iemand heeft, niet om het geslacht.

En hoe zit het met mensen met een migratieachtergrond?

Ik vind ook niet dat daar een percentage van moet komen, om precies dezelfde reden als vrouwen.

Tom, 19, automonteur

VICE: Vind je politiek interessant?

Tom: Ik weet wel dat er van alles gaande is, maar ik verdiep me er niet heel erg in. Ik ben er gewoon niet zo mee bezig.

Ga je wel stemmen?

Ja, ik denk het wel. Ik weet alleen nog niet waarop, ik ben echt nog aan het rondkijken. Mijn voorkeur is wel meer rechts dan links denk ik, ik zou eerder iets in de richting van VVD of PVV stemmen dan bijvoorbeeld GroenLinks.

Met welke politicus zou je weleens een avondje willen zuipen?

Geert Wilders. Hij komt in de media vaak negatief over, en ik zou wel eens willen weten hoe hij drinkt, en hoe hij is als hij gedronken heeft. Ik zou bijvoorbeeld weleens willen zien of hij ook zo’n carnavalsdrinker zou kunnen zijn, of dat hij zich gek gaat gedragen, of misschien zijn hele politieke mening laat varen en gewoon leuk meedoet.

Wie zou je nog niet eens een slokje van je bier gunnen?

Die ene van DENK, euh, Sylvana Simons. Vanwege het hele gebeuren met Zwarte Piet. Ik vind dat ze daar te radicaal in was.

Ben je voor een verplicht vrouwenquotum?

Nee, ik vind niet dat dat nodig is. Het moet om de inhoud van een persoon gaan. Wat iemand vindt, denkt en zegt is veel belangrijker dan de persoon die daaromheen zit.

En hoe zit het met afkomst?

Daar sta ik precies hetzelfde in, als iemand interessante dingen te zeggen heeft komt hij of zij vanzelf wel in de Tweede Kamer.

Niek, 18, student Accountancy

VICE: Wat betekent politiek voor je?

Niek: Ik mag nu voor het eerst stemmen, dus eigenlijk nog niet zo heel veel. Maar nu ik wat ouder ben, ben ik er natuurlijk wel wat meer mee bezig. Ik weet ongeveer wat mijn keuzes zijn qua stemmen, dat wordt ook langzaamaan meer. Ik hou het wel in de gaten via debatten, social media en het nieuws.

Ga je stemmen?

Ik zit nog te twijfelen tussen twee partijen. Ik zou op het CDA willen stemmen vanwege hun plannen voor onderwijs en op de PVV vanwege de onrust.

Wat bedoel je met de onrust?

Als je bijvoorbeeld naar Amerika kijkt, hoe het er daar aan toe ging voor Trump aan de macht was. Ik zou die verandering ook graag in Nederland zien. Ik ben helemaal niet tegen Marokkanen of zo, maar ik hoor andere partijen vaak dingen roepen die ze vervolgens niet nakomen. Dan zijn ze vier jaar aan de macht en zeggen ze vervolgens: “Ja, sorry dat we dit en dit niet zijn nagekomen,” en dat vind ik niet oké. Ik denk dat Geert Wilders iemand is die zijn afspraken eerder nakomt dan de rest. Dat gevoel heb ik bij het CDA ook meer dan bij andere partijen.

Met welke politicus zou je weleens een avondje willen zuipen?

Ik denk met Mark Rutte, hij is iemand die snel grappig is, hij lacht ook veel als ik de filmpjes over hem zo zie. Ik denk dat hij een gezellig persoon is om een keer mee uit te nemen, iemand waarmee ik wel een van de beste avonden van mijn leven kan hebben, zeker vergeleken met andere politici.

Wie zou je nog niet eens een slokje van je bier gunnen?

Er zijn een hoop politici die ik geen slokje bier zou gunnen, zoals Kees van der Staaij. Niet omdat ik hem niet mag of omdat ik iets tegen de SGP heb, maar ik ken hem niet, dus waarom zou ik hem een slok bier geven? Ik zou net zo goed Sylvana Simons kunnen zeggen, het is voornamelijk dat ik niks met ze heb en ik volg ze ook niet.

Ben je voor een verplicht vrouwenquotum?

Het hoeft voor mij niet verplicht, maar het zou wel beter zijn. Of eigenlijk, er zou niks mis mee zijn. Het zou mijn stem niet per se beïnvloeden, maar wanneer een vrouw een standpunt inneemt waar ik achter sta zou ik zeker wel op haar stemmen. Het maakt mij helemaal niks uit of het om een man of een vrouw gaat.

En qua afkomst?

Wanneer iemand een standpunt heeft waar ik me in kan vinden zou ik gewoon op iemand stemmen, ongeacht huidskleur. Ik kijk totaal niet naar de persoon, maar naar de persoonlijkheid.

Ward, 17, student Outdoor&Recreatie

VICE: Je mag nog niet stemmen. Houd je je desondanks wel met politiek bezig?

Ward: Ik ben er eigenlijk helemaal niet mee bezig, ik vind het totaal niet interessant. Misschien zou ik het interessanter vinden als ik ouder zou zijn, maar goed, ik ben nu zeventien dus ik weet het echt nog niet. Ik zie over vier jaar wel.

Als jij zou mogen stemmen, waarop zou je dan gestemd hebben?

Ik heb echt geen idee, ik heb eigenlijk helemaal geen voorkeur. Ik weet helemaal niet wie wat doet, ik ben er gewoon niet mee bezig. Het is ook niet iets voor mij, ik ben niet zo van de politiek.

Met welke politicus zou je weleens een avondje willen comazuipen?

Geert Wilders. Ik zie wel filmpjes voorbij komen waarop hij best apart kan zijn, dat lijkt me heel leuk. Ik hoop stiekem dat hij opeens een compleet ander persoon gaat worden, dat hij hele rare dingen gaat roepen, of dat hij opeens heel vriendelijk wordt. Ik hoop dat hij dronken compleet anders is dan hoe je hem op tv ziet.

Wie zou je nog niet eens een slokje van je bier gunnen?

Ik heb geen idee eigenlijk. De politici die ik ken vind ik allemaal wel oké.

Ben je voor een verplicht vrouwenquotum?

Nee, het maakt me eigenlijk niet zoveel uit.

En als het nou om mensen met een migratieachtergrond zou gaan?

Nee, ook niet echt. Ik heb niet zoveel met buitenlanders, maar het zou me niet uitmaken als die in de Tweede Kamer zouden zitten.

Thomas, 19, Schildersopleiding

VICE: Wat betekent politiek voor je?

Thomas: Ik ben er niet heel erg mee bezig, ik heb me er ook niet heel erg in verdiept.

Ga je wel stemmen?

Ja, ik ga op de PVV stemmen. Ik weet eigenlijk niet veel beter dan dat, maar ik twijfel wel een beetje tussen PVV en D66. Ik vind dat Geert wel goede dingen zegt. Ik ben totaal niet anti-Marokkanen of zo, maar ik vind wel dat de goede moeten blijven en de slechte weg moeten. Er moet strenger naar criminaliteit gekeken worden. Voor D66 heb ik niet echt een reden, het past wel bij me en het spreekt me aan.

Met welke politicus zou je weleens een avondje willen comazuipen?

Met Geert Wilders. Het lijkt me leuk om te zien hoe hij dronken wordt en dingen zegt die hij eigenlijk helemaal niet kan zeggen.

Wie zou je nog niet eens een slokje van je bier gunnen?

Geen een, eigenlijk. Ik vind ze allemaal wel oké, van de politici die ik ken dan.

Ben je voor een verplicht vrouwenquotum?

Ja, daar ben ik wel voor. Ik vind dat er van beide kanten een mening moet komen. Als er een verplicht aantal vrouwen in de Tweede Kamer zou komen is dat prima voor mij, ik vind dat er niet alleen mannen moeten zitten.

En voor mensen met een migratieachtergrond?

Die horen er ook gewoon bij, daar heb ik niets op tegen. Ik vind niet dat er voor allochtonen perse een quotum zou moeten komen, zolang er maar van alles iets is en de hele samenleving vertegenwoordigd is.

Twan(midden), 18, student Evenementenmarketing

VICE: Wat betekent politiek voor je?

Twan: Ik heb geen idee eigenlijk, ik hou me er niet veel mee bezig. Er zijn interessantere dingen dan politiek, dus ik heb me er nog niet echt in verdiept.

Ga je dan wel stemmen?

Ja, waarschijnlijk op D66. Ze doen veel voor studenten, en aangezien ik nog wel even student ben, vind ik het goed als er de komende vier jaar een partij die veel voor studenten doet aan de macht is. Misschien denkt ik daar volgend jaar wel heel anders over, maar nu niet.

Met welke politicus zou je weleens een avondje willen comazuipen?

Ik weet het niet eigenlijk, als ik iemand zou moeten kiezen zou ik voor Alexander Pechtold gaan. Misschien kan hij me overhalen om iets langer na te denken over politiek. Ik hoop dat we samen, als mannen, een biertje zouden kunnen drinken en over politiek praten.

Wie zou je nog niet eens een slokje van je bier gunnen?

Sylvana Simons. Ze loopt alleen maar te schreeuwen en dat werkt voor mij niet zo. Tenminste, ik hoor haar alleen maar schreeuwen, en ik ben een beetje bang dat het alleen maar erger wordt als ze bier zou drinken.

Ben je voor een verplicht vrouwenquotum?

Nee, waarom? Als je als vrouw goed genoeg bent om in de Tweede Kamer te zitten dan moet je daar zitten, en anders niet. Ik denk dat het niet nodig is om een minimaal aantal vrouwen aan te stellen voor er een goede representatie van Nederland in de Kamer zit.

En qua mensen met een andere afkomst?

Daar denk ik precies hetzelfde over, zolang ze maar geschikt zijn.

Rick, 19, student Sport en Bewegen

VICE: Wat betekent politiek voor je?

Rick: Ik vind politiek heel belangrijk, er moeten een aantal dingen veranderen namelijk. Ik vind dat we meer aan ons eigen land moeten denken en minder aan het buitenland.

Ga je ook stemmen?

Zeker. Op de PVV. Er gaat nu veel te veel geld naar het buitenland en naar asielzoekers, ik vind dat we het meer in ons eigen land moeten steken, zoals bijvoorbeeld in de zorg.

Wat is er dan slecht aan de zorg op dit moment?

Ik heb ook opa’s en oma’s in het bejaardentehuis en die worden nooit verzorgd. Ze zitten daar een beetje stil in een stoel, dood te gaan. Ik vind dat dat veel beter moet. Ik vind dat het geld dat nu in vluchtelingen en asiel wordt gestoken naar de zorg toe moet. Daarnaast vind ik dat het geld dat nu naar het buitenland toe gaat ook vaker in Nederland gehouden moet worden. Serious Request bijvoorbeeld, waarom kan dat niet een keer voor kanker? Of gewoon naar bejaardentehuizen?

Met welke politicus zou je weleens een avondje willen zuipen?

Geertje Wilders of zo. Ik vind dat hij goede standpunten heeft, met hem kan ik praten. Ik zou graag een keer met hem een biertje drinken en over dingen praten.

Wie zou je nog niet eens een slokje van je bier gunnen?

Sylvana Simons. Ze zoekt racisme op plekken waar het niet is, en maakt van niet-bestaande discriminatie een punt. Ik vind absoluut dat ze een keer moet ophouden. Zij zorgt ervoor dat alle buitenlanders zich tegen de gewone, autochtone bevolking keren. Zij zorgt ervoor dat er tweestrijd is.

Ben je voor een verplicht vrouwenquotum?

Nee, dat hoeft voor mij niet perse. Natuurlijk mogen er gewoon vrouwen in de Tweede Kamer, maar er hoeft geen speciaal ding voor te komen. Het gaat nu wel prima, er hoeven niet perse meer vrouwen bij.

En qua mensen met een migratieachtergrond?

Als ze al jaren in Nederland wonen of hier geboren zijn, mogen ze natuurlijk in de Tweede Kamer, maar ik vind het niet nodig dat er een quotum komt hiervoor.

Koen, 19, student Autotechniek

VICE: Wat betekent politiek voor je?

Koen: Op het moment vrij weinig eigenlijk. Het interesseert me nog niet zoveel. Als ik ouder ben vind ik het misschien wel interessanter, maar nu nog niet. Ik verdiep me er ook niet verder in, ik heb wel belangrijkere dingen aan mijn hoofd dan politiek.

Ga je wel stemmen?

Dat weet ik nog niet zeker. Als ik wel ga stemmen ga ik in ieder geval PVV stemmen. Wat ik van hen heb gehoord zijn dingen waar ik het wel mee eens ben, het klopt wel wat ze zeggen. Niet alles natuurlijk, maar ik denk dat dat bij alle partijen zo is. De ideeën die Geert Wilders benoemt vind ik over het algemeen wel goed. Niet alles natuurlijk: dat alle Marokkanen weg zouden moeten vind ik een beetje té. Als je zijn ideeën op een wat nettere manier interpreteert, zoals bijvoorbeeld een strenger asielbeleid, ben ik er wel voor. Het mag wat mij betreft wel wat minder racistisch.

Vind je dan ook dat er meer geld naar bijvoorbeeld ouderenzorg zou moeten?

Ja, dat vind ik wel. Die mensen hebben hier hun hele leven gewerkt, en op dit moment krijgen ze minder.

Met welke politicus zou je weleens een avondje willen zuipen?

Geen idee eigenlijk. Misschien een keer met Geert Wilders, dat lijkt me wel geinig. Ik vraag me af hoe hij is als hij wat op heeft. Ik ben benieuwd of hij wat minder radicaal wordt, of juist nog veel racistischer, of dat hij juist heel erg in zichzelf gekeerd raakt.

Wie zou je nog niet eens een slokje van je bier gunnen?

Ik gun iedereen bier. Misschien dat mensen die agressief worden van drank het niet zouden moeten drinken, maar ik gun in ieder geval iedere politicus bier.

Ben je voor een verplicht vrouwenquotum?

Ja, dat lijkt me op zich een goed idee. Vrouwen hebben ook goede ideeën en veel in te brengen, dus waarom niet? Als het Nederland zou helpen wanneer er een bepaald aantal vrouwen in de Kamer zit dan ben ik daar wel voor.

En qua mensen met een migratieachtergrond?

Ja, eigenlijk ook wel. Zij hebben ook goede ideeën, en ik denk dat het totaalplaatje misschien wat beter wordt. Als er een minimum aantal vrouwen en allochtonen in de Tweede Kamer zou zitten zou Nederland waarschijnlijk beter vertegenwoordigd zijn. Ik denk dat ieder deel van de bevolking beter zijn mening kan geven wanneer zij directe vertegenwoordiging hebben in de politiek.