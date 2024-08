We vroegen jongeren in Charleroi of hun stad echt de lelijkste van Europa is

Wil je onze beste verhalen niet missen? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse newsletter en volg ons op Instagram.

In 2008 werd Charleroi door de Nederlandse Volkskrant verkozen tot lelijkste stad van Europa. In onze fotoreeks over de Waalse stad zie je inderdaad heel wat lelijkheid, die je natuurlijk ook als schoonheid zou kunnen zien.

Nu, elf jaar later, gingen we terug naar de voormalige industriestad om te ontdekken wat de jongeren van Charleroi er zelf van vinden: “Natuurlijk zou ik liever in Brussel wonen, maar dat betekent niet dat ik Charleroi niet leuk vind.”

Mehmet (21)

VICE: Hey Mehmet. Hoelang woon je al in Charleroi?

Mehmet: Al heel mijn leven. Ik ben geboren in het Notre-Dame Ziekenhuis in Parijs. Euh, ik bedoel… Notre-Dame in Charleroi.

Wist je dat Charleroi werd verkozen tot de lelijkste stad van Europa?

Ja, ik weet niet meer waar, maar ik heb het wel ergens gelezen. Enerzijds vind ik dat dat klopt, maar anderzijds ook helemaal niet. Er wordt veel geïnvesteerd in Charleroi. Zo opende hier onlangs een nieuw winkelcentrum, Rive Gauche. De stad is dus echt wel mooier aan het worden. Maar hé, er zijn absoluut ook nog een paar heel lelijke plaatsen.

“De graffiti hier is echt mooi: gemaakt door professionele kunstenaars, niet zomaar snel-snel.”

Wat apprecieer je het meest aan je stad?



Ik hou echt van al de graffiti die stilaan meer en meer in het stadsbeeld verschijnt. Ik bedoel de legale graffiti op gebouwen zoals in de buurt van de Carsid-fabriek. Ze zijn echt mooi: gemaakt door professionele kunstenaars, niet zomaar snel-snel.

Aan de andere kant is er echt een probleem met de straten, velen daarvan zijn echt verloederd. En veel gevels zijn helemaal zwart geworden door de smog en vervuiling. Die moet iemand echt eens met een hogedrukreiniger te lijf gaan. Maar ik hoop Charleroi op een dag als een mooie stad gezien zal worden. Daarvoor moeten jongeren wel meer te zeggen hebben over nieuwe projecten in de stad.

Temese (24)

VICE: Hey Temese, ben je al lang een Carolo?

Temese: Awel, ik woon eigenlijk in Pont-à-Celles. Dat is niet zo ver hiervandaan, ik ken Charleroi dus heel goed. Dus ja, je zou kunnen zeggen dat ik al 23 jaar een Carolo ben.

Waar zit je het liefst in Charleroi?

Ik zou zeggen La Quille. Dat is een oude bar waar ik al veel mensen heb leren kennen. Het is daar heel gezellig en er zijn altijd leuke mensen. En ik werk er vlak tegenover, bij Le Vecteur. Dat is een cultureel centrum dat veel expo’s, concerten en literaire festivals organiseert. Daardoor hebben we een echt multicultureel platform in het centrum – het is een beetje ons hoofdkwartier.

“Hier blijven wonen klinkt echt wel als een goed plan, als ik er nu zo over nadenk.”

Is Charleroi volgens jou nog steeds de lelijkste stad van Europa?



Ik heb mensen daar al over horen praten, en dat heeft me echt enorm doen lachen. Als je verder kijkt dan je neus lang is, besef je al snel zien dat Charleroi helemaal niet lelijk is. Mensen moeten echt stoppen met Charleroi een lelijke stad te noemen. Ze zouden beter eens naar hier komen om de stad zelf te zien en te ontdekken.

Jij en Charleroi, is dat voor altijd?

Ik heb echt geen idee. Ik werk hier, dus langs de ene kant is dat wel makkelijk. En Charleroi is ook heel snel aan het evolueren: er valt hier steeds meer te doen. De recente vernieuwingen zijn echt leuk. De mensen zijn supervriendelijk. Hier blijven wonen klinkt echt wel als een goed plan, als ik er nu zo over nadenk.

Maximilien (19)

VICE: Hey Maximilien. Ben jij van hier?

Maximilien: Ik ben eigenlijk Brits, maar geboren in Charleroi. Ik woonde voor een lange tijd soms hier, en dan weer in England, maar uiteindelijk ben ik hier permanent komen wonen om mijn studies af te maken.

Wat vind je ervan dat Charleroi de lelijkste stad van Europa wordt genoemd?

Weet je, ik denk niet dat die uitspraak klopt. Mensen moeten de stad op zich niet lelijk noemen, dat is gewoon niet waar. Daar ben ik niet mee eens. Ik denk dat het meer de mensen hier zijn: die moeten zich beter leren gedragen.

“Op zonnige dagen hangt er in onze haven een strandsfeer die me doet denken aan Oostende.”

Vertel eens, wat vind je het leukste aan Charleroi?

Zoals veel mensen hou ik van de industriële look van Charleroi. En de winkeliers, die zijn veel gastvriendelijker dan in andere steden. En zeker ook onze haven: op zonnige dagen hangt er een strandsfeer die me doet denken aan Oostende.

Aan de andere kant moet de stad beter worden onderhouden, net zoals de mensen die hier wonen. Ik vind het ook niet zinvol dat ze zoveel geld stoppen in een winkelcentrum waar toch niet veel volk op zal afkomen, of die nieuwe fancy havenbuurt. Het lijkt me verstandiger om te investeren in sociale woningen en het onderwijs.

Louis (22)

VICE: Hey Louis! Hoelang woon je al in Charleroi?

Louis: Ik ben hier geboren, maar heb lang vlakbij de Franse grens gewoond. Drie jaar geleden besloot ik terug te komen, om dat het voor mij simpelweg gemakkelijker is om in een grote stad te wonen.

“Charleroi labelen als ‘lelijkste stad’ vind ik, in vergelijking met bepaalde andere steden, niet eerlijk.”

Wist je dat Charleroi tot de meest lelijkste stad van Europa is verkozen?

Ja ja, dat weet ik wel… Maar ik heb al ergere steden gezien in België! Zoals La Louvière bijvoorbeeld: echt niet zo’n mooie stad is dat. En begrijp me niet verkeerd, dat zeg ik niet om te haten. Deze stad heeft zich volgens mij al sterk verbeterd tegenover vroeger. Charleroi dan labelen als ‘lelijkste stad’ vind ik, in vergelijking met bepaalde andere steden, niet eerlijk.

Wat vind je van de vernieuwingen in het centrum van Charleroi?

Ik vind het echt cool. Ze proberen allerlei culturele dingen vooruit te helpen, zoals Quai 10. In deze stad is de laatste tijd echt al veel veranderd, in tegenstelling tot sommige andere steden in België waar het echt een beetje doods is. Ik vind het hier echt veel beter tegenwoordig, ook dankzij de undergroundcultuur met veel straatartiesten, het cultuurcentrum Eden en de Quai 10.

Wil je hier ook blijven wonen?

Natuurlijk zou ik liever in Brussel wonen, maar dat betekent niet dat ik Charleroi niet leuk vind.

Lola (21)

VICE: Hey Lola, wat kan je me vertellen over je dagelijks leven in Charleroi?

Lola: Ik woon niet in Charleroi, maar ik kom hier wel vaak, al sinds kleins af aan. Nu kom ik hier vooral om te shoppen en om iets te gaan eten met mijn vriendinnen.

“Ik vind dat het industriële deel van Charleroi haar juist heel veel charme geeft, zeker nu dat iets hip geworden is.”

Vind jij Charleroi de lelijkste stad van Europa?

Om eerlijk te zijn niet, nee. Ik vind dat het industriële deel van Charleroi haar juist heel veel charme geeft, zeker nu dat iets hip geworden is. Steeds meer jonge mensen beginnen samen te werken om het hier mooier te maken. Ze openen bars die iets conceptueler zijn, en leuke restaurantjes. Charleroi zal nooit de stad van de prachtige kerken en verborgen schatten zijn, die geschiedenis hebben we ook gewoon nooit gehad. Maar in mijn ogen is Charleroi helemaal niet de lelijkste stad.

Wat spreekt je het meest aan in Charleroi?

Ik hou van al de vernieuwingen hier. Er zijn veel steden in Wallonië die heel mooi zijn, maar waar amper nog jonge mensen wonen. In Charleroi hebben we dan bijvoorbeeld ‘Les Apéros Wake Up’, waarbij jongeren elke maand samenkomen op de terrassen rond het Astridpark, en dat is echt heel gezellig. Er zijn ook echt veel jonge mensen die de stad komen vernieuwen met interessante concepten en ideeën. Charleroi zou al lang veel aantrekkelijker zijn als we meer zouden investeren in cultuur. En een universiteit in de buurt zou ook geen slecht idee zijn.

Evelyne (24)

VICE: Dag Evelyn, ben je van Charleroi?

Evelyne: Ja, nu wel. Daarvoor woonde ik in Frankrijk, in Auxerre. Ondertussen woon ik al twee jaar in Charleroi.

“Door de onverzorgde mensen komen er niet veel toeristen naar hier, en denken mensen dat Charleroi geen mooie stad is.”

Je bent dus vrij nieuw hier. Wat vind je het leukste aan Charleroi?

In vergelijking met Auxerre is het hier best rustig. Alles is ook dicht bij elkaar, dus ik ben nooit lang onderweg. Dat vind ik geweldig.

En wat vind je het minst leuk aan de stad?

Ik weet niet of ik dit zou moeten zeggen, maar… de mensen. Ik vind dat sommige mensen zich echt niet verzorgen, en dat vind ik jammer. Ik denk dat het ook daarom is dat er niet veel toeristen komen, en mensen daarom Charleroi in het algemeen niet als een mooie stad zien. Maar ik ben er zeker van dat dat de stad over een paar jaar populairder zal worden en meer mensen naar hier zullen komen. Je hebt hier alles, dus waarom niet?