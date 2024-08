We vroegen jongeren op de klimaatmars wat hun plakkaten betekenen

Mis niets meer van VICE: schrijf je in voor onze newsletter.

Zo’n 12.500 spijbelende jongeren spraken op 17 januari af om – ondanks het rotweer – in Brussel te betogen voor het klimaat. Of beter gezegd: tegen de klimaatopwarming. Wij hebben de plakkaten met de opvallendste slogans eruit gehaald en de mensen die ze vasthielden gevraagd wat ze ermee bedoelen.

Videos by VICE

Linde (16), Antwerpen

“#EatPussyNotCows”

VICE: Hey Linde, vertel eens, waarom pussies en geen koeien?

Linde: Ik ben niet hetero en vegetarisch. Het is dus een slogan waar ik mij helemaal in kan vinden. En het is iets dat blijft hangen.

Wat hebben koeien met het klimaat te maken?

Dat zijn de grootste vervuilers op vlak van CO2. Het zou dus een pak beter gaan met de planeet als we geen vlees meer zouden eten.

Is dat ook wat je zelf als eerste zou veranderen?

Nee, eigenlijk niet. Ik weet dat niet iedereen plots vegetarisch of veganistisch gaat worden. Dat is een beetje te hoopvol. Maar ik zou er sowieso wel voor zorgen dat de dieren dan op een duurzame manier worden gekweekt.

“Als het aan mij lag, had ik dit al eerder gedaan.”

Heb je dan zo weinig hoop?

Ik heb wel hoop, maar ik ben vooral boos omdat de regering te lang wacht om in actie te schieten. Het duurt allemaal te lang. Het is eigenlijk al te laat.

Is het dan ook niet te laat om te protesteren?

Goh, als het aan mij lag, had ik het al eerder gedaan. Maar dat is niet makkelijk op je eentje. Ik vind het enorm dapper van de twee meisjes die dit georganiseerd hebben. Het is zalig dat we hier met zoveel zijn.

Flo & Anika (16), Leuven

“Which Green Do You See?”

VICE: Hey, wat bedoelen jullie precies met deze slogan?

Flo: Wel, dat de overheid alleen maar denkt aan geld in plaats van aan het milieu.

Is dat waarom jullie hier vandaag staan?

Flo: We zijn hier omdat we vinden dat de overheid moet stoppen met hun kapitalistische gedachtegoed. Ze moeten meer investeren in dingen die wél belangrijk zijn, zoals het milieu. Het is toch niet vreemd als we zeggen dat onze aarde op de eerste plaats komt? Ik wil gewoon dat mijn kinderen ook een deftige toekomst hebben.

Anika: En aangezien wij niet mogen gaan stemmen, is dit de enige manier om onze stem te laten horen.

“We zijn van plan om door te gaan tot de verkiezingen in mei.”

Waren jullie er vorige week ook?

Flo: Ja, en we zullen hier volgende week ook weer staan.

Wanneer stoppen jullie met betogen?

Flo: We zijn van plan om door te gaan tot de verkiezingen in mei. Ik hoop dat de mensen die wel mogen stemmen onze mening dan gaan vertegenwoordigen en zo de juiste keuze maken.

Bekijk ook: Tieners op de klimaatmars reageren op zure online commentaren:

Gaan jullie ook protesteren als er buiten jullie niemand anders meedoet?

Flo: Ja, sowieso. Ik wil dit echt voortzetten.

Komen jullie niet in de problemen met school nu jullie lessen skippen?

Flo: Ja, ik mis vandaag een toets van cultuurwetenschappen. Maar dat boeit mij eerlijk gezegd niet.

Hoe reageert jullie school daarop?

Flo: De directeur heeft mij naïef genoemd, maar weet je, onze naïviteit gaat ervoor zorgen dat wij de wereld gaan veranderen.

Rijn & Brayan (18), Aalst

“Dinosaurs Thought They Had Time Too”

VICE: Hey, jullie denken dus dat we op dezelfde manier gaan beëindigen als de dino’s?

Rijn: Kijk, er is maar een verschil tussen de dino’s en ons. Zij konden er niets aan doen, wij wel.

Hoe ben je op die slogan gekomen?

Rijn: Ik heb gewoon wat gegoogled tot ik deze tegenkwam. Ik vond die wel leuk, dino’s zijn coole beesten.

“Ik ben het beu dat de grote massa altijd genegeerd wordt.”

Waren jullie er vorige week ook?

Rijn: Nee, onze school reageert daar niet zo positief op.

Brayan: We zijn vandaag al onze hoofdvakken aan het skippen, dus elke donderdag lijkt me nu niet zo slim.

Waarom zijn jullie hier vandaag wel?

Rijn: Omdat de betoging van vorige week niet genoeg aandacht heeft gekregen. We zijn hier om de groep groter te maken en onze stem luider te laten klinken. Ik ben het beu dat de grote massa altijd genegeerd wordt.

Wat moeten de regering volgens jullie nu doen?

Rijn: Met ons in gesprek gaan, dat lijkt mij nu niet zo moeilijk.

Natalie & Leslie (16), Antwerpen

“Fuck Each Other Not The Earth (Also Fuck Trump!)” en “By 2019 I Thought We’d Be On Mars Not Marching to Defend Science”

VICE: Hey Natalia, had je nu liever op Mars gezeten dan op planeet Aarde?

Natalia: Op vlak van technologie staan we kei ver, maar zie ons hier staan. Aan het betogen voor iets dat eigenlijk vanzelfsprekend is, maar genegeerd wordt door onze regering. We hadden al zoveel verder kunnen staan als we het niet zo hard hadden verneukt.

Was je hier vorige week ook?

Natalia: Ja, maar het is echt veel drukker vandaag.

“We hadden al zoveel verder kunnen staan als we het niet zo hard hadden verneukt.”

Dat klopt. Denk je dat er volgende week ook zoveel mensen gaan zijn?

Natalia: Ik zal hier alleszins zeker staan.

Ook als je de enige zou zijn?

Natalia: Ja, tuurlijk.

Wanneer ben je van plan te stoppen met betogen?

Natalia: Als het klimaatakkoord ondertekend wordt. Dat is echt noodzakelijk. Ik snap niet waarom ze dat niet hebben gedaan. Da’s gewoon belachelijk.

Worden jongeren genoeg betrokken bij de politiek?

Leslie: Niet genoeg nee. Ik wil stemrecht vanaf 16 jaar.

Tenzin (17), Jette

“Dude! Where’s My Snow?”

VICE: Hey Tenzin, vertel eens wat er op jouw bord staat.

Tenzin: Er staat dat ik sneeuw wil. Toen ik jonger was hadden we echt elk jaar sneeuw. Het is nu al midden januari en ik heb nog geen enkel sneeuwvlokje gezien. Het sneeuwt al een paar jaar niet meer zoals het moet. We hebben seizoenen voor een reden, de planeet heeft dat nodig. De seizoenen kloppen gewoon niet meer in België.

Was je hier vorige week ook?

Neen, ik was toen niet op de hoogte van het protest.

Ben je van plan volgende week ook te komen?

Ja, sowieso!

“Ik ga maandag op schooluitstap naar het federaal parlement en ik ben echt van plan om een paar kritische vragen te stellen.”

Welke lessen ben je aan het skippen?

Chemie en biologie.

De belangrijkste lessen dus.

Ja, maar fuck school als we toch geen zekerheid hebben over een toekomst in twintig jaar. Ik ga maandag op schooluitstap naar het federaal parlement en ik ben echt van plan om een paar kritische vragen te stellen.

Heb je het gevoel dat je genoeg betrokken wordt?

Nee, ik voel mij totaal niet betrokken bij de politiek. Hun toekomst is gegarandeerd en het kan hen precies allemaal niet schelen. Mijn toekomst en die van toekomstige generaties is dat totaal niet. Daarom moeten we echt massaal op straat komen en protesteren. Ze moeten beseffen dat wij wel een fuck geven.

Charlotte (16), Aalst

“Pas de climat, Pas de Chocolat!”

VICE: Hey, Charlotte. Maak je je zorgen dat we zonder chocolade gaan zitten?

Charlotte: Ja kijk, het klimaat is duidelijk naar de klote. Sorry voor mijn taalgebruik. Maar als we zo verder gaan, heeft dat echt wel invloed op ons alledaagse leven.

Toch even terug naar de chocolade. Kan je daar iets meer over vertellen?

Eerlijk gezegd heb ik die quote gestolen van het internet. Maar als het niet goed gaat met de aarde, dan gaat het ook niet goed met de oogst. Dus het komt erop neer dat we dan ook geen cacaobonen meer hebben.

“Als we zo verder gaan, heeft dat echt wel invloed op ons alledaagse leven.”

Was je hier vorige week ook?

Nee, we moesten dat nog regelen met school.

En kom je volgende donderdag ook protesteren in naam van chocolade?

Dat weet ik nog niet. Elke donderdag is misschien net iets te veel.

Helena (17), Gent

“We Are Out Of Slogans Do Something !!!”

VICE: Hey Helena, waarom is je slogan dat je geen slogan meer hebt?

Helena: Ik vond dat het wel grappig mocht zijn.

Had je vorige week wel een slogan?

Ik was er niet vorige week. Maar ik wil de komende donderdagen zeker afkomen, ook al neem ik een groot risico omdat ik lessen skip.

“Ik wil dat politici eindelijk aandacht geven aan ons en het klimaat.”

In welke les had je nu moeten zitten?

Normaal heb ik nu twee uur economie. Dat is wel zuur. Het is mijn hoofdvak.

Waarom ben je hier vandaag?

Op de eerste klimaatmars [ de ‘Claim The Climate’ mars begin december, red.] waren we met 75.000 mensen, en de regering trok zich daar niets van aan. Vandaag zijn we waarschijnlijk met iets minder, maar nog steeds met veel mensen. Het blijft indrukwekkend, omdat we hier allemaal jongeren zijn. Het belangrijkste voor mij is in elk geval dat politici eindelijk aandacht moeten geven aan ons en het klimaat.

Volg VICE België razendsnel op Instagram .