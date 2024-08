We vroegen jongerenbeweging Radicaal of het woord radicaal nog wat betekent

Begin deze week was VVD-leider Mark Rutte op televisie om uit te leggen met welke ‘radicale ideeën’ hij zichzelf wil vernieuwen, om zo weer door te kunnen als leider van het land. Een opmerkelijke woordkeuze, zeker voor een man die al tien jaar aan de macht is door het uitdelen van joviale schouderklopjes en op de juiste momenten ‘hé hallo!’ te roepen naar politieke tegenstanders. Radicaal (van radix, Latijn voor ‘wortel’) betekent in de politiek namelijk meer dan ‘heel erg’, het betekent dat er gestreefd wordt naar volledige hervorming. Radicale verandering gaat het dus niet om bijsnoeien van een scheefgegroeide tak, maar om het uittrekken van de hele godganse boom, zodat in de overgebleven leegte iets nieuws geplant kan worden.

En dat lijkt Rutte niet van plan. Maar hij is niet de enige establishment-politicus die het woord ‘radicaal’ is gaan bezigen – ook andere partijen uit het politieke midden vinden ineens dat er van alles op een radicale manier moet gebeuren. Als iedereen om radicale verandering roept, wat betekent ‘radicaal’ dan nog? We belden met Radicaal, de jongerenbeweging van BIJ1, om te vragen wat zij ervan vinden.

Videos by VICE



VICE: Rutte had het over radicale ideeën. Wat vonden jullie van zijn gebruik van het woord radicaal?

Radicaal: Dat was wel opvallend. Als wij het hebben over radicaal, dan gaat dat over radicale systeemverandering. En Mark Rutte, hij is dat systeem dat we omver willen werpen. Hij staat voor het kapitalistische systeem, waarbij een kleine groep profiteert van de welvaart die wordt verdiend over de rug van werkende mensen. Het is onrechtvaardig, en hij houdt dat al zo lang als hij aan het regeren is in stand. Dus dan is het wel grappig dat juist hij het over ‘radicale ideeën’ heeft.

Waarom hebben jullie de naam Radicaal gekozen?

Van alle maatschappelijke problemen die wij zien, willen we de oorzaak vinden, en dat aanpakken bij de wortel. Systeemverandering is heel belangrijk voor ons. Daar komt onze naam vandaan.



Zie je vaker dat het woord radicaal op een verkeerde manier gebruikt wordt?

Ja. Eerst vonden mensen dat woord vooral een beetje eng. Dat merkten wij ook, toen we als jongerenbeweging net begonnen. Maar nu lijkt het wel of andere partijen, en zelfs Rutte, het toch zijn gaan overnemen.

Verliest het daardoor z’n waarde?

Dat denk ik wel. Ik zag dat zelfs het CDA het woord gebruikt heeft. Het zou natuurlijk mooi zijn als ze ook echt radicale ideeën hadden, maar dat zie ik niet gebeuren. Maar daardoor verliest het woord wel z’n betekenis.

Wat zijn dan wel echt radicale ideeën?

Zoals ze in de VS roepen om het afschaffen van de politie, dat is een radicaal idee. Wij zijn ook tegen de politie als instituut, het zou eigenlijk niet moeten bestaan.



Vinden jullie jezelf eigenlijk radicaal genoeg?

Goeie vraag. Het kan wel radicaler, denk ik. We kunnen meer doen. We zitten nu nog erg in de opbouw van onze beweging, dus we zijn nog aan het bekijken hoe we het best eer kunnen doen aan onze naam, en hoe we daadwerkelijk kunnen bijdragen aan een verandering van het systeem. Er zijn al genoeg partijen die binnen het systeem werken en het zo in stand houden, wij willen het juist omverwerpen. BIJ1 zit nu in de Kamer, maar als jongerenbeweging kunnen we juist daarbuiten een beweging opzetten. Wij zijn meer activistisch dan parlementair.



Dankjewel!