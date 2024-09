We vroegen Lars Elstrup waarom hij streakte tijdens een Deense voetbalwedstrijd

Ooit speelde hij bij Feyenoord, werd hij zelfs Europees kampioen, en scoorde hij evenveel goals in de hoogste Engelse divisie als Gary Lineker. Daarna raakte hij zwaar depressief, was toen weer gelukkig en toen weer depressief. Wie is Lars Elstrup? Ik ging naar hem op zoek om hem te spreken over depressies, streaken, en het geloof.

Lars Elstrup speelt tussen 1986 en 1988 voor Feyenoord en dat is geen succes. De spits scoort negen goals in vijfenzestig wedstrijden en is de zoveelste die toch niet de nieuwe Ove Kindvall blijkt te zijn. Hij keert terug naar Denemarken en leeft daar op, verdient een transfer naar Luton Town, dan op het Engelse hoogste niveau, en scoort er liefst vijftien keer in één seizoen – evenveel als Gary Lineker dat jaar. Als Denemarken in 1992 na de diskwalificatie verrassend mee mag doen aan het EK is Elstrup erbij. Dankzij zijn goal tegen Frankrijk stoten de Denen door naar de kwartfinale. Uiteindelijk wint Denemarken het EK – nog steeds één van de grootste verrassingen uit de Europese voetbalgeschiedenis.

Een jaar later stopt Elstrup, amper dertig jaar oud, abrupt met voetballen. Hij raakt zwaar depressief, verkeert in allerlei sektes en staat soms dagenlang op een groot plein in Kopenhagen met een opgestoken middelvinger. Rond de eeuwwisseling wordt hij in Londen gesignaleerd – naakt. Soms gaat het beter. Heel af en toe geeft hij een interview. Dat zijn vaak spraakmakende artikelen, maar de laatste is alweer van vier jaar geleden, met de Deense krant BT.

Ik besluit hem via Facebook een bericht te sturen. Elstrup, die zichzelf op het medium een Facebook-goeroe noemt, reageert snel. Hij is in India en stuurt een paar foto’s. “Ik ben op bezoek bij mijn goeroe en zijn ashram”. Die goeroe is Sri Ganapati Sachchidananda Swamiji, de ashram is zijn gemeenschap. Elke keer weer hielp hij Elstrup geluk te vinden. Op een berg in India vindt Elstrup nu de innerlijke rust die hij al z’n hele leven zoekt.

VICE Sports: Hey Lars, een tijdje terug streakte je tijdens een Deense voetbalwedstrijd. Waarom?

Lars Elstrup: Het was een boodschap aan de wereld. Ik ben Lars Elstrup, ex-profvoetballer uit Denemarken. Ik heb vroeger in de wereld geleefd die we allemaal kennen. Nu leef ik in een wereld die mooier en eerlijker is dan de oude wereld. Het is mogelijk om van de hel naar de hemel te gaan.

Er gaan veel verhalen rond over hoe je na je voetbalcarrière wegzakte. Hoe kijk jij zelf naar die verhalen?

Alles heeft een einde: je jeugd, je studentenjaren, banen, manieren om te denken. En er is een nieuw begin. Mensen zijn vaak bang het veilige en comfortabele te vertellen, hoe vervelend dat alles ook mag zijn. De mensen die zichzelf niet willen veranderen, vertellen verhalen om hun vrienden dichtbij te houden. Maar enkelen op deze wereld kunnen echt uitbreken, als je bedenkt dat we met zeven miljard mensen zijn.

Het klinkt alsof je alsof je nu een hele andere levensstijl hebt dan tijdens je voetbalcarrière.

Ja, het zou extreem lastig zijn om mijn huidige levensstijl te combineren met voetbal. Eerlijk gezegd denk ik dat het niet kan.

Is het niet moeilijk om zo te leven?

Juist niet! Het tegenovergestelde is waar. Elke dag kijk je met nieuwe ogen en een nieuw bewustzijn naar de wereld. Het confronteert iedereen. Beslissingen en actie nemen het over van geruzie en eindeloze gediscussieer. Dan wordt de wereld mooi.

Hoe kijk je terug op je voetbalcarrière?

Ik realiseer me nu dat ik een hele goede voetballer was en fantastisch was in het lezen van de wedstrijd. Het verleden is voorbij en nu koester ik de vele mooie ervaringen.

Wat was het hoogtepunt?

M’n goal tegen Frankrijk op het EK! En de medaille die we kregen voor de EK-winst natuurlijk. Het grootste geluk in het voetbal is als je door samen te werken met een teamgenoot een gat in de verdediging van de tegenstander slaat en een goal scoort. Dat is het ultieme resultaat van teamwork.

Je was een fantastische voetballer. Wat gebeurde er daarna?

Ik stopte met mijn passie op 30 juni 1993. Toen was ik 30, nu ben ik 53. Twaalf van die drieëntwintig jaar zat ik zwaar depressief met dichte gordijnen in een klein kamertje. Op 14 december vorig jaar kwam ik uit m’n laatste depressie toen ik het huis van m’n ouders vlakbij Randers verliet. De afgelopen elf jaar heb ik steeds gezocht naar spirituele groei, zelfverwezenlijking, God, eeuwige waarheid, Paramatman en pussy.

Waar ben je nu mee bezig?

Op dit moment ben ik in India, in de stad Mysore, op bezoek bij de ashram van mijn goeroe. Ik ben druk bezig mezelf als goeroe te vestigen, probeer uit de Deense gevangenis te blijven en zoek nog steeds naar goede pussy.

Goeroe Sri Ganapati Sachchidananda Swamiji. (Foto via)

Waarom probeer je uit de Deense gevangenis te blijven?

In augustus heeft de rechtbank in Odense me veroordeeld tot zestig dagen in de gevangenis, maar dat is omgezet in een taakstraf van tachtig uur. Maar ik moet een jaar uit de problemen blijven. Op dit moment ligt er een nieuwe zaak bij de politie in Odense. Een vrouwelijke automobilist heeft een aanklacht ingediend voor schade aan haar auto. Ik denk dat dit weer tot een rechtszaak gaat leiden en als ik veroordeeld word, moet ik achter de tralies. In drie zaken werd ik beledigd door bekrompen mensen en misschien heb ik overdreven gereageerd. Maar ik heb nooit iemand kwaad gedaan, ik wil ze gewoon laten zien wat goed gedrag en beleefdheid is.

Wanneer keer je weer terug naar Denemarken?

Het is de bedoeling dat ik aan het eind van deze maand weer terugga.

Sommige mensen lachen om je acties, anderen zeggen dat je hulp nodig hebt. Wat vind je zelf?

Ze hebben allemaal gelijk, iedereen ziet alles met z’n eigen ogen en heeft z’n eigen meningen. Als je verlicht raakt, kun je met iedereen lachen. Ik help mensen die hulp nodig hebben, overal waar ik kom. Echt, ik ben fantastisch, omdat ik je bewust kan maken van je eigen, innerlijke zelf en je naar peace of mind en nog veel meer kan leiden.

Volg je Feyenoord nog?

Zo goed als ik kan. Ik probeer op de hoogte te blijven.

Heb je nog een boodschap voor de mensen bij Feyenoord?

Ik ben dankbaar voor mijn twee jaren in Nederland. Ik herinner mijn verleden met vreugde en veel vreugdevolle momenten. Het mens dat ik destijds was, was niet sterk genoeg om te kunnen omgaan met de Nederlandse mentaliteit, want ik ben een erg zachte en beleefde ziel. Bedankt, Feyenoord en Nederland. Mijn wens voor iedereen is dat ze verlicht raken en een gelukkig en gezond leven leiden.

