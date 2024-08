We vroegen Livaneli of jij en ik ook cryptomiljonairs kunnen worden

Toen de koers van Bitcoin drie weken geleden van 5000 dollar tot onder de 3000 dollar zakte en Ethereum in zijn val meetrok, had Livaneli zijn coins natuurlijk allang verkocht. De man die van 100 euro een miljoen wist te maken door slim te traden in crypto, zag de crash aankomen en kocht in vlak voordat de koers weer omhoog schoot. Als ik hem bel wil hij niet zeggen hoeveel hij daar precies mee heeft verdiend. Hij wilde eerst ook niet zeggen hoe hij het zag aankomen, maar na wat aandringen licht Livaneli toch een tipje van de sluier op en vertelt hij me ook wat volgens hem de toekomst van de cryptomarkt is. Hij zegt er doodleuk bij dat hij het voor zichzelf helemaal niet erg vindt als de cryptomarkt dadelijk als een bubbel uiteen spat, want hij heeft zijn inleg er allang uit.

VICE Money: Ha Livaneli, vertel: hoe zag jij die crash aankomen?

Livaneli: De koers was heel hard gestegen in een korte periode, dat vind ik dan zelf absurd. Dan denk ik: dat kan echt niet langer goed gaan. Er was heel veel slecht nieuws op komst, zoals dat nieuws over China waar ze een ban legden op het uitgeven van nieuwe cryptocurrencies. The China ban is around the corner, maar omdat iedereen in die hypefase zat, luisterden ze niet naar die berichten. En als zo’n ban dan komt, raken ze in paniek en gaat de prijs naar beneden.

Kijk, je moet niet denken dat de prijs alleen maar naar boven blijft gaan, de prijs gaat toch wel omlaag op een gegeven moment. Je moet de grote waves herkennen. Het is trendwatching.

Ben jij zo’n goede trendwatcher?

Mijn skills zijn naar mijn mening het herkennen van de toppen. Ik kijk heel erg realistisch, als de prijs heel hoog staat, weet ik meestal vlak voor de prijs naar beneden gaat te verkopen. Maar ik ben niet goed in het herkennen van de bodems. Gaat-ie naar beneden, dan denk ik dat die verder naar beneden gaat dan dat-ie in werkelijkheid gaat. Ik denk dat ik gewend ben aan de oude cryptomarkt. Daar daalde het altijd nog verder. Maar dat is niet meer zo. Steeds als de prijs daalt, komen er veel nieuwe traders bij die willen kopen. En die doen dat al als de prijs 20-30 procent is gezakt, dan gaat de koers weer omhoog.

Welke blogs moet je volgen om die trends in de gaten te houden?

Daar houd ik bijna elke grote website en blog wel voor in de gaten: Bloomberg, Reuters, CNN, Russia Today, Techcrunch. En Reddit. Reddit is mijn favoriete platform omdat je daar ook comments kunt lezen van gebruikers en de discussies erg goed zijn. Als die gebruikers echt verstand hebben van de cryptomarkt kun je ze makkelijk volgen om meer van hun comments te lezen. Soms lees ik ook berichten op Cointelegraph.com, dat is ook van Reddit.

Jij bent in Ether gaan handelen toen de koers nog rond een euro stond en je maakte van 100 euro een miljoen. Denk je dat mensen dat nog steeds kunnen?

Ik denk dat het ingewikkelder zal zijn. Toen ik bezig was met handelen was er gewoon bijna niemand, het was gewoon leeg, zeg maar. En de winsten waren ook groter. Van 100 euro naar een miljoen kan denk ik niet meer, maar er valt nog wel wat uit te halen, anders zou ik ook niet verder gaan.

Ben jij dan niet bang dat het een bubbel is en je straks ineens een miljoen verliest?

Ik denk dat als het een bubbel wordt, wat veel mensen zeggen, dit een van de grootste bubbels die we ooit hebben meegemaakt kan worden. Maar ik heb mijn inleg er allang weer uitgehaald. Ik zou het helemaal niet erg vinden om heel eerlijk te zijn. Dat is waarom ik gewoon weer verderga met school. De hoeveelheid ervaring die ik hiermee heb opgedaan is absurd. Als het weg is jammer, maar ik heb die ervaring dan al opgedaan. That’s fine.

