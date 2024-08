We vroegen maagden wat ze verwachten van seks

De eerste keer seks staat, helaas, ook bekend als de slechtste keer seks. Je hebt geen idee wat je doet, de realiteit komt zelden overeen met je verwachtingen, je bent onzeker over het formaat van vrijwel al je lichaamsdelen, of je niet stinkt, of dit een plekje is waar je juist wel of juist niet aan mag zitten, of het wel lang genoeg duurt – eigenlijk ben je gewoon overal onzeker over. Dat is helemaal niet erg, want na de eerste keer volgen er hopelijk nog een boel keren die wél heerlijk zijn en lijken op wat je in romantische films zien. Maar daar hebben we het nu niet over. We vroegen maagden wat ze in godsnaam allemaal verwachten van hun eerste neukje.

JORDAN



VICE: Hoe denk je dat het zal voelen?

Jordan: Ik hoor dat het geweldig is. Een beetje alsof je het zelf doet, maar dan beter.

Hoe lang denk je dat seks duurt?

De eerste keer waarschijnlijk niet erg lang. Ik heb wel verhalen gehoord van mensen die dronken waren, de hele avond door bleven gaan en gewoon nooit klaarkwamen.

Hoe lang zou je willen dat het duurt?

Een uur? Als het langer duurt wordt er misschien iemand moe en dan doet diegene geen moeite meer.

Is er een reden dat je nog geen seks hebt gehad of is het gewoon nog nooit gebeurd?

Het is nog nooit gebeurd, eigenlijk. Ik weet het niet. Misschien houdt iets me onbewust tegen.

Is je maagdelijkheid iets bijzonders voor je?

Nee, het boeit me niet zoveel. Ik vind het stom dat mensen denken dat zoiets een persoon zo erg kan veranderen.

Hoe denk je dat de aanloop naar de seks is?

Ik denk dat het heel intens kan zijn, doordat je elkaars gevoelens probeert te peilen. Ik gok dat het best ongemakkelijk is, want je hebt niet echt iets om over te praten. Tenzij je die persoon al langer kent natuurlijk.

CLARA





Hoe denk je dat het voelt?

Clara: Alsof je Leonardo DiCaprio bent en op de Titanic staat en het voelt alsof je vliegt. Alsof je de koning van de wereld bent.

Hoe lang duurt seks, denk je?

Realistisch gezien zou ik zo’n tien minuten zeggen. Ik bereid mezelf voor op een teleurstelling.

Hoe lang zou je willen dat het duurt?

Drie kwartier denk ik, inclusief voorspel. Je moet er wel even de tijd voor nemen.

Waarom ben jij nog maagd?

Ik ben er sinds mijn vijftiende klaar voor, maar ik wilde wachten totdat ik zestien was, omdat ik me nog te jong voelde. Ik heb sindsdien niet echt de kans gehad en ik wil wachten tot ik iemand ontmoet die me respecteert. Ik wil ook eerst tevreden zijn met mijn lichaam voordat ik het met iemand deel.

Is je maagdelijkheid iets bijzonders?

Ik hecht er niet zoveel waarde aan. Ik wil er eigenlijk al een tijdje van af. Ik heb het idee dat mensen me soms zien als onschuldig meisje omdat ik nog geen seks heb gehad. Dat is vervelend.

Hoe denk je dat het voor en na de seks zal zijn?

Ik denk als een potje Jenga. In het begin ben je heel voorzichtig, maar al snel wordt alles hectisch. Na het hoogtepunt blijf je over met een enorme zooi.

Eh…

Ik hou erg van gezelschapsspelletjes.

CAMERON



Cameron op rechts



Hoe denk je dat het voelt om seks te hebben en klaar te komen door iemand anders?

Cameron: Alsof je eindelijk kan plassen, nadat je het heel lang moest ophouden. Een gevoel van blijdschap en opluchting, alsof al je problemen verdwijnen.

Hoe lang denk je dat seks duurt?

Minimaal een paar minuten. Als je lang geen seks hebt gehad of als het je eerste keer is, is het waarschijnlijk wel kort. Bij mensen die vaak seks hebben, kan het zeker wel een paar uur duren. Seks is denk ik als drugs gebruiken. Hoe meer je het doet, hoe langer het duurt voordat je high wordt.

Hoe lang duurt jouw ideale seks?

Dat ligt aan de situatie. Als je een vrije dag hebt, zou het ideaal zijn om sessies van een uur te houden. Maar als zij om vijf uur ’s middags langskomt en je moeder om zeven uur thuiskomt, moet je wel zorgen dat je nog tijd hebt om de boel op te ruimen.

Hoe denk je dat het voorspel is?

De eerste keer waarschijnlijk heel ongemakkelijk. Het voorspel zorgt voor enorm veel verwachtingen en je hebt er allerlei voorstellingen van. Het probleem is dat je dat allebei weet en de hele tijd gaat twijfelen aan wat de ander denkt. Ik denk dat het voorspel snel klaar moet zijn, zodat je niet alles verpest.

Ben je daar bang voor?

Nee, want uiteindelijk voelt je partner zich ook zo en als zij ook nerveus is, is het denk ik minder ongemakkelijk.

Wat gebeurt er na de seks, denk je?

Wow, ik denk dat dat zo relaxed is. Alsof je stoned bent geweest. Je denkt: dat was leuk. Ik ga nog even chillen en dan kleed ik me weer aan. Ik denk dat mensen een soort gloed over zich heen krijgen als ze seks hebben gehad. Gewoon helemaal onstpannen.

Als je verhalen van je vrienden hoort over slechte seks, word je dan nerveus?

Nee joh. De meeste verhalen over slechte seks waren eenmalige dingen en ook nooit zo erg. Het enige verhaal waar ik ooit een beetje bang van werd, was van de nicht van een vriend die het anaal deed. Haar vriend raakte een zenuw, waardoor zij oncontroleerbaar begon te poepen. Daar ga ik niet aan beginnen.

Geen anaal?

Nee man, het klinkt verschrikkelijk. Ik kan geen geldige reden bedenken om je geslachtsdeel zo dicht bij iemands poepfabriek te houden.

Waarom ben jij nog maagd?

Dat komt vooral door timing. Er waren wel wat mogelijkheden, maar altijd op verkeerde momenten. Misschien lukt het als ik wat beter mijn best doe bij meisjes, maar ik ben daar meestal te lui voor. Ach, zo erg is het niet. Ik ben nog jong, het komt wel een keer.

GEORGIA





Hoe denk je dat je ontmaagding wordt?

Georgia: Ik heb seksuele voorlichting gehad, dus ik denk dat ik een realistisch beeld heb.

Ik heb genoeg films gezien om te beseffen dat de eerste keer meestal klote is. Maar er is ook dat stemmetje dat zegt dat het iets speciaals moet zijn. Je wordt toch een echte vrouw. Lig je daar, op zijden lakens. Iemand overhandigt je een oorkonde. Vervolgens komen al je vrouwelijke voorouders om de beurt even langs om je te feliciteren. Nee, ik kan me wel voorstellen dat het lijkt alsof je net je communie hebt gedaan en je denkt dat de Heilige Geest door je heen stroomt, maar dan blijkt dat het gewoon een of andere priester is die je hoofd aanraakt. Zo stel ik me mijn ontmaagding voor.

Denk je dat je zenuwachtig zal zijn?

Ik denk het wel, maar ik zou het nooit met een willekeurige jongen doen. Ik wil me wel op m’n gemak voelen, hem kennen en precies vertellen hoe ik me voel. Die gedachte stelt me gerust. Ik heb respect voor mensen die het gewoon met een vreemde doen, maar ik denk niet dat ik dat zou kunnen.

Vertel je diegene dat je nog maagd bent?

Ja, absoluut. Anders raken ze alleen maar in de war over hoe slecht ik was en waarom ik niet wist wat ik deed. Kan ik ze beter van tevoren waarschuwen.

Hoe lang denk je dat seks duurt? Hoe lang zou je willen dat het duurt?

Geen idee. Het verschilt waarschijnlijk per persoon. Ongeveer twintig minuten? Het gaat toch om een mooie ervaring, niet om even snel erin en eruit, dus ik denk dat meerdere keren op een avond misschien wel ideaal is.

Heb je al horrorverhalen van vrienden gehoord en schrikt dat je af?

Het schrikt me niet af, want vroeg of laat ga ik toch een keer seks hebben. Ik zal waarschijnlijk wel even schrikken, maar me er daarna niet teveel mee bezig houden.

Hoe zie jij de aanloop naar de seks?

Ik denk, bij mij althans, dat er veel zal worden gepraat. Ik zou niet zomaar met iemand seks kunnen hebben zonder dat ik diegene ken. Ik zou z’n naam willen weten, waar hij woont, zijn interesses… dat soort dingen. Dan wordt het ook niet zo ongemakkelijk.