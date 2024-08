We vroegen mannen hoe ze omgaan met feministen

Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, slutshaming en salarisongelijkheid zijn veelbesproken onderwerpen in 2017. Steeds vaker noemen mijn vrouwelijke vrienden zich feminist, en ik heb laatst bij de H&M sokken gekocht met GRL PWR erop. Vechten voor de vrouwenzaak is voor meer en meer mensen iets om trots op te zijn.



Als ik mijn mannelijke vrienden vraag of ze feminist zijn, weten ze niet wat ze moeten zeggen. Om mannen bij te praten hoe ze zich kunnen inzetten voor de vrouwenzaak, organiseerde Emancipator, een netwerk voor mannen en emancipatie, samen met De Bovengrondse een masterclass Feminisme voor mannen. Ik ging erheen en vroeg mannen of ze veel feministen kennen, of ze zich soms schamen voor hun man-zijn, en of zij zelf voor idealen strijden.

Videos by VICE

Thomas (27)

Broadly: Hi Thomas. Heb jij veel feministische vrienden?

Thomas: Jazeker. Ik heb veel vriendinnen die zich zo noemen. Ik woon met een feminist, en ik ben er zelf ook een.

Hoe helpen jullie de vrouwenzaak?

We proberen geen typische grapjes te maken over vrouwen. Bij veel grapjes heb je geen eens door dat het vrouwonvriendelijk is.

Voel je je wel eens schuldig als man zijnde? Bijvoorbeeld omdat je meer verdient?

Ja ik voel me daar wel schuldig over. Ik ben man én wit, dus ik heb veel vanzelfsprekende privileges, daar sta ik soms geen eens bij stil.

Wil je de barricades op?

Ik zou wel wat activistischer mogen zijn. Op Facebook ga ik wel vaak discussies aan – vandaag heb ik de hele dag op Facebook de zwarte-pietendiscussie gevoerd.

Vind je gelijke rechten belangrijk?

Ik ben homo dus ik weet hoe het is om tekort te worden gedaan door een deel van je identiteit. Gelukkig leef ik in een veilige omgeving – mijn vriendinnen zijn feministen en mijn vrienden homo. Maar vorige week liep ik op straat met mijn moeder, toen een Engelse zwerver mij om een sigaret vroeg. Ik zei nee en toen begon hij me uit te schelden voor flikker en batty boy. Ik vond het zo respectloos, vooral omdat mijn moeder erbij stond. Haar grootste angst is dat er zoiets gebeurt.

Quincy (31)





Broadly: Hoi Quincy. Ken jij veel feministen?

Quincy: Ja, mijn broertje. Dat merk ik door hoe hij doet: hij is open, hij uit zichzelf, en hij is homo. Als iemand mij feminist noemt, vind ik dat ook niet erg. Ik ben net van Suriname naar Nederland verhuisd, en sindsdien leer ik mensen kennen die zich zo noemen. Het zijn leuke mensen. In Suriname zie je ze niet echt, feministen – daar moet de man echt een man zijn, en de vrouw echt vrouw.

Vind je dat je zelf ook de barricade op moet?

Ik heb drie jaar geleden een documentaire gemaakt over diversiteit in de Surinaamse gemeenschap, en ik wil nog meer projecten doen. Het maakt niet uit waar je vandaan komt of wie je bent. Man, vrouw, homo, alles daaromheen en tussenin, lesbisch, donker, wit: iedereen is gelijk.

Léon (28) en Laurens (30)

Broadly: Hey Leon en Laurens. Hebben jullie veel feministen in je vriendengroep?

Laurens: Ik denk dat we elkaar wel zo beschouwen, toch?

Leon: Ja.

Hoe merken jullie dat dan aan elkaar?

Leon: We nemen progressieve standpunten in.

Laurens: We praten erover, we zijn voor gelijkheid, we zien ongelijkheden.

Leon: Ja, we leven in een systeem waarin privileges niet eerlijk zijn verdeeld.

Laurens: Ik zie op mijn werk dat mannelijke collega’s worden voorgetrokken, en vrouwen minder serieus worden genomen. Dat klopt niet.

Voelen jullie je weleens schuldig omdat jullie mannen zijn?

Leon: Schuldig is misschien niet het juiste woord, wat kan je met dat gevoel? Ik denk wel dat je ervan bewust moet zijn en je moet inzetten voor gelijke rechten voor iedereen.

Is er iets anders dan gelijkheid tussen vrouwen en mannen waar jullie je hard voor maken?

Laurens: Ik zie dat vrouwelijkheid bij homoseksualiteit vaak wordt gezien als verwijfd en minder aantrekkelijk – daar word ik vanuit mijn eigen identiteit het meest mee geconfronteerd. Maar als jongen kan je ook vrouwelijke eigenschappen hebben en aantrekkelijk zijn.

Leon: Mensen blijven denken in man-vrouwhokjes, dat zou ik willen doorbreken.

Yorke (26)

Broadly: Ha Yorke. Ben je feminist?

Yorke: Ik noem mezelf zo op het moment dat ik dat wil – er komt toch iets van schaamte bij kijken. Wel denk ik dat het goed is om je als man hiervoor uit te spreken, omdat je dan bij andere mannen iets in beweging kan brengen.

Kan je aan je vrienden zien of ze zich kwaad maken om ongelijkheid?

Ik ken wel mensen die zich uitspreken als feminist, en dat vind ik goed. Maar je hebt niet echt uiterlijke verschijningen daarvoor – je ziet eerder aan iemand of zij of hij een milieuactivist is, dan of iemand een feminist is.

Voel je je wel eens schuldig omdat je een man bent?

Ik heb me nog nooit schuldig gevoeld om mijn geslacht. Ik zie mezelf als persoon, niet als geslacht. Het woord ‘man’ is maar een begrip. Wel vind ik het vervelend dat ik als man een bepaalde status moet hebben, als ik wil dat vrouwen mij aantrekkelijk vinden.

Wil jij de barricades op?

Ik wil sowieso vaker de barricades op. Er is zoveel mis in Nederland, er zijn veel verbeterpunten. Vandaag informeer ik me over de vrouwenzaak, morgen weer over iets anders. Ik zou ook voor het milieuprobleem willen vechten. Als ik een oproep zie voor een demonstratie, heb ik altijd de neiging om te gaan – maar ik ga te weinig.

Jens (48)

Broadly: Ha Jens. Heb jij een partner die feminist is?

Jens: Ik denk niet dat mijn vrouw zichzelf zo zou noemen, maar ik noem mezelf wel zo. Voor mij is de vrouwenemancipatie een bevrijding van mijn mannelijkheid. Ik heb geen diepgaand persoonlijk identificatie met ‘het man zijn’. Dat is een politiek statement.

Heb je vrienden die zich inzetten voor vrouwenemancipatie?

Mijn bubbel is redelijk feministisch. Mannen hebben geen behoefte om zichzelf zo te beschouwen – doe je dat wel, dan wordt het gezien als iets activistisch. Op het moment dat mensen dat doen, verschuiven ze voor mij van het hokje ‘vriend’ naar mede-activist of collega. En zo werkt het andersom ook: feministen worden mijn vrienden, mede-activisten en collega’s.



Voel je je wel eens schuldig over je man-zijn?

Vroeger wel, ik had het gevoel dat ik veel goed te maken had omdat ik man was. Toen ik twintig was, werd ik geconfronteerd met het feit dat alles wat ik tot dan toe had bereikt, vooral kwam omdat ik een witte man was. Als man delen we een collectieve schuld. Nu heb ik meer een gevoel van overmatige verantwoordelijkheid. Ik heb mijn privilege ingezet om me in te zetten voor emancipatie.

Is er iets anders dan gelijkheid tussen mannen en vrouwen waar jij voor vecht?

Ja waar niet voor? Er is nog zoveel onrecht en ellende.

Toine (36)





Broadly: Hey Toine, je vriendin zit in de organisatie van deze avond. Hoe merk je aan haar dat zij feministisch is?

Toine: Poeh, hoe merk je dat überhaupt? Het is niet dat ze met spandoeken door het huis loopt.

Wat vind je ervan dat ze zich inzet voor de vrouwenzaak?

Ik begrijp heel goed dat ze iets wil doen aan de structurele benadeling van vrouwen in onze wereld. Dát is feminisme – helemaal niet iets absurds, terwijl het wel vaak zo wordt geframed.

Voel je je weleens schuldig dat je een man bent?

Nee nooit. Soms geneer ik me wel, zoals laatst bij De Wereld Draait Door. toen een tafel vol vrouwen #metoo neersabelden. Daar zag je goed hoe privilege werkt: als mannen het even zwaar hebben, is er altijd wel iemand die voor ze opkomt. Superhandig.

Wil jij strijden voor iets?

Ik denk dat iedereen eraan kan bijdragen dat groepen structureel minder worden bevoordeeld of benadeeld, maar veel mensen weten niet hoe. Het vraagt offers: de bereidheid om gearresteerd te kunnen worden door je protestactie, maar ook de bereidheid dat jouw feestje verstoord kan worden. Mensen die bereid zijn die offers te maken, daar heb ik veel ontzag voor.





Lieke (23) en Joshua (23)

Broadly: Ha Lieke en Joshua. Kennen jullie feministen?

Joshua: Ja, ik denk dat mijn meisje dat best wel is. Net als mijn moeder: stoer en zelfstandig. Eigenlijk een beetje zoals jij Lieke.

Lieke: Ja, ik zie mezelf zeker zo.

Joshua: Ik mezelf niet, maar ik wil wel graag het hulpje zijn.

Lieke: Ik ben het er niet mee eens – ik denk wel dat jij feminist bent.

Joshua: Ik hou gewoon niet zo van het woord.

Lieke: Toen ik zag dat deze avond werd georganiseerd, dacht ik meteen: ik sleur Joshua mee.



Heb je een ideaal waarvoor je zou willen strijden?

Joshua: Ik vind het vervelend dat mannen vrij snel als ‘verkeerd’ worden afgebeeld, en dat er benadrukt wordt wat ze niét goed doen. Ik zou willen benoemen wat je als man wel goed kan doen en waar we als mannen samen goed in zijn, dat is leuker.