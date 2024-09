We vroegen mannen of ze zitten te wachten op een mannenpil

De eerste tien jaar van ons seksleven zijn we vooral bezig met voorkomen dat we zwanger worden of iemand bezwangeren. Dus slikken we de pil, kopen condooms, zetten spiraaltjes en gaan voor het zingen de kerk uit. Het nieuwste middel, de mannenpil, komt er nu aan. Maar zitten mensen daar wel op te wachten?

Toen ik anderhalf jaar geleden stopte met de pil, raakte mijn vriend een beetje in paniek. “Waarom? Straks word je zwanger. Moeten we dan weer aan de condooms?” Ik werd een beetje nijdig en wees ‘m erop dat hij ook weleens na mocht denken over dit dilemma. Na zes jaar hormonen in mijn lijf te hebben gepompt, vond ik dat hij ook wel een keer een offer mocht brengen voor veilige seks. Het werden dus condooms.

Maar ik ben niet de enige. Vrouwen stoppen massaal met de pil en mensen zoeken naar andere anticonceptiemiddelen. In die zoektocht wordt hoopvol gekeken naar de mannenpil, want uit eerder onderzoek bleek dat veel mannen best bereid zijn om dagelijks een pilletje te slikken. De pil voor mannen komt eraan (nu echt bijna), maar toch vroeg ik me af hoeveel mannen er eigenlijk zitten te wachten op zo’n pilletje. Het zorgt er immers voor dat je tijdelijk onvruchtbaar wordt en bovendien is het nog niet helemaal duidelijk wat de precieze bijwerkingen zijn. Kortom, hoog tijd om de straat op te gaan voor een gesprekje over vruchtbaarheid, veilige seks en de mannenpil.

Stancey (28) en Sherwin (31)

Hallo jongens, hebben jullie altijd veilige seks?

Stancey: Ja natuurlijk, ik zeg altijd: “Hey, zullen we anders samen naar de GGD gaan?” En dan doen we gewoon een test. Je moet iemand natuurlijk wel een beetje kunnen vertrouwen voordat je seks hebt.

Sherwin: Mijn vriendin en ik zijn allebei naar de GGD geweest en zij slikt de pil.

Maak je je zorgen om je vruchtbaarheid?

Stancey: Ja, je moet bewust omgaan met je lichaam. Laatst heb ik gelezen dat je moet oppassen met telefoonstralingen naast je piemel, dus af en toe zet ik de wifi van mijn telefoon uit als ik hem in mijn zak heb zitten.

Zouden jullie een mannenpil slikken?

Sherwin: Ik vertrouw de farmaceutische industrie niet man, ik zou niet zomaar een mannenpil slikken.

Stancey: Ik zou dan wel moeten weten wat precies de bijwerkingen zijn. Ik vind het wel oneerlijk dat het normaal is dat vrouwen een pil slikken en mannen niet. Maar in dit opzicht ben ik wel egoïstisch, ik heb liever dat een vrouw de pil slikt dan dat ik dat zou moeten doen. Bullshit, maar wel eerlijk, ook al weet ik dat je eigenlijk wel samen zwanger wordt. Ik zou ‘m alleen slikken als ik precies weet wat de bijwerkingen zijn. Maar je hoort zoveel verhalen: dat je superveel aankomt of vocht vasthoudt of moodswings krijgt. Daar zou ik dan wel bezorgd over zijn.

Welkom in onze wereld jongens.

Stancey: Ja, jullie hebben het maar zwaar haha.

Bart (20) en Shy-Ann (20)

Hey Bart, gebruik je altijd condooms?

Ja, bijna altijd wel.

Zou je als vervanging een mannenpil gebruiken?

Nee, dat heb ik niet nodig.

Ben je onvruchtbaar dan?

Nee. Oh, een pil voor mannen! Sorry, ik dacht dat je het over viagra had. Oh nee, die zou ik wel slikken.



Shy-Ann, gebruik jij de pil?

Nee, maar ik ben dan ook lesbisch.



Alexander (21), Kees (20), Jochem (22)

Jongens, de mannenpil komt eraan. Zou je die nemen?

Alexander: Ik zou die wel slikken.

Jochem: Ja ik ook, goed idee.

Ben je niet bang voor eventuele bijwerkingen?

Jochem: Ja, dat wel. Veel vrouwen stoppen nu ook met de pil vanwege al die bijwerkingen.

Kees: Als ik heel eerlijk ben, zou ik de mannenpil niet slikken als er dezelfde risico’s aan kleven als bij de vrouwenpil. Mijn vriendin voelde zich namelijk veel beter toen ze switchte van de pil naar een spiraaltje.



En met de mannenpil, zou je dan alsnog een condoom dragen?

Alexander: Nee, ik denk het niet.

Ben je niet bang voor soa’s?

Alexander: Oh ja.

Jochem: Dan moet je gewoon af en toe naar de GGD.

Je vruchtbaarheid wordt tijdelijk stilgelegd als je de mannenpil slikt, vind je dat een eng idee?

Jochem: Oei, toch weer die bijwerkingen. Maar ik denk dat ik ‘m toch wel zou slikken. Ik vind het een goed initiatief dat ook zorgt voor een beetje gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Kees: Ik ben banger voor eventuele impotentie dan voor onvruchtbaarheid. Ik vind het impotentieplaatje ook het engste plaatje op de sigarettenpakjes.

Floris (33)

Hey, zou jij de mannenpil slikken?

Nee.



Waarom niet?

Omdat ik getrouwd ben. En mijn vrouw heeft een spiraaltje.

Maar waarom ligt de verantwoordelijkheid bij haar?

Voordat zij een spiraaltje nam, hebben we het er wel over gehad hoor. Ik vond het ook oneerlijk dat ze altijd de pil moest slikken. Maar de mannenpil is voor mij geen alternatief.



Maak je je weleens zorgen over je vruchtbaarheid?

Nee, want ik heb al kinderen. Maar als ik niet in een relatie zou zitten, dan zou ik daar wel meer over nadenken.

Zou je je minder mannelijk voelen als je de mannenpil zou slikken? Zo’n pil neemt wel je vruchtbaarheid even weg?

Nou, een man voelt zich natuurlijk niet minder mannelijk als hij een condoom omdoet en dat is ook een vorm van anticonceptie.

Vind je het oneerlijk dat vooral vrouwen zich bezig moeten houden met anticonceptie?

Ja, maar ik zou het alleen overwegen als het een tijdelijke onvruchtbaarheid is, iets waarvan je met zekerheid kan zeggen dat je het kunt terugdraaien. Ik wil nog niet dat mijn zaadleiders volledig op slot gaan. Een soort tijdelijk spiraaltje voor mannen zou fijn zijn.

Simon (21), Sandro (21) en Ted (25)

Lekker bieren jongens. Gebruiken jullie altijd een condoom?

Simon & Sandro: Nee.

Ted: Ja.

De mannenpil komt eraan. Zouden jullie dat gebruiken?

Simon & Sandro: Ja.

Ted: Nee.

Verschillende opvattingen dus. Ted, waarom zou je geen mannenpil gebruiken?

Ted: Ik wil niet teveel zooi in mijn lichaam. Ik ben er ook op tegen dat vrouwen een pil slikken. Het is goed dat ze zichzelf beschermen, maar daar kun je ook gewoon een condoom voor gebruiken.

Simon en Sandro, jullie gebruiken geen condoom. Vinden jullie het niet oneerlijk dat vrouwen dan wel de pil moeten slikken?

Sandro: Nou nee, zij zijn uiteindelijk toch degenen die zwanger kunnen worden.

Simon: Ja, maar de pil heeft wel allemaal kuteffecten voor vrouwen en die wil ik liever niet. Misschien zou ik ‘m toch niet slikken.

Robbie (36), Koen (31), Najat (35) en Johan (39)

Hoe staan jullie tegenover de mannenpil?

Robbie: De wat?

Najat: Ja, dat moeten jullie doen jongens.

De mannenpil is een beetje hetzelfde als de anticonceptiepil voor vrouwen, maar dan voor mannen.

Johan: O, ja dat zou ik wel doen.

Najat: Ik had hele slechte ervaringen met de pil, hoor.

Robbie: Ik doe het, maar alleen als het geen nare bijwerkingen heeft natuurlijk. Ik zou dat alleen willen als ik niet ineens één keer in de maand helemaal koekoek word.

Najat: Nee, dat heb jij niet. Dat is de menstruatie.

Maar met zo’n pil weet je wel zeker dan je niemand zwanger maakt.

Robbie: Ja, dat is dan wel weer een voordeel, dat je zelf de controle kan houden. Maar je lichaam is toch belangrijker dan dat. Ik ga niet de boel overhoop gooien voor een beetje casual seks.

Koen: Maar vrouwen doen dat nu wel. Sommige vrouwen heb er heel veel last van als ze de pil slikken.

Robbie: Daarom.

Najat: Ik heb nu de nuvaring [een ring met hormonen die je maandelijks in de vagina plaatst] en dat is echt geweldig. Want dan stop je de hormonen in je vagina en niet in je hele lichaam.

En Vasalgel, een gel die tijdelijk je zaadleiders afsluit?

Robbie: Dat kan wel.

Koen: Dat zou ik dan juist weer niet doen. Zo’n gel blokkeert, dan sluit je meteen alles af. Dan zou ik eerder een pil slikken en kijken hoeveel last ik heb van de bijwerkingen. Bovendien vind ik condooms niet zo’n heel groot probleem.

Robbie: Ik ben wel anti-condoom. Bij mij gaan ze allemaal stuk.

–

