We vroegen mannen op Best Kept Secret of ze wel eens naar een vrouw luisteren

Op Best Kept Secret was dit jaar niet alleen de eikenprocessierups in veelvoud aanwezig, ook waren er twee keer zoveel vrouwelijke artiesten als vorig jaar op de vijf podia te vinden. Ruim 40 procent van de acts bestond uit één of meerdere vrouwen.

Dat dit best bijzonder is, blijkt wel uit de grotere en kleinere onderzoeken die de afgelopen jaren zijn gedaan naar het aantal vrouwelijke artiesten op line-ups van festivals in Nederland. Een dieptepunt: in 2016 was op Welcome to The Future 1,49 procent van alle acts vrouw. Maar dit jaar staan er op datzelfde festival al 6 vrouwen op het affiche (van in totaal 49 acts), dus ook daar is een flinke stijging waarneembaar.

Onder de bezoekers van Best Kept Secret was de verdeling een stuk gelijkwaardiger, maar wij richtten onze pijlen op maar één helft hiervan: mannen. En we vroegen ze of ze van plan waren om een van de vele vrouwelijke acts te bezoeken, of ze überhaupt wel eens naar een vrouw luisteren, en zo niet, waarom eigenlijk niet.

Jan en Harm, allebei 23

Broadly: Ha mannen, voor welke bands komen jullie?

Jan: Ik ben meegenomen door Harm.

Harm: Ik heb de hele planning gemaakt. We gaan natuurlijk naar Arctic Monkeys en The National – die laatste is mijn favoriete band hier. En verder naar Future Islands, Tyler, The Creator, Spoon en Slowdive.

In Slowdive zit één vrouwelijke muzikant, in de rest van je wensenlijstje niet. Was dat je al opgevallen?

Harm: Nee, niet echt. Het lijkt me ook toeval. Misschien is het ook een beetje mijn voorkeur van een soort stem die ik het liefst hoor in mijn oordopjes. Voor mij zijn dat vaak mannelijke zangers.

Maar niet alle mannen hebben eenzelfde soort stem, en vrouwen natuurlijk ook niet.

Harm: Nee, dat is ook zo. Ik kan ook zeker genieten van vrouwelijke zangeressen.

Jan: Net waren we bij een bandje met een zangeres, The Shacks, dat was heel goed.

Hebben jullie veel vrouwelijke muzikanten in je platenkast staan?

Jan: Ik kan niet direct iets bedenken. Ik vind Ilse de Lange wel hele mooie muziek maken, maar ze zit niet in mijn favorietenlijstje.

Harm: In de playlist die ik nu veel luister zit geen vrouwelijke zangeres. Misschien wel een drummer of gitarist ofzo, maar dat hoor je natuurlijk niet. Ik ben wel eens naar een concert van The Common Linnets geweest.

Klinken in jouw oordoppen vaker vrouwenstemmen, Jan?

Jan: Ik luister diverse muziek, maar ik heb het idee dat er gewoon meer mannelijke zangers zijn.

Hoe komt dat denk je?

Jan: Het zou door de labels kunnen komen, maar het kan ook zijn dat mannenstemmen gewoon populairder klinken. Een echt goede vrouwelijke zanger kan meestal heel erg mooi heel hoog zingen – van mannen wordt dat minder verwacht. Het kan dat je daardoor een kleiner deel van de vrouwen als echt goeie zangeressen ziet. Ik weet het niet, het is maar een theorie.

Harm: Ik zou het oprecht niet weten en ik wil ook niet geloven dat het een of ander vooringenomen iets is van de muziekindustrie. Dat zou ik heel kwalijk vinden. Voor mij is het gewoon toeval. En het maakt me ook niet uit, als de muziek maar lekker klinkt. Het is voor mij geen issue.

Wolf, 18

Broadly: Is er een act waar je je op verheugt?

Wolf: We gaan naar Tyler, The Creator – ik ken hem totaal niet, maar hij wordt gehyped in mijn groepje. En naar de Arctic Monkeys natuurlijk. Verder weet ik niet wat er nog meer is. Het is het eerste festival in mijn leven.

Oh spannend! Hoe bezorgd is je vader of moeder?

Totaal niet. Misschien stiekem, maar ze laten het niet merken.

Luister je vaak naar muziek die is gemaakt door vrouwen?

Ik moet eerlijk bekennen dat als je naar mijn afspeellijst kijkt, de meerderheid van de zangers mannen zijn. Misschien is dat gewoon mijn smaak. Ik denk niet dat het verder heel erg met geslacht te maken heeft. Nou ja, vrouwen hebben gewoon andere sound zeg maar, qua stem en zo.

Heb je een favoriete vrouwelijke artiest?

Ik luister heel graag naar Amy Winehouse. Dat is eigenlijk de enige die naar boven komt.

En hier op het festival?

Ik ga nog naar The Internet, daar zit een vrouw in toch?

Alex, 39

Broadly: Dag Alex, welke acts ga je zien?

Alex: Future Islands, All Them Witches en Arctic Monkeys.



Zitten er vrouwen in All Them Witches?

Nee, maar met die naam willen ze een bepaald slag volk aantrekken denk ik.

Er staan verder geen vrouwelijke acts op je programma?

Ik hou er wel van, maar dit keer is het alleen maar rock ‘n roll, en in die scene zitten niet zoveel vrouwen in. In de punkrockwereld heb je wel vrouwen die lekker meeschreeuwen, en dat schrikt mij niet af.

Hoe komt het denk je dat er vaak minder vrouwen op festivals staan?

Ik ben het daar niet mee eens. Er staan wel genoeg vrouwen, alleen je moet weten waar je ze kan vinden. Zeker op een festival als Dour – daar heb je twaalf podia met onbekende bandjes, en daar zie je veel van dat soort opkomende dingen. Ik kan het niet echt bevestigen, en ik denk er ook niet echt over na dat ik vandaag niet naar vrouwen ga kijken. Misschien zie ik er nog wel eentje – ik sta er nou met eentje te praten.

Is er een vrouwelijke muzikant waar je fan van bent?

Britney Spears, maar die treedt niet meer zo vaak op hè?

Ze heeft wel een heel leuk instagramaccount om te volgen.

Instagram heb ik niet, maar wel haar telefoonnummer. Ik belde nog of ze kwam, maar ze zei dat ze het druk had.

Augusto, 21

Broadly: Augusto, hoe kwam je hier terecht, in Hilvarenbeek?

Augusto: Door de Arctic Monkeys. Dat is de band die ik echt wil zien. Na alle concerten ga ik naar Job Jobse, en daarna moet ik naar huis, want ik moet morgen weer werken in de gaysauna in Amsterdam.

Zijn er nog vrouwelijke acts die je graag zou zien?

Niet dat ik weet nee. Voor de vrouwen die ik heel erg leuk vind ga ik liever naar een concert dan naar een festival. Ik vind het best vermoeiend: je moet de hele dag wachten voor één concert.

Ben je dit jaar naar veel concerten van vrouwelijke muzikanten geweest?

Ja, naar Dua Lipa, Tove Lo, AURORA – zij is echt mijn lievelingsartiest. Haar stem is zo zoet en diep, ik krijg daar kippenvel van.

Zijn vrouwen slechter in muziek maken denk je?

Nee. Volgens mij is de hele wereld nog te veel gefocust op mannen en het mannelijke, vrouwen worden niet op dezelfde plek gezet. Zelfs al vechten vrouwen daar de hele dag voor, sinds altijd al. Ik hoop dat het een kwestie van tijd is.

Timo, 22

Broadly: Ha Timo, kom je hier wel vaker?

Timo: Ja, ik ben hier alle jaren geweest. Dit jaar is het alleen heel droevig, want mijn beste vriend, die ook altijd meeging, is in april plotseling overleden. Zijn ouders zijn nu ook mee, net als al zijn vrienden, en we gaan gewoon proberen er een groot feest van te maken.

Jeetjemina – dit is wel een heel bijzondere editie dan.

Ja. We zijn hier ook om zijn leven te vieren.

Dit interview gaat eigenlijk over iets heel anders: er staan namelijk veel vrouwen op de line-up dit jaar. Ben je van plan om een van hen te gaan horen en zien?

Ik pak even mijn lijstje erbij; ik ben supergoed voorbereid. Even tellen hoor, vandaag zijn het alleen Altin Gün en Naaz: 2 van de 6. En zaterdag Pale Waves, Angus en Julia Stone, Pip Blom en Wolf Alice, dus dat zijn er een stuk meer.

Luister je vaak naar muziek die gemaakt wordt door vrouwen?

Ja. Ik kies het niet uit van: het is gemaakt door een vrouw, dus ik luister ernaar. Gewoon, als ik het leuk vind. En dat kan allebei, want creativiteit komt van mannetjes én vrouwtjes.

Toch staan er op veel festivals een stuk minder vrouwen op het podium. Hoe komt dat denk je?

Volgens mij wordt het wel steeds beter, maar ik denk dat het komt omdat van oudsher mannen beter worden gevonden. Maar dat wordt met onze generatie wel minder.

Dit is het vijfde jaar dat je hier bent – had je het verschil met bijvoorbeeld vorig jaar al opgemerkt?

De eerste keer was het hier ook al aardig gemixt. Ik denk dat Best Kept Secret hier vanaf het begin bewust mee bezig is geweest, dat is op Pinkpop of Lowlands wel anders.

Mido, 32

Broadly: Ha Mido. Is er iets wat je graag wil zien vandaag?

Mido: Eerst wil ik het festival vooral voelen, dat is het belangrijkste.

Hoe voel je een festival?

Je voelt het water, je drinkt het bier. Maar wat gehoor betreft: ik ben niet de grootste fan van indiemuziek – ik vind het prima, maar ik ben hier zonder verwachtingen.

Als je kijkt naar de muziek die je het laatste jaar hebt geluisterd, zitten daar dan veel vrouwen bij?

Ja, en ze staan ook bovenaan mijn lijstje. Tash Sultana vind ik geweldig, ik zag haar op Down The Rabbit Hole. En daar was ook een punkband met een frontvrouw die ik te gek vond, ik weet niet meer wie het was.

Gaat het al beter vind je, qua aantallen vrouwen op muziekpodia?

Het hangt ervanaf wat je als ‘beter’ beschouwd. Ik denk van wel, het wordt wat gelijker, en zo dicht mogelijk bij gelijkheid komen is het doel – al zal dat nooit 100 procent worden.

Je komt oorspronkelijk uit Egypte vertelde je – hoe is het daar met vrouwelijke muzikanten?

De laatste keer dat ik er was, was in 2014, toen was het een beetje hetzelfde. Maar voor vrouwelijke artiesten en kunstenaars daar wordt het lastiger en lastiger, door de politieke situatie. Ze hebben helaas steeds minder ruimte om zichzelf te laten zien en te kunnen zijn.

Heb je een favoriete vrouwelijke muzikant?

Ja, maar ik denk niet dat je haar kent. Ze is een klassieke Arabische zangeres: Asmahan.

Jeroen, 53

Broadly: Ha Jeroen, wat brengt jou zo hier?

Jeroen: Ik ben hier al een paar keer geweest, samen met een vriend. Onze vrouwen zijn nog aan het werk vandaag, maar die gaan we zo ophalen van het station. We komen vooral voor Arctic Monkeys en The National, en verder kom ik om me te laten verrassen.

Dit jaar staan er twee keer zoveel vrouwen als vorig jaar op de line-up. Hoe komt het denk je dat er meestal maar weinig vrouwen op een festivalpodium te vinden zijn?

Misschien is popmuziek, rock en indie nog steeds vrij macho of mannelijk, maar ik weet het niet. Vrouwen maken misschien wat meer poëtische of gevoelige muziek, of misschien is het toch zo dat de mainstream gedomineerd wordt door mannen.

Heb je het zien veranderen in, zeg, de afgelopen dertig jaar?

Ik ben wel opgegroeid met Kate Bush, en ik ben groot fan van Joni Mitchell. Hele sterke en supersuccesvolle vrouwelijke acts zijn er altijd wel geweest – ik kan niet zeggen dat ik het erg heb zien veranderen. Nu heb je bijvoorbeeld Beyoncé.

Staan er veel vrouwen in je platenkast?

Het laatste wat ik heb gekocht is The Weather Station. En Tori Amos staat er ook in. Over het algemeen zitten er wel veel vrouwen bij.

Beam en P, allebei 22

Broadly: Hey Beam en P – waar komen jullie vandaan?

Beam en P (in koor): Thailand. We zijn hier op vakantie, ook voor het festival. We houden van Arctic Monkeys, en toen we zagen dat ze hier optraden, hebben we onze trip zo gepland.

Hebben jullie zin om ze te zien?

P: Ja. Ze hebben nooit in Thailand opgetreden, dus dit wordt onze eerste keer.

Luisteren jullie vaak naar vrouwelijke artiesten?

Beam: Ja. CHVRCHES, Haim, Wolf Alice, Lana del Rey, Adele – zo veel. In Thailand zijn ook veel vrouwelijke muzikanten. Maar Lana del Rey is nooit naar Thailand gekomen, en van haar ben ik het meeste fan.

Hier in Nederland vind je veel meer acts van mannen dan van vrouwen op veel festivals. Hoe is dat in Thailand?

P: In Thailand zijn ook meer mannen dan vrouwen, maar ik luister naar alles, ik maak geen onderscheid.

Beam: Ik zou Wolf Alice graag zien morgen, maar we gaan vanavond al naar Amsterdam, omdat we morgen terug vliegen naar Bangkok.

Wel thuis jongens, en veel plezier bij de Arctic Monkeys.