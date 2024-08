We vroegen mannen op de Huishoudbeurs waarom ze zo weinig doen in huis

Mijn vader was een van de weinige mannen op het schoolplein – hij deed het huishouden en haalde mij en mijn zussen altijd van school. Mijn moeder verdiende de kost. Klasgenootjes vonden het wel grappig, zo’n vader die het huis poetste. Voor mij was het doodnormaal.



Uit nieuw onderzoek van de Verenigde Naties, waarvan de resultaten vorige week bekend werden, blijkt dat vrouwen wereldwijd ongeveer drie keer zoveel doen in het huishouden. Cijfers over 2016 in Nederland lieten eerder al zien dat vrouwen hier 9 uur per week meer dan mannen besteden aan wasjes draaien en boodschappen doen. Dat verschil is wel kleiner geworden, en dat komt volgens het Sociaal Cultureel Planbureau onder meer door slimmere apparatuur.

Op de Huishoudbeurs, die afgelopen week voor de 73ste keer in de RAI in Amsterdam werd gehouden, komen volgens de organisatie “235.000 kooplustige vrouwen”, zo valt er op de site te lezen. Maar daarmee vergeten ze een groep te noemen: mannen die dol zijn op de nieuwste swiffers en stofzuigerzakken. We gingen erheen en vroegen mannen hoeveel uren zij besteden aan het huishouden, en of dat minder is dan de vrouwen in hun leven.

Laurens (31) en Michael (32)

Broadly: Hey Michael en Laurens. Gezellig met z’n tweetjes op stap vandaag?

Michael: Laurens en ik zijn goede vrienden en zijn zus en mijn schoonzus zijn met ons mee. We zagen bij de Albert Heijn dat we voor vijf euro hierheen konden, dus we zeiden: kom we gaan met z’n viertjes.

Wat hebben jullie vandaag allemaal gescoord?

Laurens: We zijn vooral op de foodafdeling geweest.

Michael: Veel energiedrank, en veel chocola.

Wat doen jullie thuis allemaal in het huishouden?

Michael: Rommel maken, en dat dan weer opruimen. Dat kan omdat ik alleen woon.

Laurens: Ik woon ook alleen, dan doe je alles zelf. Ik ben het meest tijd kwijt aan mijn katten, die raken de hele tijd haren kwijt waardoor ik steeds moet stofzuigen.



Wie deed vroeger het huishouden, toen jullie bij je ouders woonden?

Michael: Mama want papa werkte.

Laurens: Ja moeders bij mij ook. Als mijn vader dan een keer ging stofzuigen, vond mijn moeder dat hij het niet goed deed, en ging ze het opnieuw doen. Ik deed nog wel eens de afwas, totdat de vaatwasser kwam – toen werd het wel heel simpel.

Aan welke taak hebben jullie een hekel?

Michael: Afwassen, ik heb geen vaatwasser, maar dat vind ik niet nodig omdat ik alleen woon.

Laurens: Ik haat de was opvouwen, ik heb gelukkig wel een vaatwasser. Mijn huis is ingericht op de toekomst.

Vrouwen doen wereldwijd nog altijd drie keer meer onbetaald werk dan mannen. Wat vinden jullie daarvan?

Michael: Ik vind dat iedereen gelijk moet zijn, mannen én vrouwen.

Martin (61)

Broadly: Ha Martin. Wat hoop jij vanavond nog op de kop te tikken?

Martin: Niet veel. Ik ben hier vooral voor mijn vrouw en haar vriendinnen, die vinden het leuk.

Wat doe jij thuis allemaal voor taakjes?

Ik doe alles behalve de was en strijken – dat kan ik niet dus dat doet mijn vrouw.

Hoeveel uur per week ben je kwijt aan huishouden?

Uurtje per dag.

En je vrouw?

Geen idee, nooit gevraagd. Ik weet niet wat ze allemaal uitvoert, volgens mij is ze soms best lang bezig.

Welke tips heb je meegeven aan je kinderen?

Mijn dochter vindt discotheken belangrijker dan huishouden.



Had je dit ooit gedacht, toen je nog een klein jongetje was, dat je hier zou rondlopen in 2018?

De laatste keer dat ik op de Huishoudbeurs was, liep jij nog geen eens rond op deze wereld. Op mijn veertiende was ik al op de Huishoudbeurs in Den Haag. Het geeft me een nostalgisch gevoel hier nu te zijn.

Riaz (36)

Broadly: Hoi Riaz. Wow, jij hebt een boel tassen. Wat zit daar allemaal in?

Riaz: Allemaal leuke dingen voor de kinderen en mijn vriendin: speelgoed, make-up, lotion, babyolie, sieraden. We gaan zo kijken wat er nog leuk is om te scoren. Ik ben blij dat mijn beste vriendinnen me hierheen hebben meegesleurd.



Een rapport van de VN laat zien dat vrouwen wereldwijd drie keer meer onbetaald werk doen dan mannen. Wat vind je daarvan?

Als vrouwen ergens mee zitten, moeten ze communiceren met de man, dan kunnen ze er samen uitkomen. Mannen luisteren graag.

Wat doe jij allemaal in het huishouden?

Alles wat gedaan moet worden. Schoonmaken, de was, strijken. Vooral schoonmaken: een schoon huis is een gelukkig huis.



Hoeveel uur per week ben je daarmee bezig?

Elke dag twee of drie uurtjes na het werk. Mijn vriendin kookt, dus zij is ongeveer anderhalf uur per dag bezig – het hangt ervan af wat ze maakt.



Was dat vroeger bij jou thuis ook zo?

Mijn moeder deed het koken, en mijn vader maakte schoon. Hey, je hebt gelijk – ik heb het van mijn vader.

Is er een taakje wat je vreselijk vindt om te doen?

Nee, niks, ik maak met plezier mijn huis schoon. Het is het huis waar mijn kinderen spelen, het moet hygiënisch zijn. Ik voel me ook lichter als het schoon is – mijn huis is mijn zenplek.



En heb je een favoriete schoonmaakklus?

Ik doe strijken met veel plezier. In het weekend is dat mijn momentje. Ik doe het op mijn gemak met soul of salsamuziek in mijn kamer. Heerlijk.

Sieko (35)

Broadly: Hey Sieko. Wat is de vangst?

Sieko: Alleen een Volkskrant-abonnement waar ik voor gestrikt ben. Het was de eerste kraam waar ik tegenaan liep. Het klonk heel goed, ik kon een jaar lang gratis digitaal lid worden. Toen ik mijn naam en gegevens had gegeven, bleek ineens dat ik wel een keer per week op zaterdag de krant moest kopen. Dus het kan zijn dat ik morgen nog probeer eronderuit te komen.

Mannen doen veel minder in het huishouden. Hoe zit dat bij jou?

Mijn vriendin en ik doen in principe alles samen. Ik neem het huishouden serieus. Echt leuk vind ik het niet, maar het gaat om het resultaat.

Hoeveel tijd zijn jullie er per week mee bezig?

Allebei twee uur. Waar ik echt een hekel aan heb is ramen lappen, dat doe ik nooit. Ze worden wel vies, maar dat valt niet zo op.





Wat vind je ervan dat vrouwen nog altijd drie keer meer onbetaald werk doen dan mannen?

Ik denk dat mannen vaker dingen zouden moeten doen waar ze niet betaald voor krijgen. Ik zit zelf in een collectief met kunstenaars, daar doe ik best vaak dingen zonder er geld voor te krijgen.

Is het een droom die uitkomt, dat je hier nu rondloopt?

Nee, totaal niet. Ik werkte vroeger in de trein en eens paar jaar zat-ie stampvol met vrouwen met een kortpittig kapsel. Ik dacht: daar ga ik dus nooit heen. Nu sta ik hier toch, en ik vind het eigenlijk wel prima.

Jan (76)

Broadly: Ha Jan. Wat heeft u allemaal gekocht vandaag?

Jan: Indonesische snoeperijen, een massageapparaat voor mijn vrouw en een trolley, daar kunnen we straks onze dingetjes in stoppen.

Wat doet u allemaal in het huishouden?

Mijn vrouw werkt, ik doe alles wat met huishouden te maken heeft: het bed opmaken, het eten klaarmaken. Vroeg in de ochtend dek ik de tafel voor mijn vrouw. Zij kookt als ze tijd heeft, ze maakt veel bijzonderder en lekkerder eten dan ik.

Zijn er taken die u minder leuk vindt om te doen?

Ik vind niks stom. Als je van je vrouw en je kinderen houdt, dan doe je dit. Dat is het advies van mijn vader. Je moet je vrouw altijd bijstaan.

Bent u er veel tijd aan kwijt?

Woensdag is de grote schoonmaakdag, dan maak ik alles schoon: de douche, het toilet, de keuken, de kamer, de woonkamer – alles. De rest van de week ben ik zo’n vier uur per dag bezig, en daarna ga ik fietsen. Daar ben ik gek op.

Hoe was dat vroeger bij u thuis?

Ik kom uit een gezin met vier jongens en vier meisjes. Alle jongens hadden twee linkerhanden. Mijn vader was militair, maar hij wilde niet dat wij ook bij het leger zouden gaan. Alle jongens zijn getrouwd en steken allemaal hun handen uit in het huishouden.

Wat vindt u ervan dat vrouwen gemiddeld veel meer doen dan mannen thuis?

Ik vind dat niks. Vrouwen zijn ook mensen, zij zijn ook moe. Waarom moet er verschil zijn? Mannen zijn onbeschoft en hebben een hoge eigendunk, terwijl ze een lager IQ hebben – dat is bewezen.

Hans (55)

Broadly: Ha Hans, wat heb jij vandaag gekocht?

Hans: Een stekkerdoos en iets om mee te bakken. We gaan zo nog een vaasje scoren voor de bloemen.

Wat doe jij in het huishouden?

Weinig. Ik klus om het huis heen, ik bouw en verbouw alles. We zijn altijd aan het verbouwen, het is bij ons nooit af.

En bijvoorbeeld de was en het koken?

Ja dat doe ik wel, het koken ook. En het naaien van gordijnen en bankstellen. Strijken en schoonmaken doet mijn vrouw.

Hoeveel uur ben je kwijt aan al deze klusjes?

Twee of drie uur per week.

En je vrouw?

Uurtje of vijf.

Vrouw roept erdoor heen: “Dat is niet zo, ik denk wel de hele dag.”

Hans: Ze werkt minder, en het huishouden doet ze preciezer. Ik mag het niet doen, want ik doe het niet goed genoeg.

Hoe was dat vroeger bij jou thuis?

Mijn moeder deed het huishouden en mijn vader werkte, dat was gewoon de rolverdeling.

Vrouwen doen wereldwijd drie keer zoveel onbetaald werk als mannen.

Ik zie dat niet echt om me heen. Maar ik vind dat een slechte zaak, voor hetzelfde werk hoor je hetzelfde betaald te krijgen.

Ashwien (26)

Broadly: Hallo Ashwien. Jij kijkt blij, komt dat door de aankopen van vandaag?

Ashwien: Ja, ik heb Milka-repen – zes stuks voor drie euro –, drie pakken Kindersurprise-eieren voor drie euro, en bij de Blokker heb ik kaarsen en mokken voor een euro gekocht.

Wat doe jij voor huishoudelijke taken?

De afwas, stofzuigen, vuil weggooien. Mijn vriendin doet de rest. We zorgen allebei voor onze kinderen: een jongen van zeven en een meisje van zes.

Ben je daar veel tijd aan kwijt?

Een uurtje per dag. Mijn vriendin is de hele dag bezig met van alles en nog wat, ze doet altijd wel wat.

Wat vind je de vervelendste huishoudelijke taak?

Onder de wasbak hebben we kastjes waar veel spullen inzitten, daar staat altijd rommel. Dat vind ik heel vervelend, dus dat ruimt mijn vriendin op.

Ging het er vroeger bij jullie thuis hetzelfde aan toe?

Ja, mijn moeder gaf mij en mijn broer opdrachten – als zij thuis kwam was het huis schoon, anders werd er niet gekookt.

Wereldwijd doen vrouwen drie keer meer onbetaald werk.

Is dat echt zo?

Ja.

Dat vind ik stom en dom. Ik vind juist dat vrouwen zwaardere functies op zich moeten nemen, zij kunnen er beter mee omgaan.