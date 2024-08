We vroegen mannen op straat of hun vader vroeger een reet uitvoerde in huis

Grappen over vrouwen en aanrechten zijn allang verleden tijd, maar uit onderzoek van de Verenigde Naties eerder dit jaar bleek wel dat vrouwen wereldwijd nog altijd ongeveer drie keer meer doen in het huishouden dan mannen. En in Nederlandse gezinnen besteden vaders gemiddeld 15 uur per week minder aan zorgtaken dan moeders. Nu lijken onbenullige dingen als stofzuigen en de ramen lappen misschien niet de prangendste zaken in een zoektocht naar meer gelijkwaardigheid tussen de seksen, maar onder deze ongepoetste oppervlakte schuilen ouderwetse rolpatronen. Patronen die vrouwen thuis kunnen houden in plaats van op de zaak, en rolverdelingen die vaders kunnen belemmeren in een (goede) band met kinderen.

Hoe komt het dat mannen in 2018 het huishouden en de zorg voor kinderen vaak nog zien als iets waar zij maar een klein aandeel in hebben? Kregen ze dit voorbeeld thuis mee van hun eigen vaders? We gingen de straat op en vroegen een aantal mannen of de rol die hun vader innam in het gezin een voorbeeld voor ze is, en of ze een beetje op hun vader lijken.

Helder (28)

Broadly: Dag Helder. Hoe was de rolverdeling tussen jouw ouders toen je nog thuis woonde?

Helder: Mijn moeder deed alles in het huishouden, mijn vader werkte. Ik kom uit Angola, daar is het heel anders. Omdat ik mijn puberteit hier heb doorgebracht, ben ik anders ingesteld dan vroeger.

Wil jij ooit vader worden?

Natuurlijk, maar ik ben er nu nog niet aan toe. Misschien over een paar jaar, met mijn verkering met wie ik samenwoon.

Wie doet er bij jullie meer in het huishouden?

Bij ons is het gelijk. Ik denk dat het ‘t beste is als mannen en vrouwen alles samen doen.

Wat vind je van het vaderschapsverlof in Nederland?

Heel erg. Mannen verdienen minstens een maand. Ik hoop dat die regel is veranderd tegen de tijd dat ik vader word, anders neem ik gewoon vakantie. Ik wil de tijd hebben om te genieten van mijn kind.

Lijk je op je vader?

Nee, ik ben een moederskind.

Wat is het meest typische vadergedrag van je vader?

Als ik stout was geweest hoefde hij niks te zeggen, maar me alleen maar aan te kijken en dan wist ik meteen dat ik de lul was.

Jasper (26)

Broadly: Lijk je op je vader?

Jasper: Nee, helemaal niet. Meer op mijn moeder. Hij heeft een work-a-holic trekje, ik werk juist zo min mogelijk.

Wat is een typische eigenschap van je vader?

Hij is graag het middelpunt van de aandacht, beetje een showmannetje. Dat heb ik niet.

Wat was de rolverdeling tussen je ouders vroeger bij jou thuis?

Mijn moeder is gestopt met werken wegens het vele reizen van mijn vader voor zijn werk. Het geld was er, dus zij kon lekker voor ons zorgen, het huishouden doen en koken.

Ga je het zelf anders aanpakken, als je vader wordt?

Ik zou meer voor de 50/50-verdeling gaan. De een kookt, de ander wast af. Ik heb alleen een bloedhekel aan de ramen zemen, – ik zal het wel doen, maar met tegenzin. En als vader zou ik de focus minder leggen op werk en meer op het samenzijn.

Wat vind je van het verlof dat vaders in Nederland krijgen?

Ik vind het jammer, maar wel begrijpelijk. De moeder heeft toch meer een band met het kind, zij heeft het gebaard. Allebei vrij zijn zou ideaal zijn, maar er moet ook gewerkt worden natuurlijk. Het is niet iets waar ik de barricade voor op ga, het is gewoon hoe het is.

Bob*(65)

Broadly: Bob*, waarom wilt u wel op de foto maar mag ik uw naam niet weten?

Bob*: Ik ga je natuurlijk niet mijn naam vertellen met die nieuwe privacywetgeving.

Doet u meer in het huishouden dan uw vader vroeger?

Het maakt mij geen donder uit wie wat doet, maar wie meer tijd heeft. Gezien de Nederlandse statistieken is er maar een klein percentage vrouwen dat bereid is om fulltime te werken. Dat hele gedonder van mannen, vrouwen en gelijkheid in het huishouden is wat mij betreft onzin. Bovendien zijn er ook biologische verschillen, dus laten we daar niet zo moeilijk over doen.

Hoe was de rolverdeling tussen uw ouders?

Mijn ouders gingen samenwonen in de jaren veertig, dus toen was er een burgerlijk patroon. Mijn vader runde een fabriek en mijn moeder deed het huishouden. Dat was prima in die jaren.

Wat heeft u van uw vader geleerd?

Ik ben dankbaar dat hij mij allemaal logische denkprocessen heeft geleerd. Ik was twaalf en wist alles over het parallel universum.

Waren er ook dingen vervelend aan hem?

Ja de manier waarop hij at. En hij leefde met zijn hoofd in allerlei sferen. Dan stond ik naast hem in een winkel, en keek-ie me aan, maar zat hij met zijn hoofd ergens anders.

Teff (25)

Broadly: Hey Teff, vind je iets irritant aan je vader?

Teff: Als hij zijn dag niet heeft kan hij heel chagrijnig zijn. Dan praat hij niet en staart-ie voor zich uit.

Lijk je op hem?

Hij is altijd rustig, ik ben wel iets wilder.

Zijn er dingen die je anders zou doen dan je vader, als je zelf kinderen krijgt?

Nee totaal niet, mijn vader is echt een goede vader. Mijn moeder woont in Suriname, dus ik ben alleen door mijn vader opgevoed. Hij heeft alles in zijn eentje gedaan.

Hoe vind je het vaderschapsverlof in Nederland geregeld?

Dat vind ik bullshit geregeld. We horen meer vrij te krijgen. Een kind heeft ook een vader nodig, niet alleen zijn moeder. Als je een kind krijgt, is dat iets bijzonders van twee mensen. Waarom zouden we niet een of twee weekjes vrij kunnen krijgen?

Martijn (50)

Broadly: Hoi Martijn. Ben jij zelf vader?

Martijn: Ik heb een dochter van twaalf, die is alleen maar aan het vloggen. En mijn zoon van veertien zit alleen maar achter zijn playstation.

Hoe vind je het vaderschapsverlof in Nederland geregeld?

Ik kreeg maar twee dagen vrij, maar het geld moet ergens vandaan komen. Nu boeit het mij niet meer, ik krijg toch geen kinderen meer.

Lijk je op jouw vader?

Vroeger waren er geen koopavonden, dus zaterdagochtend sloeg mijn vader boodschappen in voor de hele week. Ik doe dat ook.

Doe je meer in het huishouden dan jouw vader vroeger?

Ik denk het wel, maar vraag dat niet aan mij vrouw. Die zal zeggen dat ik te weinig doe.

Wie kookt er bij jullie thuis?

Ik heb daar geen aardigheid in, en mijn zoon begint daar echt niet aan. Als mijn vrouw aan het werk is, maakt mijn dochter spaghetti of een hamburger.

Maris (25)

Broadly: Hallo Maris. Wil je ooit vader worden?

Maris: Absoluut niet. De aarde heeft al genoeg inwoners, en de wereld gaat behoorlijk de slechte kant op. Het wordt steeds chaotischer, onzekerder en onveiliger. In zo’n gevaarlijke toekomst wil ik mijn kind niet hebben.

Lijken jij en je vader op elkaar?

In geen enkel opzicht, maar dat maakt me niet uit. Geen enkel kind is hetzelfde als de ouders.

Vind je iets irritant aan je vader?

Dat heeft iedereen toch? Maar daar ga ik liever niet op in.

Waar ben je je vader dankbaar voor?

Hij heeft ervoor gezorgd dat ik sterk in mijn schoenen sta. Daardoor heb ik ook een redelijke succesvolle sportcarrière in fitness. Hij heeft me geleerd dat ik niet slap en obese op de bank moet eindigen. Ook ben ik dankbaar dat hij overdreven bezorgd is. Een ouder die niet bezorgd is over zijn kinderen, is een slechte ouder.