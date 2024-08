We vroegen mannen op straat of ze het terecht vinden dat ze meer verdienen

Er is een hoop ongelijkheid in de wereld waar niets aan valt te doen, maar de loonkloof tussen vrouwen en mannen is daar niet een van.

Een zomerbaantje blijkt voor vrouwen wel net iets lucratiever – met een gemiddeld uurloon van € 8,28 verdienen ze 15 cent meer dan mannen, bleek vorige week uit onderzoek van FNV Jong. Maar in de rest van werkend Nederland is het andersom, en verdienen mannen nog altijd meer voor hetzelfde werk; vooral vrouwelijke managers komen er zuur vanaf, met gemiddeld 22 procent minder salaris.



In de wereld van sport zijn de verschillen helemaal groot, zoals nu tijdens het EK vrouwenvoetbal duidelijk naar voren komt: door de “droomtransfer” van Leeuwinnen-sterspeler Lieke Martens naar Barcelona kan ze prima van haar vak als voetballer leven, maar haar jaarsalaris komt neer op een bedrag dat succesvolle mannelijke voetballers verdienen in drie dagen; en dit is geen overdrijving. En een hele hoop andere succesvolle vrouwelijke voetballers moeten naast de trainingen en wedstrijden gewoon bijbeunen op een kantoor of elders.



Voetballende vrouwen zijn dus doorzetters die hun droom niet laten varen door een beetje ongelijke verdeling, en aangezien er steeds meer werkende vrouwen bijkomen in Nederland, maar de loonkloof nog niet gedicht is, kunnen we dit misschien wel over alle vrouwen zeggen.



Of salarisverschillen terecht zijn – bijvoorbeeld omdat vrouwen pas net komen kijken in de professionele wereld van het voetbal en daarom nog maar weinig commercieel verdiend geld opleveren – kun je je afvragen. Dat deden wij ook, en we waren vooral benieuwd wat mannen er zelf van vinden. Daarom gingen we de straat op en vroegen we het ze.

Warren (25)

BROADLY: Hoi Warren, vind je het terecht dat mannen meer verdienen dan vrouwen?

Nee, ieder mens is gelijk. Laatst was er iemand op tv die vond dat vrouwen minder zouden moeten verdienen omdat ze zwakker zijn. Dat vind ik onzin, we leven in 2017 en niet in de jaren 60.



Waarom denk je dat vrouwen minder verdienen?

Goeie vraag. Meestal zien werkgevers vrouwen als minder. Ik heb bijvoorbeeld een tijdje in een bedrijf gewerkt waarbij de baas liever mannen aannam dan vrouwen. Het is zwaar werk dus ze gingen ervanuit dat vrouwen niet hetzelfde werk konden verrichten als mannen.



En wat vond je daarvan?

Onzin. Je hebt vrouwelijke bodybuilders die 500 kilo kunnen liften, alles is mogelijk.



Zou je bereid zijn om wat salaris in te leveren voor meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen op de werkvloer?

In een perfecte wereld zou iedereen dat moeten en kunnen doen. Maar nu leven we in een wereld waarin iedereen egocentrisch is, het klinkt heel lullig, maar het is zo. Je ziet werklozen en daklozen op straat en niemand kijkt naar ze om.

Kortom, je zou niet je loon inleveren voor meer gelijkheid.

In mijn geval – met mijn huur en studie – zou ik tekortkomen. Dus nee, dat zou ik niet doen.

Heb je tips voor vrouwen om meer salaris te krijgen?

Ga het gesprek aan met je baas. Mannen zijn in het algemeen meer direct. Vrouwen zijn wat schuwer en meer indirect. En dat kan zorgen voor miscommunicatie.

Kevin (18)

Vind je het terecht dat mannen meer verdienen dan vrouwen?

Nee, ik merk het zelf niet, maar ik vind het jammer als het gebeurt.

Waarom denk je dat vrouwen minder verdienen?

Ik denk dat mannen vaak zwaarder werk doen. Ik werk zelf in de bakkerij en de vrouw staat voorin in de winkel, terwijl ik achterin sta.

Voorin de winkel werken lijkt me ook hard werken.

Ja, jeetje, vrouw, je duwt me wel in een moeilijke positie. Dat klopt, ze zijn het gezicht van de winkel. Dan is het eigenlijk jammer dat ze minder verdienen.



Heb je zelf wel eens om loonsverhoging gevraagd?

Ik ben niet iemand die als eerste gaat zeggen “Hey, ik krijg nog geld van je.”

Vind je dat vrouwelijke voetballers evenveel moeten verdienen als de mannelijke?

Ze voetballen even hard dus dat moet wel.



Lieke Martens verdient in een maand wat Lionel Messi in 3 dagen verdient.

Ja, maar Messi heeft een grote voetbalcarrière. Maar als ze even goed zijn, dan moeten ze evenveel verdienen.

Pema (25) en Raj (20)

Zouden jullie wat salaris inleveren voor meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen op de werkvloer?

Raj: Dat is een moeilijke vraag.

Oké, misschien wel. Wat als een vrouwelijke collega meer verdient dan jij?

Pema: Dan zou ik naar de baas gaan en vragen wat er aan de hand is. Ik zou dat wel naar vinden, want ik heb er hard voor gewerkt.



Waarom verdienen vrouwen minder dan mannen, denk je?

Pema: Ik denk dat een van de redenen is dat vrouwen niet genoeg voor zichzelf opkomen.

Dus als ze meer hun mannetje staan, verdienen ze meer.

Pema: Ja.

Raj: Ik denk dat het aan je baas ligt. Als een man het werk beter doet dan de vrouw dan is het wel logisch dat ze minder verdient.

Wel raar toch, als je hetzelfde werk even goed doet.

Raj: Ja, dan zou ik wel tips geven aan een vrouw.

Wat zou een tip zijn?

Pema: Je moet voor jezelf opkomen, net als wij doen.

Rick (16)



Hoe komt het dat vrouwen nog steeds minder verdienen dan de mannen?

Sinds dat de mensheid kan denken, wordt de vrouw als minder gezien. Kijk maar naar de Griekse mythologie. De vrouw werd geschapen om de maker van de mensheid te pesten: Prometheus creëerde de man, dat vond oppergod Zeus niet leuk en om hem terug te pakken heeft hij toen de vrouw geschapen. En in de Bijbel zie je hetzelfde: Eva is uit de rib van Adam gekomen.

Maar nu leven we in de eenentwintigste eeuw.

Ja, je zou inmiddels denken dat mensen weten dat de mythologie niet altijd klopt.



Dank voor deze verrijking.

Edgar (27)

Hoi Edgar, ik zie dat je net vader bent geworden. Heb je vaderschapsverlof gekregen?

Ik werk gelukkig voor mezelf, dus ik heb vrij genomen.

De ING wil nu een maand vaderschapsverlof invoeren voor mannen.

Ja, dat is goed. Maar qua verlof voor zowel mannen als vrouwen loopt Nederland heel erg achter.



Gaan jij en je vriendin de zorg eerlijk verdelen?

Ja, dat denk ik wel. Zij heeft nu vrij en ik werk wat harder, maar ik werk sowieso al minder dan voorheen.

Reva (17)

Wat zou je doen als een vrouw meer verdient dan jij?

Misschien speelt er dan iets tussen die baas en haar, haha. Als ik er echt last van zou hebben dan zeg ik er wel iets van of ik ga een andere baan zoeken. Maar ik zou niet gaan klagen.

Wat vind je ervan dat de Oranje Leeuwinnen minder verdienen dan hun mannelijke collega’s?

De hele vrouwensport trekt minder kijkers, dus dat is wel logisch.

Nikolai (19)

Hoi Nikolai, vind je het terecht dat vrouwen minder verdienen dan mannen bij hetzelfde werk?

Ik vind het zeker niet terecht.

Zou je zelf wat salaris inleveren zodat iedereen evenveel verdient?

Ja, prima.

De Oranje Leeuwinnen verdienen minder dan hun mannelijke collega’s, wat vind je daarvan?

Dat snap ik wel, want er is kenbaar minder vraag naar en ze spelen nog niet zo lang.

Vrouwen doen al jaren mee aan het EK.

O ja, ik weet niet zo goed hoe lang ze al meedoen. Maar ze hebben wel minder kijkers.

Heeft dat te maken met hoeveel je zou moeten verdienen?

Ja, want dat levert meer geld op.