We vroegen mannen op straat of ze hun mannenvrienden vaak aanraken

Zo gewoon als het voor meisjesvrienden is om elkaar te kussen en te knuffelen zonder dat dit een seksuele lading heeft, zo ongewoon is dat vaak nog voor mannenvrienden. In Italië en Marokko lopen mannen wel vaker platonisch hand in hand (wat niet veel zegt over hoe homo-tolerant een land is), maar doen Nederlandse mannen die geen Feyenoorder zijn of een actievoerende politicusdit ook? Of worden ze geremd door traditionele ideeën over mannelijkheid?

Uit Brits onderzoek over mannelijke relaties en bromances (innige, niet seksuele vriendschappen tussen mannen) blijkt dat mannen steeds openlijker van elkaar mogen houden, zonder hiervoor veroordeeld te worden. Volgens een van de onderzoekers kunnen “minder homofobie en meer bromances zorgen voor minder seksisme”.

Tonen Nederlandse mannen gemakkelijk liefde en genegenheid aan hun bromances? Zoenen en knuffelen ze openlijk op straat met hun vrienden? We vroegen het er een paar.

Giovanni (29 jaar)

Ha Gio, raak je je mannenvrienden veel aan?

Gio: Ja. Ik ben opgegroeid in een hechte familie. Bij ons is lichamelijk contact niet vreemd.

Slaap je wel eens platonisch met mannen in één bed?

Ja. Met vrienden en broers.

Weet je wat ‘bromance’ betekent?

Voor mij is het zo: ik heb een hele goeie vriend die ik al meer dan tien jaar ken. Wij doen echt alles samen. We hebben geen schaamte voor elkaar en kunnen elkaar alles vertellen. Zijn vriendin en mijn toenmalige vriendin wisten ook: Tsja, die twee samen, laat ze maar gewoon.

Huil je wel eens bij je mannenvrienden?

Ja. Niet om films, dan probeer ik nog wel de ‘echte’ man te zijn (en stiekem een traantje te laten). Maar als er iets is en ik wil dat delen, emotioneel, dan zal ik me niet inhouden, omdat mijn mannelijke vrienden dat eventueel raar zouden vinden.

Laat je wel eens zien dat je de vriendschap waardeert?

We geven het wel gewoon aan. Dat hoeft niet in woorden, maar kan ook in daden. Ik laat wel zien dat ik er voor diegene ben en andersom.

Ko (31 jaar)

Dag Ko, raak je je mannenvrienden veel aan?

Ko: Ja. Ik knuffel wel eens, of kussen, niet op de mond, natuurlijk. Hoe beter ik ze ken, hoe vaker. Goeie vrienden begroet ik met een knuffel of zoen.

Zie je vaak naakte mannenlijven?

Nu niet meer zoveel, maar ik heb best lang gevoetbald. Toen zag ik elke week vijftien mannenlijven. En op internet. Als je naar naakte vrouwenlijven wilt kijken, zie je ook wel eens blote mannenlijven.

Vind je dat dan vervelend?

Jeetje, wat een intieme vraag. Nee, dat hoort erbij. Ik kijk niet alleen maar lesbische porno.

Slaap je wel eens platonisch met mannen in bed?

Ja, dat zou kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld als een vriend uit de stad bij mij logeert. Ik heb geen logeerkamer. Maar dat is niet iets wat ik elke week doe.

Weet je wat ‘bromance’ betekent?

Ja, dat woord ken ik wel, ja. Dat is een hele goede mannenvriendschap met veel liefde, maar geen aantrekkingskracht. Maar ik heb niet één superallerbeste vriend.

Huil je wel eens bij je mannenvrienden?

Ja, dat zou kunnen, maar ik ben niet zo’n huiler. Ik zou niet mijn tranen inhouden. Ik denk wel dat ik mijn kwetsbaarheid laat zien, maar dat moet je ook aan hen vragen. Misschien vinden zij mij wel lief, maar ook koud en hard.

Zou je nu iets tegen je vrienden willen zeggen?

Ik hou van jullie allemaal? Nee, ik weet het niet. Ik heb een paar goeie vrienden. Die zijn te gek, daar hou ik heel erg van, ze weten wie ze zijn. Ik weet alleen niet wat ik via jou, via een website tegen ze zou moeten zeggen, met een foto waar ik vast verschrikkelijk op sta.

Akira (15 jaar)

Hoi Akira, raak je je mannenvrienden veel aan?

Akira: Voor de grap wel – we slaan wel eens op elkaars lul bijvoorbeeld, of we stoeien.

Hoe begroeten jullie elkaar?

Dat ligt eraan of het een goeie vriend is, maar meestal gewoon met een knuffel of een high five. Vrienden met wie ik een lange relatie heb, die ik kan vertrouwen knuffel ik. Kussen niet.

Zie je vaak naakte mannenlijven?

Ja, in porno. Dat is niet per se vervelend, dat is gewoon de natuur.

Slaap je wel eens platonisch met mannen in bed?

Nee. Ik heb niet echt een groot bed, dus meestal heb ik gewoon een extra matras en een slaapzak.

Weet je wat ‘bromance’ betekent?

Ik geloof het wel: een vriendschapsrelatie tussen twee mannen, maar dan closer. Het hoeft niet per se je vriendje te zijn.

Heb jij een bromance?

Op dit moment niet. Ik had er één, maar dat is klaar.

Huil je wel eens bij je mannenvrienden?

Dat ligt eraan. Als ik met een goeie vriend ben, als we mooie muziek luisteren, bijvoorbeeld. Ik schaam me niet als ik huil.

Laat je blijken dat je blij bent met een vriendschap?

Ja: het was leuk, of ik heb weer zin om je te zien, dat soort dingen.

Zou je nu iets willen zeggen tegen een vriend?

Ja, tegen Tomas: je bent er altijd voor me, ook al laten sommige vrienden me vallen. Hij staat altijd paraat om mij te troosten en er voor me te zijn.

Stef (24 jaar)

Hoi Stef, heb je veel fysiek contact met je mannenvrienden?

Stef: Ja.

Hoe begroeten jullie elkaar?

Ik val zelf op mannen. Mijn heteromannenvrienden begroet ik wel anders dan mijn homomannenvrienden.

Wat is dan het verschil?

Mijn homomannenvrienden begroet ik vaker met een zoen en mijn heteromannenvrienden met een high five of een knuffel, soms ook wel een zoen, maar dat komt minder vaak voor. Dat onderscheid is onbewust.

Slaap je wel eens platonisch met mannen in bed?

Ja, dat gebeurt eigenlijk ook wel eens.

Kijken heteromannen daar dan anders tegenaan omdat jij op mannen valt?

Nee, nee.

Weet je wat een ‘bromance’ is?

Een soort hele heftige vriendschap tussen twee mannen, die alles samen doen en alles delen.

Heb jij een bromance?

Ja, ik heb veel bromances. Ik huil ook gewoon bij vrienden en ik zeg dat ik van ze hou.

Zou je nu iets tegen ze willen zeggen?

Ja, ik ben heel blij met de vriendschap die wij met elkaar hebben. Weet je wat het grappige is? Mijn broers zijn mijn allerbeste vrienden, heterovrienden, dus dat zijn echte bromances.

Daan (24 jaar)

Ha Daan, h oe begroeten jij en je vrienden elkaar?

Daan: Meestal met een omhelzing en dan van die klopjes op de schouder.

Geven jullie elkaar een kus?

Ja, soms. Bij echt goeie vrienden wel eens.

Laat je wel eens je kwetsbare kant zien aan je vrienden?

Soms op emotionele avonden. Als je elkaars geheimen deelt bijvoorbeeld, en dat gevoel krijgt dat je op één lijn zit en elkaar helemaal snapt. Dat gaat meestal gepaard met alcohol.

Huil je wel eens bij je mannenvrienden?

Nee, nooit eigenlijk. Maar mijn beste maten die kennen me allemaal heel erg goed, die weten ook wat voor dingen er spelen in mijn leven, dus ik laat wel mijn kwetsbaarheid zien.

Zeg je wel eens dat je de vriendschap waardeert of dat je elkaar lief vindt?

Soms wel, maar niet vaak.

Zou je nu iets willen zeggen tegen je vrienden?

Naar al mijn maten: ik hou van jullie!

Mark (23 jaar)

Hallo Mark, raak je je mannenvrienden veel aan?

Mark: Ja, ik geef ze wel eens een knuffel.

Hoe begroeten jullie elkaar?

Meestal met een boks of een knuffel. Goeie vrienden geef ik een knuffel, maar kennissen ga ik niet knuffelen, dan is het een hand, of een boks. Kussen niet.

Zie je vaak naakte mannenlijven?

Ja, op pornovideo’s natuurlijk, maar voor de rest niet. Dat is af en toe wel ongemakkelijk, maar dat hoort erbij toch?

Slaap je wel eens met vrienden in bed?

We hebben een logeerbed, dus dat hoeft niet.

Wat versta jij onder ‘bromance’?

Gewoon een vriendschap die wat verder gaat. Niet met seks, maar dat je echt goeie maten bent en dat je elkaar al je hele leven kent. Met één vriend heb ik dat.

Huil je wel eens bij je mannenvrienden?

Ik ben best open, dus ik praat gewoon, maar ik huil er niet over.

Zou je nu iets willen zeggen tegen je bro?

Je bent een goeie gozer en ik hou van je!

Daan (20 jaar)

Dag Daan. Hoe begroeten jij en je vrienden elkaar?

Daan: Met een boks of een handshake.

Geven jullie elkaar nooit kus of een knuffel?

Nee, nee. Dat is niet echt ons ding. Ik ben er niet op tegen, maar dat doen wij gewoon niet.

Slaap je wel eens platonisch met mannen in bed?

Nee. Dat is nog nooit voorgekomen, omdat er altijd genoeg bedden zijn, of een bank.

Weet je wat ‘bromance’ betekent?

Ja, dat is wat Turk en dat andere karakter van dat programma in dat ziekenhuis hebben. Van Scrubs. Die hebben een bromance, toch? Volgens mij is het gewoon een woord dat net iets anders dan een vriendschap is, maar volgens mij gewoon hetzelfde is.

Heb jij een bromance?

Ik zou het niet zo beschrijven. Dat woord zou ik sowieso nooit gebruiken. Maar ik heb wel een paar goeie vrienden. Als andere mensen dat zo willen noemen, dan is dat gewoon hun keuze.

Huil je wel eens bij je mannenvrienden? Ik heb niet zo’n goed geheugen. Het zou zomaar een keer voorgekomen kunnen zijn.

Schaam je je in zo’n situatie? Dat ligt eraan. Laatst werd ik bijvoorbeeld emotioneel van die mensen die gingen huilen toen Feyenoord kampioen werd. Niet heel erg, maar als een soort reflex. Ik zou me niet echt schamen als een vriend dat zag.

Laat je wel eens blijken dat iemand je beste vriend is?

Ik zeg niet echt ‘beste’ maar het zijn wel gewoon je matties, toch? Dat komt wel voor dat ik dat zeg.

Zou je nu iets willen zeggen tegen je bro?

Blijf gewoon lekker jezelf. Blijf gewoon doen waar je zin in hebt.

Raymond (26 jaar)

Hai Raymond. Ben je fysiek richting je mannenvrienden?

Raymond: Heel soms. Mijn directe vrienden begroet ik wel met een knuffel.

Geef je elkaar ook wel eens kus?

Nee, behalve mijn neef of andere familie.

Laat je wel eens blijken dat je blij bent met een vriendschap?

Soms wel, bijvoorbeeld als we dronken zijn.

Weet je wat ‘bromance’ betekent?

Nee, kun je daar wat meer over vertellen?

Dat is een hechte mannenrelatie, zonder dat je lichamelijke aantrekkingskracht voelt of verliefd bent.

O, dat heb ik niet. Ik heb niet echt één beste vriend, wel meerdere goede vrienden, maar niet eentje waarvan ik zeg: ja, dat is echt mijn beste vriend.