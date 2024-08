We vroegen mannen op straat of ze weleens last hebben van hun hormonen

“Ben je ongesteld ofzo?” Er is waarschijnlijk geen vrouw op aarde die deze vraag niet minstens één keer te horen kreeg, nadat ze kribbig, scherp of gewoon gevat uit de hoek kwam. De maandelijkse stonde, waarbij er inderdaad een heel hormoonspel gaande is, is voor veel mensen een excuus om vrouwen aan te spreken op hun gedrag. En natuurlijk zijn er ook vrouwen die zich graag – terecht of onterecht – verschuilen achter de rug van hun hormonen.

Bij mannen worden hormonen vooral gekoppeld aan ‘zin in seks’: mannen zijn testosteronbommen en lopen hun pik achterna. Dit eeuwenoude stereotype werd onlangs nog nieuw leven ingeblazen door vlogger Jamie Li, die in haar boek schreef dat je als vrouw soms zin moet maken in seks omdat een man nou eenmaal “zijn zaad kwijt moet”. Ophef alom, maar wat vinden mannen zelf eigenlijk van hun hormonen? Hebben ze er weleens last van, en wat merken ze van de oestrogenen in hun lijf? Ik ging de straat op om het ze te vragen.

Mike (24)

Broadly: Hoi Mike. Voel je je weleens een testosteronbom?

Mike: In de zomer heel erg, dan heb ik dat gevoel van ‘jagen’ veel meer. Dan wil ik door mijn haantjesgedrag laten zien hoe ik eruitzie.

Loop je dan ook meer je pik achterna?

Het liefst wel, maar dat kan niet – ik heb een vriendin. Als ik die drang voel, blauwe ballen, kijk ik een beetje porno en is het weer over. Oestrogeen wordt gezien als ‘vrouwelijk’ hormoon, maar mannen hebben het ook. Merk je daar wat van?

Ik heb wel een vrouwelijke kant, ik hou bijvoorbeeld niet van vieze handen. Dat is toch echt iets vrouwelijks?

Vind ik niet per se – ik ken ook mannen met smetvrees bijvoorbeeld. Wist je trouwens dat een vrouw ook blauwe ballen kan hebben?

Bedoel je als je op haar tieten slaat en die dan blauw worden?

Als vrouwen opgewonden raken kan er weefsel opzwellen, waardoor de clitoris begint te kloppen . Dit kan – net als bij mannen – zorgen voor het gevoel van blauwe ballen. Denk je dat vrouwen weleens hun kut achterna lopen?

Tuurlijk. Ik denk dat vrouwen een beetje hetzelfde zijn als mannen, alleen praten we daar niet over. Mannen zijn stoer als ze veel vrouwen hebben gehad – andersom is dat niet zo. Ik probeer afstand te nemen van dat idee, maar het is lastig, omdat het ons door de maatschappij wordt voorgeschreven.

Mannen kunnen ook in de overgang raken, dat wordt de penopauze genoemd. Zie je daar tegenop?

Het lijkt me heel erg als ik dan ineens heel erg begin te zweten – dat zie ik bij mij mijn moeder die nu in de overgang is.

Heb jij weleens last van je hormonen?

Soms. Dan word ik een beetje chagrijnig, vooral tegen mijn vriendin. Dan luister ik niet naar haar, geef ik haar geen aandacht en ga ik expres de deur uit met vrienden. Ik denk niet dat ze dat heel leuk vindt.

Vind je haar weleens hormonaal?

Af en toen zie ik dat mijn vriendin echt een vrouw is. Dan maakt ze van alles een probleem. Maar dat is niet per se tijdens haar menstruatie – ze slikt de pil, dus die emoties worden onderdrukt.

Michael (38)

Broadly: Hoi Michael! Moet jij weleens je zaad kwijt?

Michael: Tuurlijk moet dat. Van de week had ik zes oesters gegeten, en daarna dacht ik bij het minste of geringste aan seks.

Voel je je dan een testosteronbom?

Zeker. Testosteron zorgt echt voor dat oergevoel. Ook als ik mijn benen en rug zwaar train, heb ik het gevoel dat ik de wereld aan kan. Dan denk ik echt: grrrr. Maar ik kan dan moeilijk iemand zomaar bespringen, dus het blijft bij fantaseren.

Denk je dat vrouwen dat gevoel ook weleens hebben, dat ze iemand willen bespringen?

Honderd procent! Ik begrijp niet dat mensen kunnen denken dat alleen mannen hun pik achterna lopen. Een vriend van me zit op Tinder, en soms vragen die vrouwen al na een paar berichtjes hoe laat ze kunnen langskomen. Terwijl hij iets heel onbenulligs stuurt, met hartjes en sterretjes enzo.

Heb je weleens last van je hormonen?

Nou, ik merk dat meer bij mijn vriendin. Ze is dan heel humeurig, emotioneel, en snel op haar teentjes getrapt. En haar huid wordt wat minder glanzend.

Jonathan (25)

Broadly: Ha Jonathan. Ben jij een testosteronbom?

Jonathan: Nee, totaal niet. Ik zie mezelf aan de andere kant van het spectrum, ik ben heel erg feminien. Vroeger had ik daar moeite mee – zeker als queer jongen. Ik probeerde me toen mannelijker voor te doen dan ik was, maar dat werkte niet voor mij, en daar ben ik nu heel blij mee.

Weet je wat testosteron is?

Iets in het lichaam wat mannen meer hebben dan vrouwen? Ik denk dat ik meer oestrogeen heb. Misschien dat mijn testosteron pas naar boven komt als ik in de overgang kom, en ik dan ineens mannelijk word. Maar dat zie ik dan wel weer.

Loop je weleens je pik achterna?

Nee, daarin ben ik ook heel vrouwelijk: ik wil dat mensen mij benaderen. Dan zit ik als een soort Audrey Hepburn aan de bar te flirten en mensen te lokken en af te stoten. En dan stappen ze op mij af.

Heb je weleens last van je hormonen?

Ik weet niet of mannen echt last hebben van hun hormonen. Bij vriendinnen merk ik wel wanneer het de tijd van de maand is. Eigenlijk moet je vrouwen dan behandelen zoals je ze altijd behandelt, maar vaak maak ik de fout door te zeggen: hey, ben je ongesteld ofzo? Je kunt het beter omdraaien naar iets positiefs, bijvoorbeeld voorstellen om chocola te gaan eten samen.

Mike (38)

Broadly: Dag Mike. Wanneer is het bij jou ‘die tijd van de maand’?

Mike: Een vriend van mij zegt weleens: “Het is zeker volle maan, want Mike is weer aan.” Op die momenten ben ik namelijk wat flirteriger en vind ik elke vrouw op staat mooi. Ik wil dan alleen maar complimentjes geven, maar op een leuke, niet-seksistische manier. Laatst ben ik nog naar een vrouw toegelopen om haar te complimenteren met haar prachtige jurk. Misschien heeft dat met testosteron te maken?

Zie jij jezelf als een testosteronbom?

Totaal niet, ik heb helemaal niks met al die macho kerels. Laatst lag ik een hele dag naast een meisje in bed, maar had ik geen zin om met haar te seksen; misschien moet ik mijn testosterongehalte eens laten testen.

Merk je iets van het hormoon oestrogeen?

Ik denk dat ik meer oestrogeen heb dan testosteron. Ik ben begripvol en gevoelig.

Geef je je hormonen weleens de schuld, als je boos of instabiel bent?

Weet je dat ik daar nog nooit over heb nagedacht? Dat ga ik vanaf nu doen.

En beticht je anderen er weleens van ‘hormonaal’ te zijn?

Mijn ex-vriendin was juist heel relaxed als ze ongesteld was. Van zichzelf is ze heel rationeel, maar als ze tijdens haar menstruatie overrompeld werd door emoties, kon ze over haar gevoelens praten. Dan hadden we juist makkelijkere gesprekken.

Sil (29)

Broadly: Hey Sil. Jij ziet er gespierd uit!

Sil: Ik train minstens een keer per dag, ik doe namelijk modellenwerk en verdien geld met mijn lichaam. Mijn uiterlijk is mijn uithangbord.

Krijg je door al dat trainen weleens last van je hormonen?

Als mijn testosteron afneemt word ik een beetje down. Door veel broccoli en kokosvet te eten en goed te slapen probeer ik het testosteronniveau zo hoog mogelijk te houden. Dan zit ik namelijk lekker in mijn vel, dat voelt als een soort vakantie.

Weet je hoeveel testosteron er door jouw lijf giert?

Mijn moeder heeft een keer onderzoek gedaan naar de relatie tussen testosteron en leiderschap. Geen idee wat daar de uitslag van was, maar ik deed mee zodat ik mijn testosteron kon testen. Ik zat toen iets onder het gemiddelde, maar dat kan ook komen doordat ik die week slecht sliep.

Loop je weleens je pik achterna?

Nee. Vrienden van me die aan de steroïden zitten, zijn de hele dag botergeil. Maar ik ben een natuurlijke atleet.

