We vroegen mannen op straat om ‘mansplaining’ uit te leggen

Er zijn de laatste jaren nogal wat ingewikkelde termen bij gekomen om verschillende vormen van seksisme mee te kunnen benoemen. We gingen de straat op om te kijken of mannen de strijd tegen het patriarchaat nog een beetje kunnen bijbenen, vroegen ze wat woorden als ‘mansplaining’ en ‘manspreading’ betekenen, en of ze weleens in hun billen worden geknepen.



We kunnen alvast verklappen dat de kennis zich niet ver heeft verspreid.

Huibert (21)

BROADLY: Ha Huibert, wat is volgens jou mansplaining?

Huibert: Iets op een mannelijke, dominante manier uitleggen? Bij mansplaining zie ik een man op de bank voor me met een halve liter bier in z’n handen die je maar moet laten lullen, want hij is een mansplainer.

Videos by VICE

En manspreading?

Dat je een beetje sletterig bent, omdat je je benen opendoet?

Ben je weleens in je billen geknepen?

Ja, met uitgaan. Ik vind het niet chill, vooral als het vaker gebeurt. Als mannen het doen, zeg ik dat ik dat liever niet heb.

Maak je graag opmerkingen naar vrouwen?

Nee, ik ben respectvol. M’n vader zei altijd dat ik geen vrouwen mocht slaan en m’n moeder is sowieso pro-vrouwen.

Heb je tips voor feministen?

Het woord feminist heeft een negatieve lading bij veel mensen. Ik ben natuurlijk voor gelijke rechten, maar feministen moeten zich anders profileren. Vooral mannen denken dat een feminist een boze vrouw is die alles naar de vrouwenkant wil trekken, terwijl dat niet waar is, maar het is een beeld waar je heel moeilijk aan ontkomt.

Heb jij een negatief beeld over feministen?

Nee, maar ik merk dat mannen niet per se positief zijn wanneer ze over feministen praten.





Mark (44) en Bas (40)

BROADLY: Wat is volgens jullie mansplaining?

Mark: Dat je op basis van iemands uiterlijk al gelijk weet hoe iemand in elkaar zit?

En manspreading?

Bas: Iets met verspreiden?

Mark: Weer een moeilijke vraag zeg.

Maak de zin af: het patriarchaat is…

Mark: Even denken wat dat is… achterhaald?

Bas: Ik ben wel voor meer gelijkheid.





Nicky (19) en Jesse (20)

BROADLY: Hoi Nicky en Jesse, kunnen jullie me uitleggen wat mansplaining betekent?

Nicky: Als een man op een denigrerende manier iets zegt tegen een vrouw, door haar bijvoorbeeld te onderbreken.



En manspreading?

Nicky: Dat is wanneer je in het openbaar vervoer zit en je benen uit elkaar hebt waardoor je ruimte inneemt. Het wordt gezien als dominant. Ik vind eigenlijk niet dat dat zo is, want ik doe dat zelf ook, maar onbewust. Het zit gewoon lekker.

Dus jij spreidt graag je benen als je in het OV zit?

Nicky: Ja, tuurlijk, tenzij het iemand hindert, dan doe ik m’n benen weer bij elkaar.



Zijn jullie weleens in jullie billen geknepen?

Jesse: Ja, met carnaval. Een man kneep in mijn billen, omdat hij dacht dat ik een vrouw was. Ik heb namelijk heel lang haar. Toen ik me omdraaide schrok hij en verontschuldigde hij zich.

Maken jullie soms geintjes over vrouwen?

Nicky: Ja, maar je moet wel snappen dat dat grapjes zijn. M’n vader vindt dat bijvoorbeeld heel grappig. Het is een kwestie van je publiek kiezen. We maken graag grappen over vrouwen achter het stuur, als m’n moeder er niet bij is.



Hebben jullie tips voor feministen?

Nicky: Vaak zijn domme, botte opmerkingen van mannen niet zo bedoeld.

Jesse: Ik hoor soms mannen zeggen dat vrouwen zeuren, maar ik vind juist dat mannen niet zo moeten zeuren.

Quesi (30)

BROADLY: Hey Quesi, hoe zou jij mansplaining omschrijven?

Quesi: Het is iets ongemakkelijks naar vrouwen toe, maar ik weet niet precies wat.

En manspreading?

Als mannen met hun benen wijd ergens gaan zitten.

Raken vrouwen je soms ongewenst aan?

Ik ben op m’n kont geslagen door een vrouw.

Wat vond je daarvan?

Ik vond het brutaal, maar m’n vrienden vonden het geweldig. Ze kwam voorbij fietsen en ze sloeg me op m’n kont en fietste door. Ik snapte niet waar dat voor nodig was. Het kan een compliment zijn, maar ik vond het ongemakkelijk.

Waarom roepen mannen graag naar vrouwen op straat?

Sommige mannen zien het als een versiertruc. Als mannen in een groep zijn dan zien ze het als een competitie: wie krijgt de aandacht van de dame?



En hoe gaat dat dan?

Sommige mannen doen het op een onplezierige manier door dingen te roepen als: “Schatje, kan je even hierheen komen?”, “Ik wil je nummer hebben”, “Wat doe je vanavond?” of “Mag ik met je meelopen?” Ik kan me goed voorstellen dat dat bedreigend kan overkomen.

Wat is je advies aan mannen die deze ongemakkelijke opmerkingen maken?

Wees creatief in wat je zegt. Probeer een vrouw zich op haar gemak te laten voelen in plaats van haar gelijk bang te maken.

Heb je tips voor feministen?

Veel feministen begrijpen de standpunten van mannen niet. Praat eens met de mannen die je niet begrijpt. Praten is belangrijk.

Ray (49)

BROADLY: Wat betekent mansplaining?

Nog nooit van gehoord. Iets plannen?



En manspreading?

Wat is het voor website waarop dit terechtkomt, een pornowebsite?



Ben je weleens in je billen geknepen?

Ja zeker, gisteren nog door m’n vriendin.



Vind het leuk om geintjes te maken naar vrouwen?

Ik maak hooguit ironische, sarcastische opmerkingen, maar het is niet stom bedoeld.

Wat vind je van het feminisme?

Bij feminisme denk ik vooral aan de jaren zestig en zeventig, toen het in mijn ogen noodzakelijker was. Ik zie geen verschil tussen mannen en vrouwen. Van mij mogen alle lonen gelijk getrokken worden. Het maakt me geen bal uit of we een mannelijke of vrouwelijke premier hebben.

Het patriarchaat is…

…hier veel minder dan in andere delen van de wereld.

Dus in Nederland bestaat het niet meer?

Ik weet niet of je ooit in het Midden-Oosten of in India bent geweest, maar daar worden vrouwen heel anders gezien. In West-Europa is het toch stukken beter.





Omar (23)

BROADLY: Wat betekent mansplaining?

Omar: Een man die probeert uit te leggen wat een vrouw zegt.

Wat zou je zeggen tegen mannen die graag advies geven aan vrouwen?

Het is echt niet cool. Probeer geen onderdeel te zijn van de seksistische maatschappij en probeer je in te leven in vrouwen.



Heb je tips voor feministen?

Elke moeder zou een feminist moeten zijn. Ik ben opgevoed door een alleenstaande moeder dus ik heb veel respect voor vrouwen.



Het patriarchaat is…

…eenzijdig.