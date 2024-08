We vroegen mannen waarom voetbal zo’n mannenbolwerk is

Op tv, in de krant, op de tribune: voetbal wordt vooral gespeeld, bekeken en verslagen door mannen. Op de tribunes van de Eredivisie-wedstrijden is 87 procent man, en analyses van het NOS Sportjournaal lieten zien dat ongeveer driekwart van de uitzendingen aan mannensport wordt besteed, en dan met name mannenvoetbal.

Meisjes en vrouwen kunnen pas sinds 1971 voetballen onder de vlag van de KNVB en bij ‘reguliere voetbalverenigingen’. Inmiddels wordt vrouwenvoetbal steeds populairder, maar de aandacht en verdiensten komen nog lang niet in de buurt van het succes van mannenvoetbal. Een mannelijke voetballer verdient gemiddeld 175 keer meer dan een vrouwelijke speler, en ook al winnen de Oranjevrouwen de ene na de andere wedstrijd, bij Het Nederlands Elftal denken we toch vooral aan het mannelijk Nederlands Elftal.

Voetbal is dus, zoals we weten, een mannenbolwerk. Maar hoe komt dat eigenlijk? We vroegen het aan een aantal mannelijke supporters van Ajax, afgelopen zondag bij de Johan Cruijff Arena.

Rik (19)

Broadly: Hoi Rick, waarom is voetbal eigenlijk vooral een mannenwereld?

Rick: Ik vind voetbal gewoon meer een mannensport. De emotie die bij het spel hoort is toch iets meer voor mannen. Het is iets groffer, er komt meer geweld bij kijken. Niet zo liefdadig, zoals bij vrouwen hoort.

Want vrouwen zijn liefdadig?

Ja, vrouwen zijn gewoon iets softer. Vrouwenvoetbal begint wel iets meer op te komen, maar ik vind het toch een mannensport.

De Oranje Leeuwinnen hebben wel het EK gewonnen.

Klopt, maar ik heb er niks van gezien.

Waarom niet?

Het interesseert me niet. De motoriek bij vrouwen in voetbal klopt gewoon niet, het ziet er niet uit.

Ken je vrouwen die veel van voetbal weten?

Wel een aantal, maar ik luister er eigenlijk nooit naar. Uiteindelijk hebben ze er niet echt verstand van, en ze vinden het allemaal gewelddadig en grof. Ik blijf er toch wel een beetje uit de buurt meestal.

Denk je dat voetbal ooit net zo veel een vrouwenwereld als mannenwereld zal zijn?

Het moet niet veranderen. Voetbal is een mannensport en dat moet ook vooral zo blijven. Vrouwenvoetbal komt wel meer op, maar er zijn weinig vrouwen die dat interessant vinden. Er zullen altijd wel wel een paar mensen zijn die mannen- en vrouwenvoetbal leuk vinden, maar daar hoor ik niet bij. Wat vrouwen doen interesseert me niet.

Corne (28)

Broadly: Hallo Corne, waarom is voetbal een mannenwereld denk je?

Corne: Ik zou het niet weten. Vrouwen voetballen ook gewoon goed.

Maar als je hier om je heen kijkt, zie je vooral mannen.

Nou, ik heb ook vrouwen gezien hoor. Maar denk dat het nog een beetje van vroeger is. Dat je met de mannen naar voetbal ging ofzo.

En ga jij wel eens met vrouwen naar Ajax?

Nee. Uhm, wel met mn nicht trouwens! Dus eigenlijk wel. Ik ken wel veel vrouwen die voetbal leuk vinden.

Om bij te dragen aan de acceptatie van diversiteit op het veld droeg Matthijs de Ligt laatst een regenboogband. Wat vind je daar van?

Ik vind dat wel een mooi gebaar. Iedereen moet zijn hoe ze willen zijn.

Toch is er geen enkele profvoetballer in Nederland openlijk homoseksueel.

Misschien zijn ze het wel, maar durven ze er gewoon niet voor uit te komen. Maar dat is de mentaliteit van de sport, het komt van vroeger. Onzin, vind ik. Als ze het zijn dan zijn ze het. Als ze hun best doen dan maakt het toch helemaal niks uit.

Sem (10)

Broadly: Hoi Sem! Met wie ben jij hier vandaag?

Sem: Met mijn vader.

Wat leuk. Vind jij dat voetbal een jongenssport is?

Nee, er zijn ook heel veel meiden die voetbal leuk vinden.

Maar als je nu om je heen kijkt dan zie je vooral jongens. Waarom denk je dat er zo weinig meisjes zijn?

Ja, dat is waar. Maar dit is jongensvoetbal. Misschien is voetbal ook wel iets meer een jongensding, want het is met een bal. Meisjes doen niet zo heel veel dingen met een bal.

Maar er zijn toch ook veel meisjes die voetballen?

Jawel, maar die kijken dan weer bij de meisjes. Ik kijk daar niet naar. Ik vind jongensvoetbal leuker. Daar ken ik ook meer spelers, zoals bij Ajax. En dat zijn geen meisjes.

En wat zou je er bijvoorbeeld van vinden als er volgend jaar een vrouw komt die trainer bij Ajax wordt?

Dat zou wel echt grappig zijn! Dat je gewoon één zo’n vrouw hebt, en dan voor de rest allemaal grote jongens.

Wesley (24)

Broadly: Ha Wesley. Waarom is de voetballerij een mannenwereld?

Wesley: Moeilijke vraag, want ik begrijp niet dat er niet meer vrouwen zijn. Je kan het misschien beter aan de vrouwen vragen, waarom ze er niet zijn.

Bedankt voor de tip. Ga jij wel eens met vriendinnen naar het stadion?

Nee. Mijn vriendin is een paardenmeisje, dus die heeft geen verstand van voetbal. En ze is ook nog eens voor de verkeerde club.

Oh.. Feyenoord?

Ja. Dus daar moet ik echt helemaal niks van hebben.

Daniël (32)

Broadly: Hee Daniël, waarom is voetbal eigenlijk zo’n mannenwereld?

Daniël: Qua supporters is het misschien een mannenwereld, maar qua voetbal niet meer. Vrouwenvoetbal wordt steeds belangrijker. Ik ben zelf ook trainer geweest van vrouwenteams.

Wat vind je ervan dat de vrouwelijke profs zoveel minder verdienen?

Dat heeft ermee te maken dat het pas net op komt. Het is nog niet zo groot als het mannenwereldje, en mannenteam hebben veel meer sponsors en zo. Maar ik denk niet dat het nog lang gaat duren, kijk maar naar het buitenland: daar verdienen ze soms al heel veel.

Toch zie je, als je nu om je heen kijkt, voornamelijk mannen. Waarom is dat zo?

Ik weet het niet, ik denk dat dit van vroeger uit komt. Mijn vriendin is ook voor Ajax, maar die zit met de kinderen thuis. Ik ben hier met een vriend, en hij neemt wel zijn vriendin mee. Dat vind ik wel leuk.

Dus jij zou ook wel met je vriendin naar de wedstrijd willen?

Ja, als ze daar zin in zou hebben. Maar ik denk dat er minder vrouwen voetbalfan zijn omdat ze er gewoon minder zin in hebben.

Rob (59)

Broadly: Hallo Rob, vindt u dat er een machocultuur heerst binnen het voetbal?

Rob: Ja dat denk ik wel een beetje. Alleen bij Ajax heerst al een machocultuur. Zo van: wij zijn Ajax, wij zijn de beste. Dat is gewoon zo.

Heeft die machocultuur ook iets te maken met het feit dat er zo weinig homoseksuele profvoetballers zijn?

Ja, ik denk dat ze het moeilijk vinden omdat ze dan continu in de zeik worden genomen. Dat er altijd toespelingen worden gedaan enzo. Maar als er een homo, Ronaldo ofzo, bij Ajax zou voetballen, dan zou ik dat niet erg vinden. Als hij homo zou zijn.

En waarom is voetbal eigenlijk een mannenwereld?

Ik zou bij god niet weten hoe dat komt, maar er lopen hier ook gewoon vrouwen rond hoor!

Gaat u altijd met mannen naar de wedstrijd?

Ja. Ja nee, ik ga niet met vrouwen. Die vinden er niks aan. Die begrijpen het niet. Haha!

Vrouwen begrijpen voetbal niet?

Nee! Ze kijken wel allemaal naar dat vrouwenvoetbal, maar daar kijk ik niet naar. Het is veel te langzaam allemaal, het is allemaal van dat hotsjeplotsje voetbal. Ik vind er geen ruk aan.

Wat zou u ervan vinden als de trainer van Ajax een vrouw zou zijn?

Haha, de trainer van Ajax op het moment is al een lachertje! Laat staan als het een vrouw wordt, dan wordt het helemaal dramatisch.

Ruben (25)

Broadly: Ha Ruben, kan jij me misschien vertellen waarom voetbal zo’n mannending is?

Ruben: Dat valt wel mee dacht ik. Ik heb juist het gevoel dat vrouwen heel erg in opkomst zijn. Met Lieke Mertens [sic] enzo. Als ik op de tribune zit, zie ik superveel vrouwen. Of nou ja, trouwens, nee, er zijn wel echt meer mannen.

Hoe denk je dat dat komt?

Ik weet het niet. Voor mij persoonlijk is naar Ajax gaan gewoon hét uitje. Even met de mannen, even met mijn vrienden. We zien elkaar de hele week niet omdat we allemaal druk zijn met werk, en dan gaan we elke zondag voetbal kijken. We hebben allemaal een seizoenskaart, dat is gewoon ons ding.

Ga je wel eens met je vriendin naar Ajax?

Ik zou haar wel mee willen nemen, maar ik weet niet of ze het leuk vindt. Uiteindelijk wil je toch dat het hele publiek los gaat. Op het moment dat iedereen z’n kind of vriendin of wat dan ook meeneemt, denk ik toch dat er minder sfeer is. Mannen zijn meer van: we gaan springen en we schreeuwen en we doen gek. Dat soort dingen. Toch?

Denk je dat dat in de toekomst zal veranderen?

Jawel. Als we er steeds meer mee bezig zijn, ook door bijvoorbeeld het Ajax-vrouwenteam, dan gaat het uiteindelijk wel ontwikkelen. Steeds meer meisjes krijgen hierdoor de vrijheid om te denken: ik ga op voetbal in plaats van op hockey of tennis. Maar ik denk niet dat het gelijk getrokken wordt.

Waarom niet?

Hoe hard vrouwenvoetbal ook groeit, het zal uiteindelijk net altijd een klein beetje meer een mannenwereld blijven. Mannen zullen altijd uitbundiger zijn, meer drinken en meer schreeuwen. Maar dat komt niet door ons, dat komt door de standaard die gesteld wordt in de samenleving. Wij denken niet dat vrouwen niet uit hun dak mogen gaan, maar ze gedragen zich zo doordat voetbal gezien wordt als een mannenwereld. En dat is de schuld van de media, die schetsen dat beeld.