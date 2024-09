We vroegen Marko Pantelic hoe Ajax de Europa League moet winnen

We hebben hier vorig jaar het allesomvattende interview met Marko Pantelic gepubliceerd, maar laten we eerlijk zijn. Met Marko Pantelic raak je nooit uitgepraat. Zeker nu het jonge elftal van Ajax de finale van de Europa League gaat spelen, kan Nederland wel weer wat advies van de Servische legende gebruiken.

Marko is nu zaakwaarnemer en runt een restaurant in Belgrado, maar in het seizoen 2009/2010 was hij druk bezig met het coachen van zijn jongere teamgenoten bij Ajax. Elke actie, hoe belabberd ook, beloonde hij met een applausje of duimpje. Volgens Pantelic konden de jongens om hem heen wel wat extra zelfvertrouwen gebruiken. VICE Sports belde Pantelic om te vragen hoe Ajax volgens hem de Europa League kan winnen.

VICE Sports: Hallo Marko, hoe is het met je?

Marko Pantelic: Het gaat goed man, ik ben nu in Istanbul voor wat meetings met clubs en agenten voor mijn werk als zaakwaarnemer. Ik pak hier ook nog wat van de laatste voetbalwedstrijden van het seizoen mee.

Waar ga je woensdag de finale kijken?

De kans is groot dat ik naar de wedstrijd kom.

Wat goed. Waar hangt het nog van af of je komt?

Ik heb al kaartjes geregeld, maar ik heb problemen met mijn paspoort, omdat ik als Serviër een visum nodig heb. De aanvraag daarvan duurt zeven dagen. Ik heb alles al georganiseerd om straks vanuit Turkije via Belgrado naar Stockholm te gaan, maar als er iets mis gaat met de vluchten of het visum, dan gaat het niet door. Ik duim dat het goed loopt.

Nou, laten we hopen dat het lukt.

Ja man, ik heb niet voor niks die kaartjes geregeld. Ik wil in het stadion zitten als supporter van Ajax. Ik wil samen met de club zijn tijdens deze historische wedstrijd.

Pantelic met de KNVB Beker in zijn periode bij Ajax. (Foto: Proshots)

Denk je dat Ajax een goede kans maakt tegen Manchester United?

Absoluut. Wij zijn Ajax en we hebben die beker al vaker gewonnen, dus ik ben heel optimistisch. Ik leef met heel mijn hart mee met dit team en hoop dat ze die beker straks omhoog tillen. De spelers hebben de kans om hun naam met gouden letters in de geschiedenisboeken te schrijven.

Wat vind je als voormalig spits van Kasper Dolberg?

Hij is pas negentien en heeft echt een babyface. Maar vergis je niet, hij is de zoveelste briljante spits in de grote geschiedenis van Ajax. Zijn statistieken in de Europa League zeggen genoeg: zes goals, assists en heel wat schoten… Dolberg is een krachtige speler. Hij heeft de potentie om door te groeien en de komende jaren te domineren in de voetbalwereld. Let maar op.

We publiceerden laatst een interview met Ajax’ spelersbegeleider Herman Pinkster , die daarin erg enthousiast was over jou. Hoe denk jij over Herman?

Herman is mijn grote vriend, een geweldig mens, iemand die altijd alles geeft voor Ajax. Mensen als Herman, met zijn toewijding en harde werk, maken Ajax een van de grootste clubs ter wereld. Dat vergeten mensen weleens, maar het is echt zo.

Pantelic als speler van Olympiakos Piraeus. (Foto: Proshots)

Hoe lopen de zaken als zaakwaarnemer?

Bedankt dat je het vraagt. Het is hard werken. Ik doe dit nu drie jaar en leer nog elke dag. Ik ben bezig mijn eigen regels als zaakwaarnemer op te stellen. Ik wil niet een standaard zaakwaarnemer zijn in de voetbalwereld. Ik deel mijn leven met de jonge voetballers die ik begeleid. Ik praat veel met ze, leg ze uit wat het betekent om profvoetballer te zijn en leer ze al mijn geheimen.

Wat voor geheimen zijn dat?

Die kan ik hier natuurlijk niet vertellen, want dan gaan andere zaakwaarnemers ermee aan de haal. Ik werk echt aan mijn eigen stijl, maar dat heeft tijd nodig. Tegelijkertijd probeer ik deuren naar de toekomst te openen voor de spelers, door constant in contact te zijn met grote clubs buiten Servië. Ik geef alles voor mijn spelers, net als vroeger op het veld. Dat moet over een tijdje deals opleveren.

Suarez ontvangt Pantelic met open armen in de Arena. (Foto: Proshots)

Je hebt ook een restaurant in Belgrado geopend. Hoe gaat het daarmee?

Ik hou van mijn tent. We bieden heel wat anders dan wat de mensen in Belgrado gewend zijn. Je kan er Servische schotels eten, zodat je de ziel van Belgrado kan proeven, maar we hebben ook gerechten uit verre landen. Als iemand voor het eerst langskomt, weet ik nooit zeker of hij terugkeert. Maar als iemand voor een tweede keer binnen komt lopen, weet ik dat diegene altijd terug zal blijven komen.

Klopt het dat er vaak Nederlanders langskomen sinds ons vorige interview met jou?

Haha zeker! Maar ik wil dat er nog meer komen. Ik vind het altijd mooi als buitenlandse vrienden het restaurant bezoeken, dat ik ze dan mag ontvangen. In mijn restaurant hebben we alle tijd van de wereld om te praten over het leven. Het lijkt of de tijd er stil staat, het is een rustpunt midden in Belgrado.

Wat is jouw advies aan de jonge selectie van Ajax voor de finale?

De spelers moeten vooral weten dat we trots op ze zijn! We moeten respect hebben voor Manchester United, omdat het een groot team met een grote manager is, maar we moeten spelen zoals we de laatste thuiswedstrijden hebben gespeeld in de Europa League. Zonder twijfel, zonder geduld, meteen druk zetten. Wees dapper, wees slim, wees Ajax!

