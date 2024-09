We vroegen meisjes op straat of ze hun mannenvrienden onder tafel drinken

Vrouwen drinken tegenwoordig evenveel als mannen, zegt de wetenschap. Ik ging de straat op om aan meisjes te vragen of ze hun mannenvrienden onder tafel drinken, en waar ze de ergste kater van krijgen.

Als ik met vriendinnen ga drinken onderschatten we onszelf altijd. We halen met z’n vijven meestal zeven flessen wijn, met het idee dat het nooit opgaat – om een paar uur later weer in de supermarkt te staan omdat alles toch op is.

Ik en mijn vriendinnen zijn niet de enige vrouwen die – af en toe – veel drinken. Recent onderzoek uit Australië toont aan dat vrouwen tegenwoordig evenveel drinken als mannen, en jonge vrouwen zelfs meer. Alcohol is in Nederland redelijk makkelijk te krijgen, een avond in de kroeg blijft voor niemand die ik ken steken op twee bier, en alcoholproducenten richten zich steeds vaker expliciet op de vrouwelijke consument – bijvoorbeeld met dingen als roze bier en glitterchampagne. In ieder geval is een hele hoop alcohol achteroverslaan al lang geen typisch mannending meer.

Ik ging de straat op om vrouwen te vragen of ze evenveel of misschien wel meer drinken dan hun mannenvrienden, van welke drank ze het snelst dronken worden, en of ze drankjes drinken die speciaal voor hen gemaakt zijn omdat ze een vagina hebben.





Nicky (21), student Fotovakschool

Broadly: Ha Nicky, volgens nieuw onderzoek drinken vrouwen nu evenveel als mannen. Is dat in jouw geval ook zo?

Nicky: De laatste tijd wel ja. Als ik naar een feestje ga, dan drink ik ook wel echt veel – misschien wel meer dan de jongens.

Wat drink je dan?

Als ik uitga drink ik wodka met red bull. Meestal een stuk of vier, samen met nog vier shotjes. Mijn vrienden drinken meer bier en zo, maar niet zoveel. De dag daarna zeggen ze altijd dat ik ze onder tafel heb gezopen.

Drink je ook weleens bier of wijn?

Wel eens als ik een gezellig avondje thuis heb, maar niet vaak; maximaal twee keer in de week. Van wijn krijg ik namelijk een verschrikkelijke kater.

Je hebt van die zogenaamd speciale vrouwendrankjes. Drink je dat weleens?

Nee, dat vind ik echt smerig. Ik hou sowieso niet zo van bier, en aan Jillz bijvoorbeeld zit toch een soort van biersmaakje.





Tif (18), model

Broadly: Uit onderzoek blijkt dat vrouwen nu evenveel drinken als mannen, en jonge vrouwen zelfs meer. Hoe zit dat bij jou?

Tif: Ik drink zelf bijna geen alcohol, ik vind het niet zo lekker. Het is een beetje saai, maar ik drink gewoon water tijdens het uitgaan, want ook frisdrank vind ik niet lekker. Maar ik ken wel meisjes die veel drinken, misschien wel meer dan mannen.

Wat drinken zij dan?

Mannen zijn meer van het bier en zo, de vrouwen die ik ken zijn meer van de sterke drank. Soms drink ik ook weleens een glaasje sterk, maar dan ben ik het aan het forceren – ik vind het namelijk echt niet lekker. Ik denk dat wel meer mensen dat doen hoor, ze drinken gewoon om dronken te worden.

Denk je dat vrouwen beter tegen drank kunnen dan mannen?

Ik ga best wel vaak uit en dan zie ik inderdaad dat vrouwen er beter tegen kunnen. Mannen stellen zich vaak een beetje agressief op als ze gedronken hebben, dan gaan ze een beetje stoer doen. Vrouwen kunnen beter met drank omgaan – ze weten sneller wanneer ze moeten stoppen met drinken.





Natasha (19), kappersopleiding & Siara (17), tussenjaar

Broadly: Drinken jullie meer dan jullie mannenvrienden?

Siara: Nee, jongens drinken wel echt meer; die gaan echt zuipen met een hele groep, dat gaat maar achter elkaar door. Wij drinken gewoon af en toe wat tijdens het stappen.

Wat drinken jullie dan?

Natasha: Vaak een glaasje Jack Daniels gemixt met cola.

Siara: Ik doe meestal een Bacardi-cola of een biertje. Als je gaat stappen ga je geen wijn drinken, dat doe je maar als je thuis op de bank zit.

Natasha: Maar tijdens het uitgaan bestel ik ook weleens een Fristi. Dan kijken ze me heel raar aan, maar dat vind ik gewoon lekker. Of honing-grappa! Dat is een brouwseltje dat ze verkopen in de pizzeria’s in Kroatië, dat is zo lekker. Het is heel zoet, daardoor heb je niet door dat je na drie shotjes al dronken bent.

Vrouwen wordt aangeraden om niet meer dan veertien drankjes per week te drinken. Houden jullie je je daaraan?

Siara: Makkelijk. We drinken alleen als we uitgaan, en dat is maar af en toe. We nemen geen glas wijn bij het eten ofzo.

Nathasha: En als we dan uitgaan drinken we liever sterk. Niet dat bierzuipen zoals jongens doen.





Rozemarijn (20), student politicologie

Broadly: Hey Rozemarijn, drink jij veel?

Rozemarijn: Poe, ik denk het wel. Ik denk dat ik zo’n vier à vijf avonden per week drink, maar dan wel met mate: ongeveer drie glazen wijn per avond.

En als je drinkt, drink je dan altijd wijn?

Ja, bijna wel. En tijdens het uitgaan soms bier of een shotje tequila.

Drink je je jongensvrienden er weleens uit?

Mijn mannelijke vrienden komen uit Groningen, en die kunnen echt heel veel zuipen – ik denk niet dat ik ze eruit drink, nee. Ik heb wel een vriendin die dat kan, maar zij drinkt ook wel elke dag.

Van welke drankje krijg je de ergste kater?

Vooral van bier, maar ook als ik alles door elkaar drink. Dan moet ik meestal kotsen de volgende dag.





Kate (23), student antropologie en sociologie & Erin (21), student international relations, allebei uit Sheffield in Engeland

Broadly: Hey girls, wie zuipen er meer: Nederlandse of Engelse jongens?

Erin: Sowieso Engelse gasten, die kunnen tanken.

Kate: We hebben nog niet zoveel gedronken met Nederlandse jongens, maar ze zijn wel snel dronken. Tot nu toe drinken we ze er makkelijk uit.

Drinken jullie evenveel als jullie mannenvrienden?

Erin: Vroeger niet, maar sinds we hier wonen wel.



Wat drinken jullie als jullie echt goed dronken wil worden?

Kate: Alles! Bier, wijn en sterke drank. Als we gewoon thuis willen chillen, drinken we een paar glazen rode wijn; als we uitgaan beginnen we met bier en wijn, en switchen we daarna naar sterke drank, zoals gin.

Vrouwen wordt aangeraden om niet meer dan veertien drankjes per week te drinken. Houden jullie je je daaraan?

Erin: Misschien als we een goede week hebben.

Kate: Meestal niet. Ik drink vaak wel een glas wijn bij het eten, dan kom je er al snel aan.





Jade (29), kunsthistoricus

Broadly: Drink je meer dan de jongens die je kent?

Jade: Nee, niet per se. Ik heb vrienden die stevig doordrinken, maar ook vrienden die ik makkelijk onder tafel kan drinken. Maar dat is ook een kwestie van ‘slim’ drinken – zij beginnen al vroeg op de avond met tanken en zijn dan na twee uur strontlazarus. Ik drink meer verdeeld over de avond, maar uiteindelijk drink ik dan wel meer.

Wat drink je zoal?

Biertjes meestal, zowel tijdens het uitgaan als thuis. Van wijn krijg ik echt een erge kater, met brandend maagzuur.

Drink je wel eens drankjes die zogenaamd speciaal voor jou bestaan omdat je een vagina hebt?

Nee. Jillz vind ik echt niet lekker bijvoorbeeld, veel te zoet. Ik vind bier gewoon het lekkerst; en ik heb weer een mannenvriend die helemaal niet van bier houdt – die drinkt liever sterke drank. Dus het is onzin dat bier per se een mannendrankje is.

