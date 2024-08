We vroegen mensen die heel veel toiletpapier kopen: waarom?

Laat één ding duidelijk zijn: de toiletpapiercrisis is superdom. Waarom kiezen mensen ervoor om van alle dingen juist toiletpapier te hamsteren? En dat tijdens een pandemie die invloed heeft op je ademhalingssysteem en niet op je maagdarmkanaal? Je raakt van covid-19 niet aan de schijterij. Bovendien kun je toiletpapier niet eten, niet drinken, je kunt het niet gebruiken als brandstof voor je auto en je kunt er je huis ook niet echt effectief mee verwarmen. Het is een product dat bedoeld is voor één doel en niets met deze situatie te maken heeft, en toch vechten mensen erom in de supermarkten. Afgelopen weekend was het in Purmerend hommeles, maar vooral Australiërs schuwen de fysieke confrontatie niet om een x-aantal pleerollen mee naar huis te kunnen nemen.

Wat is er aan de hand? Waarom willen mensen per se toiletrollen hamsteren? We gingen in Australië naar Woolworths en Costco, twee grote supermarkten, om mensen te interviewen die grote hoeveelheden wc-papier aan het inslaan waren. Niemand van hen wilde op de foto, dus we maakten foto’s van hun winkelkarretjes en spraken hen over hun aankopen.

Lily, 65

VICE: Hoi, waarom koop jij zoveel toiletpapier?

Lily: Omdat iedereen in paniek is. Daar raak ik ook in paniek van. Maar het is ook uit voorzorg. Het is belangrijk om hygiënisch te blijven. Het is het niet waard om je leven te riskeren.

Maar voor zover ik weet, heeft het virus geen invloed op je stoelgang.

Nou nee, maar… weet je?

Nee, vertel!

Ik weet gewoon dat al mijn vrienden ineens gestoord doen over wc-papier. Allemaal. Zelfs de mensen op mijn werk. En mijn familieleden in het buitenland ook. Iedereen maakt zich erg zorgen over deze situatie.

Heb je gehoord dat toiletpapier nu op eBay wordt doorverkocht?

Ja, dat is vreselijk. Ik vind het schokkend. Mensen profiteren ervan en hebben totaal geen medelijden. Ik zou zelfs wel willen zeggen dat ik het crimineel vind.

Hayden, 30

Jij hamstert wc-papier. Waarom?

Hayden: Ik ben bang dat andere mensen het allemaal opkopen. En als ik het dan straks echt nodig heb, zul je zien dat er niets is. Ik heb vijf broers en zussen, met elk een eigen gezin, dus ik koop ook wat voor hen.

Waarom specifiek toiletpapier en niet iets anders?

Er is voorlopig nog geen voedseltekort. Op de een of andere vreemde manier zit iedereen op dit moment achter toiletpapier aan.

Waarom is dat zo?

Ik weet het niet, er is op dit moment om een of andere reden veel vraag naar, dus ik moet het ook hebben.

Komt het door het nieuws?

Het nieuws was echt gestoord over wc-papier. Maar er ging ook van alles rond op social media – Facebook, Instagram, Twitter – en alle andere nieuwskanalen op tv.

Ben je bang dat de pandemie nog veel erger wordt?

Op dit moment ben ik niet echt bang. Misschien 5 op een schaal van 10.

Danny, 21

Waarom koop je zoveel wc-papier?

Danny: Omdat we allemaal idioten zijn. Oprecht.

Denk je de toiletpapiercrisis wordt veroorzaakt door kuddegedrag?

Honderd procent. Ik heb het idee dat er veel onnodige paniek is, en angst om de boot te missen. Het is onmogelijk dat mensen zoveel en zo snel toiletpapier gebruiken. Heeft iedereen ineens chronische diarree of zo?

Maar jij hebt hier ook drie pakken in je handen.

Ik heb thuis letterlijk geen wc-papier meer. Costco heeft op dit moment ook een regel ingesteld dat je nog maar een pak per persoon mag kopen – in deze winkel tenminste. Ik ben hier met twee vrienden, eentje duwt het karretje en de ander is nog meer eten aan het kopen. We halen nu alles, zodat we nooit meer terug hoeven naar deze hel.

Er zit ook veel eten in je karretje. Ben je dat aan het hamsteren of heb je gewoon honger?

Gewoon honger.

Gaan jullie verder nog iets lekkers kopen?

We hebben een hele hoop koffiekoekjes. Wacht even, ik zie daar nog sicke pretzels, die wil ik ook.

Ashley, 30

Waarom hamsteren Australiërs wc-papier, Ashley?

Ashley: Ik denk dat ze gewoon bang zijn. Ze zijn bang dat ze hun huis niet uit kunnen en alles opraakt. Er heerst een soort groepsangst. Ik koop nu eigenlijk vooral wc-papier omdat het thuis op was.

Waardoor is deze paniek volgens jou ontstaan?

Het nieuws, absoluut. Ik denk dat het nieuws iedereen heel bang heeft gemaakt voor het coronavirus. En nu doet iedereen gewoon domme dingen, zoals toiletpapier inslaan.

Heb je vrienden die wc-papier aan het hamsteren zijn?

Niet dat ik weet, maar ik kan wel een of twee mensen bedenken die het misschien in het geniep doen.

Hoe bang ben je dat het virus uit de hand loopt?

Ik maak me op dit moment helemaal geen zorgen. Misschien wel voor deze kleine hier [Ashley wijst naar haar baby in het winkelkarretje]. Als ik nog zwanger was geweest, was ik misschien wel bezorgd geweest. Ik denk dat ik me nu eigenlijk meer zorgen maak dat er straks geen luiers meer te krijgen zijn.

Daarover gesproken, denk je dat mensen überhaupt zouden moeten hamsteren?

Absoluut niet. Maar kijk, als ik iets zou moeten hamsteren, zou ik kiezen voor eten, babyvoeding, water en medicijnen. Ik snap dit hele toiletpapiergedoe gewoon echt niet.

Jon, 29

Toiletpapier. Wat denk je ervan?

Jon: Wij kopen het omdat het bijna op is, dus we hebben het echt nodig. Het is een beetje frustrerend om in de rij te moeten staan voor één pak. We hebben verder echt geen idee waarom iedereen het nu koopt.

Wat denk je?

Nou, het ligt natuurlijk aan het virus, maar ik snap het toiletpapier niet. Ik heb op plekken gewoond waar veel natuurrampen voorkwamen, en daar hamsterde niemand toiletpapier. Mensen slaan eten, water, fakkels, kaarsen en dat soort dingen in. Ik heb nog nooit in m’n leven toiletpapier ingeslagen. Als je denkt dat de wereld ten onder gaat, waarom heb je dat een schone reet nodig? Ik snap het niet.

Heb jij vrienden die overdreven reageren op het virus?

Ik denk het niet. Veel van ons werken in de gezondheidssector, dus we zijn redelijk op de hoogte van de situatie. We weten dat het sterftecijfer vrij laag is, dus wij zullen er niet dood aan gaan. Voor ons zal het gewoon een soort verkoudheid zijn.

Hoeveel zorgen maak je je in het algemeen over het virus?

Ik maak me helemaal geen zorgen man. Ik wacht gewoon totdat de prijzen van de vliegtickets nog meer omlaag gaan, zodat ik kan gaan reizen. Eerlijk gezegd zou ik echt niet minder bezorgd kunnen zijn. Ik ben wel een sportfanaat, dus ik maak me eerder zorgen over alle wedstrijden die nu geannuleerd worden.

Heb je gehoord dat wc-papier nu voor absurde bedragen wordt verkocht op eBay?

Voor hoeveel?

Sommige pakken kosten honderden dollars. En op dit moment heeft iemand één rol online gezet voor duizend dollar – maar waarschijnlijk als grap.

Ik denk dat ik de mijne vanavond ook maar ga verkopen dan. Dit is geweldig. Man, ik zat erover te denken om een pak voor 10 of 15 dollar te verkopen, maar nu ga ik hier echt even beter induiken.

