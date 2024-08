We vroegen mannen die hun partner niet op social media zetten: waarom?

Iedereen heeft een andere mening over hoeveel je van je persoonlijke leven op social media moet delen. Je hebt mensen die ouder zijn dan 40, vrij gemakkelijk op te delen in ‘Facebookmoeders’ (die veel delen, misschien wel te veel) en ‘Facebookvaders’ (die, ‘omdat ze achter mijn data willen komen’ veel te weinig delen, misschien zelfs wel helemaal niets – waardoor zij een soort gezichtsloze, emotieloze socialmedia-entiteit zijn). Maar je hebt ook jonge mensen, bij wie de manier waarop ze bijvoorbeeld Instagram gebruiken nogal verschilt.

Zo vinden sommige mensen het nodig om hun volgers voortdurend op de hoogte te houden van zaken als: hoe schattig hun vriendinnetje eruitziet als ze in de trein in slaap is gevallen of popcorn eet, hoe lief ze saampjes de hond aan het uitlaten zijn, hoe leuk hij is als hij voor me kookt, enzovoorts. Anderen zetten juist bijzonder weinig van hun leven als stelletje online (heteromannen, ik kijk naar jullie). Waar ligt dat precies aan? Willen zij hun partners voor de wereld verborgen houden, als een trol in een kelder? Of is er een oppervlakkiger reden?

Er zijn mensen die hun partner niet graag op het internet zetten omdat ze zichzelf enigszins willen beschermen, of uit angst voor publieke schaamte als het uitgaat. “Ik ben op dit moment eerlijk gezegd erg op mijn hoede,” zegt de 26-jarige Franco, die tot voor kort foto’s van al zijn relaties op Instagram zette.

“Ik kijk weleens terug naar de posts die ik vroeger online zette en dan besef ik dat de helft van die mensen leugenachtige slangen waren,” zegt hij. “Mijn feed stond bijna helemaal vol met foto’s van mijn partner, maar voor ik het wist kon ik het niet eens meer aan om naar beneden te scrollen om die foto’s te verwijderen.”

Als je elk prachtig moment van je opbloeiende relatie documenteert, kan het inderdaad zo zijn dat je jezelf gigantisch in je voet aan het schieten bent. Er is altijd een risico dat je een relatie verkloot die je tot in detail online hebt gezet, waardoor je later je eigen profiel niet kunt bekijken zonder het gevoel dat je twintig keer in je maag wordt gestompt.

Voor anderen draait het meer om privacy. “Ik zette al nooit van foto’s van mezelf online, en dat verandert echt niet zomaar omdat ik nu een vriendin heb,” zegt de 18-jarige Freddie. “Ik voel geen behoefte om mensen te laten zien dat ik een relatie heb door foto’s van mijn partner online te zetten, net zoals ik geen behoefte heb om mensen te laten zien hoe ik eruitzie of wat ik doe.” Gesproken als een heuse ‘Facebookvader’ in spe, maar veel mensen zijn het met hem eens: het is gewoon onnodig om überhaupt iets op social media te zetten.

Dat vindt de 23-jarige Joey ook. Voor hem en zijn vriendin draait het erom dat ze gewoon hun echte leven met elkaar delen. “We hebben niet veel foto’s van ons tweeën, en dat komt doordat we gewoon niet veel op onze telefoons zitten als we bij elkaar zijn,” zegt hij. “We denken er eigenlijk altijd pas achteraf aan dat we een foto van onze date hadden kunnen maken.”

Zo’n leven-in-het-moment-filosofie is toch een goede zaak? Hoe minder foto’s je van elkaar maakt, hoe meer tijd je hebt om elkaar liefdevol in de ogen te kijken, toch? En als je niet langer urenlang hoeft te proberen een like-waardige foto van je partner te maken, vermijd je ook die lamme armen omdat je je telefoon al zo lang uitgestrekt voor je lijf houdt — en dat gevoel van algehele malaise omdat je er zó klaar mee bent dat je de drang begint te voelen om te zeggen: “Doe nou maar niet zo raar met je gezicht.”

Psychologen zijn het eens dat het niet altijd een goed teken voor je relatie is als je overmatig veel online post erover – hoewel dat wel zo kan lijken. Volgens een onderzoek dat in Personality and Social Psychology Bulletin werd gepubliceerd, kan een hogere mate van ‘relatiezichtbaarheid’ een teken zijn dat een of beide partijen zich onzeker voelen in de relatie. Met andere woorden: het stelletje dat altijd foto’s online knalt, wil misschien wel iets bewijzen.

Onderzoekers ontdekten daarentegen ook dat je misschien wel een soort bindingsangst hebt als je actief níet bereid bent om foto’s van je partner online te zetten. Dat betekent dat je misschien je partner wel niet de aandacht geeft die diegene eigenlijk zou willen hebben.

De 24-jarige Chris kan zich wel vinden in zo’n angst: “Het idee om veel foto’s van mijn vriendin online te zetten schrikt me echt af. Natuurlijk houd ik wel van haar, maar ik weet niet… ik haat het idee om bekend te staan als de helft van een stel, in plaats van als een zelfstandig mens.”

De 23-jarige Axel is het daarmee eens: “Het komt zelden voor dat ik foto’s van mijn vriendin online zet, en ik denk dat het voortkomt uit een soort zwakte. Ik heb die ene zin uit Get Rich or Die Tryin’ van 50 Cent nooit echt uit mijn hoofd gekregen: ‘Love’ll get you killed.’”

Dat zijn ontnuchterende woorden, maar misschien is het geen slecht idee om die allemaal af en toe eens in ons achterhoofd te houden – vooral als je op het punt staat om een instagramcarrousel van zeven slides te uploaden, met het bijschrift: “Happy 17-week anniversary baby, kan niet wachten om de rest van mijn leven met jou door te brengen.”

