We vroegen mensen hoe een slecht beveiligde telefoon ze in de penarie bracht

Je smartphone is misschien wel je belangrijkste bezit. Je hele leven zit in dat ding: je foto’s, afspraken, maar ook dat pikante berichtje waarvan je eigenlijk niet wil dat je geliefde ze ziet. Natuurlijk zijn daar gradaties in. Zo is het dat iets te gezellige appje met een collega waarvan je zelf ook wel weet dat het niet helemaal oké is, tot het bewijs van een jarenlange affaire. Niet dat wij daarover oordelen, doe waar jij goed bij voelt. Waar we wel over oordelen, zijn slecht beveiligde telefoons.

Het is wetenschappelijk bewezen dat de meeste relatiestress ontstaat doordat je lover toevallig even op je telefoon kijkt als je naar de wc bent. Jullie kennen natuurlijk elkaars toegangscode. “Liefje, we hebben toch niks voor elkaar te verbergen.” En dan zit je in de penarie. Gelukkig is er tegenwoordig een telefoon die je al dit gedoe bespaart.

De Samsung Galaxy S8 doet het eigenlijk heel simpel met een irisscan. Natuurlijk is dat ding stervenscomplex en zit de modernste techniek er in. Het fijne is dat jij daar niet zoveel van merkt, maar alleen dat het kneiterveilig is en en dat het gewoon werkt (waar hebben we dat eerder gehoord?). Het komt er dus op neer dat je geliefde lover niet meer bij al je gevoelige gegevens kan. Tenzij hij stiekem ‘s nachts je oog steelt. Maar dat is meestal een vrij duidelijk teken dat er iets niet goed zit.

Maar als je nu nog niet overtuigd bent dat het slim is om je telefoon eens écht te beveiligen, hebben we een paar verhalen verzameld van mensen die echt in de penarie zijn beland door hun rondslingerende berichten of pikante foto’s. Als ze nou allemaal eerder die switch hadden gemaakt, waren ze allemaal nooit in deze ongemakkelijke situaties beland.

Evelien, 23 jaar

Motherboard: Ben je weleens in een vervelende situatie terecht gekomen omdat iemand stiekem in je telefoon keek?

Evelien: Niet dat ik weet, maar ik heb zelf een keer uit nieuwsgierigheid in de telefoon van mijn vriend gekeken. Toen kwam ik zelf iets tegen wat ik liever niet had willen zien. Dat waren berichtjes van een ander meisje.

Heb je hem toen geconfronteerd?

Het was midden in de nacht, dus ik dacht: of ik ga hem nu wakker maken, of ik ga hem ‘s ochtends confronteren, of ik ga die meid zelf bellen. Ik heb haar nummer opgeslagen en haar de volgende dag zelf gebeld. Nadat ik haar sprak heb ik hem geconfronteerd. Uiteindelijk bleek er niets te zijn gebeurd. Ze hadden alleen contact.

Dus het is wel weer goed gekomen?

Ja, gelukkig wel. Nadat dat gebeurd was, heb ik wel vaker in zijn telefoon gekeken. Maar dat weet hij.

Hoe kon jij in zijn telefoon?

Hij had een pincode die ik niet wist, maar ik ken hem zo goed dat ik die gewoon kon raden. Nu weet ik wel gewoon zijn pincode en nu heeft hij, hopelijk, niets meer te verbergen.

Aimee, 22 jaar

Motherboard: Heb jij weleens stiekem in de telefoon van je vriendje gekeken?

Aimee: Ja, eerlijk gezegd wel. Een keer. Toen lichtte zijn telefoon op en zag ik dat zijn beste vriend hem een berichtje stuurde. Toen had ik stiekem op mijn naam gezocht in dat gesprek. Gewoon om te kijken of hij een keer iets over me had gezegd.

En wat las je toen?

Hij zei tegen zijn vriend: ze heeft wel lekkere tieten. Toen vond ik het wel prima en heb ik niet meer verder gelezen, want ik durfde niet meer. Ik was niet specifiek naar iets aan het zoeken, ik was gewoon geïnteresseerd.

Wist je het wachtwoord van zijn telefoon?

Hij had zijn wachtwoord aan mij gegeven, want dat doe je blijkbaar als je in een relatie zit. Ik heb zelf niet eens een wachtwoord op mijn telefoon.

Kijkt hij dan ook af en toe stiekem in jouw telefoon?

Ik zou niet weten of hij ooit iets gelezen heeft. Als ik iets heel ergs schrijf, dan delete ik het ook gelijk weer. Just in case. Maar ik zeg nooit zulke erge dingen hoor.

Stel nou dat je iets ergs tegenkwam in de telefoon van je vriend, wat zou je dan doen?

Vriendinnen van mij die ooit iets ergs in de telefoon van hun vriendjes vonden, gaan eerst rondvragen of mensen ergens van af weten. Dan kunnen ze daarna tegen hun vriend zeggen: ik hoorde van die dat jij dit hebt gedaan. Ik zou zelf denk ik ook niet toegeven dat ik iets in zijn telefoon heb gelezen.

Antoan, 21 jaar

Motherboard: Kijk jij soms uit nieuwsgierigheid in de telefoon van iemand anders?

Antoan: Ja. Ik doe altijd alsof ik heel eerlijk ben, maar ik neem af en toe toch stiekem snel even een kijkje, bijvoorbeeld bij vrienden. Maar aan de andere kant vind ik het verschrikkelijk als iemand anders in mijn telefoon kijkt. Dus ik weet dat het niet netjes is..

Wat kom je dan allemaal tegen in die telefoons?

Vanalles. Dingen over mijzelf, feestjes die ik gemist heb, dat soort dingen. Maar er is nog nooit een vriendschap beëindigd omdat ik in een telefoon keek.

Dus je wordt nooit een keer boos over wat je in een telefoon tegenkomt?

Ik word soms wel boos, maar dat laat ik dan niet toe. Ik laat het niet toe dat mijn eigen nieuwsgierigheid onze vriendschap beïnvloedt.

Zijn die telefoons waar jij in kijkt niet vergrendeld?

Jawel, meestal met een pincode. Meestal hebben ze die zelf aan mij gegeven.

Maar zij weten niet dat jij in hun telefoon kijkt?

Nee, niemand. Haha.

Inge, 23 jaar

Motherboard: Heeft iemand een keer stiekem in jouw telefoon gekeken?

Inge: Ja, een ex-vriendje. Ik ging een keer met hem uit eten, maar moest toen even naar de wc en liet mijn telefoon gewoon op tafel liggen. Toen ik terugkwam van de wc, kwam iemand anders uit het restaurant naar me toe en zei: Je vriend zat net in je telefoon te kijken. Dat werd toen erg ongemakkelijk.

Wat heeft hij toen gelezen?

Dat weet ik niet meer zo goed. Volgens mij heeft hij niet echt iets gelezen wat hij niet zou mogen lezen. Maar, in zijn ogen waren alle mannen waar ik mee sprak verdacht. Er was sowieso altijd wel iets aan de hand, ook al was het bijvoorbeeld maar een klasgenoot.

Dus het was echt pure jaloezie.

Ja. Hij is Italiaans en zijn vader is privé-detective, dus het zit ook een beetje in het aard van het beestje. We hebben er toen ook hele erge ruzie over gehad. Het is nu overigens mijn ex.

Dat voelde ik al een beetje aankomen. Had je je telefoon wel beveiligd?

Ik had hem gewoon beveiligd, maar ik denk dat hij mijn code een keer heeft afgekeken. Ik heb mijn code daarna niet veranderd. Ik heb niets te verbergen. Van mij mag hij best kijken, maar het is een beetje jammer als je telkens ruzie maakt over dingen die er niet toe doen.

Sietse, 33 jaar

Motherboard: Heeft er ooit iemand stiekem in jouw telefoon gekeken?

Sietse: Nee, en dat lukt ze ook niet.

Hoezo niet?

Ik heb hem heel goed beveiligd met een patroon. Ik heb hem zo ingesteld dat ie niet in beeld komt wanneer ik hem teken en het patroon is heel moeilijk om af te kijken. Ik heb het weleens geprobeerd, maar het is nog nooit iemand gelukt om mijn patroon na te doen.

Is-ie zo ingewikkeld?

Nee, het is een patroon dat je gewoon niet zo snel ziet. Veel mensen hebben iets symmetrisch, bijvoorbeeld een M of een H. Dat zijn dingen die je herkent en die je makkelijk na kunt doen.

Wat vind je van dingen als een vingerafdrukscanner?

Een patroon kan ik vervangen als het afgekeken wordt, maar mijn vingerafdruk bijvoorbeeld niet. Ik heb wel zelf een vingerafdrukscanner ingesteld op mijn eigen telefoon. Aan de ene kant vind ik dat een afname in security en aan de andere kant wil ik ook gebruiksgemak. Ik wil toch ook wel een beetje een balans tussen security en gemak.

Kijk je zelf weleens stiekem in een telefoon?

Nee, als iemand zijn telefoon onbeheerd achterlaat zou ik daar eerder een opmerking over maken in plaats van er zomaar in te kijken. Dat is niet oké, toch? Dat is zijn zaak.

Amber, 21 jaar

Motherboard: Heeft iemand weleens stiekem in jouw telefoon gekeken?

Amber: Ja, een ex-vriendje. We gingen samen een avondje stappen en ik kreeg een berichtje van iemand met wie ik ooit gedatet heb. Ik reageerde op zijn bericht en mijn ex-vriend zag dat. Dat was voor hem een reden om heel boos te worden.

Wat gebeurde er toen?

Hij wilde meteen gaan. Ik moest bij hem achterop de scooter en hij heeft me toen thuis afgezet.

Keek hij met je mee, of zat hij zelf in jouw telefoon?

Hij keek toen met me mee. Daarna heeft hij mijn telefoon gepakt om te kijken wat ik nog meer gestuurd had, maar op Snapchat kun je dat niet meer zien. Dus hij geloofde mijn verhaal niet.

Kan hij überhaupt zomaar in jouw telefoon kijken?

Ik heb wel een vergrendeling op mijn telefoon. Soms laat ik mijn telefoon even liggen en dan blijft hij nog een paar minuten aanstaan voordat hij vergrendelt. Ik denk dat hij toen wel een keertje heeft gekeken.

Fijn dat we nu allemaal een idee hebben waarom zo’n pincode of een leuk patroontje voor ontzettend veel verdriet kan zorgen. Maar hoe gaan we dit in de toekomst voorkomen? Nou, het antwoord staarde je al die tijd al aan: het zijn je ogen en die zijn niet te hacken. En nog een bijkomend voordeel: ze ontgrendelen je nieuwe Samsung ook nog eens in een oogwenk. Dus zorg er nu alsjeblieft voor dat je lover niet de verkeerde dingen onder ogen krijgt en switch naar een Galaxy S8 omdat de liefde je lief is.