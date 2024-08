We vroegen mensen hoe k-holes hun leven veranderden

Ketamine kent een lange geschiedenis als geneesmiddel. Voordat keta van een sleutel gesnoven werd, gebruikten medici het als anesthesie in de jungles van Vietnam. In 1985 plaatste de Wereldgezondheidsorganisatie de partydrug op de ‘lijst van essentiële geneesmiddelen‘. Recentelijk bewezen medische professionals dat het zogenaamde paardenverdovingsmiddel positieve effecten liet zien als middel tegen depressie, angststoornissen en PTSS.

Hoe zit dat met k-holes? Een donker grensgebied van het menselijk brein, waarin het ego verdwijnt. Waarin je afvraagt of je nog wel leeft. K-holes zijn de beste of de verschrikkelijkste ervaringen met ketamine, afhankelijk van wie je het vraagt. Dus, waar past de k-hole in het psychotherapeutische plaatje?

“Als een persoon in een k-hole terecht komt, belanden ze in een anesthesistische staat van zijn en ervaren ze een scheiding tussen lichaam en geest,” zegt Stephen Bright, klinisch psycholoog en vice-president van Psychedelic Research in Science and Medicine (PRISM). “Mensen kunnen een soort ‘een met het universum’-gevoel ervaren. Ze voelen zich verweven met de wereld en het leven om zich heen. Soms is het zelfs een spirituele ervaring.”

Bright vindt het “totaal niet verrassend” dat een k-hole een levensveranderende ervaring wordt genoemd door sommige gebruikers.

Als psychotherapeut vermoedt hij dat het ‘spirituele’ deel van de k-hole grote voordelen heeft. Net zoals het feit dat psilocybine (een hallucinogeen dat je onder andere in paddo’s en truffels vindt) een effectief middel blijkt te zijn tegen alcoholmisbruik, depressie en angststoornissen.

“Onderzoeken naar psychedelica tonen aan dat een persoon een spirituele ervaring kan hebben en dat zo’n ervaring op de lange termijn positieve effecten heeft op je hersenen,” vertelt hij tegen VICE. “Het brengt mensen in een spirituele en mystieke staat.”

Er zijn over de hele wereld mensen die, door het snuiven van ketamine, profiteren van de voordelen van een k-hole op hun psyche. Ik vroeg een aantal van deze mensen hoe ze hun reis naar de afgrond ervaarde, wat ze daar precies vonden, en hoe ze weer wakker werden.

Nick*, 20

Ski-instructeur

Ketaminekristallen. Afbeelding via Wiki Commons.



VICE: Ha Nick, vertel ons eens wat over je ervaringen.

Nick: Op een avond bleek er nog wat over te zijn van een gram keta. Ik besloot om herhaaldelijk een kleine dosis te nemen, om te kijken wat er zou gebeuren. Ik nam denk ik elke 10 minuten een lijntje. Ik zou niet weten wat de totale dosis was, maar ik denk dat ik toen boven de 200 milligram zat. Ik voelde opeens warmte in mijn lijf, maar tegelijkertijd voelde ik niets. Ik viel op mijn bed en ik weet niet meer of ik mijn ogen sloot of dat ze open bleven, maar ik had geen zelfbewustzijn meer.

Opeens zag ik mezelf, in een waan, crystal meth kopen van een vreemde. Ik stond op de grond, ongeveer drie meter achter mezelf. Ik rook de bomen om me heen. Ik was compleet verzonken in de waan. Ik zag mezelf teruglopen naar de auto en wegrijden. Toen stond ik opeens in mijn oude kamer. Ik zag mezelf voor de eerste keer meth gebruiken. Ik schaamde me.

Plotseling stond ik bij een zwembad. Ik was nuchter. Ik zag mezelf zwemmen in het water, samen met mijn toenmalige vriendin. Ik was helemaal opgenomen in de droom – ik kon alles ruiken, zien en proeven. Dat ging een tijdje zo door. Ik zag mezelf op de pier, op het strand, enzovoort. Ik herleefde bepaalde gebeurtenissen met zoveel gedetailleerde herinneringen, waarvan ik geen idee had dat ik die had. Ik herleefde ze met dezelfde gevoelens als toen. Het was prachtig, maar hartverscheurend tegelijkertijd.

Hoe lang duurde dat?

Ik durf niet precies te zeggen hoe lang het duurde, maar ik denk maximaal 50 minuten. Hoewel ik het gevoel had dat het uren duurde.

Welk effect heeft deze ervaring op jouw leven gehad?

De k-hole veranderde mijn leven. Zonder twijfel. Ik zag dat ik de gelukkigste momenten in mijn leven beleefde met dat meisje. We zijn nu weer terug bij elkaar. Ik zag dat zij me ontzettend gelukkig maakte. Sindsdien draait mijn leven om haar. Eigenlijk bizar dat ik een k-hole nodig had om in te zien hoe belangrijk liefde is.

Dus de k-hole heeft jullie terug bij elkaar gebracht?

Ja, het is waanzinnig. Ik heb jarenlang een drugsprobleem gehad en voelde me ongelukkig zonder drugs. Dat is tenminste hoe ik me toen voelde. Maar in mijn k-hole zag ik dat ik gelukkiger was als ik nuchter was. Ik realiseerde me wat belangrijk voor me is. Mijn drugsprobleem is er niet door verholpen. Ik worstel er nog steeds dagelijks mee. Maar ik besefte opeens wat ik waardevol vind. Namelijk het meisje waar ik het over had, nuchter blijven en met een heldere geest leven. Op de lange termijn heeft het me geholpen om het leven meer te waarderen. Ik weet niet waarom, en ik weet niet wat er precies veranderd is, maar ik heb het gevoel dat ik de schoonheid van het leven nu meer inzie.

Bright: Sommige mensen ervaren de k-hole als een bijna-doodervaring. Mensen die een bijna-doodervaring hebben gehad, zijn vaak andere prioriteiten gaan stellen in het leven. Het is erg goed om zulke spirituele ervaringen mee te maken en om patronen in je gedrag te begrijpen. Maar in werkelijkheid is het gewoon een vage staat van verlichting, zonder enige aanhoudende effecten. Tenzij je je ervaringen dus gebruikt om je leven te veranderen.

Tom*, 26

Logistiek medewerker

Ketamine in poedervorm. Afbeelding via Wiki Commons.



Tom, kun je jouw meest intense k-hole omschrijven?

Tom: Ongeveer een maand geleden had ik mijn meest intense ervaring met ketamine. Ik nam 220 milligram mdma, rookte wiet en stond twee uur later 170 miligram keta te snuiven.

Ik was aan het bellen, en volgens mijn vriend zei ik in slowmotion: “Die keta hakt er sneller in dan ik had verwacht. Ik moet ophangen.” Toen viel ik door mijn matras, in een andere dimensie. Ik raakte de realiteit en tijd kwijt. Ik kon me niet eens herinneren of ik überhaupt keta had genomen. Ik probeerde te bewegen, maar mijn lichaam leek alleen maar te trillen. Ik had toen even het gevoel dat ik mezelf helemaal naar de klote had geholpen en dat ik voor altijd in deze staat zou blijven. Ik liet mijn lichaam achter als een levenloze schelp. Ik dacht erover na en ik was er eigenlijk wel oké mee.

Hoe lang duurde dat?

Na twintig minuten kreeg ik mijn bewustzijn terug, controleerde ik of ik echt keta had gebruikt (dat was zo) en viel ik terug op mijn kussen, in een nieuwe k-hole. Ik weet daar nog heel weinig van, maar ik had mijn ogen een hele lange tijd open en ik kon niet achterhalen wat ik nou echt zag.

Daarna kreeg ik een derde, heldere k-hole. Ik kreeg dus drie verschillende k-holes in totaal. De effecten van de keta waren minder tijdens de derde ervaring, en ik kreeg diepe, maar emotioneel afgesloten gevoelens over mijn leven. Mijn vriendin en ik gingen een maand daarvoor uit elkaar. De ketamine gaf me bepaalde inzichten, wat op het begin erg pijnlijk was. Uiteindelijk deed het me beseffen dat het goed was om uit elkaar te zijn. Over het algemeen was die ervaring erg beangstigend.

Heb je ooit eerder zoiets meegemaakt?

Ik heb veel openbaringen gehad door ketamine. Vier maanden geleden realiseerde ik me bijvoorbeeld hoe ongezond en manipulatief mijn relatie destijds was. Ik denk dat keta me liet inzien welke dingen mijn sociale angsten en depressie erger maakten. Tegenwoordig kan ik met vrouwen praten zonder meteen nerveus en paranoïde te worden.

Zou je kunnen zeggen dat jouw k-holes je leven hebben veranderd?

Ja, dat denk ik wel. Het is natuurlijk geen magische drug die al je problemen oplost. In mijn geval heeft de k-hole me wel erg geholpen om mijn sociale angsten te beteugelen. De k-hole gaf me inzichten over welk onderdeel van mijn angst niet bestaat, of tenminste alleen in mijn hoofd bestaat.

Ketamine heeft me perspectieven over mezelf en mijn gedrag gegeven, terwijl mijn emoties daar helemaal van losgekoppeld waren. Normaal gesproken twijfel ik over elke stap die ik neem, elk woord dat ik zeg en maak ik me druk over wat anderen van me vinden. Sinds de k-hole ben ik daar niet meer mee bezig.

Ketamine geeft je zweverige gedachten over jezelf. Het geeft je het vermogen om echt na te denken over je problemen, zonder dat je emotioneel verbonden bent tot die problemen. Een onderdeel van de k-hole is dat je een aantal donkere gedachtes krijgt, maar alleen op die manier kun je beseffen dat alles beter wordt als je aan je eigen angsten ontsnapt.

Bright: We weten eigenlijk nog helemaal niet wat er op het gebied van psychofarmacologie gebeurt tijdens een k-hole. Het zou vergelijkbaar kunnen zijn met wat we zien bij psilocybine, waar de standaardmodus van het brein wordt uitgeschakeld. Hierdoor zien mensen zichzelf en de wereld vanuit een compleet ander perspectief. Een aantal onderzoeken tonen aan dat psilocybine ervoor zorgt dat angsten afnemen, depressies opklaren, de kwaliteit van het leven verbetert en de omgang met dierbaren gemakkelijker wordt. We hebben nog geen onderzoek verricht, maar het zou kunnen dat dit ook voor ketamine geldt.

Hook*, 30

Vastgoedinvesteerder

Ben ik dood? Afbeelding via Shutterstock.



Je bent een veelvuldig gebruiker van ketamine. Hoe neem je het meestal?

Hook: Meestal snuif ik het. Maar ik heb het ook weleens in een neusspray gestopt, gerookt op folie, geïnjecteerd en zelfs een keer op een appel gestrooid toen ik die aan het eten was.

Wat was je meest intense ervaring?

Mijn meest intense k-hole was waarschijnlijk toen ik 0.3 gram direct in een spier injecteerde. Ik zat in een enorme zitzak in mijn appartement, met een koptelefoon op en met een bandana over mijn ogen. Ik sluit me zintuiglijk altijd af, zodat ik een maximale trip krijg.

Ik had nog nooit naalden gebruikt. De trip was heel anders dan ik gewend was. Mijn neus zat niet verstopt, ik kreeg een mentholsmaak op mijn tong en ik werd verwelkomd door gepixelde goden. Ik zat destijds in een stressvolle fase van mijn leven en ik was op zoek naar antwoorden. En, inderdaad, het heeft me die antwoorden gegeven.

Waarom gebruik je ketamine?

Ik ben een soort sjamaan en ik gebruik keta als ingang naar de andere wereld.

Kun je uitleggen hoe dat werkt?

Heb je ooit gemediteerd? Als ik ketamine gebruik, sluit ik al mijn zintuigen af en treed ik uit mijn lichaam. Ik zie verschillende werkelijkheden tegelijkertijd en neem daardoor de juiste keuzes in de toekomst, omdat ik kan zien wat er gaat gebeuren.

Daarom gebruik ik het veel als ik gestrest ben en wanneer ik niet weet wat ik moet doen. Daarna maak ik altijd de juiste keuze. Zelfs als ik denk dat ik niet de juiste keuze maak, blijkt het uiteindelijk altijd het juiste pad te zijn. Ik luister altijd naar mijn spirituele beschermers.

Wat is er spiritueel aan ketamine of k-holes?

Van ketamine krijg je waanbeelden. In de Wiki staat precies hoe dat zit. Het enige wat ze niet vermelden is dat je geest je lichaam verlaat en naar een andere wereld reist. Jouw ‘k-hole’ is alles wat je zelf inbeeldt in een andere wereld.

Waarom zou je zeggen dat het levens kan veranderen?

Nou, omdat het kan. Ik spreek mensen die grote problemen hebben, en werk met ze aan die problemen. Ze krijgen steeds hogere doseringen. Ik heb gezien dat levens compleet veranderden, en ik ben trots dat ik kan zeggen dat ik ze geholpen heb.

Hoe kun je iemand behandelen met ketamine?

Ik bouw geleidelijk de dosis op, terwijl we het over hun problemen hebben. Zodra ik een compleet beeld heb van de situatie, nemen we beiden een grote dosis en praten we totdat de andere persoon dat niet meer kan. Dit is de fase waar ik met mijn energie kan werken. Ik verwijder de kwade geesten, ik open chakra’s, probeer uit te vinden waarom deze persoon problemen heeft en probeer het op te lossen. De sessies eindigen vaak met gehuil. Daarna blijven we vrienden.

Bright: Ik heb psychologische ondersteuning aan mensen gegeven die slecht reageren op psychedelica, vaak was dat LSD. We moedigen mensen aan om ervaringen niet te ontlopen, maar om het aan te gaan en om te proberen het te doorstaan. Mijn ervaringen zijn dat ze extreem dankbaar zijn als ze weer bij bewustzijn komen.

*De namen zijn veranderd om privacyredenen.



