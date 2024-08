We vroegen mensen hoeveel geld ze op hun rekening hadden aan het einde van de maand

Je hebt het vast al gehoord: de reden dat jonge mensen geen huis kunnen betalen, is dat ze teveel geld uitgeven aan avocado toast. Ook geven ze meer geld uit aan dure koffie, kleding en gadgets dan voorgaande generaties. Met andere woorden: wij kunnen niet goed met hun geld omgaan. Maar klopt het wel dat deze generatie inderdaad niet nadenkt over hun financiën?

Een van de manieren om financiële gezondheid te peilen is om aan het einde van de maand, een paar dagen voordat de stufi of salarissen komen, de voordehandliggende vraag te stellen hoeveel geld er nog op je rekening staat. Dan kun je meteen zien of je iemand bent die het er iedere maand weer op aan laat komen, een spaarder bent, of gewoon zo lekker verdient dat je je nergens zorgen over hoeft te maken.

VICE Money zal dat de komende maanden vaker doen. We beginnen met een nulmeting, in het centrum van Amsterdam, waar tussen het winkelend publiek, de studenten en de toeristen een doorsnee rondloopt van “de Amsterdammer”. Om dan de wijken van Nederland door te gaan. Sjiek of basic, stad en provincie.

Coen, 18, student

He, Coen! Hoeveel geld staat er op je rekening?

Coen: Oeh, eh – 120 euro geloof ik.

Coen pakt zijn bankieren-app erbij.

Bijna, 116.

Hoeveel heb je te besteden per maand?

Ongeveer 600 euro per maand. Ik woon nog bij mijn ouders, dus dat is best te doen.

Krijg je die 600 per maand van je ouders?

Nee, ik krijg studiefinanciering. En ik heb een bijbaantje bij de bowlingbaan, dus daar krijg ook ook wat van.

Waar geef je het meeste geld aan uit?

Als ik uitga, geef ik veel geld uit. Als ik in een bar sta wil ik er altijd “nog eentje” – ik geef makkelijk 100 euro uit op zo’n avond.

100 euro? Ga je dan naar hele hippe plekken waar de drank heel duur is?

Nee, niet eens. Ik drink gewoon heel veel – maar ik geef dan af en toe wel een rondje hoor! Het is wel veel geld, te veel geld eigenlijk. Maar ik ben jong, nu mag het nog!

Als je meer geld had, waar zou je het dan aan uitgeven?

Als ik meer geld had, zou ik het sparen. Ik wil volgend jaar een particuliere opleiding gaan volgen, dus dat is wel iets duurder. Nu moet ik daar een tussenjaar voor nemen en fulltime gaan werken.

Joel, 27, gymleraar

JHey Joel, hoeveel heb jij op de bank staan?

Ik heb er nu bijna 300 euro op staan, en ik krijg straks weer salaris.

Kun je goed met geld omgaan?

Ja, ik vind van wel. Ik geef niet veel geld uit aan mezelf, maar ik heb net een zoontje gekregen. Aan hem geef ik wel veel geld uit – voor eten, kleren en ik spaar voor hem.

Verwen je jezelf dan nooit meer?

Ik heb niet zoveel nodig. Als je de instelling hebt dat je luxe wilt leven, geef je makkelijk heel veel geld uit, maar voor mij is dat allemaal niet nodig. Natuurlijk heb ik soms zo’n bui dat ik minder op mijn geld let. Ik heb deze week bijvoorbeeld dit trainingspak gekocht. Af en toe verwen ik mezelf en gun ik het mezelf om iets meer uit te geven, maar ik vind dat dat af en toe moet kunnen.

Spaar je?

Niet voor mezelf, maar wel voor de kleine. Ik zet elke maand 50 euro voor hem apart. Dat deden mijn ouders voor mij, dus dat doe ik ook voor hem.

Als je meer geld had, wat zou je dan kopen?

Ik denk niet dat mijn lifestyle veel zou veranderen als ik meer geld had. Ik vind het prima hoeveel ik nu uitgeef. Natuurlijk heb je geld nodig, maar het is niet alsof alles daarvan afhangt. Ik ben heel tevreden nu.

Jordi, 19, student

He Jordi, Hoeveel geld heb jij nu op je bankaccount?

Jordi: Ik heb nu 900 euro op mijn rekening staan.

Wat lekker, werk je?

Nee, het is de 24e, dus ik heb net stufi binnen. En daarbij nog 250 euro stagevergoeding. Ik heb in totaal 800 euro om uit te geven elke maand. Dat is ook wel genoeg hoor, ik woon nog bij mijn ouders.

Waar geef je het meeste geld aan uit?

Toch wel aan eten.

Maar je woont toch bij je ouders? Hebben die geen voorraadkast?

Jawel, mijn moeder kan super lekker koken. Maar voor de lunch koop ik meestal wel iets van de supermarkt, hangt er een beetje vanaf waar ik trek in heb.

Kun je goed met geld omgaan?

Ik vind van wel. Omdat ik spaar. Ik spaar voor de zomer, dan ga ik op vakantie naar Spanje. Zolang ik een doel voor ogen heb, kan ik heel goed sparen.

Je spaart niet voor de toekomst?

Nee, dat niet. Je moet leven met de dag. Stel dat ik nu begin met sparen voor over tien jaar, en ik red het maar vijf. Tsja, dan heb ik helemaal niets aan die spaarrekening gehad.

Ze zeggen dat jonge mensen te veel geld uitgeven aan avocado op toast, klopt dat?

Ik lust geen avocado, dus nee.

Lisanne, 19, studente en Kelly, 18, studente

Dag dames, hoeveel geld staat er nu op jullie rekening?

Kelly: [ zucht diep] 500 euro.

Lisanne: Ik ook zoiets.

Waarom trek je zo’n gezicht? 500 euro is best veel toch?

Kelly: Nee, want ik heb net studiefinanciering binnen. Dus dit is wat ik te besteden heb deze maand. Alles moet er nog vanaf: huur, zorgverzekering, studie, boodschappen.

Wow, kom je daar wel mee rond?

Lisanne: Ja, maar aan het einde van de maand is het altijd knijpen. Aan het begin van de maand koop ik alleen boodschappen, en aan het einde van de maand hoop ik dat ik nog wat over heb voor leuke dingen. Soms is dat twintig euro, soms helemaal niets.

Kelly: Het lukt als je goedkoop leeft. Ik koop bijvoorbeeld geen A-merken als ik net zo goed basics kan kopen.

Vinden jullie het vervelend om zo te leven?

Kelly: Nee, ik vind het niet heel erg. Maar aan het eind van de maand is het altijd even spannend: ga ik het redden of niet?

Waar geven jullie het meeste geld aan uit?

Lisanne: Roken. Maar ik koop shag in plaats van peuken om te besparen.

Kelly: Ja, ik ook.

Hoeveel geef je daaraan uit?

Lisanne: Veel. Wel 50 euro per maand, denk ik.

Kelly: Nou, ik denk wel meer hoor.

Lisanne: Waarschijnlijk meer ja, maar dit komt online, dus laten we het houden op 50 euro.

Travis, 28, softwareontwikkelaar

TrTravis, hoeveel geld heb jij op je rekening?

Travis: Ongeveer tienduizend. Dat is in dollars, ik kom uit de Verenigde Staten.

Zo, dat is heel wat! Verdien je veel?

Ik verdien ongeveer 8500 dollar bruto per maand, dus ik heb niet zoveel te klagen – ik kan heel comfortabel leven.

En hoeveel geef je daarvan uit?

Ik betaal niet veel huur omdat ik kan splitten met mijn vriendin. En ik heb net mijn studieschuld afgelost. Ik geef maar iets van 2000 a 2500 dollar per maand uit.

Waar geef je het meeste geld aan uit?

Omdat ik dus best veel geld overhoud, kan ik veel uitgeven aan leuke dingen. Ik heb een paar dure hobbies, zoals mountainbiken en snowboarden. Ik heb laatst bijvoorbeeld een mountainbike gekocht van 3000 dollar, die ik heb laten overvliegen uit Duitsland. Ik ging voorheen ook vaak uit eten, maar mijn vriendin en ik hebben afgesproken dat iets minder te doen.

Waarom? Je hebt toch genoeg geld?

Ja, maar we wilden sparen voor deze reis door Europa.

Vind je dat je te veel geld uitgeeft aan leuke dingen?

Die dure hobbies hakken er wel in, maar ze zijn ook gezond voor me. Daarnaast moet je juist veel geld uitgeven, dat is goed om de economie draaiende te houden.

Rosalie, 19, werkt in een karaokebar en Jamy, 19, nanny

Hey! Hoeveel hebben jullie op je lopende rekening nu?

Jamy: Ik heb ongeveer 260 euro.

Rosalie: Ik heb helemaal niets op mijn rekening staan!

Helemaal niets? Kun je niet met geld omgaan?

Rosalie: Totaal niet. Als ik geld heb, geef ik het gewoon gelijk uit, zonder erbij na te denken.

Dus je spaart niet?

Rosalie: Ik heb wel een spaarrekening, maar daar kan ik niet bij. Vroeger haalde ik vaak geld van mijn spaarrekening om uit te geven, dus ik heb mijn ouders gevraagd of ze hem voor me af willen sluiten. Ik ben heel slecht in sparen dus zij beheren mijn spaarrekening nu voor me, uit zelfbescherming.

En jij Jamy, spaar jij?

Jamy: Ik heb geen spaarrekening, maar ik let wel goed op mijn geld. Ik zorg dat ik nooit onder de 300 euro kom.

Maar je had er toch maar 260 op staan?

Jamy: Ja dat klopt, helaas. Ik heb vorige maand wat minder gewerkt, dus ook minder geld verdiend. Gelukkig wordt er vandaag weer salaris gestort!

Hoeveel verdien je?

Jamy: Ik werk fulltime als nanny, en ik krijg daar 100 euro per dag voor. Dus dat verdient wel lekker.

Als jullie meer geld hadden, waar zouden jullie het dan aan uitgeven?

Jamy en Rosalie: KLEREN!

