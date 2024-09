We vroegen mensen met welk gerecht ze proberen te scoren tijdens een date

Een tijdje geleden spraken we met mensen op straat over het meest ongemakkelijke moment van een date: het moment dat de rekening gebracht wordt.

Dat moment kun je proberen te ontwijken door gewoon zelf voor iemand te koken. Een probleem: op een eerste date weet je nog maar weinig van elkaar, dus kan het lastig zijn om een geschikte maaltijd voor je potentiële liefje op tafel te zetten. Je kan nog zo je best doen op een stuk rosbief, maar als je date vegetariër is, is dat hoogstwaarschijnlijk de enige rosbief die je die avond zal eten.

Met welk gerecht heb je de meeste kans om te scoren? We gingen de straat op en vroegen mensen wat zij het liefst voorgeschoteld krijgen tijdens een date en met welk gerecht ze zelf kans proberen te maken op een spetterend einde.

Peter (31) uit Katowice

Peter scoort met Poolse pasta. Foto’s door Rebecca Camphens.

MUNCHIES: Hoi Peter, met welk gerecht zou jij een meisje voor je proberen te winnen? Peter: Ik zou het met pierogi proberen.

Ik heb geen flauw idee wat dat is. Een soort Poolse ravioli. Deeg gevuld met wat je maar wil, en dan gekookt. Het kan zowel hartig als zoet zijn.

Waarmee zou jij het vullen? Salami, geitenkaas en rucola. Maar om eerlijk te zijn heb ik geen idee hoe je het zelf moet maken. Mijn vriendin kan het gelukkig wel. Het duurt erg lang om te maken en het smaakt heerlijk, dus het is echt een gerecht waarmee je indruk maakt. Maar bijna alles wat mijn vriendin kookt smaakt heerlijk.

Jamie (21) uit Amsterdam

Jamie wil tijdens een date het liefst op kippenpootjes kluiven

MUNCHIES: Hoi Jamie, wat zou iemand voor jou moeten koken tijdens een date om bij je te scoren? Jamie: Zo, dat is een goede vraag. Thaise kip denk ik, met lekker veel pittige satésaus erbij. Dat zou ik zelf voor mijn date ook maken, als ik zou willen scoren.

Vind je kip zo opwindend dan? Ik vind het gewoon mijn hele leven al heel erg lekker. Zeker als je het een beetje pittig maakt, dat maakt de rest van de date ook een stuk pittiger.

Wil je dan kippenpootjes, zodat je kan kluiven? Jazeker. Heerlijk een beetje vies worden. En lekkere dikke frieten erbij, dat vind ik ook lekker!

Heb je weleens gekookt voor iemand tijdens een date? Ja, toen heb ik ook Thaise kip gemaakt. Ik maak sowieso kip tijdens een date.

Nadia (31) uit Amsterdam

Nadia eet vlees op dates

MUNCHIES: Met welk gerecht zou iemand bij jou scoren tijdens een date? Nadia: Zelfgemaakte sushi scoort altijd. Verschillende soorten maki’s of zo. Als het maar zelf gemaakt is, dat maakt zeker indruk.

Wat zou je zelf voor iemand koken? Dat hangt ervan af of hij van vlees houdt of niet. Zo ja, dan zou ik een lekker stuk vlees bakken. Als hij geen vlees eet zou ik verschillende soorten groenten grillen denk ik, met veel kruiden. En natuurlijk zelf een lekker toetje maken, een cheesecake ofzo.

Ben je zelf een echte vleeseter? Ja een goed stuk vlees van de slager gaat er zeker in. Maar ik eet niet altijd vlees hoor, ik probeer zo min mogelijk vlees te eten.

Maar tijdens een date mag er vlees gegeten worden? Ja hoor, dan zeker!

Aaron (30) uit Ede

Aaron zou het liefst soto ayam maken, maar dat kan hij niet

MUNCHIES: Ha Aaron, met welk eten zou iemand op jou indruk maken tijdens een date? Aaron: Als je kan zien dat iemand er echt de tijd voor heeft genomen. Boodschapjes gedaan, de boel goed voorbereid. Het hoeft niet een bepaalde keuken uit een bepaald land te zijn, hutspot is ook goed.

Dus als iemand naar de markt is geweest en in de keuken heeft staan ploeteren kan het eigenlijk niet meer stuk? Ja, al moet ik wel zeggen dat ik qua eten niet super kieskeurig ben. Als het een goede portie is en er wat smaak aan zit ben ik tevreden. Je hoeft voor mij niet op sterrenniveau te koken.

Wat zou je zelf voor je date maken? Iets uit de Indische keuken, om mijn roots te tonen. Het liefst zou ik soto ayam maken, maar dat recept heb ik nog niet echt in de vingers. Ik moet mijn vader nog eens vragen hoe hij dat doet. Ik denk dat het gado gado wordt, beetje rijst, veel groenten, lekkere satésaus. Dat is enorm gezond ook.

Kun je goed koken? Nou, uiteindelijk bepaalt iemand anders altijd of het goed is, maar ik weet wel wat ik doe in de keuken.

Juliette (21) Luik

Juliettes signature dish is spaghetti met boter

MUNCHIES: Als je een date hebt, wat zou je dan voor iemand maken? Juliette: Ik heb nooit een date, maar als ik er een zou hebben, wordt het pasta. Ik ben een slechte kok, dus de makkelijkste pasta die er bestaat. Spaghetti met boter, of met tomatensaus.

Jeetje, oké. Wat zou iemand voor jou moeten maken? Iets lekkers, zelfgemaakte sushi denk ik. Het maakt eigenlijk niet zo veel uit, als het maar lekker is. Ik hou van sushi, dus dat is altijd goed. Zeker met zalm, dat vind ik het lekkerst.

Bas (28) uit Amsterdam

Bas maakte risotto voor een meisje, nu komt hij er niet meer vanaf

MUNCHIES: Met welk gerecht zou jij indruk op je date proberen te maken? Bas: Risotto met pecorino, basilicum, zongedroogde tomaatjes, gedroogde spek van de slager en goede witte wijn – dat is heel belangrijk bij risotto, je mag geen verrotte witte wijn gebruiken.

Klinkt goed. Waarmee zou iemand indruk op jou maken? Ik ben zelf best simpel. Ik vind het al fantastisch als iemand me trakteert op een broodje kroket. Met mosterd uiteraard.

Dus je slooft je helemaal uit op een risotto, maar je bent met een broodje kroket al tevreden? Voor mij geen zevengangendiners. Dan wordt het al snel te gemaakt. Van een broodje kroket word ik gewoon heel erg blij. Ik ben zelf ook niet echt een enorm goede kok, maar ik kan toevallig risotto maken.

Heb je die risotto weleens voor een date gemaakt? Ja, dat ging goed. Die date van toen is nu namelijk mijn vriendin.

Joëlle (18) uit Landsmeer

Joëlle wordt niet hitsig van pizza

MUNCHIES: Wat zou iemand voor jou moeten koken? Joëlle: Het maakt me niet zo heel veel uit. Ik ben zelf kok bij het American Hotel, dus ik vind het al leuk als iemand zijn best voor me doet. Als het maar geen pizza is, daar word ik niet warm van. Een goede paella met vis zou het goed doen.

Waarmee zou jij als kok zijnde je date dan helemaal omver blazen? Dat hangt van de smaak van mijn date af, dat zou ik eerst even vragen. Maar een risotto met paddenstoelen klinkt wel goed, al zeg ik het zelf. Ik heb alleen nog nooit voor een date gekookt, dus ik denk dat het een stuk anders is dan koken voor gasten in een restaurant.

Valentijn (21) uit Amsterdam

Valentijn heeft liever mooi eten dan lekker eten

MUNCHIES: Wat zou je voor iemand koken als je wil scoren tijdens een date? Valentijn: Dat weet ik niet man, ik neem mijn dates meestal mee uit eten.

Wat zou iemand voor jou moeten maken dan? Dat maakt me eigenlijk niet zo veel uit, als het maar iets aparts of iets geks is.

Hoe bedoel je apart? Word je niet opgewonden van aardappels, vlees en groente? Nou, als het op een originele manier gemaakt is wel. Het gaat er niet om wat het is, als het maar op een originele manier bereid is. Je kan bijvoorbeeld oesters eten zoals iedereen ze eet, slurpend uit een schelp, maar je kan ze ook op een leuke manier klaarmaken.

Zou je dat zelf dan ook doen? Ja, dat denk ik wel. Het wordt dan meer koken om indruk te maken.

Wat zou je dan voor iets origineels met een rookworst doen? Tartaar van rookworst misschien? Al zou ik dat niet zo snel maken voor een date. Ik denk in elk geval oprecht dat het niet belangrijk is wat de ingrediënten zijn, als het maar een goede indruk achterlaat. Smaak komt niet op de eerste, plek. Hoe het eruit ziet komt op nummer één, dan komt originaliteit en de smaak komt op de derde plaats.

Hanteer je diezelfde volgorde als je een date uitkiest? Daar ga ik niet verder op in.

Dion (29) uit Eindhoven

Dion wil om vier uur ’s nachts tosti’s eten

MUNCHIES: Met welk gerecht zou jij je date het bed in koken? Dion: Dat hangt natuurlijk af van wat haar smaak is. Ik ben zelf een enorme vleeseter, dus dan komt het al snel op een goed stuk vlees neer. Ik zou het wel koolhydraatarm houden, want daar probeer ik een beetje op te letten.

Kun je een beetje koken? Ja, ik vind van wel. Ik kom uit een gezin waar alle wereldkeukens voorbijkwamen. Ik ben zelf groot fan van Thais en ik hou van pittig. Dus als zij daar ook van houdt, dan zou dat wel een match zijn.

Dus de kans is groot dat je een curry zou maken voor je date? Ja, waarschijnlijk wel. Maar mijn favoriete curry kun je hier iets verderop voor een paar euro bij Billy Thai halen, een van de beste Thaise restaurants van Amsterdam. Dus dat zou dan net zo makkelijk zijn.

Met welk hapje zou iemand jou blij maken tijdens je date? Dat hangt van het soort date af. Als iemand me om vier uur ’s nachts uitnodigt om een tosti te komen eten, kan ik mijn geluk niet op.