We vroegen mensen naar de briljante ondernemersplannen die ze nooit uitvoerden

Headerillustratie door Krister Lima. Foto’s door Ryan Oosterling.

We worden allemaal weleens wakker met een briljant bedrijfsplan. Een website waarop je concertkaartjes kunt doorverkopen bijvoorbeeld, zodat mensen op het allerlaatste moment tóch nog naar een uitverkocht optreden kunnen gaan. Of een platform waarmee mensen heel gemakkelijk toeristen in hun huis kunnen laten logeren – een soort couchsurfen, maar dan dat je er ook nog voor betaald krijgt.

Videos by VICE

Je weet zeker dat je het gouden idee hebt gevonden en eindelijk rijk kunt gaan worden, maar er gebeurt natuurlijk helemaal niets als je het idee niet snel omzet in een echte onderneming. Dan kom je er gewoon een jaar later achter dat iemand anders jouw idee heeft ingepikt, en het een naam heeft gegeven als TicketSwap of Airbnb.

Eerlijk is eerlijk, er komen natuurlijk flink wat dingen op je af als je je eigen bedrijfje start. Welke vergunningen moet je aanvragen, en welke verzekeringen? Wat is een ondernemersplan eigenlijk? Gelukkig zijn daar overzichtelijke checklists voor, zoals . Daar vind je ook gelijk de Bedrijfsidee-calculator, waarmee je zelf de waarde van je idee kunt berekenen.

Hadden meer mensen dat maar gedaan, dan waren ze vast ook succesvolle ondernemers geworden, in plaats van dat ze lui en ontmoedigd weer onder de dekens waren gekropen. Zoals deze mensen, die we op straat naar hun briljante bedrijfsplan vroegen, en waarom het er eigenlijk nooit van gekomen is.

Lisa (23)

VICE Money: Heb jij weleens een slim idee bedacht om je geld mee te verdienen?

Lisa: Ja! Ken je dat, dat je een sms’je stuurt naar je ex of een scharrel, en je daar de volgende ochtend enorm veel spijt van hebt? Het leek mij dus wel slim om een app te ontwikkelen die je daarvoor waarschuwt.

Goed plan! Heb je er wat mee gedaan?

Ik bedacht het een paar jaar geleden, en heb er eigenlijk nooit wat mee gedaan. Inmiddels zijn dat soort apps er ook gewoon al. Je hebt er nu bijvoorbeeld eentje die je nog een keer nadrukkelijk vraagt of je dat ene sms’je ook écht wilt versturen, waardoor je er nog weer een keer extra over na moet denken.

Wat jammer. Ben je niet zo van het ondernemen?

Tijdens mijn studie heb ik me veel beziggehouden met het organiseren van evenementen, maar juist toen kwam ik erachter dat dat ondernemende toch niet echt iets voor mij is. Ik ben meer van de academische, theoretische kant.

Stefan (20)

Wat lijkt jou nou een slim idee voor een bedrijfje?

Stefan: Ik bedacht weleens dat het heel onhandig is dat je op je telefoondesktop niet eens een snelkoppeling naar een internetpagina kunt zetten, en dat alles via een app moet. Nu kan dat opeens wel. Echt veel beter, dit kost een stuk minder geheugen.

Dat is niet écht een businessplan hè?

Nee oké. Het is iets simpels, maar het idee is hetzelfde: je kijkt wat mensen willen, speelt daarop in en ontwikkelt het verder. Ik heb wel vaak dat ik denk: dit had ik zelf ook allang bedacht.

En dat heeft nooit geleid tot een briljant ondernemersidee?

Nee, want ik vergeet die ideeën steeds weer. Ik zou ook nu niet weten wat ik allemaal bedacht heb.

Lucas (18)

Heb jij weleens een waterdicht ondernemersplan bedacht?

Lucas: Nee, maar ik heb wel een idee. Veel jonge mensen houden van reizen, maar reizen is duur, en niemand heeft geld. Daar weet ik misschien wel wat op.

Vertel.

Vliegtuigmaatschappijen maken best vaak fouten in hun prijsberekening; bijvoorbeeld omdat er een computerstoring is, of ze simpelweg vergeten zijn de brandstofkosten erbij op te tellen. Er zijn websites die dat bijhouden, en algoritmes gebruiken om dit soort fouten te detecteren. Maar ik denk dat er wel meer uit te halen valt: een gebruiksvriendelijke, veilige app bijvoorbeeld.

Hoe kom je hierbij?

Ik kom oorspronkelijk uit Barcelona, dus ik ben sowieso al vaak op zoek naar goedkope vluchten. Ik denk er best veel over na. Misschien moet ik er maar wat mee doen.

Robyn (19)

Heb jij weleens een briljant idee voor een onderneming bedacht?

Oei, nee. Ik ben ook niet zo’n ondernemer. En ik heb een kater. Misschien dat ik daar iets mee zou kunnen doen: een soort service die je gewoon even opbelt, en dat er dan een busje naar je toekomt die je helpt om je kater-look weg te werken. Dat je gewoon kunt zeggen: ‘Jongens, ik heb jullie nú nodig! Ik heb zo een afspraak, maar ik zie eruit alsof ik drie keer over de grond ben gedweild!’

Dus het is verder niet bedoeld om je kater zelf weg te werken?

Als je een kater hebt is dat niet zo erg, zolang het er maar niet uitziet alsof je een kater hebt. Maar het lijkt me wel een goed idee om er ook een katerhapje bij te geven, zodat het een soort pakket wordt.

Wat voor hapje zou dat dat zijn?

Sowieso kroketten, met heel veel mosterd erop. Maar ook zuurkool is een goeie. Toen ik op mijn zestiende een keer een gigantische kater had maakte mijn moeder dat een keer klaar. En ik weet niet waarom, maar het werkte fantastisch. Dat zal ik nooit vergeten.

Kwame (21)

Stel dat je een eigen bedrijfje of dienst zou moeten opzetten: voor welk probleem zou je dan een oplossing bieden?

Als er storing is bij het openbaar vervoer, weet je meestal niet waar je aan toe bent. Je moet maar gewoon wachten tot het probleem is opgelost. Het zou goed zijn als er een soort dienst tussen zit – een app bijvoorbeeld, die je een pushbericht stuurt.

Hoe zou je die dienst noemen?

Iets met don’t get stuck ofzo? Zo van: je staat hier, maar er is geen vervoer. Dus don’t get stuck, zodat je ook een andere manier vindt om op je bestemming te komen.

Goed bezig! Ga je er nu ook werk van maken?

Haha, ik zou er niet van uitgaan. Eigenlijk ben ik niet zo’n ondernemer.

—

Ook een slim idee – of zelfs een veel slimmer idee voor een onderneming? Wacht niet te lang met de uitvoering ervan, want voor je het weet is iemand anders er met je idee vandoor. Alles waar je op moet letten en praktische tips vind je in het gratis .

—

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: