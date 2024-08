We vroegen mensen naar de meest memorabele haatseks die ze ooit hadden

De definitie van haatneuken luidt als volgt: het hebben van seks met iemand die je haat. Meestal is dat iemand van wie je ooit hebt gehouden of van wie je nog steeds houdt. Het kan een ex zijn aan wie je een hekel hebt gekregen na een slechte break-up. Of iemand die je bent tegengekomen in een kroeg en die je meteen onuitstaanbaar maar tegelijkertijd woest aantrekkelijk vond.



De seks op zichzelf is meestal ruw, en een soort van fysieke uitdrukking van de haat en/of minachting die je voelt voor de ander. De beste haatseks vindt meestal plaats als beide partijen elkaar op eenzelfde niveau haten en als alle fatsoensnormen tijdens de daad nogal hard genegeerd worden. Al moet er natuurlijk wel iets van wederzijdse instemming zijn, anders kun je het geen haatseks meer noemen.

Videos by VICE

Nu dat duidelijk is, is het tijd voor wat voorbeelden. We spraken een paar mensen over de beste – of slechtste – haatseks die ze ooit hebben gehad.

Mario, 34

Zo’n vier of vijf jaar geleden verhuisde ik naar een nieuw appartement, en een vriend had twee jongens voor me geregeld als een soort housewarming-cadeau. Eentje werd dronken en gooide rode wijn tegen de muur. Hij vroeg me of ik hem wilde neuken in het park toen ik hem uit mijn huis aan het slepen was richting de taxistandplaats, dus hij was sowieso afgeschreven. Maar die andere leek me wel interessant. Later pas realiseerde ik me dat dat gewoon kwam omdat we nauwelijks tegen elkaar hadden gepraat voordat we hadden staan tongen in mijn keuken.

Die avond hebben we uiteindelijk geen seks gehad – ik heb die avond uiteindelijk een trio gehad met twee andere mensen. Maar hij heeft dus dat typische rom-com dingetje gedaan waarbij je wat kleren achterlaat in het appartement van de ander. Ik was wel onder de indruk en besloot de kleren terug te brengen. Eenmaal aan de andere kant van de stad, bij hem in zijn appartement, realiseerde ik me wat voor enorme fout ik was begaan. Hij was verschrikkelijk – zijn meningen, zijn stem, zijn manier van bewegen. Hij noemde Beyoncés man herhaaldelijk “Jay-Zed” en benadrukte dat hij als Brit daar het recht toe had.

Natuurlijk begon ik hem maar opnieuw te zoenen zodat hij eindelijk zou stoppen met onzin spuien. Daarna heb ik hem geneukt, ben ik twintig minuten daarna in de nachtbus gestapt, en heb ik hem nooit meer gezien. Ik denk dat ik wilde zien of gezond verstand en fatsoen seksueel overdraagbaar zijn. Spoiler alert: het bleek niet zo te zijn.

Lucy, 26

Ik was weer een beetje bezig met een ex nadat hij weg was gegaan bij zijn laatste vriendin – we hadden zo’n relatie die al jarenlang steeds aan en uitging, en die al met al toxisch was voor alle betrokkenen. Ik ben met hem naar bed gegaan terwijl ik wist dat het de laatste keer zou zijn. We hadden weleens boze seks gehad, maar dit was iets heel anders. In plaats van de romantische seks die we vroeger altijd hadden – we verzekerden elkaar altijd van een hoogtepunt – keek hij naar me alsof ik een hoop lichaamsdelen was met openingen op de juiste plaats, als een sekspop. Hij wilde me niet meer bevredigen; alleen hemzelf. Hij noemde me een slet en beledigde me terwijl hij me neukte. Ik voelde me een object.

Ik denk dat mensen zich soms niet realiseren wat de gevolgen op lange termijn kunnen zijn van haatseks. In de meeste gevallen is het waarschijnlijk slim om er eerst eens goed over na te denken.

Sonny, 23

Een paar jaar geleden zat ik een zomer in New York, en op een hete avond ging ik naar een kroeg met het specifieke doel om met iemand in bed te belanden. Na wat drankjes raakte ik aan de praat met een heel sexy meisje, en mijn Britse accent werkte in mijn voordeel. Nog een paar drankjes verder kwam ik erachter dat ze soldaat was geweest bij het Israëlisch leger, en ik ben een moslim uit het Midden-Oosten. Toen hebben we een uur lang voor die kroeg tegen elkaar staan schreeuwen over Israël en Palestina, en precies op het moment dat ik met de discussie wilde kappen, duwde ze me tegen de muur en begon ze me te zoenen. Ik was best verbaasd en ik walgde een beetje van mezelf, maar ik was hitsig en dronken. Ik bestelde een taxi naar haar huis. De rest van de avond hebben we geweldige, boze seks gehad. Het was een soort van veel geilere versie van die aflevering van Curb Your Enthusiasm waarin Larry David seks heeft met een Palestijnse vrouw. Ik ben er niet trots op.

Josh, 25

De beste haatseks had ik met een ex die was vreemdgegaan. We hadden ruzie gehad, en in de twee weken waarin we niet tegen elkaar praatten had zij seks met een of andere player met wie ze werkte. Ik was laaiend en zei dat ze op moest rotten, maar ongeveer twee weken later ging ik naar haar toe nadat we wat met elkaar hadden gepraat via de telefoon. We begonnen weer seks te hebben en zo. Toen ik bijna jarig was, kwam ze bij me langs en heeft ze me gepijpt. Geen grap, het was zo ongeveer de beste seks ooit. Het voelde als die keren waarbij je jezelf wekenlang niet hebt afgetrokken. De spanning bouwt zich waanzinnig op, en dan is er ineens zo’n meisje in wie je al jarenlang zin hebt dat zegt: “Yo, kom langs en woon me alsjeblieft helemaal uit”. Dat gevoel, maar dan elke keer dat we seks hadden in die twee of drie weken. Daarna heb ik haar geghost.

Tas, 22

Letterlijk iedere keer als ik, een zwarte vrouw, seks heb met een witte man.

Rae, 27

Ik en mijn allereerste vriendje hadden echt een fucked-up relatie, die nog ongeveer een jaar doorging nadat we officieel uit elkaar waren gegaan, in de vorm van regelmatige, keiharde haatseks. Op dat punt hadden we totaal geen respect meer voor elkaar en deden we expres dingen om elkaar kwaad te maken. Hij versierde constant andere meisjes voor mijn neus als we op feestjes waren. Ik deed hetzelfde en zorgde er dan voor dat hij toekeek.

Op een avond, na een paar uur van dat soort gedrag op een huisfeest, trok hij me een kamer binnen en spuugde ik in zijn gezicht. Hij duwde me tegen een muur, greep me bij mijn keel en scheurde letterlijk mijn ondergoed van mijn lijf (ik droeg een rokje). Ik ga niet verder in op de details, maar wat daarop volgde was waarschijnlijk de beste seks die ik ooit heb gehad. Godver, wat haat ik hem.