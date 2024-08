We vroegen mensen naar de raarste boetes die ze ooit kregen

Al is het maar omdat we te hard reden of verkeerd geparkeerd stonden, we hebben waarschijnlijk allemaal wel eens een boete gehad. In 2016 zijn er ruim 9 miljoenverkeersboetes uitgeschreven, die de staat zo’n 700 miljoen euro opleverden. Maar ook voor minder voor de hand liggende redenen, zoals op straat kotsen en bloot rondlopen, kun je een boete krijgen. Omdat je met een vriendin uit enthousiasme hard gilde bij een film, of omdat je na het donker in het bos was. Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie is er, als je al die boetes meerekent, in 2016 een totaal van 955.393.000 aan boetes uitgeschreven. Omdat ik beter voorbereid wil zijn op die geldklopperij vroeg ik mensen over de meest bizarre boetes die ze ooit kregen, en niet hadden zien aankomen.

Annelies, 27, kreeg een boete van 65 euro omdat ze door een rood licht liep…

Toen ik op een dag door rood liep werd ik door politie die langsliep tegen een muur gezet. Dat vond ik nogal heftig. Terwijl ik daar zo stond vertelden de agenten dat het heel gevaarlijk was, en ik moest al mijn gegevens opgeven. Kort daarna kreeg ik een boete van 65 euro thuisgestuurd.

…en 140 euro omdat ze op straat kotste

Niet lang daarna deed ik met een vriendin een soort wedstrijd wie het meeste ijs kon eten. Ik was met een emmer van anderhalve liter de winnaar. We besloten een stukje te gaan fietsen. Bovenaan een enorme heuvel heb ik van alle inspanning die hele emmer weer uitgekotst. We waren in een sjieke wijk en mensen hebben de politie gebeld. Die waren snel ter plaatste en zeiden dat ze dat echt niet wilden hebben. Ik kreeg een boete van 140 euro. Ik zei: “Joh, ik voelde me gewoon niet zo lekker.” Maar toch moest ik mijn gegevens geven. Die kots was een soort wit schuim en lag nog steeds op straat tussen ons in. Heel romig. Ik wist echt niet dat ik voor door rood lopen of op straat kotsen een boete kon krijgen.

Eva, 23, kreeg een boete van 128 euro omdat haar afvalzak in de bak vast bleef zitten

We hebben van die afvalbakken buiten waar je je vuilniszakken in moet doen. Toen ik dit op een dag deed kwam mijn zak klem te zitten in de opening van de afvalbak. Ik heb eindeloos geprobeerd die zak er verder in te duwen en er weer uit te trekken. Maar hij zat muurvast. Op een gegeven moment dacht ik: laat maar. Een paar weken later kreeg ik een brief thuis. De politie had de zak opengemaakt en brieven met mijn naam erop gevonden. Ik moest 128 euro betalen voor het verkeerd wegzetten van afval. Daar baalde ik heel erg van, want ik had heel weinig geld.



Toine, 30, kreeg een boete van 47 euro omdat hij bloot over straat rende

Op een avond keek ik met wat vrienden de film Old School. In die film lopen mensen naakt over straat en dat bracht ons op ideeën. Van een oud themafeest hadden we nog wat bloemenkransen liggen. Die hingen we om onze nek, al onze kleren deden we uit en toen rende ik met nog drie vrienden bloot naar buiten. We renden de hele buurt door. Door woonwijken en langs een drukke weg. We zeiden mensen gedag en belden geloof ik zelfs op een paar plekken aan. Ik was heerlijk een beetje aan het joggen toen ik ineens van achter werd gegrepen door de politie. Die deden me meteen handboeien om en zetten me bloot achter in een politieauto. Vervolgens gingen ze op zoek naar mijn vrienden. Een van hen lag inmiddels thuis te slapen onder de douche maar had de voordeur open gelaten. De ander hebben ze ergens uit de bosjes geplukt. We hebben allemaal een boete gekregen van 47 euro, voor verstoring van de openbare orde. Wat ik eigenlijk heel weinig vond, ook al had ik nog nooit bedacht dat naakt over straat rennen verboden was.

Bram, 28, kreeg een boete van 95 euro omdat hij in de trein plaste

Toen ik op een avond erg dronken met wat vrienden in de trein zat besloot ik dat het tijd was om te protesteren tegen het feit dat er zo weinig wc’s in treinen zitten. Toen heb ik dus over een vierzitsbankje heen gepist. Er zaten gewoon mensen omheen dus die zijn naar de conducteur gegaan om mijn gedrag te melden. Hij heeft toen mijn gegevens gevraagd en ik kreeg een bon in mijn hand gedrukt. Maar toen ik de volgende dag wakker werd, was ik alles kwijt, zo dronken was ik. Mijn hoed, portemonnee, jas en zonnebril, ik kon ze nergens meer vinden. En dus ook die boete. Ik ben toen de hele route terug naar het station gelopen om te kijken of ik nog iets kon vinden. Maar het enige dat ik terugvond was die boete. Die lag ergens vertrapt op de grond. Het was iets van 95 euro als ik het me goed herinner.

Arjan, 30, duwde een pion om en moest 200 euro betalen

Toen ik na het stappen in mijn geboortedorp naar huis fietste heb ik een pion omgetrokken. Die stond daar met nog twee andere pionnen bij wegwerkzaamheden. Er reed toevallig politie langs op het moment dat ik mijn derde pion omver trok. Ik fietste snel weg omdat ik vermoedde dat ze dit niet waardeerden. Ik ben toen echt achtervolgd door een politieauto. Ik heb allerlei gekke routes genomen waarvan ik dacht dat zij mij niet konden volgen. Maar uiteindelijk hebben ze me ingehaald en kregen ze me toch te pakken. De boete die ik kreeg was geloof ik voor het in gevaar brengen van het verkeer. Ik werkte in die tijd bij de Jumbo en verdiende daar heel weinig. De boete van 200 euro die ik kreeg voor het omtrekken van die pion stond gelijk aan heel wat dagen vakken vullen.

Peter, 23, kreeg een boete van 60 euro omdat hij ‘s nachts in het buitenzwembad had gezwommen — of, eigenlijk, had ingebroken

Wij gingen vaak na het uitgaan zwemmen in het buitenzwembad als het zomer was. Op een avond lagen we op het dak van het zwembad te chillen toen de politie kwam. Ze konden ons niet vinden, maar onze fietsen wel. Die hebben ze toen meegenomen naar het bureau. Omdat we graag onze fietsen terug wilden hebben we onszelf aangegeven. We kregen toen een boete van 95 euro omdat we niet aan de identificatieplicht hadden voldaan. Maar zo matsten ze ons eigenlijk een beetje, ik denk omdat we jong en onschuldig waren. Want een boete voor inbraak is veel hoger. Onze fietsen kregen we terug. Ik had niet verwacht dat ik een boete zou krijgen omdat we totaal geen slechte intenties hadden. Maar eigenlijk is het natuurlijk hartstikke verboden en ook best gevaarlijk is als je met je dronken kop gaat zwemmen.

Dit mag dus niet. Foto door anyaberkut via GettyImages.

Bob, 25, kreeg een boete van 90 euro omdat hij in de auto lag te slapen

Ik en een vriend sliepen bij zijn oudtante op Ameland. We maakten schijnbaar nogal veel lawaai, we bouwden er een feestje. Omdat het oude dametje vond dat we het echt te bont maakten en ons te losbandig gedroegen heeft ze ons midden in de nacht haar huis uit gezet. Omdat we op Ameland zaten, konden we nergens heen. Toen zijn we op een parkeerterrein in onze auto gaan slapen. ‘s Ochtends werden we wakker omdat er een agent op ons raam tikte. We kregen allebei een boete van 90 euro voor landloperij. Landlopen is een ander woord voor zwerven. We kregen dus een boete omdat we zwervers waren.

