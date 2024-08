We vroegen mensen naar de slechtste gerechten die ze als student aten

De komende weken duikt VICE volop in het studentenleven, en alles wat daarbij komt kijken — van smartdrugs en soa’s tot hospiteren en protesteren. Lees meer op deze pagina.

Je eerste maand zit er bijna op; je hebt bijna je eerste tentamens, je hebt je vriendje van de middelbare school net gedumpt en je hebt al je aardse bezittingen in een busje gepropt op weg naar je eerst studentenkamer. In de komende drie jaar (misschien wel acht) verander je langzaam in een echte volwassene (of een parttime dealer). Maar nu is het tijd om een week lang te feesten met goedkope vodka uit plastic bekers.

Nadat je kater weer wat is gaan liggen en je de kots uit dat shirtje hebt gewassen dat je altijd draagt als je uit gaat, is het tijd om te eten. Je hebt van je moeder vast een deluxe IKEA-pannenset gehad, maar hoe maak je eigenlijk een omelet? En telt cornflakes als een volledige maaltijd?

Je studententijd is eigenlijk een longitudinaal onderzoek (wat dit is leer je in week drie van je studie psychologie) naar hoe kut je kunt eten zonder scheurbuik te krijgen of helemaal te flippen waarna je een week moet ‘uitrusten’ bij paps en mams. Als je 19-jarigen zonder kookskills loslaat in een keuken resulteert dat altijd in aangebrande pannetjes saus en veel te veel van die vieze stokbroden met kruidenboter van AH Basic.

