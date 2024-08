We vroegen mensen naar de slechtste gerechten die ze als student aten

De komende weken duikt VICE volop in het studentenleven, en alles wat daarbij komt kijken — van smartdrugs en soa’s tot hospiteren en protesteren. Lees meer op deze pagina.

Je eerste maand zit er bijna op; je hebt bijna je eerste tentamens, je hebt je vriendje van de middelbare school net gedumpt en je hebt al je aardse bezittingen in een busje gepropt op weg naar je eerst studentenkamer. In de komende drie jaar (misschien wel acht) verander je langzaam in een echte volwassene (of een parttime dealer). Maar nu is het tijd om een week lang te feesten met goedkope vodka uit plastic bekers.



Nadat je kater weer wat is gaan liggen en je de kots uit dat shirtje hebt gewassen dat je altijd draagt als je uit gaat, is het tijd om te eten. Je hebt van je moeder vast een deluxe IKEA-pannenset gehad, maar hoe maak je eigenlijk een omelet? En telt cornflakes als een volledige maaltijd?

Je studententijd is eigenlijk een longitudinaal onderzoek (wat dit is leer je in week drie van je studie psychologie) naar hoe kut je kunt eten zonder scheurbuik te krijgen of helemaal te flippen waarna je een week moet ‘uitrusten’ bij paps en mams. Als je 19-jarigen zonder kookskills loslaat in een keuken resulteert dat altijd in aangebrande pannetjes saus en veel te veel van die vieze stokbroden met kruidenboter van AH Basic.

Daarom een ode aan de verschrikkelijke maaltijd die iedereen heeft gegeten toen hij of zij voor het eerst op kamers ging. We hebben de naarste maaltijden bij elkaar geschraapt die op een magnetronbord pasten. Serveersuggestie: met een fles huismerkketchup en een slechte stream van Game of Thrones die je kijkt op je crappy HP-laptop.

Christina

Tijdens mijn eerste week op mezelf scharrelde ik met een fietskoerier zonder angstgevoel en ook zonder gevoel voor koken. Op een avond na zijn ronde bood hij aan om voor me te koken. Dat vond ik erg lief van hem omdat ik bezig was met het schrijven van een essay. Ik hoorde een luid gestommel en geknal in onze gezamenlijke keuken waarna hij mijn kamer binnen kwam met zijn eigen unieke creatie: een barbecue-noedelsandwich. Hij had een stuk brood in de toaster gedaan met een heel pakje kant-en-klaar noedels en een plak van die plastic kaas. Ik schaam me ervoor, maar ik heb het hele ding opgegeten. Het was fucking walgelijk. Tot vandaag is het een van de meest bizarre gerechten die iemand in naam der liefde voor me heeft gemaakt.

Catherine

Ik heb een keer op een middag tien stukken toast gegeten omdat ik brak was en geen geld had om iets normaals te kopen. Mijn vrienden hebben me me nog een tijd ‘Tien Toast Catherine’ genoemd.

Fong

Ik dacht echt dat ik een fantastische, experimentele kok en bakker was toen ik op de universiteit zat. Ik hield er erg van om cakes voor mensen te bakken (het is altijd makkelijk om vrienden te maken als je mensen eten geeft). Op een avond nodigde ik een vriend uit en stelde voor dat ik een cake voor haar zou bakken. Ik denk dat ze vroeg wat er zou gebeuren als we er Red Bull in zouden doen (ik zat in 2000 op de universiteit en iedereen tikte die dingen toen weg). Natuurlijk deed ik het. Het recept was voor een normale sponge cake, maar dan zat er nog de inhoud van een half blikje Red Bull door het beslag. Mijn huisgenoten keken verschrikt toen ik dat ding aan het maken was. Uiteindelijk was ‘ie goed en smaakte het ook niet verkeerd. Zelfs mijn verschrikte huisgenoten aten mee.

Ik denk niet dat ik het ooit nog ga maken, maar het voedde mijn drang naar experimenteren wel.

Angela

Ik at aardappelpuree met La Vache Qui Rit op een broodje. Dit fantastische gerecht openbaarde zich in mijn eerste jaar op de uni. Ik had toen een vreemde obsessie met aardappelpuree. Ik gooide er random dingen bij om het ‘lekkerder’ te maken. Deze combinatie klinkt verschrikkelijk, maar het was eigenlijk heerlijk romig. De structuur was wel wat vreemd.

Jenny

Ik was een arme studenten die altijd blut was omdat ik al mijn geld aan drank uitgaf. Ik verhongerde zonder iets in mijn keukenkastjes. Soms probeerde ik het eten van mijn huisgenoten te stelen, maar hun kastjes konden op slot. Een keer had ik alleen nog pasta en wat ketchup en mayo. En dat was eigenlijk best wel lekker. Probeer het, als je durft.

Alex

Mijn vriend Johnny White en ik deelden elke dag een goedkoop tijgerbrood met hummus. Dat was het.

Luke

Het beste/slechtste wat ik ooit heb gegeten, at ik toen ik terugkwam van Glastonbury. Ik had bijna niks meer in huis behalve pasta, wat oude pesto, wat kalkoen en bruine bonen. Ik smeet alles in een pan en spoot het onder met een dikke laag ketchup. De eerste paar happen waren hemels omdat ik al dagen niet echt had gegeten, de volgende happen daarentegen, waren het meest smerige wat ik ooit heb moeten wegwerken.

Liv

Het meest verschrikkelijke wat ik at, was gekookte rijst met Worcestersaus. Het was echt abominabel. Hierdoor had ik wel geld om veel te duur te shoppen. Dus het was het waard.

Dom

Let op: dit is echt gebeurd en er was een getuige. Tijdens mijn eerste studiejaar legde ik een bevroren hamburger in een gloeiendhete koekenpan en BANG, de burger explodeerde uit de pan. Druppels olie verbrande mijn armen en van een mok dat op het aanrecht stond, brak een stuk af. Zo krachtig was de explosie. Ik heb dat hamburgermerk nooit meer gekocht (later kwam ik er ook achter dat er paardenvlees in zat).

Thomas

Mijn bankrekening had die maand een dieptepunt bereikt. Ondanks dat kocht ik toch wat katervoedsel in de supermarkt, want er zat een enorme feestnacht aan te komen met heel veel cider zuipen en dansen met debielen op foute rap. Ik was in de veronderstelling dat ik een betrouwbare kant-en-klare lasagne gekocht had, helaas was de realiteit een stukduisterdar. Om twee uur ’s middags werd ik wakker en hoopte ik dat het slappe deeggerecht deze helse kater zou verzachten. Een onbestemde smaak maakte zich meester in mijn mond. Het smaakte alsof er iemand een curry had uitgekotst bovenop een berg verbrande plastic kaas. Doodsbang om ziek te worden, rende ik naar de koelkast en pakte een rood blikje waarvan ik dacht dat het cola was. Helaas was het citroenfrisdrank van mijn huisgenoot, toevallig net het drankje dat ik haat. Later bleek dat ik per ongeluk de bizarre uitvinding van kip tikka lasagne van het huismerk van de supermarkt had gekocht. Ik kon de volgende dag niet feesten, want mijn geld ging op aan kauwgom en mondwater. Lees altijd het label, dames en heren

Ryan

Toen ik net ging studeren, maakte ik weleens spaghetti ‘carbonara’ door een blok kaas te smelten met room en bacon om het vervolgens over de pasta te gooien. Toen ik een koksopleiding ging volgen, begaf ik mij in de bizarre wereld van over the top gerechten van sterrenrestaurants op de ene avond, om vervolgens de volgende avond thuis te dineren met dineren met kersencola, chips en ijs. Gelukkig heb ik leren koken!

Daniel

Chinese currysaus met flinterdunne stukjes kip en minuscule frietjes. Af en toe stopte ik het nog tussen twee boterhammen. Oh en als ik Chinese currysaus zeg, bedoel ik niet die zalige afhaalsaus. Ik heb het over poedersaus die je zelf moet maken. Ik kon mij geen heerlijke kipcurry met friet veroorloven. Dus kookte ik de kant-en-klare variant, gooide er wat friet bij en een paar stukjes kip.

Harry

Ik at het zelf niet, maar ik had een huisgenoot wiens lievelingseten ‘pizza toast’ was. Dit was tomatenpuree op toast met stukjes kalkoen voor kinderen in de vorm van vliegtuigjes. Hij kookte ook een keer een curry met een pot korma uit de supermarkt. Hij had geen vlees, dus goot hij de saus gewoon over de rijst.

Bobby

Tijdens mijn eerste jaar woonde ik in een studentenflat die geen winkels in de buurt had. Het was een winterse zondag, mijn huisgenoten waren weg en ik was blut. Ik had extreem veel honger, maar ik had alleen wat bouillonblokjes.

Ik at er een. Als een knaagdier knabbelde ik langzaam aan het blokje zodat ik wat zou proeven en mijn maag een beetje zou vullen. Het smaakt vooral naar zout en ik durfde het niet aan mijn huisgenoten te vertellen toen ze ’s avonds thuis kwamen. En nee, het vulde totaal niet.

Sami

Voordat ik naar de universiteit ging, gaf mijn oudere zus mij twee adviezen mee: drink geen bier, want dan word je dik en ga met niemand naar bed in je eerste week, want dan heb je meteen een slechte reputatie. Het hield me aan het eerste advies, bier is smerig. Het tweede advies ging uit het raam toen ik per ongeluk een seksverhaal verspreidde over mijzelf tijdens de derde dag van de introductieweek.

Ik scharrelde met een tweedejaars met een lelijk emokapsel, want ik was zo naïef om te denken dat tweedejaars tof waren. Laten we deze jongen Oli noemen, want dat is zijn echte naam en hij is een lul (hij dumpte mij later voor het knapste meisje uit mijn jaar, fuck you Oli! Op mijn derde dag hadden we al een relatiestatus op Facebook, wat achteraf gezien het meest beschamende aspect van dit verhaal is.



We waren bij een stom feestje waar mensen aan blackface deden, dat doen mensen nou eenmaal op Oxford. Ik naam Oli mee terug naar mijn kamer – waarschijnlijk had hij zijn duimen in zijn skinny jeans gestopt, en zijn hoofd gekanteld zodat zijn schijtkapsel met schuine pony zou blijven zitten. Ik gooide een hartige taart in de magnetron, want ik was dronken en ik hou gewoon van vlees uit de magnetron.



Geen idee waarom, maar ik begon Oli te pijpen in de gemeenschappelijke keuken, en ik zweer het je, hij kwam klaar in mijn mond op precies hetzelfde moment dat de taart klaar was en de magnetron piepte. Precies drie en een halve minuut. Ik was een tijdje best trots op mijn pijptechniek, het was ook pas de derde pijpbeurt die ik ooit gaf (ik was niet echt een knappe tiener). Nu ik ouder word, realiseer ik me dat hij waarschijnlijk al heel lang niet gepijpt was, omdat het zo’n eikel is.

Omdat ik dom ben, vertelde ik het aan een persoon, mijn ‘beste vriendin’ Sarah (dit is haar echte naam). Natuurlijk vertelde zij het aan iedereen, want tienermeisjes zijn uitschot. Sindsdien stond ik bekend als ‘Ping girl’, al die jaren lang op de universiteit. Tegenwoordig luister ik naar de adviezen van mijn oudere zus. Oudere zussen zijn wijs.



Antony

Ik maakte voor de eerste keer een bonencurry toen ik verhongerde en maar weinig in huis had om mee te koken. Ik had een zak magnetronrijst, maar was bang dat alleen rijst een nogal droge bedoening zou zijn. Na verdere inspectie van de keukenkastjes, ontdekte ik een blik bonen. Terwijl ik het zakje rijst in mijn hand had, kwam ik tot deze combinatie. Bonencurry. De saus van de bonen zou de rijst smeuïg maken en smaak geven. De fabrikant claimt ook dat bonen bij de schijf van vijf horen, dus ik was er van overtuigd dat het ook nog gezond zou zijn.

De rijst bleef lekker warm in het zakje terwijl ik de bonen opwarmde. Toen die klaar waren, scheurde ik het zakje rijst open en goot ik de bonen eroverheen.

En inderdaad, het was zeer bevredigend. Het vulde goed, aangezien zowel de porties rijst en bonen allebei voor twee personen bedoeld was. Sindsdien, heb ik de bonencurry verfijnd, door het op smaak te brengen met zwarte peper.





Rich

Mijn hoogtepunt gebeurde in mijn eerste jaar. Ik had een tonijnpasta gemaakt in een net afgewassen kom die niet goed afgespoeld was. Ik had al een paar happen genomen toen ik het afwasmiddel proefde.

