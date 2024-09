We vroegen mensen naar de vreemdste dingen die ooit uit hun horecazaak gejat zijn

Uit horecazaken wordt alles gejat wat los en vast zit. Of dat nou in een dronken bui gebeurt of compleet nuchter: schijnbaar is het interieur van de plaatselijke kroeg of restaurant erg aantrekkelijk. Dat werd deze week in het nieuws weer duidelijk, toen een kroegeigenaar naar de media stapte om te klagen over twintig gestolen lampen. Zelf heb ik weleens als zestienjarige met een kloppend hart een shotglaasje in mijn tas gestopt, maar anderen hebben juist totaal geen last van schaamte en nemen de vreemdste dingen mee. Ik vroeg mensen die in de horeca werken naar de opvallendste dingen die ooit werden gestolen.

Waar: Café TweeKeerBellen, Den Bosch Naam: Niels Geers Functie: Bedrijfsleider Opvallendste dat gejat is: Biertap Betrapt? Nee

Videos by VICE

Tijdens carnaval waren we op een avond aan het opruimen, en kwamen we erachter dat de tap verdwenen was. Ik heb geen idee hoe ze het geflikt hebben. Dat ding is een meter hoog. Hij is ook langs de portier mee naar buiten genomen. Zo is er ook een keer een barkruk langs de portier naar buiten gegaan. Ik snap nog steeds niet dat niemand dat gezien heeft.

Voor de rest worden er veel kleine dingen gejat, zoals barmatjes en afschuimspatels. Ik heb dat vroeger ook weleens gedaan hoor. Je weet niet wat je ermee moet, maar het is kicken om iets mee te nemen. En er wordt vaak drank gejat. We hebben een kleine, drukke kroeg, en via de zijkant kom je gemakkelijk achter de bar. Als je even niet oplet, hangt iemand al onder een fles Malibu of vult rustig z’n eigen biertje aan.

Illustraties door Roel de Witte

Waar: Café Tijn, Oss Naam: Martijn van der Pas Functie: Eigenaar Opvallendste dat gejat is: Levensgrote boeddha Betrapt? Ja

In twee jaar tijd zijn er drie boeddhabeelden gestolen uit mijn café, waarvan twee hele grote, van rond de één meter twintig hoog. Een van de dieven haalde er het nieuws mee, omdat de politie hem rond een uur of vier ’s nachts staande hield. Ze vonden een jongen die midden in de nacht met een levensgrote boeddha op de fiets zat toch wel bijzonder. Ik had zelf niet eens door dat-ie gejat was, totdat de politie ’s ochtends voor de deur stond.

Toen de andere grote boeddha werd gejat merkte ik het wel. Het was grappig om te zien dat-ie ineens weg was. Ik heb de camerabeelden bekeken en ik was eigenlijk wel onder de indruk van deze diefstal. Vier jongens hadden hun jassen verzameld en gooiden ze al dansend over de boeddha heen. Vervolgens namen ze de stapel jassen, met de boeddha eronder, mee naar buiten. Eentje zorgde voor de afleiding door een gesprek aan te knopen met de portier, zodat de rest weg kon glippen. Ik heb op Facebook gezet dat ik de beelden had en wist wie de daders waren. De dag erna kwamen de jongens netjes opdagen, maar zonder boeddha. Die was ’s nachts schijnbaar al afgepakt door anderen. Ze voelden zich toch enorm schuldig, dus gaven twee kleine boeddha’s cadeau.

De derde keer werd een stenen boeddha van twintig kilo gestolen door een groepje volwassen mannen en vrouwen. Ze hebben de hele middag in de bar gezeten, je zou echt niet verwachten dat ze iets zouden stelen. Om de actie van de brutale jongens kon ik nog wel lachen, maar ik vond het enorm kwalijk dat deze volwassenen bewust iets hebben gejat.

Mensen stelen van alles in een kroeg, daarom schroef ik alles vast. Maar er komen soms ook ineens spullen bij: ooit heeft iemand een keer een autoband gebracht. Waarom? Geen idee, hij had ‘m misschien ergens gevonden en dacht dat het een goede aanwinst voor het café zou zijn.

MEER LEZEN: We vroegen koks naar hun grootste ergernissen

Waar: La Place, Amsterdam Naam: Bart Korsten Functie: Bakker Opvallendste dat gejat is: Geleimachine Betrapt? Nee

Toen ik als bakker voor La Place werkte, bleek op een ochtend dat de geleimachine was gejat. Dat is een enorm apparaat van meer dan twintig kilo. Geen idee hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen.

Maar mensen nemen sowieso de raarste dingen mee. Kopjes, asbakken, glazen en bestek zijn vaste prik. Het enige waar ik van baalde waren de koksmessen. Die zijn enorm duur.

Waar: Café Wilhelmina, Eindhoven Naam: Janneke van Hooff Functie: Barvrouw Opvallendste dat gejat is: Levensgrote kerstman Betrapt? Nee

Wij hebben met kerst altijd een grote kerstman op het terras staan. Hij is erg lelijk. Op een gegeven moment werd-ie gejat, wat onmogelijk leek, want hij is groot en zwaar. Uiteindelijk kregen we om de maand gefotoshopte kaartjes van onze kerstman opgestuurd. De dieven hadden hem op ‘wereldreis’ gestuurd. Zo stond de kerstman op het eerste ansichtkaartje voor het station in Eindhoven, daarna ergens op een zonnig strand. Uiteindelijk was hij weer thuis op de Noordpool. Ze hadden zelfs een naam voor hem bedacht: Wilhelm.

Vroeger is ook het hele terras een keer gejat door een vaste gast. Ik kan me niet voorstellen wat er door je heen gaat als je een leeg terras aantreft.

Waar: Broodjeszaak in Tilburg Naam: Sanne (achternaam bekend bij redactie) Functie: Verkoopster/gehaktbakker Opvallendste dat gejat is: Luchtverfrisser, herhaaldelijk Betrapt? Nee

Een tijdje geleden werd er een bus luchtverfrisser van de wc gejat. Op zich al vreemd, maar twee dagen later werd er weer eentje gestolen. Ik heb echt geen idee hoe diegene dat gedaan heeft, zo’n grote bus is moeilijk te verbergen als je door de broodjeszaak naar buiten wil. Daarna heb ik de wc telkens gecontroleerd op diefstal, want ik was benieuwd naar de dader. Ik denk dat het een van onze vaste gasten is. Ze sleept haar boodschappenkar en hondje altijd de hele zaak door, al pakt ze maar een klontje suiker. Die twee gaan ook mee naar de wc.

Het make-uptasje van de eigenaresse is ook een keer gejat, vol met dure make-up. We hebben kluisjes, maar als het ’s ochtends druk is, kan het voorkomen dat je vergeet om ‘m op slot te doen. Dat sommige gasten ons magazijn afstruinen op zoek naar spullen om te jatten vind ik wel erg.

Voor de rest worden er vaak schoonmaakspullen gejat. Waarom zou je in een broodjeszaak schoonmaakspullen jatten? Dan zou je eerder denken dat ze stiekem een broodje uit de vitrine pakken.

Volg Roel De Witte op Instagram voor meer illustraties.