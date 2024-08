We vroegen mensen naar hun frustrerende ervaringen bij het kopen van een huis

Foto’s via Flickr-gebruiker Marcel Oosterwijk.

Behalve dat een huis onbetaalbaar wordt, is er ook steeds meer concurrentie. De huizenmarkt is overspannen, en daar kun je behoorlijk gestresst van raken.

Videos by VICE

Het was al om te bieden op een huis, te onderhandelen over de prijs en een . Maar nu je in steden als Amsterdam, Haarlem en Eindhoven al met veertig man tegen elkaar op moet bieden, kunnen makelaars de bezichtigers makkelijk tegen elkaar uitspelen om zoveel mogelijk voor een huis te krijgen. Zo kom je in de gekste situaties terecht. We vroegen mensen naar de frustrerende en verbazingwekkende dingen die ze meemaakten bij het kopen van een huis, en we laten je zien om het koopproces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

“Verkoopmakelaars zijn altijd druk, waardoor een huis soms al verkocht is voordat je kan bezichtigen.”

Saskia, 27, Hilversum: “Wat mij heel erg verbaasde tijdens onze zoektocht naar een huis was het gebrek aan flexibiliteit bij de verkoopmakelaars. Bezichtigingen konden alleen ingepland worden op doordeweekse dagen, soms zelfs alleen op specifieke dagen binnen specifieke tijden. Niet handig, want mijn vrouw en ik werken allebei fulltime. Verkoopmakelaars leken altijd druk te zijn en bezichtigingen konden vaak pas weken later ingepland worden. We moesten zo lang wachten op onze kans, dat het huis al verkocht was voor we aan de beurt waren.”

“Bij een ander huis hebben we de makelaar om de contactgegevens van de verkoper gevraagd. We konden langskomen op de verjaardag van hun dochter, en we namen een cadeautje mee. Ze lieten ons meteen het huis zien. Twee dagen later deden we een bod, en diezelfde dag was het huis van ons.”

“Ik was niet eens de hoogste bieder en kon een vrijstaand huis met tuin kopen in de mooiste straat van de stad.”

Tobias, 27, Roosendaal: “We hebben dit jaar een groot vrijstaand huis van 190 vierkante meter met tuin kunnen kopen, in een van de mooiste straten van Roosendaal, vlakbij het park. Het kostte iets meer dan twee ton. Een collega van mijn schoonmoeder was al twee jaar bezig het huis van zijn vader te verkopen, die naar een verpleeghuis was gegaan. Er waren negen andere mensen die het huis wilden. Een paar had zelfs zo’n tienduizend euro meer geboden, maar die moesten hun eigen huis nog verkopen. Omdat de eigenaar er zo snel mogelijk van af wilde, kregen wij voorrang. We hebben geluk gehad. Het verraste me wel dat ik zo’n mooi huis kon krijgen in zo’n dure straat terwijl ik niet eens de hoogste bieder was. Als je ziet dat je van dat geld in Amsterdam alleen een klein appartementje kunt kopen, vind ik dat absurd.”





“Ze gaven ons het huis omdat ik zo’n leuke website had.”

Nina, 29, Eindhoven: “We hadden geen idee hoe je moest uitbrengen op een huis, maar het moest op een maandag voor 11 uur binnen zijn. We googleden een format van zo’n bod en hoopten maar dat alles daar in stond, en dat we niet iets raars opstuurden naar de makelaar.”

“Het proces is zo vreemd. Je hebt geen idee wat de anderen bieden. Die maandag belde de makelaar me ineens. Hij vroeg nog wat over mijn bedrijf, een communicatiebureau gericht op jongeren. Of ik dat bedrijf wel lang genoeg had en of ik daar met de hypotheekadviseur over had gepraat. Ik zei: “Hoezo? Hebben wij het huis dan?” Toen hij ‘ja’ zei, dacht ik meteen: we hebben te veel geboden. Maar hij zei dat iemand anders hetzelfde bod had gedaan en dat hij uiteindelijk voor ons had gekozen omdat mijn bedrijfswebsite er zo goed uitzag.”

“Ik had verwacht dat het alleen maar over geld zou gaan. Dat ze bij twee gelijke nog een ronde zouden doen en dan het hoogste bod kozen. En niet dit. Misschien wilden ze gewoon snel van het huis af.”

“We hadden niet gedacht dat het bieden zo stressvol zou zijn.”

Marthe, 28, Utrecht: “We wisten wel dat de markt oververhit was, maar de eerste keer dat we op een huis boden en iemand anders meer bood, was dat toch best rot. Je merkt dat de markt je opfokt. Je hebt nauwelijks tijd om rustig na te denken, en je wil ook niet te star zijn of te laag inzetten. Aan de andere kant moet je wel vasthouden aan wat jij een huis echt waard vindt. Vooral mijn vriend vond dat stressvol.”

“De stress zat hem bij mij vooral in die tijdsdruk. Als we wakker werden keken we op Funda. Zodra we iets zagen, belden we meteen op in de hoop dat we op tijd waren om nog te mogen komen bezichtigen. Dat het bezichtigen voornamelijk onder werktijd moest vond ik irritant. Je moet telkens eerder weg van je werk of vrij nemen.”

“Mijn vriend vond zelf stressvol. Het gaat om zoveel geld, dat ook nog eens niet echt van jou is, omdat je het van de bank leent. Hij was voortdurend bang om de verkeerde keuzes te maken. Ons huis hebben we uiteindelijk via via gekocht. Je merkt dat dat toch fijner is dan via Funda, omdat je dan meer tijd hebt.”





“Ik was pas echt geschokt toen ik ontdekte dat ik meer rente betaalde dan dat ik afloste.”

Claire, 33, Amsterdam: “We hebben in 2009 een huis gekocht, voor een starterslening met een rente van 6%, ofzo – een percentage dat een stuk hoger ligt dan de rentepercentages van nu. Ik denk dat we pas echt geschokt waren in 2015, toen we zagen dat we van de 2800 euro die we per maand aan hypotheekkosten kwijt waren, 2200 euro aan rente betaalden. Dat je zoveel rente moet betalen maakt die starterslening een sigaar uit eigen doos. Het maakt het wel mogelijk om een huis te kopen dat je anders niet had kunnen krijgen, maar je mag er vervolgens wel krom voor liggen. Het idee achter een starterslening is ook dat je in het begin niet zoveel hoeft af te betalen, omdat je als starter ook minder verdient. Maar wij maakten zo’n sprong in ons inkomen dat we meteen de volle mep moesten gaan betalen.”

“De eerste avond boden we drie keer en de volgende dag werden de spelregels veranderd.”

Hannah, 30, Groningen: “Het hele proces van het kopen van een huis heeft me denk ik tien jaar van mijn leven gekost. Het was zo stressvol. Op de kijkavond zelf hebben we al drie keer geboden. De eerste keer werden we uitgelachen omdat we niet doorhadden dat het een ‘vanaf’-prijs was. Die avond zijn we nog een keer met tienduizend euro omhoog gegaan toen we hoorden dat anderen al meer hadden geboden. We zouden het de volgende ochtend horen, maar toen kregen ‘s middags te horen dat we nog een keer moesten bieden. Vrijdag voor twaalf uur moest ons definitieve bod binnen zijn. Uiteindelijk deden we dat toen we in de auto naar het vliegveld zaten voor een weekendje weg. Twintig uur later was de deal rond. Ik had niet verwacht dat het bieden zo’n hectisch proces zou zijn.”

—

Je kunt natuurlijk totaal in de stress raken, maar er zijn ook manieren om het soepeler te laten verlopen en het hele koopproces naar je hand te zetten. Bijvoorbeeld door het van Vereniging Eigen Huis te lezen. Zo leer je alle hacks die je nodig hebt om net als Tobias en Nina een huis te kunnen kopen zonder dat je de hoogste bieder bent. Dan kom je niet meer voor verrassingen te staan en sleep jij er ook nog een goede deal uit.

Wil je meer weten over hoe je je huis kunt financieren zonder dat je net als Claire bijna al je geld kwijt bent aan rente, lees dan van Vereniging Eigen Huis. Of kijk hier voor voor starters.

—

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: