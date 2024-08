We vroegen mensen naar hun gênantste seksblunder

Als je nog nooit seks hebt gehad, kan het hele gebeuren nog iets mythisch hebben: twee zweterige lijven die samen tot een climax komen, de ledematen verstrengeld in het heilige ritueel der liefde. Maar zodra je eenmaal met enige regelmaat van bil gaat, kom je er snel achter dat het lang niet altijd vlekkeloos verloopt. Sterker nog, het is doodnormaal dat er tijdens het vrijen van alles misgaat.

Omdat ieder seksueel actief persoon wel een flinke seksblunder achter de rug heeft, verzamelden we verhalen over die keren dat het tijdens seks goed mis ging – van gebroken ribben en mislukte trio’s tot getraumatiseerde kantoormedewerkers.

Videos by VICE

Laura (30)

Ik kreeg mijn eerste echte relatie toen ik achttien was. Veel seksuele opvoeding heb ik niet gehad, dus mijn vriendje en ik deden maar wat. Ik zat aan de pil, maar we gebruikten geen condooms. We waren monogaam en hij was mijn eerste bedpartner, dus er kon niets fout gaan, dacht ik zo.

Maar het gevaar schuilde in een heel ander hoekje. We vonden het lekker om glijmiddel te gebruiken, maar het echte spul vonden we te duur. Daarom maakten we gebruik van alle glibberige substanties die we in de badkamer konden vinden – waaronder bodylotion, lippenbalsem, zonnebrandcrème en zalf tegen eczeem.

Dat het na de seks vaak branderig voelde tussen mijn benen, lag (dacht ik) vast aan het feit dat we als bronstige tieners vaak urenlang bezig waren. Maar toen het na een tijdje ook begon te jeuken en zoveel pijn deed dat we geen seks meer konden hebben, bedacht ik me dat het misschien aan alle willekeurige crèmepjes lag die we gebruikten. Ik besloot te investeren in een goed glijmiddel.

Eind goed al goed, zou je denken. Maar een week later gingen we een weekendje weg met vrienden, en namen we dit glijmiddel mee. Zij hebben er toen wodka bij gegoten, “voor de grap”. Gelukkig was het dit keer mijn vriendje die dat als eerste merkte, toen hij een flinke hand vol over zijn penis had uitgesmeerd.

Michelle (32)

Ik was met een paar vrienden bij een house/technofeest in een ontzettend chique operagebouw. Ik werd erg dronken en begon te flirten met een heel knappe man met donker haar en blauwe ogen. De rest van de avond is eigenlijk nogal vaag, maar ik herinner me nog dat ik op een vrij dominante manier aan het hinten was dat ik seks met hem wilde. Ik leidde hem weg van het feest in de grote zaal, naar een al even chique gang met heel veel deuren en zijgangen, waar meerdere beveiligers de boel in de gaten hielden. We zijn toen langs die beveiligers een gang in geglipt en in een soort kantoor beland, waar prachtige klassieke bureaus stonden. En van die bureaus hebben we toen met een dramatisch gebaar leeg geveegd. Alles viel op de grond, ook een stapel documenten en een ouderwetse telefoon met snoer. Vervolgens hadden we op het bureaublad snoeiharde seks in verschillende standjes. Op een gegeven moment vond ik het toch te spannend worden, en zijn we naar huis gegaan om het daar af te maken. De rest van de nacht herinner ik me niet meer.

Twee weken later liet deze knappe man me weten dat hij chlamydia had. Of om precies te zijn: dat zijn vaste partner positief getest was op chlamydia nadat ze seks met hem had gehad. Met andere woorden: ik had deze twee mensen chlamydia gegeven. Zo kwam ik er op mijn beurt achter dat ik chlamydia had gekregen van mijn ex, met wie ik nog af en toe seks had. Het kwam op zich wel goed uit dat we allemaal besmet waren, want dat betekende dat we tenminste seks met elkaar konden blijven hebben tot de medicatie aansloeg. Al klinkt dat achteraf best sneu.

Ik heb nog vaak gedacht aan de arme kantoormedewerker die ‘s ochtends een leeggeveegd bureau aangetrof. Zou diegene weten wat daar gebeurd was?

Saar (24)

Mijn ex en ik vonden het leuk om speeltjes te gebruiken in bed, waaronder een gigantische XXL-monsterbuttplug. Toen we die kochten wisten we natuurlijk dat-ie er niet meteen in zou passen, maar we waren wel benieuwd naar hoe ver we de situatie zouden kunnen oprekken. We wisselden af wie hem gebruikte: soms ik, soms hij. Na gebruik ging de monsterbuttplug terug in onze seksspeeltjesdoos – naast de tepelklemmen, vibrators en kleinere buttplugs. Na een tijdje gingen we samenwonen. We hadden afgesproken dat we in het weekend al zijn spullen zouden inpakken, maar toen we op vrijdag in zijn huis aankwamen, zagen we dat zijn moeder al flink bezig was geweest. Midden op het bed lag de enorme buttplug. Zijn moeder had de doos en de inhoud gevonden, en daarna heeft zijn broer onze monsterbuttplug aan zijn hele familie laten zien.

Diewertje (29)

Ik heb twee compleet tegenovergestelde ervaringen met een condoom. Een tijdje geleden had een onenightstand die best ongemakkelijk begon, want hij kreeg de slappe lach toen we aan de seks wilden beginnen. Hij vertelde me dat hij gewoon zenuwachtig was. Uiteindelijk zijn we er dan toch in geslaagd om seks te hebben – maar na afloop waren we het condoom kwijt. Ik heb mijn beste vriendin opgebeld om hulp te vragen. Zij gaf de telefoon door aan haar moeder, die me aanraadde om op mijn hurken te gaan zitten en te persen. Toen ik dat deed, floepte het condoom zo uit me. Ik heb er gelukkig geen soa of zwangerschap aan overgehouden en we hebben zelfs nog even een situationship gehad.

Een andere keer had ik seks met een jongen op zijn auto, ergens in een verlaten stukje natuur. Toen hij een condoom tevoorschijn haalde, waaide die weg. We hadden er maar één. Hij was erg verantwoordelijk en zei toen zelf dat we geen seks konden hebben, waarna hij me veilig thuis heeft afgezet.

Eva (24)

Toen ik na een avondje uitgaan seks had met een scharrel, ging het gigantisch mis. De seks zelf was best vanille, maar hij greep me steeds steviger vast bij mijn middel, totdat het ineens voelde alsof zijn vinger door mijn rib schoot. Het deed ontzettend veel pijn. De dag erna werd ik wakker met enorme steken in mijn ribbenkast. Ik kon zelfs mijn gordijn niet openen of mijn armen niet strekken, zoveel pijn deed het. Ik ging naar de dokter, die me na even voelen meteen vertelde dat mijn rib gebroken was. Daar heb ik weken last van gehad. Ik kon alleen op mijn rug liggen, alles deed pijn. Zodra ik weer kon bewegen, heeft mijn scharrel me getrakteerd op spareribs. Dat vond ik wel romantisch.

Janine (25)

Ik heb een keer heel explosieve seks gehad met een jongen. En dat bedoel ik letterlijk, want toen hij klaarkwam liet hij een kneiterharde toeterende scheet.

Henk (26)



Ik was vijftien en mijn vriendin en ik waren alleen thuis. We vonden het toen nog een cool idee om op allerlei willekeurige plekken seks te hebben. Die dag besloten we de marmeren tafel van mijn moeder in te wijden. Die tafel was een gigantisch rond ding op wankele blokken dat al jarenlang in het bezit van de familie was. Volgens mij was het een paar duizend euro waard.

Toen ik klaarkwam, begon de tafel zo te wankelen dat een stukje van de poot afbrak. De tafel kletterde op de grond en brak in duizend stukken. Door de kracht van het hele gebeuren, vloog ikzelf ook de ruimte door. Later verwezen we hiernaar als mijn “Superman-moment”.

Aan mijn moeder heb ik verteld dat onze kat op tafel was gesprongen terwijl mijn vriendin en ik braaf een broodje kip aan het eten waren, en dat de tafel omviel toen ik de kat wilde wegduwen. Later heb ik haar wel de waarheid gezegd. Gelukkig kon ze er om lachen.

Simon (31)

Ik was aan het daten met een meid die best van een feestje hield. Ik vond haar echt leuk en wilde eigenlijk graag een relatie met haar – totdat ze mijn beste vriend begon te zoenen en hem meevroeg naar mijn huis. Ze wilde namelijk graag een trio. Om haar niet teleur te stellen ging ik mee in het plan, maar nadat ze de hele nacht met elkaar bezig waren terwijl ik er een beetje naast lag, had ik enorm veel spijt. Ik heb haar daarna nog wel eens gezien, maar de vlam was voor mij meteen gedoofd.

Romano (26)

Ik ben verschillende seksblunders gegaan. Op het moment zelf is dat misschien niet leuk, maar het hoort erbij. Seks hoeft niet altijd serieus te zijn. En door af en toe flink de mist in te gaan, leer je jezelf kennen.

Een zo’n blunder was met mijn ex. Wij likten elkaar vaak voordat we overgingen tot penetratie. Soms was dat zo opwindend dat we op elkaars gezicht gingen zitten. Totdat hij dus een keer een scheet in mijn mond liet. Mijn eerste reactie was ongeloof, omdat ik een trilling op mijn lippen voelde. Daarna proefde ik de scheet – een smaak die ik nooit zal vergeten. Dat was even heel goor, en vooral jammer. Want de sfeer was weg en we zijn gelijk gestopt met seksen.

Ook had ik een keertje een eerste date met een jongen die eindigde met seks in de auto op een parkeerplaats. We hadden onze stoelen platgelegd, maar tijdens het stoten, botsten we af en toe tegen de hoorn van de auto aan. Toen we een tijdje bezig waren, zagen we ineens dat er drie mensen om onze auto heen stonden, om toe te kijken. Geen idee hoe lang ze daar al waren. Het ding was dat ze niet per se kwaad keken, maar vooral geïnteresseerd. Zonder iets te zeggen, hebben we toen de auto gestart en wandelden onze toeschouwers weg. Uiteindelijk konden we er wel om lachen. Ergens vonden we het wel kicken, die spanning van een openbare plek.



Vanwege privacy zijn alle namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Na publicatie hebben we één van de voorbeelden uit dit artikel verwijderd, omdat uit de context niet voldoende bleek of het om een consensuele situatie ging.