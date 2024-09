We vroegen mensen naar hun meest gênante masturbeerverhalen

Als je masturbatie terugbrengt tot zijn basiselementen – privacy, iets ter inspiratie, even de pols laten wapperen, en hopelijk een kleine schoonmaakroutine – is er uiteraard niks om je voor te schamen. Maar voor iedereen die het masturberen pas net heeft ontdekt en nog niet de fijne kneepjes in de vingers heeft, kan een masturbeersessie zomaar tot een enorm gênante situatie leiden.

Ik vroeg een aantal zelfverklaarde zelfbevredigers hun meest schaamtevolle masturbatie-verhalen te delen. Ter geruststelling, misschien. Want ook al beschouw je jezelf misschien als een ervaringsdeskundige op het gebied van pagga slaan, pruimduimen, de puddingbuks doorladen, of welk eufemisme dan ook je voorkeur heeft, iedereen is ooit een groentje geweest op het gebied van seks met jezelf.

Johnny, 24

Ik reed van Calgary naar Edmonton en had hard gefeest de dag ervoor, dus ik was megabrak. Ik had het raam open, de muziek hard aan, en deed er alles aan om mezelf wakker te houden, maar ik balanceerde echt op het randje van in slaap vallen, met alle levensgevaarlijke gevolgen van dien.

Ik vroeg me af wat ik kon doen om mezelf wakker te houden, en toen kreeg ik een idee. Je raadt het vast al, ik vermoedde dat een kleine aftreksessie me er wel bovenop zou helpen. Ik was van plan het rustig aan te doen, zodat het zo lang mogelijk zou duren. Ik begon te rukken, en het ging eigenlijk heel goed, want het lukte prima om het zo te doen dat de andere mensen op de weg het niet doorhadden. Maar op een gegeven moment raakte ik mijn focus een beetje kwijt – ik was inmiddels flink aan het sjorren – en opeens kwam er een vrachtwegen naast me rijden. Hij kwam te dichtbij, dus ik versnelde om hem in te halen zodat hij niets zou zien.

Foto via flickr-gebruiker Rennett Stowe

Helaas gaf hij ook gas bij en kwam hij weer naast me rijden, wat betekende dat hij het sowieso gezien moest hebben, en voor ik het wist begon hij te toeteren. Ik stopte [mijn penis] weg en moest er eigenlijk heel hard om lachen. Ik was alleen nog niet klaar, dus toen de vrachtwagen weg was haalde ik hem weer tevoorschijn en probeerde ik verder te gaan. Helaas lukte het absoluut niet om het af te maken. Dat vond ik eigenlijk nog het ergste: ik kwam uiteindelijk aan in Edmonton met twee flink blauwe ballen in mijn broek. Nou ja, ik was in elk geval niet slapend tegen een lantaarnpaal gereden.

Kendra, 28

Een vriendin en ik hielden, toen we een jaar of 13, 14 waren, een soort masturbatie-feestjes. Niet met een hoop mensen of zo – gewoon wij tweeën. Dan vertelden we elkaar uitgebreide, rijke fantasieën en dan deden we gewoon, je weet wel, ons ding. We waren allebei heel erg into theater, en een van onze favoriete fantasieën was er een waarbij de Phantom of the Opera afdaalde vanuit zijn fort, en ons op zeer vriendelijke doch bloedserieuze manier vroeg of we misschien seks met hem wilden hebben. En dan zou hij natuurlijk zijn masker aftrekken om zichzelf te openbaren als de jongen waar we op dat moment verliefd op waren.

Anyway, een keer hadden we een van onze ‘feestjes’ na het kijken van Pride and Prejudice en we waren helemaal overmand door Mr. Darcy. En dus – we zaten in de kamer van mijn vriendin – begonnen we onszelf aan te raken. Ik moet erbij zeggen dat haar beide ouders zeer religieus waren. Echt extreem religieus, bedoel ik dan. Haar moeder kwam die dag vroeg thuis van werk, en opeens was ze vlakbij de deur en wilde ze naar binnen stappen. We sprongen van het bed af, precies toen ze binnenkwam, maar het was overduidelijk wat we aan het doen waren, want we waren allebei helemaal bezweet. Gelukkig hadden we onze kleren nog aan, maar het maakte nauwelijks iets uit. We wisten zeker dat ze het wist, maar uiteindelijk heeft niemand er ooit meer iets over gezegd, omdat ze in dat gezin natuurlijk met geen woord ooit over seks repten.

Dat incident heeft ons er niet van weerhouden met onze feestjes door te gaan. Ik masturbeer al sinds ik als baby in de box zat, en als klein kind reed ik al tegen meubels op. Het is gewoon iets wat ik altijd nodig heb gehad.

Dom, 25

Toen ik 10 of 11 was had mijn oudere broer een logeerpartijtje met een paar van zijn vrienden. Zij waren op zo’n leeftijd dat je onophoudelijk over seks praat met je vrienden, en er grappen over maakt, dus ik bleef een beetje in de buurt hangen en probeerde erbij te horen, tot ze over masturberen begonnen. Een van hen maakte een grapje en zei: “Hey, ga je later vanavond nog masturberen?” en hij maakte het handgebaar wat je maakt voor aftrekken – een gesloten vuist die je voor je kruis heen en weer schudt. Ik had tot dan toe geen enkel idee hoe je moest masturberen, dus ik zag dat gebaar en dacht: aha, zo moet het dus.

Die avond ging ik naar bed – ik had geen stijve want ik was 10 jaar oud en op die leeftijd heb je nog niet de hele tijd een stijve – en ik ging in bed liggen, maakte een vuist en begon met mijn gesloten hand tegen mijn slappe penis te rammen. Ik dacht nog: tering, dit doet hartstikke pijn zeg! Na die avond heb ik het masturberen twee jaar lang gelaten voor wat het was. Ik dacht: nou, dat is dus echt niks voor mij.

Foto via flickr-gebruiker Marc Roberts

Margaret, 24

Het was een regenachtige zondag en ik was chili aan het maken. Ik heb mijn chili graag flink pittig – muy picante zoals de Mexicanen ook wel zeggen – dus ik sneed al mijn groenten en dingen, waaronder een goeie berg jalapeños, en stopte ze in een pan. Ik waste mijn handen goed – tenminste dat dacht ik – en ging zitten om wat Project Runway te kijken terwijl mijn chili stond te pruttelen.

Tijdens een saai stuk in de aflevering dacht ik van, hey, ik ben een beetje verveeld en slaperig en ik zit hier maar in mijn trainingsbroek, dus waarom ga ik er niet even voor? Na een paar minuten was ik wat aan versnellen, en begon ik te kreunen en zo, toen ik merkte dat mijn vagina een beetje aan het branden was. Ik dacht: yo, waar slaat dit nou weer op? Ik probeerde het te negeren, maar toen begon het echt VEEL pijn te doen, alsof-ie in de fik stond, zeg maar. Opeens werd ik bang. Tot ik me realiseerde dat er waarschijnlijk wat jalapeño-sap op mijn vingers zat. Uiteraard wendde ik me tot Google om te kijken wat ik moest doen, en typte iets als ‘jalapeño-sap op huid wat doen?’

Ik wilde niet ‘jalapeño-sap in vagina’ intypen, want stel je voor dat iemand een keer in mijn zoekgeschiedenis zou koekeloeren. Hoe dan ook, Wikihow zei dat ik koude melk op het “aangetaste gebied” moest schenken en dus vulde ik een enorme maatbeker met magere melk, ging op de wc zitten, leunde achterover en bluste mezelf. Het was een rare ervaring, maar het verlichtte wel mijn lijden. Dus daarna douchte ik en at ik een bord chili. Die heerlijk was.

Anouk, 30

Ik paste een tijdje op bij een hele rijke familie die in een villa woonden, en in de badkamer lag een heel zacht, langharig vloerkleed. Altijd als de kinderen naar bed waren ging ik naar de badkamer, om op dat kleed te gaan liggen masturberen. Ik liet de deur op een kier, zodat ik de kinderen zou kunnen horen als ze om hulp riepen. Op een keer kwam de hond – die Buddy heette, ugh – de kamer binnen terwijl ik aan het masturberen was. Ik haatte dat beest intens – het was een Bichon Frisé, een soort Maltezer, echt het lelijkste ding ooit. Afijn, blijkbaar werd Buddy nogal opgewonden toen hij me zag masturberen op het kleed, want hij begon mijn been te berijden. Het was verschrikkelijk. Het haalde me helemaal uit de stemming.

Vanaf die dag begon hij, telkens als hij me kwam begroeten in hun huis, mijn been te berijden. Het maakte niet uit wat ik aan het doen was – de afwas, schoonmaken, wat dan ook – dat rotbeest ging ervoor. Het was supergênant, want het voelde alsof de ouders precies wisten wat er aan de hand is, weet je wel? Alsof ze wisten dat ik hun huis als masturbatiepost gebruikte, aangezien ik opeens een sekssymbool voor hun hond was geworden.

Still uit American Pie

Theo, 25

Het idee om je af te trekken in een sok was heel populair toen ik opgroeide. Qua praktische overwegingen was het helemaal niet zo’n raar idee, maar ik denk dat ik nooit had nagedacht over wat ik naderhand met de sok zou doen. Ik was denk ik een jaar of 14, toen ik in mijn slaapkamer mijn ding aan het doen was, en besloot de sokmethode uit te proberen. Aanvankelijk was ik na de sessie blij verrast met het feit dat ik niks hoefde op te ruimen of schoon te maken. Maar toen zat ik met die sok. Ik kon hem niet in de was doen, want mijn moeder deed mijn was en ze zou hem sowieso vinden en doorhebben dat ik een jonge man was die jonge mannendingen deed. Hetzelfde gold voor het vuilnis, want ik stelde me mijn moeder in die tijd voor als een soort achterdochtige wasbeer die al het afval in het huis doorspitte.

Ons huis grensde aan een bos, dus ik besloot dat ik de sok het beste daar kon dumpen. Ik liep naar de rand van de tuin en gooide hem in de bossen. Alleen het was winter, en alle bomen waren kaal. De sok wikkelde zichzelf rond de tak van een vrij lange berkenboom. Ik heb het over tien meter hoog. Hij bleef daar hangen, helderwit, en wapperde maandenlang als een beschamende vlag fier in de wind, totdat de zomerstorm kwam en hem eraf blies. Mijn moeder had de spermasok ook opgemerkt. Ze bleef het maar aan iedereen thuis vragen: “Wie weet wat er aan de hand is met die sok?” Mijn strategie was eenvoudig: ontkennen, ontkennen, ontkennen.