We vroegen mensen in Brussel of terroristen de doodstraf verdienen

Volgend jaar verwelkomt België de zevende internationale conferentie tegen de doodstraf, een datum die min of meer samenvalt met het begin van het proces tegen Salah Abdeslam. Op het moment dat de aanslagen in Brussel worden herdacht, vroegen we ons af of België wraakgevoelens koestert en of het nodig is om de doodstraf opnieuw in te voeren voor zij die ’s ochtends een bomgordel rond hun middel snoeren met hun ideologie als enig excuus.

Na 22 jaar afschaffing zijn we de vraag op straat gaan stellen: “Moeten we de doodstraf opnieuw invoeren voor terroristen?”

Gabriel, enthousiaste leraar in spe

VICE: Dag Gabriel! Denk je dat de doodstraf heringevoerd zou moeten worden voor terroristen?

Gabriel: Nee. Dat zou betekenen dat we de hoop laten varen dat we hen kunnen aantonen dat ze ongelijk hadden en dat ze kunnen veranderen. Ik denk eerder aan een minimumstraf. Rond de 20 à 30 jaar? In elk geval geen doodstraf. Als ze toch per se deze wereld willen verlaten, zal zo’n straf hen toch niet afschrikken. Ze gaan zelfs niet meer willen sterven in een aanslag, ze gaan vanop afstand aanslagen plegen en wachten tot ze gevangen worden genomen om dan eindelijk hun maagden te mogen vervoegen.

Dus volgens jou zouden ze graag ter dood worden veroordeeld?

Het zijn masochisten dus… ja. Plus: als ze dan zelf vermoord worden, maakt hen dat alleen nog meer martelaar.

Wat is de oplossing dan?

Volgens mij zijn terroristen Belgen die zich uitgesloten voelen door de maatschappij omdat ze slecht onderwijs hebben genoten in slechte scholen. Ze denken dat we hen hier niet moeten. En aangezien ze toch de wil hebben om hun stempel op dit land te drukken en het niet op een positieve manier kan, gaan ze elders op jihad en komen ze nadien terug.

Ik woon in Schaarbeek, in de straat naast die waar de bomgordels werden gemaakt. Het zijn geen Syriërs die hier de boel zijn komen verzieken, het zijn Belgen die niet werden begrepen en die zijn vertrokken.

Dus het probleem zijn de leerkrachten, volgens jou?

Ja. Daarom wil ik zelf leerkracht worden. Tegenwoordig luisteren mensen niet meer. Door meer naar elkaar te luisteren, kunnen we beter uit onze fouten leren. Als niemand naar hen luistert, dan is die bom de enige knal die ze hier ooit hebben kunnen maken.



Anestis had twee of drie pintjes op maar bleef overtuigd

VICE: Hey Anestis! Vind je dat de doodstraf heringevoerd zou moeten worden voor terroristen?

Anestis: Nee. De doodstraf is alleen maar meer moord.

Wat moeten we dan doen?

Hen negeren! Dat is het eenvoudigste.



Simon en Sabrine luisden ons een sigaret af

VICE: Hey! We vroegen ons af of jullie akkoord gaan met de doodstraf voor terroristen?Sabrine: Nee, wat een rare vraag. Het zijn mensen, ze verdienen een plaats op aarde, net als wij.

Simon: Hen ter dood veroordelen is hen hetzelfde aandoen als hetgeen waarvoor we hen bestraffen. Dan blijft het gewoon oog om oog, tand om tand.

Sabrine: We zijn toch verder ontwikkeld dan dat?

Wat doen we dan met die terroristen?

Sabrine: Ik zou niet voor een straf kiezen, maar eerder met hen een dialoog aangaan om te begrijpen waarom ze dat doen, waarom ze zoveel woede hebben en waar die vandaan komt.

Simon: In deze hyperkapitalistische maatschappij heeft het geen zin om wraak te nemen. Het geweld komt van beide kanten: terroristen beantwoorden het geweld van het kapitalisme met fysiek geweld. Ik weet niet meteen hoe we dat oplossen. En de doodstraf is geen oplossing omdat hun nakomelingen, familie en vrienden rancuneus worden. Zo komt er nooit een einde aan. Tenzij je natuurlijk al die nakomelingen, familieleden en vrienden ook wil uitschakelen, maar dan wordt het een regelrechte genocide. Het is echt een groot maatschappelijk probleem waar iedereen een verantwoordelijkheid in heeft, niet alleen de terroristen. Het is een spel waar we allemaal in meespelen.

Sabrine: Hen isoleren helpt niet, ze zijn al uitgesloten. Ik weet niet goed waar we naartoe moeten in het huidige klimaat, maar veel dingen moeten veranderen om weer tot een zekere harmonie te komen.

Zijn we allemaal terroristen op kleine schaal?

Sabrine: Ja, alleen uiten zij dat, “durven” zij ernaar handelen. Het is zoals wat jullie doen: mensen zouden kunnen denken dat jullie terroristen zijn omdat jullie durven spreken over dingen die moeilijk liggen. Terrorisme bestaat in alle vormen: psychisch, psychologisch, fysiek…

Nas, straight outta Boston

VICE: Hello Nas. Welkom in België. Twee jaar geleden was dit land het slachtoffer van een aanslag. Vandaag vragen we ons af of de doodstraf moet worden toegepast op terroristen.

Nas: Voor terroristen die onschuldige mensen doden wel. Niemand heeft dat recht. Je kunt zo’n zieke geest niet in de maatschappij laten leven. Als je hem in de gevangenis steekt voor een aantal jaar, neemt hij wraak zodra hij weer buiten komt.

In België hebben we de doodstraf niet. Wat zouden we dan wel moeten doen?

Hen levenslang geven. Het zijn mensen die niet in de samenleving horen. Ze zouden een stad of land voor hen moeten alleen maken, heel ver van ons.