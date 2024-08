We vroegen mensen of ze gelukkig werden van hun gloednieuwe Apple-producten

Apple presenteerde vorige week dinsdag de nieuwe iPhone 8 en iPhone X. Voor duizend dollar krijg je veel augmented reality, gezichtsherkenning (die overigens niet werkte tijdens de presentatie) en je kunt je gezicht laten veranderen in een zingende poep-emoji.



Maar er zit een worm in de appel. Een woordvoerder van Dixons Carphone, de grootste verkoper van mobiele telefoons in Engeland, zei tegen de BBC dat “klanten minder vaak een nieuwe telefoon kochten, omdat ze zo duur waren geworden.” Blijkbaar geven consumenten minder, zo werd er gezegd, om nieuwe technische snufjes op telefoons.

Apple hoopt dat de X aanvoelt als een enorme stap voorwaarts. Dat mensen weer het gevoel krijgen dat ze hem moeten hebben. Dat ze allemaal netjes in een hele lange rij gaan staan om met hun vette vingers over het scherm te kunnen vegen. Maar zullen ze er echt gelukkig van worden?

Ik vroeg mensen die ooit een Apple-product kochten in de eerste week naar hun mening.

Aaron Smith, 28

VICE: Hoe lang heb je in de rij gestaan voor je Apple-product?

Aaron: Ik heb ongeveer vier uur in de rij gestaan voor de eerste iPad. Ik heb er twee gekocht: een voor een vriend en een voor mezelf.



Was het dat waard?

Ja. Ik ben een nerd en dat accepteer ik van mezelf. Ik heb in totaal nu vier iPads. Het was het zeker waard.

Wat zijn de beste nieuwe functies? Geen. Het was gewoon een leuke gadget, met een groter scherm dan een iPhone. Het is leuk om de nieuwste snufjes te hebben.

Werd je er blij van?

Jazeker! [lacht hard]

Heb je je geluk weleens in twijfel getrokken?

Een beetje. Ik keek dinsdag bijna twee uur naar de Keynote. Eigenlijk is het gewoon een hele lange reclame, maar je denkt toch: mijn oude iPhone is nu overbodig en ik zal waarschijnlijk heel erg gelukkig worden met de nieuwe, want kijk hoe vrolijk deze mensen erover vertellen. Ik ben in strijd met mezelf, omdat ik weet dat ik deze telefoon tien jaar geleden niet nodig had. Iedereen heeft een smartphone, maar waarom heb ik elk jaar een nieuwe nodig? Ik ben me ervan bewust hoe hol en leeg het eigenlijk is, maar het maakt me toch eventjes gelukkig. Maar ik weet wel dat er meer is in het leven dan dingen kopen!

Ga je de iPhone X kopen?

Ik denk het niet. Ik denk dat ik de iPhone 8 plus ga kopen. Ik wil een groot scherm, en dat heeft de X niet.

George Spencer, 31

VICE: Heb je in de rij gestaan?

George: Ik heb een pre-order gedaan voor de Apple Watch, omdat ik tien minuten te laat was. In het centrum van Londen staat iedereen over het algemeen vlakbij de Apple-winkels. Als je in de week van de lancering naar een kleinere telefoonwinkel gaat, kun je het in principe dezelfde dag nog krijgen. Mijn graadmeter voor kwaliteit is altijd ‘wat is het duurste?’, omdat ik ontzettend knullig ben. Ik koop elk jaar een nieuwe iPhone, dus ik wil hem gewoon zo snel mogelijk hebben.

Maakt het je gelukkig?

Nee, maar als ik hem niet heb, word ik daar wel ongelukkig van. Ik wil het evenwicht bewaren door hem wél te hebben. Het is cool als je hem hebt, en er zijn een aantal goede nieuwe functies, maar het verandert mijn leven niet. Ik weet dat ik op dit moment de beste telefoon op de markt heb. Ik maak me nergens zorgen om, ik heb geen last van fomo, maar ik weet dat het over twee weken verandert en dat ik uiteindelijk toch de nieuwe telefoon ga kopen.

Is er iets waar je gelukkiger van wordt dan de nieuwste iPhone?

Het is fijn om betekenisvolle relaties te hebben met de mensen om me heen, maar afgezien daarvan, nee, niet echt. Er is niets dat zo goed is en wat je over twee weken voor duizend dollar kan kopen.

Ga je de iPhone X kopen?

Ja.

Dylan Mckee, 22

VICE: Voor welke iPhone heb jij in de rij gestaan?

Dylan: Ik heb in de rij gestaan voor de iPhone 4, 5 en 6. En ik heb een pre-order gedaan voor de iPhone 7 omdat ik toen op vakantie was.

Wat is het langste dat je ooit in de rij hebt gestaan?

Ik denk twee of drie uur. Het was half 7 ’s ochtends, het regende hard en het was koud.

Waarom stond je er dan?

Ik ben een app-ontwikkelaar. Ik moet apps op de nieuwe telefoons testen om er zeker van te zijn dat alles goed werkt.

Word je gelukkig van Apple? Ik geniet ervan om de nieuwe producten te kopen. Ik hou van het design – ik denk dat het uiteindelijk gewoon moderne kunst wordt – en het aanraken, voelen en gebruiken geeft me echt voldoening. Ik ben twee keer naar Apples Worldwide Development Conference geweest in San Fransisco. Dat was geweldig, want naast dat ik de producten zakelijk gebruik, ben ik groot fan.

Vind je het vervelend dat jij als ontwikkelaar de nieuwe producten niet eerder kan krijgen dan anderen? Ja! Mensen die de telefoon echt nodig hebben, kunnen hem niet eerder krijgen. Het klinkt misschien stom, maar het is best vermoeiend en vervelend om in de rij te staan. Je kunt een product niet eerder krijgen, tenzij je Facebook of Snapchat bent, en een samenwerking met Apple hebt gehad.

Wil je de iPhone X?

Het is wel verleidelijk, vooral voor ontwikkelingsdoeleinden, en hij ziet er echt prachtig uit. Maar de prijs schrikt me wel af. Ik voelde me al schuldig toen ik de iPhone 7 kocht. Ik kan me niet voorstellen dat ik duizend dollar voor een telefoon ga betalen. Het is de eerste keer dat ik twijfel. Mijn hart zegt ‘ja’, en mijn hoofd zegt ‘alsjeblieft niet.’

Claire Beveridge, 31

VICE: Hoe vaak kocht je de nieuwste iPhone in de eerste week?

Claire: Nooit, maar ik heb het wel geprobeerd. Ik werkte in een Apple-winkel en ik had geen iPhone. Ik probeerde de iPhone 5 te krijgen. Mijn moeder en ik gingen naar een kleine telefoonwinkel in Brighton, omdat ze daar een exclusieve deal hadden: je kon de telefoon daar als eerste krijgen. Ik stond uren in de rij, maar toen ik bijna aan de beurt was, kwam ik erachter dat ik mijn pinpas vergeten was. Toen ging ik maar weer naar huis.

Werd je ongelukkig omdat je hem niet kon kopen?

Niet extreem, anders had ik thuis mijn pas opgehaald en hem alsnog gaan kopen.

In de Apple-winkel waar ik werkte was ik verantwoordelijk voor de voorraad en de inrichting van de etalage. Dat betekende dat ik de producten al kon zien voordat iemand anders ze zag. Als je de hele nacht aan het werk bent om de winkel klaar te maken voor de lancering, is het spannende er uiteindelijk wel vanaf.

Word je gelukkig van Apple producten?

Met Apple is het zo: of je zit in een soort sekte en je bent geobsedeerd door nieuwe producten… of niet. Ik ben niet zo. Ik vind het persoonlijk zonde om al het geld dat ik bij Apple verdien terug te geven aan hetzelfde bedrijf zodra er een nieuw product komt.

Ga je de iPhone X aanschaffen?

Nee, zeker niet. Hij is duur en ik geef helemaal niet om gezichtsherkenning of dansende emoji. Ik kan die duizend dollar wel beter besteden dan aan een nieuwe telefoon. Mijn iPhone 6 heeft alles wat ik nodig heb, dus waarom zou ik een nieuwe kopen?