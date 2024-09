We vroegen mensen of ze vinden dat de kosten voor anticonceptie gesplit moeten worden

Vrouwen wachten met smart op de mannenpil. Zolang die er nog niet is, moeten ze zich iedere keer volproppen met hormonen, of andere maatregelen nemen als ze nog niet klaar zijn voor kinderen. Sommige anticonceptiemiddelen, zoals de pil, worden tot je 21e vergoed, maar daarna moet de vrouw meestal toch (een deel) zelf gaan betalen.

Op de website van Zorginstituut Nederland kun je berekenen hoeveel medicijnen, en dus ook anticonceptiemiddelen, kosten. De pil is per jaar het goedkoopste. Bij de Nuvaring, ben je rond de 90 euro kwijt per jaar en een spiraaltje loopt, met het zetten erbij, toch al gauw uit op honderden euro’s.

Videos by VICE

Maar hoe zit het met de mannen en hún verantwoordelijkheid? In een relatie besluit je vaak samen of je zwanger wordt of gaat bezwangeren. Zou het niet eerlijk zijn om de kosten van anticonceptie dan ook te delen?

We gingen de straat op om het een paar mensen te vragen.

Daphne (19)



VICE Money: Ha Daphne, Heb je wel eens een lange relatie gehad?

Daphne: Nee, eigenlijk niet

En als je bijvoorbeeld een date hebt. Wie betaalt dan de rekening?

Zelf vind ik dat ouderwets, dus dat de jongen moet betalen. Dat is helemaal niks. Het is maar net wat de situatie is. Ik vind niet dat de jongen per se moet betalen en ook niet het meisje.

Hoe is de verhouding tussen wat de man en wat de vrouw betaalt ideaal gezien?

Gelijk, eigenlijk. Het hangt natuurlijk wel van de situatie af. Als de man superveel verdient en de vrouw niks, dan vind ik het wel logisch dat de man wat meer betaalt.

Gebruik je anticonceptie?

Ja, de pil.

Vind je dan ook dat de man daaraan mee moet betalen?

Niet per se. Maar als je het als vrouw een issue vindt dan wel. Maar bij mij zit de pil in de verzekering. Maar als je echt boven de twintig euro uitkomt, mag de man wel meebetalen.

Desiree (22)



VICE Money: Hallo Desiree, Heb je wel eens een serieuze relatie gehad?

Desiree: Ja.

Wie heeft de rekening betaald op jullie eerste date?

Hij.

Hoe vind jij dat de verhouding tussen wat de man en wat de vrouw betaalt ideaal gezien moet zijn?

Dat moet gewoon gelijk verdeeld zijn.

Gebruik je anticonceptie?

Ik heb een spiraal, maar als ik zomaar met iemand seks heb, wil ik wel dat hij een condoom gebruikt.

Wiens verantwoordelijkheid is het om anticonceptie te gebruiken?

Beiden.

Vind je dan ook dat de man daaraan mee moet betalen?

Het zou wel eerlijk zijn als de man meebetaalt. Ik denk dat gasten eerder condooms kopen dan chicks, en chicks dan weer eerder de pil of een spiraal ofzo.

Storm (17)



VICE Money: Dag Storm, Heb je wel eens een serieuze relatie gehad?

Storm: Ja, wel een tijdje.

Wie heeft de rekening betaald bij de eerste date?

Ik stond erop dat ik zou betalen.

Hoe vind jij dat de verhouding tussen wat de man en wat de vrouw betaalt ideaal gezien moet zijn?

Het ligt eraan wat goed voelt. Maar het is wel een eergevoel als ik betaal. Je laat zien dat het geen probleem is om even te betalen.

En als de een meer verdient dan de ander?

Als je serieus bent en je kunt heel goed met elkaar overweg, dan zou er geen onderscheid moeten zijn in geslacht en inkomen. Samen delen.

Zou je in een relatie condooms gebruiken of heb je liever iets anders?

Je moet dat samen beslissen. Er is heel veel anticonceptie voor de vrouw. Een spiraaltje wordt echt ingebracht en ik denk dat de vrouw daar wel meer over te zeggen heeft, want het is haar lichaam. Zij moet bepalen wat daarmee gebeurt. De man heeft daar niet echt iets over te zeggen.

Wiens verantwoordelijkheid is het om anticonceptie te gebruiken?

Als je iemand bent die heel veel date en je gaat met heel veel mannen, dan ben je er wel zelf verantwoordelijk voor dat je niet zwanger wordt. Maar in een relatie moet dat in goed overleg gebeuren.

Vind je dan ook dat de man daaraan mee moet betalen?

Als er inkomensverschillen zijn tussen man en vrouw, moet je daar rekening mee houden. Als het serieus is en je wil nog geen kinderen is het niet gek om als man mee te betalen. Ik vind anticonceptie geen ‘vrouwending.’

Jan-Atze (23) & Xumi (18)



VICE Money: Ha Xumi en Jan-Atze, Hebben jullie een relatie?

Jan-Atze & Xumi: Ja

Jan-Atze: Bijna een jaar, denk ik?

Xumi: Ongeveer driekwart jaar.

Gefeliciteerd! Als jullie een romantisch avondje uitgaan, wie betaalt dan?

Xumi: Hij.

Jan-Atze: Niet altijd, hoor.

Xumi: Maar wel het grootste gedeelte van de tijd.

Vinden jullie dan ook dat dat zo hoort?

Xumi: Nee, ik heb gewoon minder geld. Als ik het geld wel zou hebben, vind ik het ook prima om te betalen.

Wat is volgens jullie de ideale verhouding als het op betalen aankomt?

Xumi: Het moet gewoon afhangen van wie het meeste verdient. Bij de eerste date vind ik wel dat de man moet betalen. Als hij echt geen geld heeft, kan je het altijd nog splitten, maar ik vind het niet netjes als hij vindt dat ik alles moet betalen. Als de ene meer geld heeft dan de ander, kan die er zelf voor kiezen om het meeste te betalen. Het hoeft niet per se eerlijk verdeeld te zijn.

Gebruiken jullie anticonceptie?

Xumi: Ik gebruikte de Nuvaring en dat ging niet zo goed. En nu weer condooms.

Wiens verantwoordelijkheid is het om anticonceptie te gebruiken?

Jan-Atze: Van allebei.

Vinden jullie dan ook dat de man daaraan mee moet betalen?

Jan-Atze: Ik vind gewoon dat degene die het op dat moment koopt het ook moet betalen.

Xumi: Wij wonen ook bij elkaar, dus automatisch verdeel je het geld ook samen. Wie dan de condooms betaalt, maakt niet zoveel uit, want dan betaalt de ander weer de boodschappen. De Nuvaring was 18 euro per drie maanden.

Jan-Atze: Die betaalden we ook samen.

Aryana (16) & Sojourne (16)



VICE Money: Hoi Aryana en Sojourne, Wie vinden jullie dat er moet betalen op de eerste date?

Sojourne: Maakt niet zoveel uit, eigenlijk. Of gesplitst.

Aryana: Ik vind wel dat de man moet betalen, want vrouwen doen heel veel hun best om er goed uit te zien en daar zijn heel veel kosten aan verbonden. Het is ook gentlemanlike.

Hoe vinden jullie dat de verhouding tussen wat de man en wat de vrouw betaalt in een relatie ideaal gezien moet zijn?

Aryana: Dan ben je al comfortabel, dus dan kan je het gewoon afwisselen of splitsen.

Vind je ook dat de man aan anticonceptie mee moet betalen?

Aryana: Ik denk niet dat dat nodig is. In mijn geval zou ik en een condoom en een pil zou gebruiken en dan vind ik het niet erg om zelf de pil te betalen.

Sojourne: Ik denk daar niet echt over na, ofzo.

Aryana: Waarschijnlijk heeft hij dan wel een condoom bij zich.

Samora (35)



VICE Money: Goeiemiddag Samora, Heb je nu een relatie?

Samora: Nee.

Hoe vind jij dat de verhouding tussen wat de man en wat de vrouw betaalt ideaal gezien moet zijn?

Ik vind dat een man een vrouw moet verwennen, maar hij hoeft niet per se alles te betalen. Als je het een beetje redelijk houdt, de vaste lasten samen deelt, is het goed.

Gebruik je anticonceptie?

Ja, de pil.

Vind je dat de man daaraan mee moet betalen, als je in een relatie zit?

Het meeste wordt gewoon door het ziekenfonds gedekt, dus dat hoeft niet per se. Als het heel veel geld zou kosten, dan wel. Het is eigenlijk net zo goed de verantwoordelijkheid van de man.

David (22) & Tunya (20)



VICE Money: Hoi allebei, Hebben jullie een relatie?

David: Al best wel lang, ongeveer 2,5 jaar.

Wie heeft de rekening betaald bij jullie eerste date?

David: Volgens mij hebben we die gewoon gesplit. Onze eerste date was pas na negen maanden. We hebben altijd gezegd dat we gewoon vrienden waren. En bij onze eerste echte date gingen we heel luxe uit eten, en we hadden niet zoveel geld.

Hoe vind jij dat de verhouding tussen wat de man en wat de vrouw betaalt ideaal gezien moet zijn?

Tunya: Ik ben ertegen dat de man alles moet betalen. Ik vind: equal is better.

David: Als de een meer verdient dan de ander, dan deel je het alsnog. Je past het wel aan aan de verhoudingen.

Gebruiken jullie anticonceptie?

Tunya: Ik gebruik de pil.

Wiens verantwoordelijkheid is het om anticonceptie te gebruiken?

Tunya: Ik heb laatst gehoord over de mannenpil, dat die in ontwikkeling is, en toevallig had ik daar laatst een discussie over. Ik ben blij dat die er komt.

David: Ik moet dat nog wel even zien. Ik denk niet dat dat werkt voor mij, daarvoor ben ik echt veel te onregelmatig. Ik zou het vergeten.

Vinden jullie ook dat de man aan de pil mee moet betalen?

Tunya: Als ik zou moeten betalen voor de pil, vind ik wel dat hij daaraan moet meebetalen.

David: Ja, dat snap ik ook wel.

Zijn er andere dingen die hij koopt waarmee je het zou kunnen vergelijken – dat het elkaar opheft?

David: Seks is een gezamenlijke hobby. En ik kan niet iets bedenken waarmee je dat kan vergelijken.

Riem (21) & Ewoud (24)



VICE Money: Hoi Riem en Ewoud, Zijn jullie een stelletje?

Ewoud: Ja, al zo’n 3,5 jaar.

Wie heeft de rekening betaald bij jullie eerste date?

Riem: Hij heeft betaald. Ik vind ook dat de man bij de eerste date moet betalen.

Hoe vind jij dat de verhouding tussen wat de man en wat de vrouw betaalt ideaal gezien moet zijn?

Riem: Gewoon om en om.

Ewoud: Nu is het wel gewoon eerlijk verdeeld. We houden het niet exact bij, maar de ene keer betaalt de één en de andere keer de ander.

En als de een meer verdient dan de ander?

Ewoud: Als je dan toch samenwoont of eventueel getrouwd bent, dan zie je misschien het inkomen gezamenlijk, dus dan betaalt degene die meer verdient automatisch iets meer.

Gebruiken jullie anticonceptie?

Riem: Ik gebruik de pil.

Wiens verantwoordelijkheid is het om anticonceptie te gebruiken?

Riem: Voor nu, omdat we nu wat jonger zijn, is dat mijn verantwoordelijkheid. Als ik wat ouder ben, vind ik wel dat je zoiets samen moet afstemmen.

Vind je dan ook dat de man daaraan mee moet betalen?

Riem: Oh, daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Maar nee, dat vind ik niet.

Ewoud: Nou, ik zou het er wel voor over hebben. Het is toch iets wat je samen moet regelen en besluit. Ik weet eigenlijk niet hoeveel dat zou kosten, maar als het in de duizenden euro’s gaat oplopen, dat moet toch niet de bedoeling zijn. De pil houdt het kindje tegen wat van ons beiden is, dus dan moet je er samen voor zorgen dat het er niet komt. Net als condooms. Dat zou je dan ook samen moeten betalen.