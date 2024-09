We vroegen mensen om hun ergste date in zes woorden te beschrijven

Dates verlopen vaak minder soepel dan je had gehoopt. Het leukste, of eigenlijk misschien het enige leuke hieraan is dat je daarna een goed verhaal voor je vrienden hebt. Omdat gedeelde smart halve smart is, vroegen we vrienden en collega’s om de ergste dates die ze ooit hebben gehad op te sommen in zes woorden. Er doken wat pareltjes op, zoals: “Vroeg om nagelschaartje voor zijn teennagels”. Hier nog meer:



“Mijn haar in vuur en vlam” – Melanie, 23

Videos by VICE

“Had liever gesekst met mijn vriendin” – Lisanne, 22

“Hij bleek een musicalster te zijn.” – Hendrik, 23

“Na onze eerste zoen: ‘anaal vingeren?’” – Anna, 22

“Hij noemde zichzelf ‘echt een tietenman” – Lisette, 32

“Haar hele outfit bestond uit Desigual-kleding” – Max, 22

“Seks in stapelbed eindigde in tranen” Lisa, 24

“Ze fockte niet met Ronnie Flex” Gijs, 21

“Haar vriendje belde ’s nachts huilend aan” Sam, 25

“Zijn lievelingsrestaurant was Van der Valk” – Noor, 34

“Ze was fan van Robin Thicke” – David, 27

“We zagen samen iemand doodgaan. Ongemakkelijk.” – Nils, 26

“Hij bestelde gemberthee met extra honing” – Mirron, 24

“Hield meer van motors dan mannen” – Erik, 24

“Nam halve fles zure wijn mee” – Lisanne, 22

“Hij nam beide bioscoopstoelarmleuningen in beslag” – Megan, 27

“Opeens had hij een Rotterdams accent” – Britt, 24

“Hij leek zo spannend op Hyves..” – Cleo, 25

“Haar dreadlocks stonken naar white privilege” – Sam, 22

“Wilde vier kinderen voor zijn dertigste” – Lisette, 32

“Ze hield iets teveel van jezus” – Koen, 32

“Dacht dat het een dubbeldate was” – Anouk, 22

“Halloweenparty, lijk, seks, pijn, gonorroe, medicijn” – Daan, 26

“Hij ging out van de poppers” – Jasper, 23

“Vroeg om nagelschaartje voor zijn teennagels” – Eveline, 25

“Tijdens het tongen werden we bloedbroeders” – Anne Myrthe, 23

“Hij twijfelde of hij hetero was” – Emily, 28

“Een gebruikt condoom in zijn prullenbak” – Britt, 24

“Hij vond Phoebe van Friends stom” – Loek, 23

“Ik dacht…’nou ja, slaap lekker’” – Wouter, 21

“Ze behandelde mijn zak als stressbal” – Berend, 24

“Opgepikt in Vondelpark, slechtste seks ooit” – Basha, 27

“Hij at zijn steak met ketchup” – Lisette, 32

“Was blij dat ik niet wegrende” – Eleanor, 20

“Hij bleek geen alcohol te drinken” – Tim, 30