We vroegen mensen om hun grootste social media blunder te omschrijven in zes woorden

Sociale media gebruiken gaat soms gepaard met een flinke dosis geklooi. Misplaatste mopjes, overdreven enthousiast sharen, privé- en werkaccounts door elkaar halen, vriendschapsverzoeken sturen naar overledenen en ga zo maar door. Uiteindelijk leer je (hopelijk) voorzichtiger om te springen met het aanklikken van de “publiceer” knop en wat bewuster na te denken over de woorden en beelden die je de wereld instuurt. Maar meestal lopen we zwaar tegen de lamp voor we wat bijleren. We vroegen enkele vrienden en collega’s naar hun meest gênante social media blunders. Dit is wat ze zeiden:

“Ex beschuldigen van AIDS in status.” – Katie, 26

“Gewoon mezelf zijn op het internet.” – Lauren, 25

“Überhaupt een account aanmaken voor mezelf.” – Jessie, 34

“Die dickpic moest een privébericht zijn.” – Terry, 27

“Likete Facebook post over miskraam vriendin.”, – Julie, 33

“Bon Iver geridiculiseerd, liefje was fan.” – Harry, 31

“Postte foto met tepels op Insta.” – Lexie, 32

“Accepteerde vriendschapsverzoek nadat persoon was gestorven.” – Brielle, 25.

“Deelde foto van zoon in bad.” – Kevin, 31

“Volgde per ongeluk broer van date.”- Katie, 25

“Postte over Prince op mijn werkaccount.” – Jill, 34

“Stuurde een SM zoekertje naar kinderdagverblijf.”- Reagan, 37

“Hij ontdekte dat ik hem Instastalkte.” – Sarah, 40

“Postte foto van dochter met credit card”- Gina, 44

“Dronken name search werd mijn Facebook status.”- Bonnie, 27

“Postte kitten foto op werk account.”- Brielle, 25

“Schreef mascara review op Twitter werkaccount” – Monica

“Dramatische Facebook post over overspelige ex.” – Leo, 23

“Amy Winehouse overleed. Tweette onrespectvolle mop.” – Aviva, 39

“Schreef MySpace bulletin die breakup aankondigde.” – Jenelle, 37

“Had Twitter ruzie met bekende muzikant.” – Pete, 34

“Postte per ongeluk bikinifoto op Linkedin.” – Cherie, 32

“Stuurde vriendschapsverzoek naar ex van vriendje.” -Mikaela, 27

“Selecteerde ‘volg allemaal’ suggestie op Instagram.”- Anna, 26.

“Postte GOT spoiler. Mama ontvolgde me.” – Wendy, 29

“Klaagde over werk op Twitter. Ontslagen.” – Paul, 32

“Postte Paramore lyrics als status update.” – Brittany, 27

“Tweette happy birthday naar dood iemand.” – Carl, 34

“Favoriete celebrity blokkeerde me op Twitter.” – Iris, 33

“Politieke discussies op Facebook met oom.” – Leia, 26

Volg Anna Goldfarb op Twitter.