We vroegen mensen op straat hoe ze met hun geld omgaan

Geld. Het blijft lastig. De keren dat ik als student de maand doorkwam op droge crackers en instant noodles zijn niet op twee handen te tellen. Koop je een kaartje voor een festival, of betaal je eerst netjes je telefoonrekening? Spaar je, of geef je alles meteen uit? We vroegen mensen op straat hoe ze er financieel voor staan, waar ze hun geld aan uitgeven en of ze sparen.



Virginie, 22

Virginie: Niet heel ruim, maar dat komt eigenlijk omdat ik te veel uitgeef. Ik werk één keer in de week, verder leen ik bij. VICE Money: Hoi! Hoe sta jij ervoor, financieel gezien?



Waar geef je je geld aan uit?



Aan feestjes, maar ook aan kleding. Ik denk dat tachtig procent van mijn geld naar vintage kleding gaat.

Lukt het je om wat te sparen?

Dat probeer ik wel, maar dat gaat niet altijd even goed. Ik haal regelmatig geld van mijn spaarrekening. Dat schrijf ik netjes op, met de bedoeling om het terug te storten. Het is nu te veel om in een keer te doen, maar ik doe het beetje bij beetje. Ik weet precies hoeveel ik nog moet.

Krijg je weleens geld van je ouders?

Ja, voor de huur. Dat gebruik ik ook echt alleen om de huur te betalen. Voor de rest krijg ik geen geld van ze. Misschien als ik jarig ben, maar niet als ik geen geld meer heb aan het eind van de maand.

Heb je een plan voor later?

Nee, niet echt. Ik ben nu student en sta er niet zo bij stil. Misschien als ik later een goede baan heb. Ik denk niet dat ik dan nog op dezelfde manier leef. Als het goed is, heb ik dan ook meer geld om opzij te zetten.

Milou, 24





Hoi Milou, hoe gaat het met je geld?

Milou: Op zich wel goed. Ik haal weleens wat van mijn spaarrekening, maar het is de bedoeling om het uiterlijk in december allemaal terug te storten. Ik moet nu zuinig leven, maar december is voor mij een goedkope maand. Ik zit dan toch veel bij mijn ouders en dat scheelt met boodschappen.

Waarom haal je geld van je spaarrekening?

Omdat ik al mijn geld heb uitgegeven aan vakanties en kaartjes voor Lowlands en Dekmantel. Ook heb ik veel op het terras gezeten en kleding gekocht. Daarna was er niet veel over.

Krijg je geld van je ouders?

Ja, ik krijg maandelijks geld van mijn ouders. Vooral om mijn huur te betalen, maar soms gebruik ik dat ook wel om de maand door te komen.

Ben je van plan om later wel te gaan sparen?

Nee, ik ben geen spaarder. Ik geef alles meteen uit.

Victor, 24

Hoe rooskleurig is jouw financiële situatie?



Victor: Prima! Ik kan alles betalen wat ik moet betalen.

Heb je schulden?

Ik heb wel een studieschuld, maar ik ben net met een andere studie begonnen, dus op het moment ben ik nog niet bezig met afbetalen. Technisch gezien heb ik nu dus geen schuld.

Spaar je?

Ja, ik probeer elke maand iets opzij te zetten. Het is vaak maar een klein beetje, vijftig euro ongeveer, maar dat is beter dan helemaal niets. Het feit dat je iets achter de hand hebt vind ik wel handig, als er iets kapot gaat kan ik het tenminste vervangen.

Krijg je weleens geld van je ouders?

Nee, maar ze kopen soms iets voor me als ik het nodig heb. Ik speel verschillende instrumenten en ik heb veel gitaren. Ik weet niet of ze een nieuwe gitaar voor me zouden kopen, maar ik kan het vragen.

Heb je een plan voor later?

Neuh, ik zie wel waar het schip strandt. Ik ben momenteel bezig met een opleiding tot goudsmid. De vraag is of daar überhaupt werk in te vinden is, maar ik doe wat ik leuk vind en dat is ook belangrijk.

Caspar, 28

Hela! Hoe gaat het met je portemonnee?



Caspar: Momenteel niet zo goed. Ik ben bezig met mijn scriptie, dus ik heb geen tijd om te werken. Dat maakt het wel lastig om in Amsterdam te wonen, met al die verleidingen en hoge huur.

Waar geef je het meeste aan uit?

Vooral aan muziekinstrumenten, maar ook aan uitgaan en festivals. Het scheelt wel dat ik voornamelijk tweedehands instrumenten koop, maar dan nog is het een dure hobby.

Krijg je weleens wat van je ouders?

Ja, als ik geld tekort kom, weet ik dat ik altijd bij ze kan aankloppen. Daar doen ze niet moeilijk over. Dat stimuleren ze zelfs een beetje. Ik heb lieve ouders.

Heb je een plan voor later?

Ik hoop dat ik een goede baan kan vinden. Ik ben over drie maanden klaar met mijn opleiding tot programmeur. Ik heb al een paar aanbiedingen gehad, dus ik hoop dat daar iets tussen zit.

Marloes, 33







Ha! Hoe gaat het met jou? En dan bedoel ik eigenlijk vooral: hoe gaat het met je geld?

Marlous: Op dit moment niet al te best, want ik heb geen inkomen. Ik heb nu even geen werk want ik ben bezig om voor mezelf te beginnen.

Hoe betaal je je vaste lasten dan?

Ik heb een lieve vriend die me helpt. Normaal gesproken is het natuurlijk lastig om zonder inkomen je vaste lasten te betalen, maar ik heb daar heel erg mazzel mee. Gelukkig gaat het goed met mijn eigen bedrijf, alleen kan het nog even duren voordat het van de grond komt.

Heb je schulden?

Nee, helemaal niks. Nog niet in ieder geval.

Spaar je ook?

Ja, altijd gedaan. Ik ben nogal gierig, dus ik bewaar het liever dan dat ik uitgeef.

Krijg je weleens geld van je ouders?

Af en toe. Met kerst bijvoorbeeld, of als komen logeren. Vroeger ook weleens als ik mijn huur niet kon betalen. Dan gaven ze me net genoeg om de huur te betalen en leefde ik rest van de maand op brood met pindakaas.

Wat is je plan voor later?

Ik hoop dat mijn eigen bedrijf gaat lopen en dan zie ik wel wat ervan overblijft.

Quequerro, 20



Hoi Quequerro, hoe sta jij er financieel voor?

Beter dan eerst, maar het kan altijd beter. Ik had niks: geen baan, geen school. Nu werk ik fulltime in een schoenenwinkel en ga ik beginnen aan een opleiding.

Heb je schulden?

Nee gelukkig niet. Ik hou niet van lenen, want dat blijft je achtervolgen. Je moet het ook weer terugbetalen en dan leen je alleen maar meer. Ik heb overigens wel een studieschuld.

Je hebt mooie kleren aan. Spaar je veel?

Ja, dat probeer ik elke maand te doen. Soms haal ik wat van mijn spaarrekening, maar ik stort het altijd terug.

Heb je een plan voor later?

Nee. Nu ben ik wel aan het sparen om mijn school te kunnen betalen, maar normaal gesproken geef ik alles uit aan kleding en schoenen.

