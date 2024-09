We vroegen mensen op straat naar de beste remedie tegen een festivalkater

Voor de Festival Guide gingen we dit jaar de straat op om voorbijgangers aan de tand te voelen over gênante festivalavonturen, verbeterpunten voor festivals, en wat je toch in hemelsnaam aanmoet met die slopende katers die je doorgaans aan een festival overhoudt.

Wat moet er volgens jou verboden worden op festivals?

Stella (18)

Videos by VICE

Mensen die tijdens concerten filmpjes maken met hun telefoon. Het verpest de sfeer als er honderd mensen voor je staan te filmen of fotograferen terwijl je van het concert wil genieten. Er zijn ook gewoon professionele fotografen op festivals, dus houd je telefoon lekker in je zak.

Annemijn (21)

Ik kan er slecht tegen wanneer van die chicks mensen gaan schminken, en dat na een tijdje iedereen op een festival met dezelfde kutvlinder van neon-schmink op z’n gezicht rondloopt.

Willemijn (23)

Mensen die alleen komen om mooi te zijn en vooral geen plezier te hebben. Dat zou, omwille van die mensen zelf, verboden moeten worden. Maak je niet zo druk, joh, en doe even geen hakken aan, want dat houd je toch niet vol en dan zit je de hele avond ergens op een bankje. En maar doen alsof ze het superleuk hebben. Dat vind ik zonde.

Lucas (26)

Ladderzatte veertigers die je vibe verstoren. Mannen in groepen die ergens vergeten zijn dat ze geen twintig meer zijn, en met een roze Pinkpop-hoedje rondlopen en denken dat ze supergrappig zijn. Dat ze met hun bezwete arm om je nek gaan lopen lallen terwijl jij gewoon lekker aan het gaan bent en probeert te dansen.

Heb je op een festival weleens iets gedaan waar je je achteraf voor schaamde?

Anouk (21)

Ik was een keer enorm dronken en er was een jongen die ik wel leuk vond. In mijn dronken- schap vond ik het grappig om de hele tijd “jij bent dik en lelijk, jij bent dik en lelijk” naar hem te schreeuwen. De volgende dag dacht ik: wat was mijn deal precies? Hij was ook gewoon oprecht aantrekkelijk. Uiteindelijk appte hij me nog wel om een keer af te spreken.

David (23)

Ik werd een keer dronken wakker in de EHBO-tent. Ik was een paar uur daarvoor nokkie gegaan, tequila was de boosdoener geweest. Ik ben blijkbaar in een kruiwagen tussen alle mensen door naar de EHBO gereden. Ik weet er zelf niks meer van.

Jermain (19)

Mensen slaan in een moshpit vond ik achteraf niet echt cool van mezelf. Ik stond op Appelsap en het was lit, maar zó druk, ik moest het gewoon doen. Gewoon in de hitte van het moment, zeg maar. Daar schaamde ik me achteraf wel een beetje voor.

Paula (21)

Vorig jaar was ik op een festival op een berg. Het regende en ik gleed uit, en rolde een stuk naar beneden. Toen ik mezelf herpakte en opstond, zaten mijn gezicht en lichaam helemaal onder de modder. Maar ik ben wel blijven dansen!

Wat doe jij tegen een festivalkater?

Donna (23)

Mijn kater begint eigenlijk al op het festival zelf. Op een gegeven moment wil ik gewoon naar huis, op een sinaasappel sabbelen en naar Taylor Swift luisteren. Daarna is het vooral heel veel slapen, en in plaats van gezond eten gewoon nog steeds ongezonde troep naar binnen werken. En natuurlijk tegen mezelf zeggen: “dit gaan we nooit meer doen.”

Kim (32)

Bij een eendaags festival heb ik eigenlijk nooit een kater. Hoe laat ik ook ga slapen, ik word altijd vroeg wakker. Ik weet niet hoe het komt, maar ik sta om half- negen weer te stofzuigen. Bij meerdaagse festivals loop ik nog wel een paar dagen verdwaald door de stad. Dat ik niet echt weet wat er aan de hand is en mijn ei niet kwijt kan, maar ik voel me nooit écht kut.

Rutger (22)

Het is een soort cyclus. Het begint eerst met mijn leven contempleren, ik ga al mijn keuzes overwegen en stel mezelf eigenlijk constant de vraag “wat zou mijn moeder hiervan vinden?” Dat duurt zo’n tweeënhalf uur, terwijl ik in de leegte staar en wellicht een Disneyfilm op de achtergrond aanzet. Dan komt het fysieke herstel. Dat neemt meestal de vorm aan van vruchtenshakes, bars, chips, popcorn en cola. Suiker en zout dus. En ik douche op zijn allerheetst, zodat ik al mijn zonden eruit zweet. Verder slaap ik ongeveer achttien uur en dat gebeurt soms na deze gehele cyclus en soms ervoor, dat ligt eraan hoe wakker ik nog ben na het festival.

Job (19)



Ik slaap uit tot het avondeten, omdat je op een festival echt al je krachten hebt opgebruikt. Ik vind het altijd chill om met vrienden te logeren zodat je de dag erna nog bij elkaar bent en ergens samen een hapje kan eten. Ik woon alleen dus anders zou ik maar in mijn eentje niksen, me zuur voelen en eten bestellen omdat ik geen zin heb het huis uit te gaan. En het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat je de dagen erna niet al te belangrijke dingen hebt, maar wel dat je íets te doen hebt anders ga je als een soort kluizenaar leven. Oh, en veel fruit eten!

Dit artikel verscheen eerder in onze Festival Guide. Meer stukken uit de Guide vind je op festivals.vice.com .