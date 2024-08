We vroegen mensen op straat of ze al klaar zijn voor het WK dat vandaag begint

Het WK is begonnen! Lees, kijk en beluister hier de komende weken alles wat we maken over de Leeuwinnen en andere vrouwen die voetballen.

Sinds de Oranje Leeuwinnen het EK van 2017 hebben gewonnen, groeit de aandacht voor vrouwenvoetbal. Helemaal nu het WK eraan komt is het elftal redelijk goed vertegenwoordigd in verschillende kranten, tijdschriften en op televisie, en bij VICE maken we naast artikelen ook een podcast over de Leeuwinnen. Daarin analyseren we gespeelde wedstrijden van het WK met belangrijke gasten (bijvoorbeeld met Leonne Stentler en Foppe de Haan), en die afleveringen kan je hier straks terugvinden.



Niet alleen met de media-aandacht, maar ook met de verdiensten voor de Oranjevrouwen gaat het heel langzaam een stukje beter. Vorige week maakte de KNVB bekend dat de Oranjevrouwen vanaf 2023 dezelfde commerciële vergoedingen krijgen als de mannen. Dat is in ieder geval een stap in de goede richting, zeker als je bedenkt dat vrouwenvoetbal pas in 1971 officieel werd toegelaten door de voetbalbond.

Maar bereikt de euforie rondom vrouwenvoetbal iedereen? Zitten we allemaal al klaar met oranje sjaaltjes en vuvuzela’s nu het WK bijna van start gaat? Om daarachter te komen vroegen we mensen wie hun favo Leeuwin is, en waar ze het WK zullen gaan kijken.

Oscar (29)

VICE: Hoi Oscar. Waar ga jij het WK voetbal kijken?

Oscar: Het WK in Qatar in 2022? Ik ga ervan uit dat ik dan nog leef, dus waarschijnlijk met mijn vrienden in de kroeg of op de bank. Of met mijn vader, ik kijk veel sport met hem.

7 juni begint het WK van de Oranjevrouwen.

O, is dat zo? Shit, nee, dat wist ik niet.

Kijk je weleens naar vrouwenvoetbal?

Ik heb het nog nooit gezien. Is het op televisie? Ze waren Europese Kampioen geworden toch? Ik was toen op reis, dus ik heb die hype helemaal gemist.

Ken je vrouwelijke spelers?

Ik ken Lieke Martens, die doet het volgens mij wel lekker.

Vind je voetbal een mannensport?

O man… Eerlijk antwoord? Ik maak me er misschien niet populair mee, maar ik denk wel dat vrouwen uiteindelijk minder goed zijn. Het verschil in niveau en snelheid is groot. Maar in principe vind ik het wel een sport voor mannen én vrouwen.

Esther (26)

VICE: Ha Esther. Het WK staat voor de deur! Ben je nerveus?

Esther: Ik weet even niet welk WK je bedoelt. Of wacht, vrouwenvoetbal zeker hè? Aangezien de Champions League van de mannen net voorbij is, blijven de vrouwen over.

Ja, dat bedoel ik. Ga je kijken?

Waarschijnlijk wel. Mijn vriend is semi-profvoetballer, dus voetbal staat bij ons thuis altijd aan.

Weet je hoe het vrouwenelftal heet?

Nee, het vrouwenteam? Ik zou geen speler kunnen noemen, maar sommige gezichten zou ik wel herkennen. Mannelijke voetballers kan ik wel opnoemen, daar gaat het thuis vaker over.

Vind je voetbal een mannenwereld?

Ja. Voor veel jongens is het een droom om voetballer te worden, terwijl meisjes eerder dromen van een beroep als dierenarts. Mijn schoonvader zegt dat hij hoopt dat we ooit een zoon krijgen, zodat hij met hem kan voetballen. Ik denk dan: dat kan toch ook met een meisje? Laatst stuurde ik een filmpje naar iemand door van een meisje dat heel goed kan voetballen, terwijl ik dat bij jongens niet doe. Blijkbaar vind ik het zelf ook opvallend als een meisje dat goed kan.

Denk je dat vrouwen slechter in voetbal zijn?

Nee, vrouwen zijn fantastisch! Alleen rennen ze misschien minder hard. Veel mannelijke voetballers kunnen zich helemaal focussen op de sport, en hoeven er niet nog een baan naast te doen omdat ze miljoenen verdienen. Voor vrouwen zijn dat soort mogelijkheden er minder.

Johnny (26), Sharlos (21), Jermaine (27) en Chad (25)

VICE: Ha mannen! Waar gaan jullie het WK kijken?

Niemand van de mannen weet dat het er is.

Jermaine: Ik kijk nooit voetbal. Ik kwam er gister achter dat Ajax deze maand iets heeft gewonnen of zo?

Johnny: Zo’n voetbalfan ben ik niet. Ik vind vooral het bier drinken en naar de tering gaan leuk. Als het een knap team is, ga ik kijken. Maar als het alleen maar horken zijn niet.

Hoe heet ons vrouwenteam?

Jermaine: Ik weet echt niks, ik kijk nooit sport.

Johnny: De Leeuwinnen toch? Lang leve NU.nl.

Wat vinden jullie ervan dat mannelijke voetballers veel meer verdienen dan vrouwelijke voetballers?

Sharlos: Dat komt door de kijkcijfers. Er zijn meer mannen die voetballen, en mannen kijken naar mannenvoetbal.

Johnny: Je hebt Cristiano Ronaldo, dat is meer een superster dan een voetballer. Mensen kijken ook naar voetbal voor de supersterren.

Kennen jullie vrouwelijke ‘voetbalsterren’?

Johnny: Geen idee, sorry.

Sharlos: Alexis Morgan? [Een basketballer, red.]

Johnny: Je kent haar zeker omdat zij heel lekker is en je haar volgt op Insta.

Chad: Lieke Martens, toch?

Komt er, denken jullie, een moment dat er evenveel aandacht is voor vrouwenvoetbal?

Chad: Ik denk het wel, maar het heeft tijd nodig om te groeien. Voorheen vulden ze een klein stadionnetje, tegenwoordig een grote. Mannen werden vijftien jaar geleden ook niet zo goed betaald als nu. Ik ben geen waarzegger, maar ik denk dat vrouwelijke voetballers over tien jaar ook miljoenen verdienen.

Oké mannen. Gaan we winnen?

Allemaal: Tuurlijk! En dan gaan we zuipen.

Karin (32)

VICE: Hoi Karin! Jij hebt een mooie trui aan. Ben je voetbalfan?

Karin: Heel erg. Ik heb vier Ajax-shirts, twee trainingspakken, een trui en een korte broek. Ik draag ze allemaal heel vaak.

Ga je het WK kijken?

Het vrouwen-WK? Zeker! Mannen, vrouwen, het maakt me niet uit wie er speelt – ik kijk het allemaal.

Vind je dat mannen beter zijn in voetbal?

Nee, mannen en vrouwen zijn gelijk. Mensen moeten daar geen onderscheid in maken. Ik vind bijvoorbeeld dat ze evenveel moeten verdienen. Gelukkig krijgen vrouwelijke voetballers steeds meer aandacht. De vrouwen van Ajax hebben dit jaar ook de beker gewonnen. Wist je dat?

Anthony en Armando zijn neefjes (allebei 13)

VICE: Jongens, houden jullie van voetbal?

Armando: Ik voetbal drie keer per week en kijk altijd de wedstrijden van Ajax.

Anthony: Ik zit ook op voetbal en wil profvoetballer te worden.

Wisten jullie dat het WK van het vrouwenelftal bijna begint?

Anthony: Nee, ik kijk meer naar mannenvoetbal. Ik leer daar meer van omdat ikzelf een jongen ben. Bij jongens is het heel anders dan bij meisjes.

Armando: Jongens hebben meer skills, meer trucjes. Meisjes gaan om te scoren gelijk op de goal af.

Vinden jullie jongens beter in voetbal?

Oom roept erdoorheen: “Tuurlijk wel, zeg ja!”

Anthony: Dat weten we niet. Ik heb een buurmeisje dat voetbalt, zij wordt daarvoor al betaald. Als ik tegen haar voetbal, verlies ik altijd.

Armando: Ik praat vaak op school over voetbal en de andere jongens zeggen altijd dat meisjes slechter zijn.

Denken jullie dat meisjes- en jongensvoetbal ooit dezelfde aandacht gaat krijgen?

Anthony: Ja, meisjes voetballen toch ook gewoon? Jongens zijn ook beroemd geworden door voetbal dus waarom meisjes niet?

Paul (48)

VICE: Paul! Heb jij zin in het WK?

Paul: In principe wel ja. Maar het is net geweest toch?

Het WK van de Leeuwinnen begint 7 juni.

O, dat kijk ik ook weleens. Ik heb een paar wedstrijden gezien. Ze spelen vrij goed – even goed als sommige mannen bij Ajax.

Heb je een lievelingsspeler?

Ik heb geen idee, ik zou er geen kunnen opnoemen.

Vind je voetbal een mannensport?

Helemaal niet. Vrouwen zijn net zo goed. Bij UFC-gevechten heb je ook vrouwen, dat zijn toppertjes hoor. Die vrouwen zijn niet normaal goed.

Ga je kijken?

Ik ga kijken en hoop dat we winnen! Als dat gebeurt, ga ik biertjes drinken in de kroeg om het te vieren.

Lisa (25)

VICE: Hoi Lisa. Ben je klaar voor het voetbal WK?

Lisa: Zit dat eraan te komen?

Ja! Het vrouwen-WK start op 7 juni.

Ik kijk alleen naar mannenvoetbal. Stom eigenlijk hè? Dat is veel op tv, dus daar kijk ik automatisch meer naar. En niemand in mijn omgeving praat nog over het vrouwen-WK. Misschien kan ik er na dit gesprek voor zorgen dat daar verandering in komt.

Weet je hoe ons team heet, of ken je een speler uit het team?

Nee, maar daar ga ik me in verdiepen. Ik realiseer me nu: waarom weet ik dit niet? Dat vrouwenvoetbal steeds populairder wordt, weet ik dan weer wel.

Wist je dat de Oranje Leeuwinnen in 2017 het EK hebben gewonnen?

Nee. Erg van mij hè? Ik ga 7 juni in mijn agenda zetten en hoop dat het wordt uitgezonden in de kroeg. Dan sleep ik al mijn vrienden mee om de wedstrijd te gaan kijken.