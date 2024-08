We vroegen mensen op straat of ze influencers eigenlijk wel vertrouwen

Influencers zijn overal. Niet alleen op Instagram en Youtube, maar ook in tijdschriften, films en op allerlei evenementen zie je steeds dezelfde bekende gezichten voorbijkomen. Jaarlijks komen er steeds meer Nederlandse influencers bij, en die beïnvloeden inderdaad hun volgers, blijkt uit onderzoek van DVJ Insights van eind vorig jaar. Van de bijna 1000 mensen (15-34) die meededen met het onderzoek, zei 50 procent informatie op te zoeken over een geïnfluenced merk, of te overwegen er iets van aan te schaffen. Een derde deed ook daadwerkelijk een aankoop na een aanbeveling.

Drie jaar geleden begon ik zelf met het volgen van een paar influencers, waaronder Monica Geuze. En inderdaad: toen Monica elke dag de naam van een kledingmerk in haar vlog noemde, begon ik steeds meer kleding van dat merk te kopen. Inmiddels weet ik dat ‘omdat Monica Geuze het zegt’ niet per se een goede reden is om al mijn geld aan een merk uit te geven, en dat ik niet blind moet vertrouwen op de mening van iemand die betaald krijgt om hem te uiten.

Videos by VICE

Met #spon of #samenwerking geven influencers tegenwoordig aan wanneer ze betaald krijgen om een bepaald product of evenement aan te prijzen. Tenminste, dat hoopt de Nederlandse Reclame Code, die in 2014 de Reclamecode Social Media opstelde. Maar uit onderzoek van televisieprogramma Kassa (2018), bleek dat veel influencers zich hier niet aan houden – en tot nu toe meestal zonder gevolgen.

Ik vroeg mensen op straat welke influencers ze volgen, of ze ze te vertrouwen vinden, en wat ze allemaal hebben gekocht door de aanprijzingen van Monica/Yara/Anna/Vivian/Claartje/Lizzy.

Stacy (23)

Broadly: Hoi Stacy, gebruik je zelf veel social media?

Stacy: Ik zit het merendeel van de dag door Instagram heen te scrollen, maar dan denk ik wel: waar ben ik mee bezig? Ik vind het eigenlijk een verspilling van tijd.

Volg je influencers?

Ja, Linda Tol en Pernille Teisbaek. Zij houden ook van mode en kunst, en zijn wel anders dan een Anna Nooshin ofzo, die is veel commerciëler. Maar ja, stiekem volg ik dat soort influencers ook hoor.

Word je door hun beïnvloed?

Ja, onbewust wel. Ik wil er eigenlijk niet aan meedoen, want iedereen doet het, maar omdat ik dan iets zo vaak voorbij zie komen, klik ik er toch op. Ze taggen altijd al die merken, dus als ik iets leuk vind, kan ik het heel makkelijk kopen.

Van welke influencer word je helemaal gek?

Anna Nooshin. Op commercieel en PR-gebied doet ze het goed, maar het is me niet duidelijk wat zij zelf echt wil. Dat vind ik jammer, want je kunt op Instagram juist laten zien wie jij als persoon bent en wat jij interessant vindt.

Ann (19)

Broadly: Hoi Ann, heb jij vertrouwen in influencers?

Ann: Eerst wel, maar nu niet meer. Ze sluiten steeds vaker deals met merken, waardoor ze minder betrouwbaar worden. Eerst kon ik nog wel denken: deze crème wordt aanbevolen door deze persoon, dus zal het wel goed zijn. Nu denk ik: die krijgt waarschijnlijk tienduizend euro hiervoor, dus laat maar. Hoe groter de influencer, hoe minder vertrouwen ik heb in wat zij posten.

Welke influencer vind jij het allerverschrikkelijkst?

Oeh, ik denk die hele gang die samen naar Kaapstad ging begin dit jaar. Daar kan ik echt niet tegen. Ze zijn ook allemaal hetzelfde.

Volg je veel influencers?

Ja, eigenlijk wel. Ik volg vooral veel fotografen en kunstenaars, maar ook influencers.

Merk je dat zij invloed op jou hebben?

Soms klik ik door op een merk dat in een foto is getagd. Als ik schoenen zie die ik tof vind die ik eerder heb gezien op Instagram, dan is de kans groter dat ik de schoenen koop. Maar ik koop nooit kleding alleen vanwege een persoon.

Maaike (22)

Broadly: Hi Maaike, heb je weleens de neiging om Instagram te verwijderen?

Maaike: Ja, als ik het druk heb, bijvoorbeeld als ik een deadline heb voor school. Ik zou het dan wel willen, maar ik doe het dan niet.

Post je zelf veel foto’s?

Ja, de laatste tijd wel, ik denk dat ik elke dag wel een foto op Insta gooi. Ik ben net een week in Londen geweest, dus ik heb een hele voorraad op mijn telefoon.

Ben je zelf een influencer?

Nee, haha. Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ik vind het oprecht heel leuk om foto’s te maken, maar ik doe geen samenwerkingen.

Welke influencer heeft jouw leven verrijkt?

Ik vind Vivian Hoorn heel leuk, omdat zij naast haar eigen account een andere Instagram heeft waar ze lelijke foto’s op post, op @jaqueline_timemachine. Dat account vind ik echt fantastisch, omdat het meer de realiteit van haar echte leven weergeeft, en niet alleen maar die perfecte plaatjes.

Volg je ook Instagrammers die alleen maar het perfecte plaatje laten zien?

Ja, die hele kliek van Anna Nooshin enzo. Maar het is niet zo dat ik constant op zoek wat zij aan het doen zijn.

Milad (24)

Broadly: Hoi Milad, welke social media gebruik je?

Milad: Vooral Instagram en Twitter.

Post je daar veel op?

Regelmatig, maar niet dagelijks of wekelijks. Vooral stories om het een beetje gaande te houden. Ik post van alles eigenlijk, vooral muziek, art en mijn eigen werk.

Volg je influencers?

Een paar. Op Twitter en Instagram volg ik een beetje local people, zoals Ray Fuego, maar dat is puur uit interesse waar hij zich mee bezighoudt. Verder volg ik Jaden Smith.

Op welke manier beïnvloeden zij jou?

Qua denkwijze. Het is niet zo dat ik mij laat beïnvloeden door hun uitstraling of wat zij kopen, maar meer door hun waarden en waar zij voor staan.

Martijn (20)

Broadly: Hoi Martijn, ben jij verslaafd aan social media?

Martijn: Met pijn in mijn hart zeg ik ja.

Neem je wel eens een tijdje afstand van social media?

Vorige week heb ik Instagram verwijderd voor twee dagen, maar toen heb ik gecheat en het op mijn computer alsnog opgezocht. Daarna heb ik het weer gedownload. Afgelopen zomer hield ik het een maand vol.

Laat jij je beïnvloeden door influencers?

Ik volgde er een aantal, een paar gasten om inspiratie op te doen voor tattoos, maar daarvan heb ik de meeste inmiddels alweer ontvolgd. Zij hebben destijds wel invloed op mij gehad. Nu wil ik doen wat ik zelf tof vind, in plaats van wat ik bij iemand anders zie. Dus op dit moment hebben zij geen invloed meer op mij.

Heb je vertrouwen in influencers?

Absoluut niet.

Bewerk je je eigen foto’s?

Ja. Facetune gebruik ik niet, wel een filter eroverheen om een sfeerbeeld te geven van iets, en ook voor mijn feed. Ik ben iemand die alles in één stijl wil laten zien.

Sophie (24)

Broadly: Hé Sophie, welke influencers volg je zoal?

Sophie: Anna Nooshin en Yara Michels. Zijn dat influencers? Ik denk het wel. Die volg ik op Instagram en Youtube. En NikkieTutorials, die volg ik ook.

Word je door hun beïnvloed?

Ik denk het niet. Zij wonen allemaal in een grote stad en hebben veel geld, en hun uiterlijk is heel erg belangrijk voor ze. Ik vind niet dat ik zo ben.

Ben je zelf bezig met influencen?

Nee, totaal niet. Ik heb wel Instagram en ik post af en toe iets, als ik bijvoorbeeld iets leuks doe met vrienden, of juist als iets lelijk of grappig is. Maar dat is niet eens elke maand.

Bewerk je je foto’s?

Ik gooi er meestal een leuke filter overheen, en ik pas de helderheid aan. Dan ziet het er net wat zonniger uit allemaal.