We vroegen mensen op straat over de muziek waarop ze ontmaagd zijn

Muziek tijdens de seks is een soort hogere wiskunde. Het opzetten van de hitparade, een oorverdovend blackmetal-album of de laatste mixtape van Sevn Alias hebben allen een andere uitkomst op wat er tussen de lakens kan gebeuren. Er bestaat geen supercomputer die deze variabelen kan berekenen, maar dat maakt het juist zo spannend. Toen je nog maagd was had je waarschijnlijk ook geen idee van wat je op moest zetten tijdens de eerste keer. Misschien dacht je dat Who Let The Dogs Out van Baha Men wel een goed idee was, weet jij veel. We waren benieuwd naar de platenkeuze van mensen, dus gingen we de straat op en vroegen het.

Anibal, 29

NOISEY: Welke muziek stond er op toen je voor het eerst seks had?

Anibal: Daft Punk, maar welk nummer weet ik niet meer precies. Ik haatte ze toen echt.

Nu niet meer?

Nee, ik ben ze gaan waarderen toen ik zelf begon met draaien. Ze zijn een goed referentiekader als het gaat om elektronische muziek. Mijn vriendin had dus Daft Punk opgezet, want ze zat toen helemaal in de Franse electro en house.

Wat zou je nu zelf opzetten?

Hmm. Dan ga ik voor Jessica van Major Lazer. Daar zitten een paar mooie herinneringen aan, zoals toen mijn vriendin en ik drie jaar geleden naar Amsterdam verhuisden. De eerste dag dat we hier woonden, hadden we seks op die track.

Jimmy, 18

NOISEY: Hallo! Met welke muziek verloor jij je maagdelijkheid?

Jimmy: MTV stond op, dat was chill als achtergrondmuziek. Ik weet nog wel dat Beyoncé voorbijkwam en ik raakte afgeleid, want ik vond het een hele leuke clip.

Dus geen Beyoncé meer voor jou?

Haha, klopt. Soms zet ik weleens lounge-achtige muziek op, want door die lekkere bas erin kan ik goed mijn gang gaan.

Welk liedje zet je tegenwoordig op?

Dat is makkelijk: Sex van Kris Kross.

Kayleigh, 21

NOISEY: Weet jij nog op welk nummer jij ontmaagd werd?

Kayleigh: Er was geen muziek, want mijn eerste keer was in het bos achter het huis van mijn vriendje toen.

Was dat zo oncomfortabel als dat het klinkt?

Ja, er lagen heel veel takken op de grond.

Waarom deden jullie het daar?

Zijn ouders waren thuis, dus we konden het daar niet doen. Dus ja, dan maar buiten.

Wat zou je nu op zetten?

Hmm, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Eigenlijk heb ik vaak seks als ik ’s nachts dronken thuiskom vanuit de club, dus dan ben ik helemaal niet met muziek bezig. Ik heb weleens seks in een auto gehad en toen stond de Top 40 aan. Dat was eigenlijk best chille achtergrondmuziek.

Heb je weleens bepaalde muziek afgezet?

Geen muziek, maar ik weet nog wel dat de film Batman een keer aan stond. Ik kon al dat gelul niet verdragen.

Diederik, 25

NOISEY: Welke muziek stond aan tijdens je eerste keer?

Diederik: Als ik goed graaf in mijn geheugen stond er iets klassieks op bij mijn huisgenoten. Waarschijnlijk om onze geluiden te maskeren.

Hoe was dit tot stand gekomen?

Ik was op een hartstikke gezellig feest van mijn broers roeiclub en raakte aan de praat met een vriendin van mijn broers vriendin. We hadden echt een tof gesprek en voor ik het wist zoenden we en kwam ze mee naar huis.

Welke muziek zet je tegenwoordig op?

Mijn vriendin en ik verschillen sterk qua muzieksmaak dus dat is een beetje moeilijk. Nu luisteren we vooral naar Frank Ocean en gisteren stond het album Daar Ergens van Awkwasi met Rob Dekay en Gerson Main aan. Best rustgevend.

Kelly, 28

NOISEY: Wat voor liedjes speel je tijdens de seks?

Kelly: Eigenlijk zet ik nooit muziek op als ik seks heb, er stond ook niks op tijdens mijn eerste keer. Het lijkt me wel leuk om dat te introduceren in mijn slaapkamer.

Welk nummer gaat die eer krijgen?

Sexual Healing van Marvin Gaye lijkt mij ideaal. Het gaat niet alleen over seks, het heeft ook een heerlijk ritme. Het perfecte aantal beats per minuut om op een relaxte manier van bil te gaan.

Greg, 29

NOISEY: Wat was de soundtrack van jouw ontmaagding?

Greg: Ik belde met een meisje dat ik al een tijdje kende en het leek erop alsof ze wilde dat ik haar zou uitnodigen. Dus dat deed ik en ze kwam er direct aan. We begonnen meteen te zoenen en van het een kwam het ander. Voor we aan het heftige werk begonnen, zette ze Pony van Ginuwine op. Ik kan me tot op de dag van vandaag geen beter nummer voorstellen.

Ik ook niet. Wat zou je trouwens echt niet willen horen?

Ik denk dat een of andere housebeat me niet opwindt. Het moet gewoon traag genoeg zijn om het voorspel op te bouwen en je allebei op je gemak te voelen, in plaats van meteen te gaan beuken of fistpumpen op de muziek.

Beeld door Fleur Groenen