We vroegen mensen op straat welk eten écht moet oprotten in 2018

Gelukkig nieuw jaar! De oliebollen van vannacht liggen onder de tafel uit te drogen en de halfvolle glazen nep-champagne staan nog op het aanrecht. Je bent die gore, vette berg afwas aan het negeren, omdat je bang bent dat je maaginhoud met de kleinste beweging zich een weg naar buiten duwt en naast die appelflap naast je bed belandt. En douchen doen we wel weer op 2 januari.

Ook al heb je het gevoel dat je laatste beetje leven zojuist vertrokken is, het nieuwe jaar is ook voor jou begonnen. De rest van het jaar zal alleen nog bestaan uit positieve dingen, want – zo heb je vannacht om twaalf uur gezworen – “Dit jaar verwijder ik de negatieve shit uit m’n leven.”

Misschien zijn het wel de culinaire experimenten van je huisgenoot, de pasta met gerookte zalm waar je dates mee probeert te verleiden (nee, mensen zitten al jaren niet meer op warme zalmsnippers te wachten) of een van die belachelijke hypes waarvan je zelf ook niet meer weet waarom je erin meeging. Sommige gerechten verdienen het gewoon niet om terug te komen in 2018. We spraken mensen op straat over de slechte woordgrappen van burgertenten, het overschot aan dönerzaken en veganistische krakers die ketamine snuiven.

Remco Dongor (32), heeft een reclamebureau en Daniel van Breda (31), heeft ook een reclamebureau

MUNCHIES: Welk gerecht willen jullie niet meer terugzien in 2018?

Remco: Voor mij zijn hamburgers echt klaar.

Daniel: Ik sluit me daarbij aan. Het was even een hype en ik vond het echt relaxed dat er zoveel burgertenten waren, maar in de straat waar ik woon zitten er nu vier naast elkaar. Allemaal verkopen ze hippe, halfrauwe burgers met een heel verhaal en het liefst heeft de tent ook nog een naam met een slechte woordgrap. Burgerlijk, Burgermeester, Burger Bitch, Geflipt, ik kan er nog wel zes opnoemen. Het is allemaal hetzelfde.

Vinden jullie hamburgers wel lekker?

Remco: Nouja, een burger is een burger. Maar in die hippe tentjes knallen ze er gewoon truffelmayonaise op en dan betaal je twee euro extra.

Daniel: Ik houd heel erg van burgers, maar ik kan het eigenlijk niet meer zien in het straatbeeld. Een soort van semi-originaliteit, maar elke burgertent heeft precies hetzelfde concept.

Wat moet er in 2018 dan wel komen?

Daniel: Ik zou wel een keer een Surinaams restaurant willen zien, maar dan een gezéllig restaurant. Je hebt nog geen Surinaamse eettent waar je chill een avondje gaat zitten en je gaat me niet vertellen dat dat niet kan.

Remco: Dat heb je wel, maar dan krijg je van die afschuwelijke shit zoals die tent bij jou in de buurt. Hoe heet dat ding ook alweer?

Daniel: De Waterkant.

Remco: Dat is echt afschuwelijk. Er werken allemaal witte mensen, maar ze noemen het wel een Surinamer. Ja, donder op. En een rotirol voor vijftien euro.

Daniel: Nee dat bedoel ik niet inderdaad. Maar ik geloof dat je wel iets verder kunt gaan dan een restaurant met tl-licht.

Remco: Weet je, volgensmij zijn de eigenaren geen Surinamers en er werken ook geen Surinaamse mensen in de bediening. Ze claimen dat ze een surinamer zijn, maar ze zien er allemaal uit zoals jij. Daar is niets mis mee, maar in mijn ogen is dat een beetje cultural appropriation.

Charissa Dubois (31), werkt in de entertainment

MUNCHIES: Wat mag er nooit meer op je bord liggen in 2018?

Charissa: Iets wat ik nooit meer wil zien is de zuurkool van mijn moeder.

Alleen de zuurkool die je moeder maakt of alle zuurkool?

Nou, eigenlijk zuurkool in het algemeen. Mensen proberen mij altijd te overtuigen dat ze smakelijke zuurkool maken. Mijn moeder maakte zuurkool altijd met appel en rozijnen – verschrikkelijk. Thais eten vind ik lekker, maar dat heb ik echt te veel gegeten. Eigenlijk moet ik nu een andere keuken ontdekken, de Franse keuken misschien.

Welk buitenlands gerecht moet in 2018 een trend worden in Nederland?

Kip met wafels! Ik was in New York en toen heb ik chicken & waffles gegeten, het was echt amazing. Er is een tentje in Rotterdam dat het bereidt, het heet Altijd in de Buurt. In Amsterdam heb ik het nog niet gevonden.

Wat is je lievelingsgerecht?

Pizza Margherita of Funghi, of lasagne.

Met welke eettrend van 2017 ben je helemaal klaar?

Weet je wat het is, ik ben er niet klaar mee, maar je ziet ze gewoon overal in Amsterdam: Belgische wafels. Ze zijn opeens als champignons uit de grond komen groeien, je kunt je kont niet keren of je ziet er een. Ook die Nutellatenten, en die chorizo’s, of hoe heten die dingen?

Churros?

Churros, die ja. I love it, don’t get me wrong, but it’s too much right now.

Angelo Pikeur, 23, toezichthouder in Amsterdam-West

MUNCHIES: Welk eten mag van jou het daglicht echt niet meer zien in 2018?

Angelo: Döner, omdat het overal is en ik vind dat er geen smaak meer aan zit. Ik ben het helemaal zat.

Wat eet jij dan wanneer je even zin hebt in een vette hap?

Ik eet liever gewoon een bord nasi of bami, of iets. Soms haal ik het, of ik maak het zelf.

Wat is het beste gerecht dat jij ooit hebt gemaakt?

Zo, daar vraag je wat. Ik heb geen flauw idee. Ik kan van alles maken.

Kun je goed koken?

Ja, ik ben wel een kleine chef-kok. Ik heb geen lievelingsgerecht weet je. Garnalen! Iets met garnalen ofzo, dat vind ik wel echt heel lekker.

Welk eten denk je dat een hype gaat worden aankomend jaar?

Dat weet ik niet goed. Ik weet niet echt wat er nu popping is onder de gezonde mensen. Ik ben zelf geen gezond mens. Qua eten dan.

Nasi en bami zijn toch best gezond?

Nee, nee. Rijst is niet gezond, daar zet je buik ontzettend van op. Rijst is echt ongezond.

Wat vind je dan wel gezond?

Een stuk fruit, spinazie. Je moet gewoon gevarieerd eten en vooral veel groente enzo.

Als je iets graag zou willen zien in 2018, wat zou dat dan zijn?

Ik vind dat de Antilliaanse keuken meer aanwezig moet zijn in het straatbeeld, die zie je echt nog heel weinig. Ik mis zowel Antilliaanse restaurants, als snackbars. Je ziet om de vijf meter een dönerplek, dat mag van mij wel wat minder. Laat daarvoor eens een goede Antilliaanse snackbar komen, die gerechten serveert zoals nasi, chicken fried rice en combination fried rice.

Megan Lek (26), werkt bij de Mediamarkt en Kevin Plooij (24), is opticien

MUNCHIES: Welk eten kunnen jullie echt niet meer zien in 2018?

Megan: Nutella. Je wordt ermee doodgegooid. Ik hou wel van chocolade, maar alles met Nutella is te veel. Je hebt nu zelfs oliebollen met Nutella. Kijk, zo geweldig is het niet. Het is gewoon chocopasta, weet je. Waarom wordt de hele wereld lijp van Nutella?

Kevin: In Amsterdam is het wel heel erg overdreven, op elke hoek van de straat heb je zo’n tent. Ik word gek van alles wat vegan is. Ik vind het prima als iemand veganistisch is, maar je ziet het nu echt overal. En biologisch, dat vind ik ook verschrikkelijk.

Wat is er dan zo verschrikkelijk aan biologische producten?

Kevin: Kijk, niemand is voor dierenleed. Ik vind het een dom excuus om te zeggen dat wanneer je niet biologisch eet, je dan tegen dieren bent ofzo. Iedereen is tegen dierenleed, maar een kiloknaller: boeiend. Ik denk dat veganisten het leuk vinden om te zeggen dat ze vegan zijn, maar dat het andere mensen weinig interesseert. Het is meer om te zeggen, “Kijk hoe goed ik ben,” maar ondertussen wel aan de cocaïne zitten.





Je zegt dus eigenlijk dat je beter dierenleed kunt veroorzaken, dan jezelf naar de tyfus helpen?

Kevin: Ik ken heel veel krakers en die zijn negen van de tien keer vegan, maar zitten wel aan de ketamine. Ik denk dan: beter neem je een plofkipje dan een lijn ketamine. Dat is beter voor je lichaam. Dan kun je maar beter kip eten die vol met water zit.

Welke eettrend van 2017 blijft hangen in het nieuwe jaar?

Megan: Iedereen moet voordat ze gaan eten eerst een hele fotoshoot doen met zijn maaltijd.

Kevin: Dat doe jij ook.

Megan: Even snel. Maar ik ben zelf kok hè, ik heb de koksopleiding gedaan. Als ik uit eten ga, ga ik naar restaurants met een Michelinster. Dan wil ik er wel een foto van maken, want meestal is het echt een kunstwerk. Maar als ik naar de surinamer ga, ga ik niet even snel een paar foto’s maken. Mensen moeten meer gaan genieten van hun eten.

André Ernst (28), studeert en is tourgids

MUNCHIES: Welk eten wil je echt niet meer zien in 2018?

André: Bitterballen. Omdat het echt vleesafval is, dat verwerkt wordt in ballen en die worden ook nog gefrituurd. Het is heel erg vet, maar dan echt in het ongezonde vet. Vaak eet je er ook nog frietjes bij die in hetzelfde vet worden gebakken. Dat kan niet goed zijn op lange termijn.

Heb je ze wel eens gegeten?

Jawel, ik kom uit Duitsland en toen ik naar Nederland kwam heb ik alles geprobeerd. Ik was heel openminded. De eerste keer dat ik het probeerde, zei ik meteen “Genoeg is genoeg”.

Zijn er nog meer Nederlandse producten die je smerig vindt?

Alles wat gefrituurd is vind ik niet lekker, patat ook niet. Ik hou meer van zoete aardappels.

Wat vind je wel lekker dan?

Hutspot, dat is een van de Nederlandse gerechten die ik wel lekker vind. Hutspot met wortels en uien. Het mag met hachee, maar dat vind ik iets minder.

Welk gerecht mag nooit van de aardbodem verdwijnen?

Curry’s. Thaise, Indische, het maakt niet uit. De gele Thaise curry is mijn favoriet, ik hou van kurkuma. Het is heel gezond, kan helpen tegen misselijkheid en versterkt het immuunsysteem. Als ik naar Duitsland ga, naar Hamburg bijvoorbeeld, kan ik voor zes euro een enorme grote curry eten, met een mango-lassi drankje ernaast. In Nederland moet ik daar vijftien euro voor betalen. Dat kan echt niet, er moeten hier meer goedkope curry’s komen.