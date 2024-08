We vroegen mensen op straat wie ze liever naar het Songfestival hadden gestuurd

Duncan Laurence is met zijn liedje Arcade door naar de finale van het Eurovisiesongfestival, dat morgen plaatsvindt in Tel Aviv. Hij is vanaf het begin al favoriet bij de bookies, wat betekent dat de kans groot is dat hij dit songfestival gaat winnen. Na 44 jaar werd dat ook wel weer eens tijd.

Helaas is het nummer van Duncan teringsaai, en stuurt Nederland al jaren de meest gaapverwekkende artiesten naar het Songfestival. Weet je nog, vorig jaar? Waylon? Nee? We snappen het.

Zou het niet een stuk leuker en spannender zijn als we Boef of Famke Louise naar het songfestival sturen? Wij vroegen mensen op straat wie Nederland zou moeten vertegenwoordigen tijdens het Songfestival en of ze denken dat Duncan er met de eerste prijs vandoor gaat.

Jairo (20)

VICE: Hey Jairo, we hoorden je net rappen. Zou je meedoen aan het Eurovisiesongfestival?

Jairo: Nee. Ik heb wel een muzikale familie en ik rap soms, maar ik zou niet snel meedoen aan zoiets als het Songfestival.

Weet je wie dit jaar Nederland vertegenwoordigt?

Nee, man. Ik heb er wel over gehoord en ik heb het lied geluisterd, maar ik weet niet meer hoe hij heet.

Duncan Laurence. Gaat hij winnen?

Oja! Hij heeft een goed nummer, het gaat diep. Ik zou hem acht punten geven. Het lied is wel blijven hangen, maar ik dacht niet van: wow. Ik denk dus eerlijk gezegd niet dat we gaan winnen.

Welke artiest zou ons dan moeten vertegenwoordigen?

Glennis Grace. Zij is een topzangeres van Nederlandse bodem. Ik zou niet snel een rapper sturen, omdat het niet bij het Songfestival past. Met Glennis maken we kans.

Je hebt erover nagedacht. Vind je het Eurovisiesongfestival belangrijk?

Eerlijk gezegd boeit het me pas als we in finale staan. Dat had ik ook met Ajax. Ik heb heel Ajax niet gevolgd, tot de halve finale.

Ikalaki (27) en Bruno (37)

Hoi! Weten jullie wie Nederland vertegenwoordigt tijdens het Eurovisiesongfestival?

Ikalaki: Hoe heet-ie ook alweer? Oh, Duncan! Ik zag hem voorbij komen op YouTube.

Bruno: Hij moet beter worden gepromoot, want niet veel mensen kennen hem volgens mij.

Wie zouden jullie het liefst Nederland zien vertegenwoordigen?

Bruno: Ikalaki! Ze is zangeres en haar stem is prachtig. Ik ben songwriter en producer, dus samen zouden we wel winnen.

Ikalaki: Wow, we hebben het er letterlijk vandaag nog over gehad dat we volgend jaar misschien een poging moeten doen. Bruno komt oorspronkelijk uit Mexico en ik uit Georgië, dus ik weet niet of ik Nederland of Georgië zou willen vertegenwoordigen.

Vinden jullie het Eurovisiesongfestival belangrijk?

Ikalaki: Ja, heel belangrijk! Het is een kans om jezelf en je land te vertegenwoordigen. Het is meer dan je eigen talent laten zien, je laat zien waar je als land achter staat en hoe je bent. Ik zou het een eer vinden als ik het namens mijn land zou mogen doen. Voor landen zoals Georgië is het belangrijk, omdat dat kleine en onbekende landen zijn.

Gaan we winnen met de Dunkmeister?

Bruno: Wie weet. En anders winnen wij volgend jaar namens Nederland.

Caroline (20)

Joehoe! Wat vind je van Duncan Laurence?

Caroline: Ik heb daar niet echt een mening over. Volgens mij is hij wel leuk, ik zag hem in een filmpje.

Hoeveel punten zou je hem geven?

Ik zou Nederland gewoon twaalf punten geven, aangezien iedereen voor z’n eigen land kiest.

Sick. Wie zou je het liefst zien als onze vertegenwoordiger bij het Eurovisiesongfestival?

Het lijkt me leuk om een vrouw te sturen, puur omdat ik dat ook ben. Famke Louise zou niet representatief zijn, maar zij spreekt wel een grote doelgroep aan, dus het zou ook wel wat hebben. Glennis Grace zou een goede kandidaat zijn, puur omdat ik heel erg fan ben van Whitney Houston en Glennis haar nummers heel mooi kan zingen.

Zouden we met haar winnen, denk je?

Ja! Dan moet ze gewoon een Whitney Houston-act doen. Ik heb net de documentaire van Whitney gezien.

Laten we het over Duncan hebben.

Ik hoop oprecht dat we gaan winnen, maar ik denk het niet. Ik hoorde dat hij heel hoog gerankt staat, maar om eerlijk te zijn ben ik niet van plan om te gaan kijken.

Denk je dat het Eurovisiesongfestival bijdraagt aan de saamhorigheid van Europa?

Ja. Een WK of Champions League brengt mensen ook bij elkaar.

Noah (21)

Waar ik benieuwd naar ben, is of jij enig benul hebt wie er voor Nederland naar het Songfestival gaat.

Noah: Ik weet dat-ie Duncan heet, maar z’n achternaam weet ik niet. Ik heb ook geen idee hoe het liedje gaat.

Het gaat zo van: tututu-du du. Maar hoeveel punten zou je hem geven?

Hij is knap, maar ik weet dus niet hoe zijn lied klinkt, dus zeven punten?

Wie zou je het liefst zien als de vertegenwoordiger van het Eurovisiesongfestival?

Davina Michelle. Ik vind haar heel goed. Ze heeft tenminste niet zo’n sukkelige Nederlandse stijl. Niet met zo’n molen en tulpen erbij, maar gewoon vet.

Paul (32)

Paulus, wie gaat ons vertegenwoordigen tijdens het Eurovisiesongfestival?

Paul: Dat is Duncan. Ik heb zijn nummer wel gehoord, maar het is me niet bijgebleven.

Wie zou je het liefst zien als de vertegenwoordiger van het Eurovisiesongfestival?

The Cool Quest, dat is een Nederlandse jazz-band, die klinken echt lekker. Die zouden wel een goede kans maken.

Nee joh. Maar zeg eens: Duncan, kansie?

Ik zag dat hij op nummer één staat bij de bookmakers, dus waarom ook niet. We gaan winnen. Van mij krijgt hij twaalf punten.

Kan het je überhaupt iets schelen, dat hele Songfestival?

Vroeger wel, maar toen hadden we alleen radio en televisie. Tegenwoordig zijn er zo veel muziekkanalen dat je niet meer van het Songfestival afhankelijk bent.

Nándor (23), Pelle (22) en Asare (22)

Hoi, weten jullie wie Nederland vertegenwoordigt tijdens het Eurovisiesongfestival?

Nándor en Pelle: Duncan!

Asare: We hebben gisteren de videoclip gezien, daar is hij naakt.

Wow, dat wist ik niet. Hoeveel punten zou je hem geven?

Pelle: Twaalf.

Asare: Ik zou hem acht punten geven. Dat lijkt me redelijk. We hebben twee dagen geleden de optredens van alle landen gecheckt. Meestal vind ik die liedjes van Songfestivals niet leuk, maar deze was lekker. We kwamen toen tot de conclusie dat Duncan de beste is.

Nándor: Oh, ik vind het best wel een saai nummer, maar ik heb de rest ook niet gehoord.

Wie zouden jullie dan onder de Nederlandse vlag willen zien optreden?

Pelle: Poke, Louis Vos, Mula B of De Jeugd van Tegenwoordig.

Asare: Ik denk niet dat je zoiets als De Jeugd van Tegenwoordig in Duitsland of België hebt. Het is erg Nederlands, en dus authentiek.

Nándor: Ja, dan breng je ook een andere stijl naar dat saaie Eurovisiesongfestival.

Zouden we met De Jeugd winnen?

Pelle: Nee, maar ze zouden wel ophef creëren. Volgens mij moet je dat juist hebben bij het Songfestival.

Nándor: Misschien. Aan de andere kant: mijn oma kijkt naar het Eurovisiesongfestival en ik niet, dus ik vraag me af of het bij de doelgroep past.

En Duncan? Gaan we winnen?

Nándor: De bookies zeggen van wel, maar ik zet er nog geen tien euro op.

Asare: Het is echt een songfestivalnummer, dus ik heb er vertrouwen in. Maar het is typisch Nederlands om tweede te worden.

Pelle: Tweede is prima, dan hoeven we dat klotefestival ook niet hier te organiseren.