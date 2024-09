We vroegen mensen van welke smerige lichamelijke dingen hun partners geil worden

Je kent het wel: dingen aan je eigen lijf die je niet per se heel smakelijk vindt. Bijvoorbeeld dat je denkt “het stinkt hier”, om vervolgens te ontdekken dat het je eigen oksels zijn. Of dat je na een lange, zweterige werkdag oraal wordt bevredigd en denkt: jij liever dan ik.



Soms zijn er gewoon dingen we smerig vinden aan onszelf, maar die onze geliefden of scharrels juist heerlijk vinden. Hier zijn wat van die dingen. Sommige namen zijn veranderd, je snapt wel waarom.

Videos by VICE

Hij houdt de schimmel er wel uit

VICE: Wat voor smerige dingen vond jouw ex-vriend aantrekkelijk aan je?

Grace: Ik kom van het platteland, waar we honden, kippen, katten, schildpadden en een paard hebben, en ik krijg best vaak schimmelinfecties van die dieren, vooral van het paard denk ik. Mijn ex vond dat fascinerend. Hij vond het heerlijk om aan mijn schimmelplekken te kriebelen.

Wat?! En hoe voelde jij je daarbij?

Het was pervers, maar ook romantisch. Ik dacht: hij is zo verliefd dat hij zelfs mijn schimmel aantrekkelijk vindt. We waren jong en mooi, en misschien hield hij daarom juist van imperfecties, dacht ik. Maar toen ik zijn ex ontmoette bleek dat zij ook door schimmels geobsedeerd was. Dus misschien had het meer met haar te maken dan met mij.

Had hij een obsessie voor beschimmelde plattelandsmeisjes?

Hij kwam uit de stad, dus wie weet. We zijn trouwens sinds kort weer samen.

O, wauw. Miste hij je schimmels?

Ik heb momenteel geen schimmels, al leven die volgens mij altijd door onder je huid.

Likkebaarden bij je bakkebaarden

VICE: Wat is jouw verhaal over een ongewone aantrekkingskracht?

Lea, 24: Ik ben nogal een harig meisje. Ik heb al heel mijn leven een gruwelijke hekel aan mijn bakkebaarden, en ik bleekte die altijd of liet ze weghalen. Dat was tot ik mijn huidige vriend ontmoette, die erdoor geobsedeerd was.

Hoe kwam je dat te weten?

We kenden elkaar pas net en we lagen in bed tv te kijken, toen hij mijn wangen begon te aaien en zei: ik hou van je bakkebaardjes. Ik schrok me dood! Ik ben bijna opgestaan en weggegaan.

Waar kwam zijn liefde voor je bakkebaarden vandaan?

Ik weet het niet. Ik vond het raar, maar hij bleef zeggen dat hij ze prachtig vond en dat ze mijn gezicht zo heerlijk zacht maakten. Hij aaide ze telkens als hij de kans kreeg. Soms had ik het idee dat hij meer van mijn bakkebaarden hield dan van de rest van mijn gezicht.

Heb je ze toen weer laten weghalen?

Nee, eerlijk gezegd niet! Ik vind ze nog steeds niet mooi, maar ik accepteer ze nu meer, denk ik.

Lovehandles

VICE: Wat voor iets smerigs vond jouw geliefde aantrekkelijk?

Nellie, 21: Eigenlijk ben ik degene die iets smerigs aantrekkelijk vond. Mijn eerste vriendje had zijn sleutelbeenderen gebroken toen hij nog jonger was, en ik vond het heerlijk om daar met mijn vingers onder te porren.

Sorry, wat?

Zijn botten waren niet helemaal goed hersteld, dus zijn sleutelbenen staken een beetje omhoog. Ik weet niet precies waarom, maar ik kon mijn vingers eronder haken, wat ik supergeil vond, vooral tijdens de seks.

Waarom?

Het voelde gewoon heel intiem, alsof ik in hem kwam, in zijn skelet.

“Als er een haar in groeit is het nog beter”

VICE: Oké, kom maar op.

Hamed, 26: Het is niet zo raar volgens mij dat ik het leuk vind om puistjes uit te knijpen, hoe groter hoe beter. Mijn vrouw heeft twee puistjes op haar wang die altijd terugkomen, en ik vind het heerlijk om de pus eruit te knijpen en dat aan haar te laten zien. Ze laat het toe, maar ze vindt me ook een smeerlap, en ik moet haar vaak eerst overtuigen dat het weer tijd is om ze uit te knijpen.

Wat is er zo aantrekkelijk aan?

Ik had zelf jeugdpuistjes en kneep die altijd uit. De spetters vlogen op de spiegel, en dat vond ik genieten, een soort orgasme van pus. Misschien is dit een overblijfsel uit mijn puberteit.

Hoe diep gaat je obsessie?

Ik hou ervan en ik kijk graag naar de pus die eruit komt. Als er een haar in groeit is het nog beter.

Windt het je op?

Nee, maar het is wel bevredigend. Ik voel me niet seksueel aangetrokken tot mensen met acne en ik zit ook niet heel de dag naar youtubefilmpjes te kijken waarop steenpuisten worden uitgeknepen en dat soort smerigheid. Het gaat om de handeling zelf, de weg ernaartoe en het vertrouwen dat ervan uitgaat.

De bafkoning

VICE: Wat is jouw smerige verhaal?

Emma, 30: Als zwarte vrouw is mijn ervaring dat witte mannen graag mijn kont likken, om uiteenlopende redenen. Maar een kerel waar ik een tijdje mee omging legde de rimlat nog wat hoger.

Hoe bedoel je?

Hij was geobsedeerd, en hoe sterker mijn lichaamsgeur hoe meer hij genoot. Als ik me een paar dagen niet had gewassen, of terugkwam van een avondje stappen en bezweet was, dan wilde hij het alleen maar liever.

Vond je dat lekker?

Eerst had ik zoiets van: oké, als jij dat wilt, prima. Maar uiteindelijk heb ik hem wel verteld dat ik niet zo van anale dingen hield. Na een tijdje begon het me echt tegen te staan en heb ik de relatie langzaam laten doodgaan.

De hamvraag: zoenden jullie als hij je gerimd had?

No fucking way.