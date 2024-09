We vroegen mensen wat ze aantrekken om iemand in bed te krijgen

Of je het nou je slettenjurk, je knalbroek of je sekspak noemt, iedereen heeft het wel: kleren waarmee je gegarandeerd beet hebt. Soms snap je gelijk waarom, en soms gaat het meer om wat de kleding maakt van de man of vrouw die erin zit.

Als je mensen echt wilt leren kennen, moet je kijken naar wat ze dragen als ze willen scoren. Want wat doe je aan als je van bil wil gaan?

Videos by VICE

Zowel voor mannen als vrouwen geldt dat je er niet uit wil zien alsof je te veel moeite hebt gedaan. Je wil immers niet wanhopig overkomen – dan eindig je meestal eenzaam en alleen thuis op de bank. Maar een onverzorgde uitstraling is ook geen optie; een eeuwig dilemma. Toch heeft bijna iedereen wel één outfit waarvan je weet – of in ieder geval denkt – dat je er goed in uitziet.

Voor de een kan een t-shirt van Jessica Simpson bijvoorbeeld een grote hit zijn, een ander laat dat liever in de kast hangen. Of het is een zonnebril met paarse glazen waarmee je gegarandeerd seks in je bed krijgt, of juist een knotsgekke kralenketting.

Fotograaf Alice Zoo ging voor ons op zoek naar jonge vrouwen en mannen – en één hele enthousiaste 64-jarige Australiër – en fotografeerde hen in de outfit waarin ze het meeste scoren.

Alle foto’s: Alice Zoo

Jasmine (19), Walton-On-Thames (UK)



Wie heb je het laatst gezoend in deze kleren?

Dat was volgens mij mijn vriendje.

Hoe zou je deze stijl omschrijven?

Het is een beetje jaren zeventig. Wel chic, maar niet te chic. Casual, maar wel goed over nagedacht.

Krijg je veel complimenten als je hierin rondloopt?

Doordat ik een buiktruitje draag krijg ik veel complimentjes over mijn taille. Die lijkt dan dunner en m’n billen wat voller. Best handig.

Welke onderdeel van je outfit springt er echt uit?

De hakken van plexiglas maken het af.

Dan (25), Londen



Wie is de laatste persoon die je hebt versierd in deze outfit?

Ik kan me het niet zo goed meer herinneren. Het was volgens mij iemand in Metropolis, een gaybar in Londen.

Wat voor complimenten krijg je als je dit draagt?

“O mijn god, is dat Jessica Simpson? Wat een fucking goed shirt! Ik hou echt van Jessica Simpson! Chicken of the sea!”

Scoor je veel met deze outfit?

Absoluut.

Welk onderdeel van je outfit springt er echt uit?

De songtekst op m’n rug, dat is de ideale gespreksopener.

Wie valt er op een deze outfit?

Homo’s… Duh.

Jessica (27), Londen



Wie heeft deze outfit voor het laatst uitgetrokken?

Een tandarts die ik versierde op een festival.

Hoe zou je deze stijl omschrijven?

Sprankelend.

Wat voor je complimentjes krijg je zoal als je hierin de straat op gaat?

Dat ik eruit zie als een filmster uit de jaren twintig. Of dat ze m’n jas en sjaal leuk vinden. De schoenen zijn extra vet omdat ik ze een keer cadeau heb gekregen.

Hoe effectief is deze outfit?

Heel effectief. Het is een beetje overdreven allemaal, maar dat maakt het voor mij wel makkelijker om me te ontspannen en het naar mijn zin te hebben. Bovendien kan ik op deze schoenen heel goed dansen.

Wat vind je het leukst aan de outfit?

Dat hij glinstert als ik m’n jas open doe.

Shaun (21), Londen



Wat voor persoon heb je het laatst versierd met deze kleren?

In deze kleren? Poeh… Wie was dat ook alweer? Ik weet het echt niet meer, ik was waarschijnlijk veel te lam.



Krijg je wel eens complimenten als je dit draagt?

Ik krijg altijd complimentjes over mijn jas. Dat is echt het kledingstuk dat het meest opvalt, wat niet altijd positief is. Mensen herkennen me soms niet eens zonder die jas.

Helpt deze outfit in je pogingen om mensen in bed te krijgen?

Dat doet de outfit niet voor me, helaas. Ik denk dat ik daar zelf nog altijd moeite voor moet doen.

Dus je outfit werkt eigenlijk niet?

Geen idee. Maar ik laat in ieder geval zien dat ik niet bang ben om felle kleuren te dragen.



En daar vallen mensen op?

Ja, een hele hoop.

Melanie (24), Western Australia, Australië



Wie heb je voor het laatst versierd in deze outfit?

Ik was in Thailand een beetje aan het rondwandelen over een markt. Ik liep langs een jongen en hij nodigde me uit om mee te gaan naar een concertje. Zodoende.

Hoe zou je deze kledingstijl omschrijven?

Kleurrijk en een beetje speels. Hij doet een beetje denken aan de jaren zestig. Het is een relaxte uitstraling, vind ik.

Wat voor complimentjes krijg je als je deze kleren aanhebt?

Dat ik mooie benen heb.

Krijg je veel aandacht met deze outfit aan?

Ja, best wel. Hij valt lekker losjes en de kleur helpt natuurlijk ook wel. Door de felle kleur denken mensen snel dat je een uitgesproken persoon bent. Hij is ook net iets te kort, waardoor mensen wel snappen waar ik naar op zoek ben.

Patrick (64), Australië



Wie heb je voor het laatst gezoend in deze outfit?

Dat verklap ik niet. Maar ik was op een bruiloft in Italië, waar ik wel flink op de versiertoer was.

Wat voor complimenten krijg je als je dit pak draagt?

Dat het zo’n stijlvol pak is. Goed gesneden, overduidelijk Italiaans; dat soort complimenten.

En versier je hier veel mensen mee?

Op mijn leeftijd werkt een goed pak en een wit overhemd altijd.

Waar zou deze outfit niet zonder kunnen?

Misschien de initialen op mijn overhemd. Zowel het overhemd als het pak heb ik speciaal in Napels laten maken door een Italiaanse kleermaker.

Wie voelt zich aangetrokken tot deze outfit?

Stijlvolle vrouwen die mooie kleren kunnen waarderen.

Edwina (24), Suffolk



Wie was je laatste verovering in deze outfit?

Een jongen in Sierra Leone.

Hoe zou je deze kledingstijl omschrijven?

Een coole outfit waar je niet teveel moeite in hoeft te steken.

Wat voor complimenten krijg je in deze outfit?

Mensen vinden mijn haar vooral heel mooi. Maar ik krijg ook complimenten als: “leuke rok” of “cool shirt”.

Welk detail maakt je outfit helemaal af?

Die enorme ringen in mijn oren.

Robbie (21), Ipswich (UK)



Wanneer heb je voor het laatst iemand versierd met deze kleren?

Mijn vriendin, zo’n anderhalf jaar geleden.

Waarom werkte deze outfit toen zo goed denk je?

Ik denk er niet echt over na of een outfit werkt of niet. Ik draag dit eigenlijk altijd. Als iemand erop valt, is dat natuurlijk mooi meegenomen.

Het maakt je dus allemaal niet zo veel uit?

Ik val niet zo op meisjes die heel erg met kleding bezig zijn. Met deze kleren straal ik uit dat ik op zoek ben naar een chill meisje. Bij hen werkt deze outfit meestal wel.

Welk detail maakt het helemaal af?

Er zit niet echt een pronkstuk tussen. Meestal wissel ik wat af met schoenen.

Bij wie is deze look erg in trek?

Hopelijk bij knappe meisjes.

Laura (24), Haslemere (UK)



Wie heb je voor het laatst gescoord in deze kleren?

Ik wou het eigenlijk geheim houden. Laten we het houden op een onbekende uit het zuidwesten van Engeland.

Duidelijk. Hoe zou jij je kledingstijl omschrijven?

Een kruising tussen een Spice Girl, James Bond en wat ik ook maar tegenkom.

Wat maakt deze outfit helemaal af?

De blauwe brillenglazen zijn lekker anders. En de ritsen van het jasje zijn kapot. Verder klopt het totaalplaatje gewoon.

Luan (23), Hackney (Londen)



Wie heb je voor het laatst gezoend in deze outfit?

Mijn ex.

Wat voor complimentjes krijg je als je deze kleren draagt?

Een hoop: “Wat zie je er goed uit vandaag,” “Wat heb je lekkere bruine benen in die korte broek”. Zoiets. Ik heb ze niet allemaal onthouden.

Wat vind je het belangrijkste detail?

Mijn horloge.

Wie valt er op jouw outfit?

Meestal studenten.

Lucy (24), Londen



Met wie ben je voor het laatst in bed beland dankzij deze kleren?

Een Schot in een bar. Het zullen de ruitjes wel zijn geweest.

Hoe zou je jouw kledingstijl omschrijven?

Gemakkelijk, comfortabel en toegankelijk.

Hoe goed werkt deze kleding als het op scoren aankomt?

Zo’n zeventig procent van de tijd werkt het, zolang ik mijn best doe.

Dat is best effectief. Hoe kan dat?

Het jasje en de schoenen maken het wel toegankelijk, maar ik denk dat het vooral komt door de jurk. Die laat wel wat huid zien.

Wie vallen er meestal op deze kleren?

Mensen met wie je kan lachen.

–

Vrouwen praten misschien veel, maar we horen ze te weinig. Daarom is Broadly Nederland er. Like onze pagina.